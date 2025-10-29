Trí tuệ nhân tạo Microsoft Agentic

Vào mùa thu năm ngoái, tôi đã xem một buổi demo trong đó một tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) tự động phối hợp với ba tác nhân khác để xử lý việc hoàn tiền cho khách hàng, cập nhật kho hàng và thông báo cho nhóm vận chuyển. Không có con người nào chạm vào bàn phím. Khoảnh khắc đó đã làm sáng tỏ lý do tại sao trí tuệ nhân tạo tác nhân (agentic AI) của Microsoft lại quan trọng đối với các quy trình làm việc của doanh nghiệp ngày nay.

Nếu bạn đang tìm hiểu về các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) tự động có khả năng suy luận, lập kế hoạch và thực hiện các công việc với sự giám sát tối thiểu của con người, bạn đã đến đúng nơi. Hướng dẫn này sẽ phân tích cách tiếp cận, chính sách giá cả và các ứng dụng thực tiễn của Microsoft, giúp bạn đánh giá xem các công cụ này có phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn hay không.

Những điểm khóa