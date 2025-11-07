ChatGPT Agentic AI Mở Khóa Tự Động Hóa Mạnh Mẽ Giữa Các Công Cụ

Điểm khóa

Trí tuệ nhân tạo ChatGPT tích hợp xuyên suốt các công cụ để tối ưu hóa quy trình làm việc của nhóm.

Các kết nối cho phép các tác nhân truy cập vào email, mã, lịch và dữ liệu CRM.

Apps SDK cho phép tích hợp các ứng dụng của bên thứ ba vào giao diện gốc của ChatGPT.

API Trợ lý cho phép tích hợp hệ thống doanh nghiệp với các hệ thống cũ.

OpenAI có cung cấp AI tự động không?

Đúng vậy, OpenAI cung cấp trí tuệ nhân tạo (AI) dạng đại lý thông qua chế độ ChatGPT Agent Mode, được ra mắt vào giữa năm 2025. Tính năng này biến ChatGPT từ một trợ lý trò chuyện thành một công cụ làm việc tự động có khả năng duyệt web, thực thi mã nguồn và tương tác với các ứng dụng của bên thứ ba để hoàn thành các công việc đa bước từ đầu đến cuối.

Công ty đặt khả năng này ở vị trí là một phần của xu hướng chuyển đổi rộng lớn hơn sang các hệ thống AI có khả năng 'tư duy và hành động' thay vì chỉ đơn thuần phản hồi. CEO Sam Altman đã đề cập đến hướng đi này tại DevDay 2024, tuyên bố rằng năm 2025 sẽ là năm các agent thực sự đảm nhận công việc cho người dùng.

Dịch vụ AI đại lý của OpenAI nằm trong hệ sinh thái sản phẩm rộng lớn hơn của công ty, bao gồm truy cập miễn phí cho người dùng cá nhân, gói dịch vụ trả phí cho cá nhân và giải pháp doanh nghiệp.

Chức năng agent hiện có sẵn cho các gói đăng ký Plus, Pro, Team và Enterprise, phản ánh chiến lược của công ty trong việc kết hợp tự động hóa với mô hình dịch vụ phân cấp để đáp ứng nhu cầu bảo mật và khả năng mở rộng cho cả người dùng cá nhân và người dùng kinh doanh.

Nó thực sự hoạt động như thế nào?

Kiến trúc agentic của ChatGPT cho phép hoạt động tự động thông qua hệ thống nhiều lớp các thành phần liên kết với nhau.

Tại nền tảng là Chế độ Agent, là một nhà cung cấp môi trường tính toán ảo thực thi các công việc thông qua tự động hóa theo lịch trình hoặc hướng dẫn trực tiếp từ người dùng.

Môi trường này điều phối ba công cụ thực thi hoạt động phối hợp với nhau:

Một trình duyệt web trực quan có thể duyệt các trang web trực tiếp và tương tác với các biểu mẫu.

Một trình duyệt dựa trên văn bản giúp truy xuất thông tin nhanh chóng.

Môi trường mã nguồn cách ly xử lý dữ liệu và khắc phục sự cố cho các skript.

Các công cụ thực thi này kết nối với các hệ thống bên ngoài thông qua ChatGPT Connectors, cho phép lấy dữ liệu từ các ứng dụng như Gmail, GitHub và hệ thống lịch thông qua API.

Tích hợp này cho phép agent truy cập vào bối cảnh liên quan từ các chủ đề email, kho mã lưu trữ và sự kiện đã lên lịch trước khi thực hiện hành động.

Các nhóm có thể mở rộng điều này hơn nữa bằng cách sử dụng Custom GPTs, tạo ra các đối tượng/kỳ/phiên bản agent chuyên biệt có khả năng hiểu dữ liệu cụ thể của công ty và thực hiện các quy trình làm việc nội bộ như cập nhật cơ sở dữ liệu hoặc báo cáo tự động hóa.

Trợ lý xử lý các yêu cầu phức tạp bằng cách chia chúng thành các bước tuần tự, thực thi từng bước bằng công cụ phù hợp nhất, sau đó đánh giá kết quả để tinh chỉnh phương pháp của mình.

Kết quả thử nghiệm nội bộ cho thấy độ chính xác 45,5% trong mô hình hóa bảng tính phức tạp, gấp hơn hai lần so với các phương pháp GPT-4 trước đây và tiệm cận mức chuẩn 71% của con người.

Quy trình tinh chỉnh lặp lại này chuyển đổi kiến trúc kỹ thuật thành các năng suất thực tế trong các lĩnh vực lập lịch, truy xuất dữ liệu, phân tích, tích hợp hệ thống và tự động hóa chuyên biệt theo lĩnh vực.

Điều này trông như thế nào trong thực tế?

Tháng trước, tôi đã thử nghiệm Chế độ Agent khi đang có kế hoạch cho chuyến du lịch cuối tuần đến Portland. Tôi đã yêu cầu ChatGPT so sánh lịch trình tàu hỏa, kiểm tra tình trạng phòng khách sạn và tổng hợp các lựa chọn nhà hàng trong phạm vi đi bộ từ khách sạn của tôi.

Trợ lý đã mở trình duyệt, truy cập trang đặt vé của Amtrak, ghi chú thời gian khởi hành và giá vé, sau đó chuyển sang các trang so sánh khách sạn để đối chiếu giá cả và đánh giá. Nó thậm chí còn phát hiện ra xung đột lịch trình (tàu hỏa ưa thích của tôi đến sau thời gian nhận phòng của khách sạn) và đề xuất khởi hành sớm hơn.

Toàn bộ quy trình nghiên cứu mất khoảng bảy phút, trong đó tôi đã xem xét ba tab trình duyệt mà agent đã mở và xác nhận kết quả của nó trước khi commit đặt chỗ.

Dưới đây là cách agent thực hiện công việc từng bước:

Phân tích ngày đi và điểm đến của tôi, sau đó truy vấn Amtrak để tìm các tùy chọn tàu hỏa giữa thành phố của tôi và Portland. Mở các trang web đặt phòng khách sạn, lọc theo khu vực và phạm vi, và trích xuất ba kết quả hàng đầu kèm theo đánh giá. Danh sách nhà hàng được liên kết chéo trên Google Bản đồ, ưu tiên các địa điểm có thể đi bộ với đánh giá 4.5 sao trở lên. Tạo bảng tóm tắt so sánh tổng chi phí cho từng biến thể lịch trình mà tôi đã yêu cầu. Đã chỉ ra xung đột lịch trình và chạy lại tìm kiếm tàu với các tham số đã điều chỉnh.

Điều này giống như giao việc cho một thực tập sinh thông minh và linh hoạt, không ngại thực hiện các công việc tra cứu nhàm chán, ngoại trừ việc agent không bao giờ phàn nàn hay mất tập trung.

So với các sản phẩm tương tự của đối thủ như Zapier, giao diện cuộc hội thoại của ChatGPT giúp việc điều chỉnh dễ dàng hơn vì bạn có thể tinh chỉnh hướng dẫn ngay trong công việc thực hiện thay vì phải xây dựng lại sơ đồ tự động hóa.

Điều gì làm OpenAI khác biệt?

Khả năng của ChatGPT nằm ở điểm giao thoa giữa tính dễ tiếp cận và sức mạnh. Khác với các khung làm việc đại lý chuyên biệt yêu cầu chuyên môn của nhà phát triển, Chế độ Đại lý hoạt động thông qua các lời nhắc cuộc hội thoại.

Một quản lý dự án có thể lên lịch công việc bằng cách nhập lệnh thay vì viết mã hoặc cấu hình các quy trình phức tạp. Điều này giảm bớt rào cản tiếp cận, cho phép các nhóm không chuyên về công nghệ triển khai các quy trình tự động hóa một cách nhanh chóng.

Các chỉ số hiệu suất cho thấy tác động của nền tảng. Trong một nghiên cứu trường của Harvard và Boston Consulting Group, các chuyên gia có quyền truy cập GPT-4 hoàn thành công việc nhanh hơn 24,9% và công việc của họ được đánh giá cao hơn 40% về chất lượng so với đồng nghiệp không sử dụng trợ lý AI.

Và điều này không chỉ giới hạn ở các công việc thường xuyên. Nghiên cứu bao quát các hoạt động nghiên cứu, viết lách, phân tích và giải quyết vấn đề trên nhiều lĩnh vực, chứng minh tính ứng dụng rộng rãi.

Tích hợp & Tương thích hệ sinh thái

Chiến lược tích hợp của ChatGPT vượt ra ngoài các kết nối tích hợp sẵn (Connectors) hiện đang hỗ trợ các quy trình làm việc của agent.

Tại DevDay 2025, OpenAI đã giới thiệu SDK Ứng dụng cho phép các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng nhỏ chạy hoàn toàn trong giao diện của ChatGPT.

Các ứng dụng đối tác ban đầu bao gồm Canva cho thiết kế, Zillow cho tìm kiếm bất động sản và Spotify cho điều khiển âm nhạc. Các ứng dụng này phản hồi các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên, biến ChatGPT thành một nền tảng cho các dịch vụ tương tác thay vì chỉ là một công cụ cuộc hội thoại.

Nền tảng/Đối tác Loại tích hợp Gmail Trích xuất email, lên lịch và soạn thảo GitHub Quyền truy cập kho lưu trữ, kiểm tra mã nguồn, theo dõi vấn đề Slack Tích hợp bot cho giao tiếp nhóm Canva Thiết kế plugin ứng dụng cho việc tạo nội dung trực quan. Zillow Tìm kiếm và so sánh bất động sản Salesforce Truy cập dữ liệu CRM và tự động hóa quy trình làm việc

OpenAI có kế hoạch triển khai tính năng mua sắm trong trò chuyện thông qua giao thức "thương mại tự động" vào cuối năm 2025, mở rộng khả năng giao dịch vượt ra ngoài việc tra cứu thông tin.

Đối với các doanh nghiệp có hệ thống cũ, API Assistants cho phép tích hợp tùy chỉnh để nhúng các tính năng của ChatGPT vào các sản phẩm nội bộ, hỗ trợ kiến trúc hybrid nơi các tính năng của ChatGPT nâng cao các điểm tiếp xúc cụ thể mà không thay thế cơ sở hạ tầng hiện có.

Tin tức cộng đồng & Phản hồi của người dùng sớm

Phản hồi từ người dùng khá đa dạng, phản ánh cả tiềm năng và những thách thức ban đầu của trí tuệ nhân tạo tự động. Hơn 70% người dùng ChatGPT trong một cuộc khảo sát cho biết năng suất cá nhân của họ đã tăng lên, nhưng các lỗi kỹ thuật ở giai đoạn đầu đã làm giảm sự hào hứng đối với một số tính năng cụ thể.

Cảm xúc tích cực:

Phản hồi quan trọng:

Các trích dẫn này minh họa một công nghệ đang trong quá trình chuyển đổi. Người dùng nâng cao đánh giá cao sự tự chủ và tiết kiệm thời gian, trong khi những người khác gặp phải các điểm gây khó khăn liên quan đến độ tin cậy, độ chính xác của thông báo và tính ổn định của tính năng.

OpenAI đã thừa nhận rằng Chế độ Agent chỉ là "bước đầu tiên" và tiếp tục triển khai các cải tiến thường xuyên.

Chi phí của ChatGPT Agentic AI là bao nhiêu?

Giá cả theo cấp độ của ChatGPT phù hợp với người dùng cá nhân, nhóm nhỏ và doanh nghiệp lớn.

Kế hoạch Plus có giá $20 mỗi tháng và bao gồm quyền truy cập ưu tiên vào GPT-4, Chế độ Agent và tính năng Tasks.

Đối với người dùng nâng cao, kế hoạch Pro với giá $200 mỗi tháng cung cấp quyền sử dụng không giới hạn các mô hình tiên tiến nhất của OpenAI, bao gồm chế độ "Pro reasoning" phân bổ nhiều tài nguyên tính toán hơn để đạt độ chính xác cao hơn trên các truy vấn phức tạp.

Các nhóm có thể đăng ký Gói Doanh nghiệp với giá $25 mỗi người dùng mỗi tháng (thanh toán hàng năm) hoặc $30 mỗi tháng. Gói này hỗ trợ tối đa 150 người dùng và bao gồm GPT-4 với bối cảnh 32k, Phân tích Dữ liệu Nâng cao, GPT tùy chỉnh chia sẻ và bảng điều khiển quản trị viên.

Đặc biệt, các gói Doanh nghiệp đảm bảo không sử dụng dữ liệu đầu vào của khách hàng cho mục đích đào tạo và tuân thủ tiêu chuẩn SOC 2.

Giá cho doanh nghiệp được tùy chỉnh và đàm phán thông qua đội ngũ bán hàng của OpenAI. Khách hàng doanh nghiệp được hưởng quyền truy cập không giới hạn vào GPT-4, giới hạn bối cảnh cao hơn, tùy chọn quản lý khóa mã hóa, quyền kiểm soát quản trị viên cấp độ miền và hỗ trợ SLA.

Giá cả được điều chỉnh theo khối lượng sử dụng và kích thước công ty, phù hợp cho các tổ chức triển khai các tác nhân cho hàng trăm hoặc hàng nghìn nhân viên.

Chi phí ẩn thường phát sinh từ việc tích hợp và quản lý thay đổi chứ không phải từ chính nền tảng. Phát triển API tùy chỉnh, cấu hình kết nối và bảo trì liên tục cho các quy trình làm việc tùy chỉnh có thể yêu cầu nguồn lực phát triển chuyên dụng.

Các công việc đòi hỏi nhiều tài nguyên tính toán, đặc biệt là những công việc sử dụng chế độ suy luận Pro hoặc tự động hóa tần suất cao, có thể đẩy việc sử dụng lên các kế hoạch cao cấp hơn.

Đào tạo nhân viên và thiết lập khung quản trị cũng là những khoản đầu tư không hề nhỏ, tuy nhiên những khoản đầu tư này mang lại lợi ích đáng kể về tỷ lệ áp dụng và giảm thiểu rủi ro.

Lộ trình & Triển vọng Hệ sinh thái

Chiến lược AI đại lý của OpenAI được triển khai qua nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn mở rộng tính tự chủ và phạm vi hệ sinh thái. Chúng ta đang theo dõi các cột mốc này là quan trọng vì chúng báo hiệu thời điểm các tính năng cụ thể sẽ phát triển từ giai đoạn thử nghiệm beta thành các tính năng sẵn sàng cho sản xuất.

Quá khứ & Hiện tại:

Tháng 11 năm 2022 – Phiên bản xem trước nghiên cứu ChatGPT được ra mắt.

Tháng 8 năm 2023 – ChatGPT Enterprise được giới thiệu với tuân thủ SOC 2.

Tháng 1 năm 2025 – Tính năng công việc beta được phát hành cho tự động hóa theo lịch trình.

Tháng 7 năm 2025 – Chế độ Agent được ra mắt, cho phép điều hướng web và sử dụng công cụ một cách tự động.

Tương lai gần:

Cuối năm 2025 – Giao thức thương mại tự động cho phép mua sắm và giao dịch trực tiếp trong cuộc trò chuyện.

Đầu năm 2026 – SDK Ứng dụng ChatGPT mở cửa cho tất cả nhà phát triển với các tùy chọn kiếm tiền.

Tầm nhìn dài hạn:

2025+ – Điều phối đa agent, nơi nhiều agent phối hợp trên các dự án phức tạp.

Cập nhật mô hình trong tương lai – GPT-6 hoặc các mô hình kế thừa với khả năng suy luận được cải thiện và các hộp thoại modal mới.

“Năm 2025 là thời điểm các trợ lý AI sẽ hoạt động,” Sam Altman tuyên bố tại sự kiện OpenAI DevDay 2024, nhấn mạnh sự tập trung của công ty vào các trợ lý AI tự động. Giai đoạn này, có nhãn “AI agents” trong bản đồ lộ trình 5 cấp độ nội bộ của OpenAI, tiền đề cho các hệ thống tiên tiến hơn có khả năng quản lý công việc của cả tổ chức.

Đối với các nhà lãnh đạo kinh doanh, lộ trình này đề xuất việc lập kế hoạch cho việc áp dụng theo từng giai đoạn thay vì chờ đợi một sản phẩm "hoàn thành". Các tính năng hiện tại đã mang lại những cải thiện đáng kể về năng suất, và các cải tiến dần dần sẽ mở rộng các trường hợp sử dụng trong các quý tới.

“Năm 2025 là thời điểm các agent sẽ có công việc.” – Sam Altman, CEO của OpenAI

“Năm 2025 là thời điểm các agent sẽ thực hiện công việc.” – Sam Altman, CEO của OpenAI

Cấu trúc giá cả quyết định tổ chức nào có thể truy cập các khả năng đang phát triển này trên quy mô lớn.

Với giá cả và tính năng đã rõ ràng, câu hỏi cuối cùng là liệu có nên tiến hành và việc cần làm một cách chiến lược.

Những suy nghĩ cuối cùng

Giống như bất kỳ công nghệ mạnh mẽ nào, ChatGPT AI đại lý mang lại cả cơ hội và thách thức. Cơ hội nằm ở những lợi ích về năng suất đã được ghi nhận: các chuyên gia tư vấn hoàn thành công việc nhanh hơn 25%, các nhóm tiết kiệm hàng giờ mỗi ngày cho việc nghiên cứu, và toàn bộ quy trình làm việc chuyển từ thủ công sang tự động. Đối với các tổ chức đang phải đối mặt với sự phức tạp của nhiều công cụ và chi phí chuyển đổi ngữ cảnh, các đại lý cung cấp một con đường để hợp nhất và nâng cao hiệu quả.

Rủi ro thực tế tập trung vào độ tin cậy và giám sát. Lỗi ở giai đoạn đầu, sự cố công việc thỉnh thoảng và nhu cầu kiểm tra của con người có nghĩa là triển khai các tác nhân mà không có rào cản an toàn có thể dẫn đến lỗi. Các nhóm nên bắt đầu từ quy mô nhỏ, lựa chọn các quy trình làm việc có rủi ro thấp và lặp lại cao cho tự động hóa ban đầu. Đo lường kết quả một cách nghiêm ngặt, đang theo dõi thời gian tiết kiệm được và chất lượng được duy trì. Mở rộng những gì hiệu quả, tinh chỉnh các lệnh, tích hợp và chính sách quản trị khi công nghệ phát triển.

Danh sách hành động: