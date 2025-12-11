จากระบบอัตโนมัติสู่ปัญญาประดิษฐ์แบบรอบตัว: มุมมองการให้คำปรึกษาด้านโซลูชันเกี่ยวกับอนาคตที่กำลังจะมาถึง

องค์กรส่วนใหญ่ในปัจจุบันติดอยู่ในรูปแบบที่น่าหงุดหงิด พวกเขาได้นำเครื่องมือ AI มาใช้ พวกเขาได้สร้างระบบอัตโนมัติ พวกเขาได้เปิดตัวแนวคิดที่พิสูจน์ได้ภายในทีมต่างๆ อย่างน่าประทับใจ แต่กระนั้น ผลลัพธ์ที่คาดหวังในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปกลับยังคงเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้
ปัญหาไม่ใช่เทคโนโลยี
นั่นคือเหตุผลที่บริษัทส่วนใหญ่ยังคงดำเนินการอยู่ในระยะแรกของความเจริญเติบโตของปัญญาประดิษฐ์: ระบบอัตโนมัติแบบแยกส่วน
ช่องว่างระหว่างระบบอัตโนมัติที่แยกส่วนกับขั้นตอนถัดไป ซึ่ง AI จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมอย่างแท้จริง มีความเชิงรุก และตระหนักรู้ในบริบท ถือเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดในการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน
สัญญาณที่คุณพร้อมที่จะพัฒนา
คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าองค์กรของคุณพร้อมที่จะก้าวข้ามระบบอัตโนมัติแบบแยกส่วนแล้ว? มีรูปแบบเฉพาะที่ฉันสังเกตเห็นซึ่งบ่งบอกถึงความพร้อมนั้น `
- กระบวนการทำงานแบบครบวงจร: ออกแบบมาเพื่อการใช้งานเฉพาะทาง เช่น การจัดการตั๋วสนับสนุนหรือการสร้างและตรวจสอบโค้ด โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบเอเจนต์
- ความต้องการในการเชื่อมต่อเชิงฟังก์ชัน: ความต้องการในการเชื่อมโยงกระบวนการทำงานกับฟังก์ชันต้นน้ำและปลายน้ำ เช่น การจัดการการปล่อยผลิตภัณฑ์ แผนงานผลิตภัณฑ์ การฝึกอบรม และการนำไปใช้งาน
- การรวมเครื่องมือ: ลดการกระจายตัวของเครื่องมือและใบอนุญาต AI ที่ซ้ำซ้อน
เมื่อความสมบูรณ์ของกระบวนการทำงานและการรวมศูนย์เกิดขึ้นพร้อมกัน องค์กรของคุณก็พร้อมที่จะพัฒนาไปไกลกว่าการอัตโนมัติแบบแยกส่วนไปสู่ AI ที่รวมเป็นหนึ่งและทำงานโดยรอบ
ช่วงเวลาแห่งการบรรจบกันนี้มีความสำคัญ มันคือช่วงเวลาที่ทีมหยุดถามว่า "เครื่องมือนี้ทำอะไรได้บ้าง?" และเริ่มถามว่า "เราจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ AI เข้าใจการดำเนินงานทั้งหมดของเราได้อย่างไร?"
อุปสรรคที่ขัดขวางการทำงานของทีม
แม้จะมีความพร้อมอย่างชัดเจน องค์กรส่วนใหญ่ก็ยังคงประสบกับอุปสรรคเดียวกัน:
- การรวมเทคโนโลยี: หากไม่มีสภาพแวดล้อมร่วมกันสำหรับ AI ในการสังเกต เรียนรู้ และดำเนินการ ทีมงานจะไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้
- อุปสรรคทางวัฒนธรรม: การขาดการแบ่งปันความรู้ข้ามสายงาน การสนับสนุนอย่างตั้งใจ และพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการฝึกใช้ AI เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้า
- ไม่มีศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วง: การขาดกลยุทธ์ AI ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำทำให้องค์กรถูกจำกัดอยู่ในไซโล
นี่คือจุดที่ AI Transformation Matrix กลายเป็นสิ่งจำเป็น
องค์กรจำเป็นต้องมีความพร้อมในระดับสูงในทั้งสองด้าน: ความพร้อมด้าน AI และความพร้อมด้านบริบท คุณอาจมีศักยภาพด้าน AI ที่ล้ำหน้าที่สุดในโลก แต่หากบริบทของคุณกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือที่เชื่อมต่อกันไม่ได้หลายสิบรายการ AI ของคุณก็จะยังคงมองไม่เห็นรูปแบบที่สำคัญที่สุด
การแก้ไขความเข้าใจผิดที่พบบ่อย
ก่อนที่ทีมจะสามารถก้าวหน้าได้ พวกเขาจำเป็นต้องคิดใหม่ว่า AI คืออะไรจริง ๆ
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) กับปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทน (Agentic AI):
- ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ จัดการงานที่ไม่ซ้ำกัน
- เอเจนติก AI ต้องการโครงสร้าง ข้อจำกัด และคำจำกัดความของงานที่ชัดเจนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถทำซ้ำได้
AI สภาพแวดล้อมไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญ มันต้องการการออกแบบอย่างตั้งใจเพื่อการแบ่งปันบริบท การประสานงาน และกฎเกณฑ์การมีส่วนร่วมที่ชัดเจน
ลองคิดดูแบบนี้: การมีอินเทอร์เฟซแบบ ChatGPT ไม่ได้ทำให้สิ่งใดกลายเป็นตัวแทนมากไปกว่าการมีพวงมาลัยที่ทำให้สิ่งใดกลายเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง
ปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนที่แท้จริงทำงานภายในพารามิเตอร์ที่กำหนด ดำเนินการตามขั้นตอนหลายขั้นตอน และตัดสินใจโดยอิงจากบริบทที่สะสมมา ส่วนปัญญาประดิษฐ์แบบรอบรู้ (Ambient AI) ก้าวไปไกลกว่านั้น โดยทำงานอย่างมองไม่เห็นในเบื้องหลังทั่วทั้งการดำเนินงานของคุณ
เมื่อกระบวนการทำงานที่เชื่อมต่อกันปลดล็อกคุณค่าที่แท้จริง
ให้ฉันยกตัวอย่างที่ชัดเจนให้คุณเห็นถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเมื่อคุณเปลี่ยนจากการทำงานอัตโนมัติแบบแยกส่วนไปสู่กระบวนการทำงานที่เชื่อมต่อและมีตัวแทนควบคุม
- การจับบริบทอัตโนมัติ: ตัวแทนรวบรวมและรวมศูนย์รายละเอียดสำคัญจากวงจรการขาย
- การส่งต่อที่ราบรื่น: สามารถเรียกดูบริบทได้สำหรับการส่งมอบและทีมความสำเร็จของลูกค้า ปิดช่องว่างในการสื่อสาร
- การเพิ่มพูนความรู้: ข้อมูลถูกเก็บรักษาและพัฒนาให้ดีขึ้น ไม่สูญหายระหว่างเครื่องมือต่างๆ
นี่ไม่ใช่แค่เรื่องประสิทธิภาพเท่านั้น
มันเกี่ยวกับการสร้างความทรงจำขององค์กรที่คงอยู่จริงและมีคุณค่าเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา ในรูปแบบเดิม บริบทการขายมักถูกเก็บไว้ในอีเมล กระทู้แชท ข้อความสนทนา และบันทึกการประชุมที่กระจัดกระจายอยู่ในระบบต่างๆ แต่ในรูปแบบ AI ที่ทำงานโดยรอบบริบทนั้นจะถูกส่งต่อไปยังจุดที่ต้องการโดยอัตโนมัติ เมื่อถึงเวลาที่ต้องการ
บริบทคือตัวเร่งที่แท้จริง
เมื่อ AI สามารถเข้าถึงบริบทขององค์กรของคุณ งาน กำหนดเวลา การสนทนา และการตัดสินใจของคุณได้แล้ว มันจะหยุดทำตัวเหมือนเครื่องมือเขียนและเริ่มทำตัวเหมือนนักวิเคราะห์ ClickUp BrainGPT ใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้โดยการดึงข้อมูลจาก Workspace ทั้งหมดของคุณ แสดงรูปแบบที่คนมักมองข้าม และสร้างความเชื่อมโยงที่คุณไม่ได้ระบุด้วยตนเอง
คุณคิดออกมาดัง ๆ มันฟังด้วย Talk-to-Text มันเชื่อมโยง และข้อมูลเชิงลึกสะท้อนให้เห็นว่างานเคลื่อนที่อย่างไรจริง ๆ ในบริษัทของคุณ
วิวัฒนาการของบทบาทความเป็นผู้นำ
เมื่อองค์กรก้าวหน้าจากการทำงานอัตโนมัติขั้นพื้นฐานไปสู่ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานได้อย่างรอบด้านอย่างแท้จริง บทบาทของผู้นำจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างถึงรากฐาน
- การสนับสนุนจากผู้นำ: ซีอีโอและซีทีโอต้องยกระดับ AI จากโครงการทดลองทางเทคนิคไปสู่ภารกิจทางธุรกิจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
- การปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้อง: การสร้างแผนที่นำทางที่เป็นเอกภาพเพื่อขับเคลื่อนการรวมเทคโนโลยีและมาตรฐานเครื่องมือให้สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร
- วิวัฒนาการทางวัฒนธรรม: การลงทุนในบุคลากรผ่านชุมชนแห่งการปฏิบัติ โปรแกรมส่งเสริมอย่างมีส่วนร่วม และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
นี่ไม่ใช่เรื่องความเชี่ยวชาญทางเทคนิค แต่เป็นเรื่องของการสร้างสภาพแวดล้อมในองค์กรที่เอื้อให้ AI แบบรอบตัว (ambient AI) สามารถเติบโตได้ นั่นหมายถึงการมุ่งมั่นสู่การหลอมรวม แม้ในยามที่แต่ละทีมยังไม่อยากสละเครื่องมือที่ตนเองชื่นชอบ หมายถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและระบบกำกับดูแลที่ช่วยให้การดำเนินงาน AI อย่างปลอดภัยและข้ามสายงานเป็นไปได้ ที่สำคัญที่สุด คือการให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรด้วย AI ในฐานะกลยุทธ์หลัก ไม่ใช่แค่การทดลองเชิงยุทธวิธีเพียงครั้งเดียว
สองแนวทางในการสร้างปัญญาประดิษฐ์แบบรอบตัว
เดวิน สโตเกอร์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านปัญญาประดิษฐ์ของเราที่ ClickUp ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรต่างๆ ที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงนี้ เขาเห็นว่ามีสองแนวทางที่แตกต่างกันซึ่งสามารถนำไปสู่การใช้ AI ในทุกระดับของบริษัทได้
1. การรวมผลประโยชน์ส่วนเพิ่ม
โดยพื้นฐานแล้ว มันคล้ายกับแนวทางของทีม British Cycling ที่นำโดย Sir Dave Brailsford ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การสะสมของกำไรส่วนเพิ่มเล็กน้อย" เดวินอธิบาย "ผมมองว่าตัวแทนคุณภาพสูงหรือกระบวนการทำงานของ AI ใหม่แต่ละตัวที่เข้ามา จะช่วยเพิ่มกำไรส่วนเพิ่ม 1% ให้กับบริษัทของคุณ เมื่อคุณลงทุนในการปรับปรุงเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง มันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่สำคัญคือการมี Ambient AI ที่ผสานรวมอย่างราบรื่นในทุกกระบวนการของคุณ
โดยพื้นฐานแล้ว มันคล้ายกับแนวทางของทีม British Cycling ที่นำโดย Sir Dave Brailsford ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การสะสมของกำไรส่วนเพิ่มเล็กน้อย" เดวินอธิบาย "ผมมองว่าตัวแทนคุณภาพสูงหรือกระบวนการทำงานของ AI ใหม่แต่ละตัวที่เข้ามา จะช่วยเพิ่มกำไรส่วนเพิ่มเล็กน้อยให้กับบริษัทของคุณ 1% เมื่อคุณลงทุนในการปรับปรุงเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง มันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่สำคัญคือการมี Ambient AI ที่ผสานรวมอย่างราบรื่นในทุกกระบวนการของคุณ
ในโมเดลนี้:
- ตัวแทนหรือกระบวนการทำงานที่ออกแบบมาอย่างดีแต่ละตัวจะเพิ่มคุณค่าทีละน้อย
- การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อการปรับปรุงสะสมข้ามทีมและหน้าที่
2. ระบบปัญญาประดิษฐ์แบบรอบด้านที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง
แนวทางที่สองที่เดวินอธิบายมุ่งเน้นไปที่ AI ที่ทำงานโดยอัตโนมัติในเบื้องหลังเพื่อดำเนินการต่างๆ แทนคุณ ตัวแทนที่ทำงานในสภาพแวดล้อมเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องได้รับคำสั่งโดยตรงเพื่อให้การสนับสนุน
ClickUp รวมเอเจนต์สภาพแวดล้อมหลายประเภทที่สามารถตอบคำถามในแชท ดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กโฟลว์ของคุณ ปรับตัวตามความคิดเห็นของผู้ใช้เมื่อเวลาผ่านไป และแม้กระทั่งอัปเดตความรู้ของบริษัทคุณในเบื้องหลัง
- ตระหนักถึงบริบท: ทำงานโดยอิงจากสภาพแวดล้อมของผู้ใช้และกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่
- การทำงานเบื้องหลัง: ทำงานอย่างเงียบๆ ในเบื้องหลัง โดยหลีกเลี่ยงการโต้ตอบกับผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง
- ปรับให้เหมาะกับบุคคล: สามารถเรียนรู้จากพฤติกรรมของผู้ใช้และปรับให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละบุคคล
- การบำรุงรักษาความรู้: ระบบ AI รอบตัวสามารถอัปเดตและเพิ่มพูนความรู้ขององค์กรได้โดยอัตโนมัติ
ทั้งสองแนวทางมีข้อกำหนดที่สำคัญร่วมกัน: พวกเขาต้องการสภาพแวดล้อมที่รวมศูนย์ซึ่ง AI สามารถเข้าถึงบริบทที่สมบูรณ์ได้ครอบคลุมทุกงาน การสื่อสาร และการร่วมมือ
พลังเงียบของปัจจัยแวดล้อม
ข้อได้เปรียบที่ถูกมองข้ามมากที่สุดของตัวแทนแบบรอบด้านคือ พวกมันทำงานโดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีคำแนะนำจากมนุษย์ พวกมันรวบรวมบริบทในเบื้องหลัง นำข้อมูลไปยังที่ที่เหมาะสม จับความรู้ก่อนที่จะสูญหาย และรักษาโครงสร้างเชื่อมโยงที่ทีมไม่มีเวลาบันทึกไว้
เมื่อตัวแทนเหล่านี้ทำงานภายในสภาพแวดล้อมที่รวมศูนย์ พวกเขาจะกลายเป็นกระดูกสันหลังของระบบที่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและปรับปรุงตัวเองได้โดยไม่ต้องมีการกระตุ้น
เส้นทางข้างหน้า
การเดินทางจากระบบอัตโนมัติแบบแยกส่วนไปสู่ปัญญาประดิษฐ์แบบรอบด้านไม่ได้เป็นเพียงการนำเทคโนโลยีที่ดีกว่ามาใช้เท่านั้น แต่เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ปัญญาประดิษฐ์สามารถทำงานได้อย่างชัดเจน มีบริบท และต่อเนื่อง
นี่คือสิ่งที่องค์กรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดมุ่งมั่นที่จะทำ:
- มุ่งมั่นสู่การหลอมรวม: รวมงาน ความรู้ และการทำงานร่วมกันไว้ในสภาพแวดล้อมเดียว
- แบ่งปันความรู้จาก AI: สร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันความรู้ข้ามสายงาน
- ทำให้ AI เป็นกลยุทธ์: ให้การเปลี่ยนผ่านสู่ AI เป็นความสำคัญลำดับแรก ไม่ใช่เพียงโครงการไอทีอีกโครงการหนึ่ง
องค์กรที่ทำการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงแต่ได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังปลดล็อกผลลัพธ์แบบทบต้น ซึ่งการปรับปรุงแต่ละครั้งจะช่วยให้การปรับปรุงครั้งต่อไปง่ายขึ้นและมีคุณค่ามากขึ้น
ระบบ AI ของพวกเขามีความฉลาดมากขึ้นเพราะมีบริบทมากขึ้น ทีมของพวกเขามีความรวดเร็วมากขึ้นเพราะใช้เวลาค้นหาลดลงและใช้เวลาสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น ความได้เปรียบทางการแข่งขันของพวกเขามีการเติบโตเพราะสามารถดำเนินการได้ในอัตราที่คู่แข่งไม่สามารถตามทันได้
คำถามไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนผ่านนี้หรือไม่ แต่เป็นว่าจะทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ นี่คือประเด็นว่าคุณจะเป็นผู้นำหรือจะยืนดูคู่แข่งของคุณก้าวไปข้างหน้า