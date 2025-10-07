MCP là gì? Giải thích về Model Context Protocol [Dễ hiểu]

MCP là gì?

MCP (Model Context Protocol) là một tiêu chuẩn nguồn mở cho phép bất kỳ mô hình AI tuân thủ nào yêu cầu dữ liệu, hàm hoặc lời nhắc từ bất kỳ máy chủ tuân thủ nào thông qua giao diện JSON-RPC 2.0 chia sẻ.

Bằng cách tiêu chuẩn hóa cách các công cụ mô tả khả năng của mình, MCP thay thế các kết nối tùy chỉnh riêng lẻ, giảm độ phức tạp của tích hợp từ cấp số nhân (N×M) xuống nỗ lực tuyến tính (N+M).

Anthropic đã công bố MCP vào tháng 11 năm 2024 như giải pháp của họ để phá vỡ các rào cản thông tin khiến các mô hình AI bị tách biệt khỏi dữ liệu thực tế.

Thay vì phải xây dựng các kết nối riêng biệt cho từng kết hợp mô hình-công cụ, các nhà phát triển giờ đây chỉ cần tạo một máy chủ MCP duy nhất có thể tương thích với Claude, GPT hoặc bất kỳ hệ thống AI tuân thủ nào khác.

VentureBeat so sánh nó với một "cổng USB-C cho AI", cho phép các mô hình truy vấn cơ sở dữ liệu và tương tác với CRM mà không cần các kết nối tùy chỉnh.

Điểm khóa

MCP đơn giản hóa việc tích hợp AI bằng cách thay thế các kết nối tùy chỉnh bằng một tiêu chuẩn chia sẻ.

Nó cho phép các tác nhân AI truy cập dữ liệu thời gian thực, giảm thiểu các hiện tượng ảo giác và phỏng đoán.

Các tổ chức báo cáo những cải thiện đáng kể về hiệu quả nhờ quá trình phát triển nhanh hơn và kết quả chính xác.

Giao thức chung của MCP hỗ trợ các công cụ, dữ liệu và lời nhắc trên bất kỳ mô hình AI nào.

Tại sao MCP quan trọng đối với hiệu quả hoạt động của các hệ thống tự động?

MCP biến AI từ các bộ xử lý ngôn ngữ độc lập thành các tác nhân nhận thức ngữ cảnh, cung cấp thông tin chính xác và thời gian thực mà không gây ảo giác.

Giao thức này giải quyết một giới hạn cơ bản trong các hệ thống AI hiện tại: các mô hình AI giỏi trong việc suy luận nhưng gặp khó khăn trong việc truy cập dữ liệu thời gian thực.

Trước khi có MCP, việc kết nối trợ lý AI với Slack, GitHub và cơ sở dữ liệu khách hàng của công ty yêu cầu ba tích hợp riêng biệt, mỗi tích hợp có quy trình xác thực, xử lý lỗi và chi phí bảo trì khác nhau.

Các tổ chức thực tế báo cáo những cải thiện đáng kể về hiệu quả. Agent Goose của Khối cho thấy hàng nghìn nhân viên tiết kiệm được 50-75% thời gian cho các công việc thông thường, với một số quy trình giảm từ ngày xuống còn giờ.

Sự khác biệt chính nằm ở độ chính xác theo ngữ cảnh. Khi các tác nhân AI truy cập dữ liệu trực tiếp thông qua các máy chủ MCP tiêu chuẩn hóa, chúng cung cấp các câu trả lời cụ thể thay vì các đề xuất chung chung, từ đó giảm bớt quá trình trao đổi qua lại thường làm chậm các quy trình làm việc hợp tác.

Lợi ích & Cải thiện hiệu suất mà MCP mang lại

MCP mang lại những cải thiện đáng kể trong ba lĩnh vực quan trọng trực tiếp ảnh hưởng đến năng suất và độ chính xác:

1. Nâng cao độ chính xác

Bằng cách cung cấp cho các mô hình bối cảnh thời gian thực, MCP giảm thiểu hiện tượng "ảo giác" và loại bỏ sự phỏng đoán dẫn đến các phản hồi chung chung. Khi một tác nhân AI có thể truy vấn cơ sở dữ liệu khách hàng thực tế của bạn thay vì dựa vào dữ liệu đào tạo, nó sẽ cung cấp các thông tin cụ thể thay vì các khuyến nghị chung chung.

2. Tốc độ phát triển

Monte Carlo Data cho biết việc triển khai MCP giúp giảm thiểu công việc tích hợp và bảo trì đồng thời đẩy nhanh chu kỳ triển khai. Thay vì phải xây dựng các kết nối tùy chỉnh cho từng nhà cung cấp AI, các nhóm chỉ cần tạo một máy chủ MCP duy nhất có thể hoạt động trên mọi nền tảng.

3. Hiệu quả hoạt động

Phản ứng sự cố của Khối minh chứng cho tác động này. Các kỹ sư hiện có thể tìm kiếm tập dữ liệu, theo dõi nguồn gốc, trích xuất dữ liệu sự cố và liên hệ với chủ sở hữu dịch vụ thông qua các truy vấn ngôn ngữ tự nhiên, giảm thời gian giải quyết từ hàng giờ xuống còn vài phút.

Hiệu ứng tích lũy này không chỉ nâng cao tốc độ phát triển mà còn cải thiện trải nghiệm người dùng cuối, tạo nền tảng cho các quy trình làm việc AI phức tạp hơn.

Cấu trúc tổng quan của MCP

MCP hoạt động trên mô hình host-client-server đơn giản, trong đó các ứng dụng AI (host) kết nối với máy chủ MCP thông qua giao diện khách hàng tiêu chuẩn. Kiến trúc này cho phép chức năng cắm và chạy, loại bỏ sự phụ thuộc vào nhà cung cấp.

Protocol này định nghĩa ba khả năng cốt lõi:

Công cụ: Các hàm có thể thực thi như gửi email, ghi tệp hoặc kích hoạt các cuộc gọi API.

Nguồn tài nguyên: Nguồn dữ liệu bao gồm tệp tin, cơ sở dữ liệu và nguồn dữ liệu trực tiếp.

Prompts: Các hướng dẫn được định nghĩa trước để điều hướng hành vi của mô hình cho các công việc cụ thể.

Phương thức truyền tải: Các phương thức giao tiếp bao gồm STDIO cho máy chủ cục bộ và HTTP cho truy cập từ xa.

Máy chủ MCP của DataHub minh họa kiến trúc này trong thực tế, thống nhất metadata trên hơn 50 nền tảng và cung cấp bối cảnh thời gian thực cho các tác nhân AI.

Hình ảnh: Datahub

Máy chủ cung cấp các công cụ tiêu chuẩn hóa như tìm kiếm thực thể, theo dõi nguồn gốc dữ liệu và liên kết truy vấn, cho phép bất kỳ mô hình AI tuân thủ nào có thể phát hiện và tương tác với các quy trình quản trị dữ liệu.

Các trường hợp sử dụng hiệu quả của MCP và tác động của chúng

Sự linh hoạt của MCP trải rộng qua các ngành công nghiệp và nền tảng công nghệ, chứng minh giá trị của nó vượt xa các tích hợp năng suất đơn thuần:

Lĩnh vực Ứng dụng Chỉ số tác động Phát triển phần mềm Tích hợp Cursor + GitHub Giảm 40% thời gian xem xét PR. Quản trị dữ liệu Truy cập metadata của DataHub Từ giờ xuống còn phút cho các truy vấn về nguồn gốc dữ liệu. Sản xuất Quản lý chất lượng Tulip Phân tích xu hướng lỗi tự động hóa Quản lý API Apollo GraphQL exposure Truy cập AI thống nhất vào các dịch vụ microservices Năng suất Google Drive, Slack connectors Tự động hóa liền mạch trên nhiều nền tảng

Các trường hợp ứng dụng trong sản xuất đặc biệt nhấn mạnh tiềm năng của MCP vượt ra ngoài phần mềm.

Giải pháp của Tulip kết nối các tác nhân AI với trạng thái máy móc, báo cáo lỗi và lịch trình sản xuất, cho phép thực hiện các truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên như “tổng hợp các vấn đề chất lượng trên tất cả các dây chuyền trong tuần này”, tự động tổng hợp dữ liệu từ nhiều hệ thống.

Triển vọng tương lai của MCPs

Trong 2-5 năm tới, MCP sẽ phát triển từ một tiêu chuẩn sơ khai thành một lớp nền tảng cho AI doanh nghiệp:

Tình trạng hiện tại Hướng phát triển trong tương lai Máy chủ cục bộ, công cụ chỉ đọc Thị trường từ xa, khả năng viết Quản lý máy chủ thủ công Phân bổ động, container hóa Xác thực cơ bản Quyền truy cập chi tiết, khung tin cậy Gọi công cụ đơn giản Quản lý đa tác nhân, tự động hóa quy trình làm việc

Việc OpenAI áp dụng MCP vào tháng 3 năm 2025 cho thấy xu hướng phát triển mạnh mẽ của ngành. Các nhà phân tích dự đoán các nhà cung cấp lớn sẽ thống nhất sử dụng MCP làm giao thức tiêu chuẩn cho các nền tảng đại lý, với các công cụ bảo mật nâng cao và khung pháp lý mới xuất hiện để giải quyết các lỗ hổng hiện tại.

Lộ trình của DataHub hướng tới các SDK tối ưu hóa AI với đầu vào được định kiểu Pydantic và truyền tải theo luồng, trong khi nghiên cứu tiếp tục về quản lý ngữ cảnh động để xử lý các danh mục công cụ lớn hơn mà không làm giảm hiệu suất mô hình.

Câu hỏi thường gặp

Trong khi MCP dựa trên các khái niệm gọi hàm, nó tiêu chuẩn hóa việc phát hiện công cụ, trao đổi metadata và ngữ nghĩa truyền tải giữa các nhà cung cấp. Nó giống như Giao thức Máy chủ Ngôn ngữ cho các tác nhân AI hơn là API của một nhà cung cấp duy nhất.

Hầu hết các nhà phát triển có thể cài đặt máy chủ MCP cơ bản bằng cách sử dụng các mẫu có sẵn từ Replit hoặc DataHub trong vòng vài giờ. Giao thức này sử dụng các mẫu JSON-RPC quen thuộc, và các bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) toàn diện đã được phát triển cho Python, TypeScript, Java và Rust.

Bắt đầu với OAuth 2.1 cho việc ủy quyền, triển khai xác nhận của người dùng cho các thao tác có thể gây hư hỏng, và xác thực tất cả mô tả công cụ để phát hiện các lệnh ẩn. Xem xét các giải pháp cổng thông tin tập trung vào xác thực và xác thực dữ liệu.

Claude Desktop của Anthropic, ChatGPT và các khách hàng API của OpenAI, cùng các triển khai nguồn mở khác đều hỗ trợ MCP. Tiêu chuẩn này được thiết kế để đảm bảo tương thích phổ quát trên các nhà cung cấp tuân thủ.