ปัญญาประดิษฐ์จะมาแทนที่สถาปนิกหรือไม่?

16 พฤศจิกายน 2568

สรุป: สถาปนิกที่ใช้เครื่องมือ AI ประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ในการสร้างแบบจำลองและเรนเดอร์ ดูว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยให้มีเวลาไปทำงานที่มีมูลค่าสูงสำหรับลูกค้าได้อย่างไร

ประเด็นสำคัญ

  • AI ช่วยเร่งกระบวนการสร้างแบบจำลอง การเรนเดอร์ และการตรวจสอบความสอดคล้องให้เร็วขึ้นในทุกขั้นตอนของเวิร์กโฟลว์โครงการ
  • สถาปนิกสามารถรักษาคุณค่าได้โดยการผสมผสานการตัดสินใจทางการออกแบบกับเครื่องมือ AI
  • การยอมรับยังอยู่ในระดับต่ำแต่กำลังเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ใช้ในช่วงแรกได้เปรียบอย่างมาก
  • ทักษะเช่นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและการเขียนคำสั่งที่ชัดเจนกำลังขับเคลื่อนการเติบโตในอาชีพ

ปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาแทนที่สถาปนิกได้จริงหรือไม่?

AI จะไม่กำจัดบทบาทของสถาปนิก แต่จะ เปลี่ยนแปลง วิธีการทำงานของสถาปนิกโดยอัตโนมัติในงานร่างแบบ การวิเคราะห์ และการจัดทำเอกสารที่ซ้ำซาก

เครื่องมือในปัจจุบันสามารถจัดการการจำลองพลังงานที่เคยใช้เวลา 220 ชั่วโมงต่อโครงการได้ และลดเวลาการวิเคราะห์ลงถึง66% ในบางขั้นตอนการทำงาน อย่างไรก็ตาม การประสานงานที่ซับซ้อนในสถานที่ การเจรจาต่อรองกับลูกค้า และการตัดสินใจออกแบบตามเกณฑ์หลายประการ ยังคงต้องการความเชี่ยวชาญของมนุษย์อยู่

ปัจจุบันมีเพียง 6 เปอร์เซ็นต์ของสถาปนิกเท่านั้นที่ใช้ AI อย่างสม่ำเสมอซึ่งบ่งชี้ถึงความเสี่ยงในการถูกแทนที่ในปัจจุบันที่ต่ำและเป็นข้อได้เปรียบที่ชัดเจนสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานก่อน ความเสี่ยงที่แท้จริงอยู่ที่ระดับงาน ไม่ใช่ตำแหน่งงาน

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงในโลกจริง, สิ่งที่ได้ถูกทำให้เป็นระบบอัตโนมัติแล้ว

การจำลองพลังงานแบบอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาหลายร้อยชั่วโมงต่อโครงการ และทำให้การศึกษาด้านความยั่งยืนเป็นไปได้สำหรับการออกแบบส่วนใหญ่ ไม่ใช่เพียงแค่โครงการที่มีงบประมาณสูงเท่านั้น

บริษัทที่ใช้ cove. tool รายงานว่าสามารถกู้คืนเวลาได้ถึง 220 ชั่วโมงต่อโครงการ ซึ่งแต่เดิมต้องใช้ไปกับการสร้างแบบจำลองด้วยมือและการทำซ้ำหลายครั้ง การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยให้สถาปนิกอาวุโสมีเวลามุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์สำหรับลูกค้า และให้พนักงานระดับต้นได้ทุ่มเทกับการปรับปรุงการออกแบบแทนที่จะต้องทำงานซ้ำซากในสเปรดชีต

การเข้าใจว่าAI ปรับเปลี่ยนการทำงานทั่วโลกอย่างไรช่วยให้สถาปนิกมองเห็นได้ว่าการอัตโนมัติที่คล้ายกันจะมาถึงจุดใดต่อไปในกระบวนการทำงานของตนเอง

แนวโน้ม AI ที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งกำลังกำหนดรูปแบบอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

สี่แนวโน้มที่จะเปลี่ยนวิธีที่คุณออกแบบ, ประสานงาน, และส่งมอบโครงการในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

แนวโน้มตัวอย่างเครื่องมือผลกระทบของงานความง่ายในการรับเลี้ยงความเสี่ยง
การสร้างมวลแบบสังเคราะห์ออโตเดสก์ ฟอร์มาสูง, ปรับเปลี่ยนการออกแบบในระยะแรกระดับกลาง ต้องตั้งค่าคลาวด์ต่ำ, การผลิตต้องการการดูแล
การเรนเดอร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์เวราส์, มิดเจอร์นีย์สูง, การตัดทำให้เวลารอสูง, ใช้งานง่ายปานกลาง อาจมีอาการหลอนในรายละเอียด
การตรวจสอบโค้ดเครื่องมือ BIM แบบบูรณาการระดับกลาง, การละเมิดธงปานกลาง ต้องการระเบียบวินัยของโมเดลต้องการการตรวจสอบจากมนุษย์ในระดับต่ำ
การวิเคราะห์คาร์บอนโคฟ. โมดูลเครื่องมือสูง เพิ่มมูลค่าการให้คำปรึกษาระดับปานกลาง, การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานต่ำ, มาตรฐานยังคงพัฒนาอยู่

1. การออกแบบเชิงสร้างสรรค์และเครื่องมือการจัดมวล

แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่าง Autodesk Forma สามารถสร้างตัวเลือกการออกแบบเบื้องต้นได้มากมายภายในไม่กี่นาที โดยอิงตามข้อจำกัดของพื้นที่ กฎการแบ่งเขต และเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ

การเร่งความเร็วนี้ผลักดันให้การสำรวจการออกแบบเกิดขึ้นในช่วงต้นของไทม์ไลน์โครงการมากขึ้น และเพิ่มความคาดหวังของลูกค้าเกี่ยวกับปริมาณตัวเลือกและความเร็วในการปรับปรุง

2. การเรนเดอร์และการแสดงผลภาพอัตโนมัติ

ปลั๊กอินเช่น Veras และแบบจำลองภาพเช่น Midjourney สามารถสร้างภาพแนวคิดคุณภาพสูงได้โดยตรงจากเรขาคณิต BIM หรือคำแนะนำทางข้อความ

สถาปนิกสามารถทดสอบทิศทางความสวยงามและสื่อสารเจตนาในการออกแบบได้โดยไม่ต้องรอคิวการเรนเดอร์จากภายนอก

3. การตรวจสอบโค้ดและการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยอัตโนมัติ

เครื่องมือ AI สแกนแบบจำลองอาคารเพื่อตรวจหาการละเมิดการเข้าถึง, ปัญหาการอพยพ, และช่องว่างของรหัสพลังงานในเวลาจริง ซึ่งช่วยลดการประสานงานด้วยตนเองในระหว่างการขออนุญาต ทำให้สถาปนิกสามารถมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเชิงรุกแทนที่จะต้องแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง

4. การบูรณาการการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและคาร์บอน

เครื่องมือฝังการคำนวณคาร์บอนที่สะสมและการคาดการณ์พลังงานในการดำเนินงานเข้าไปในงานสเก็ตช์เบื้องต้น ทำให้การวิเคราะห์ความยั่งยืนกลายเป็นผลลัพธ์มาตรฐานแทนที่จะเป็นสิ่งที่ต้องเพิ่มในภายหลังซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง

การปฏิบัติที่นำกระบวนการทำงานเหล่านี้มาใช้รายงานว่ามีการแข่งขันที่แข็งแกร่งขึ้นและค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นสำหรับการให้คำปรึกษาด้านประสิทธิภาพ

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้รวมกันหมายความว่าสถาปนิกที่สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถรับงานที่ซับซ้อนมากขึ้นได้โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงานตามสัดส่วน

ทักษะที่ควรพัฒนาและยกเลิก

เครื่องมือใหม่ต้องการทักษะใหม่ ไม่ใช่แค่ใบอนุญาตซอฟต์แวร์ใหม่เท่านั้นงานวิจัยของ OpenAsset แสดงให้เห็นว่า 80.5 เปอร์เซ็นต์ของผู้เชี่ยวชาญด้านAEC วางแผนที่จะใช้เครื่องมือดิจิทัลรวมถึง AI ซึ่งทำให้การพัฒนาทักษะเป็นความคาดหวังพื้นฐานมากกว่าที่จะเป็นสิ่งที่ควรมี

ทักษะหลัก เป็นรากฐานของมูลค่าของคุณเมื่อ AI จัดการงานประจำที่เคยเต็มสัปดาห์ของคุณ

  • การออกแบบคำสั่งสำหรับเครื่องมือการออกแบบ
  • ความสะอาดของข้อมูล BIM และโครงสร้าง
  • การวิเคราะห์ประสิทธิภาพแบบหลายเกณฑ์
  • การอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

พื้นฐานทางเทคนิคและการสื่อสารเหล่านี้สนับสนุนความสามารถที่เชื่อมโยงซึ่งทำให้การปฏิบัติงานของคุณแตกต่างออกไป

ทักษะที่เกี่ยวข้อง ขยายขอบเขตของคุณและเปิดโอกาสสร้างรายได้ในรูปแบบที่ปรึกษา

  • การบัญชีคาร์บอนและพลังงานที่ฝังอยู่
  • พื้นฐานการเขียนสคริปต์สำหรับการออกแบบเชิงคำนวณ
  • การผสานเครื่องมือ AI และการออกแบบกระบวนการทำงาน
  • การแปลความหมายของข้อมูลดิจิทัลทวินและเซ็นเซอร์

การเชี่ยวชาญในด้านเหล่านี้จะทำให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่สามารถให้บริการคำปรึกษาด้านประสิทธิภาพและบริการขั้นสูงที่บริษัทขนาดเล็กไม่สามารถเทียบได้ ในขณะที่บางนิสัยเก่าอาจทำให้คุณช้าลง

ทักษะพระอาทิตย์ตก ยังคงมีความสำคัญ แต่มีอิทธิพลต่ออาชีพน้อยลง เนื่องจากงานจำนวนมากถูกทำให้เป็นอัตโนมัติ

  • การร่างแบบด้วยมือและการปรับน้ำหนักเส้น
  • ความเชี่ยวชาญเฉพาะเครื่องมือเดียวที่แยกตัวโดยไม่มีการบูรณาการ
  • การตัดสินใจที่เน้นความสวยงามอย่างเดียวโดยไม่มีข้อมูล
  • การต่อต้านการบันทึกเอกสารกระบวนการ

การผสมผสานทักษะหลักที่แข็งแกร่งกับความสามารถใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องในขณะที่ละทิ้งความสมบูรณ์แบบที่ล้าสมัย จะสร้างเส้นทางอาชีพที่ทนทานต่อ AIได้มากขึ้น ซึ่งสามารถเติบโตไปพร้อมกับระบบอัตโนมัติ

แนวโน้มอาชีพ: อาชีพสถาปนิกยังคงเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดอยู่หรือไม่?

สำนักงานสถิติแรงงานคาดการณ์ว่าการจ้างงานสถาปนิกจะเติบโต 4 เปอร์เซ็นต์ระหว่างปี2024 ถึง 2034 โดยจะมีตำแหน่งงานว่างประมาณ 7,800 ตำแหน่งต่อปี ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการที่มั่นคงแม้จะมีการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้

สามแรงผลักดันที่ทำให้มนุษย์ยังคงมีความจำเป็นในงานนี้ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตที่ซับซ้อน การเจรจาต่อรองกับลูกค้าและชุมชนที่มีความละเอียดอ่อน และข้อเท็จจริงที่ว่า AI ยังไม่สามารถสังเคราะห์ลำดับความสำคัญที่ขัดแย้งกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้กลายเป็นแบบแปลนที่สามารถก่อสร้างได้

เงินเดือนเฉลี่ยต่อปีสำหรับสถาปนิกอยู่ที่ประมาณ 96,690 ดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม 2024 โดยผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการออกแบบที่ยั่งยืนและที่อยู่อาศัยระดับไฮเอนด์ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ

กลุ่มตลาดที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ การให้คำปรึกษาด้านการออกแบบที่เน้นประสิทธิภาพ การนำกลับมาใช้ใหม่และการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ และการเป็นผู้นำด้านการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ที่เสริมด้วยปัญญาประดิษฐ์

หากคุณพัฒนาทักษะที่เหมาะสม การออกแบบสถาปัตยกรรมยังคงเป็นเส้นทางอาชีพที่มีศักยภาพและให้ผลตอบแทนที่ดี แม้ในขณะที่ระบบอัตโนมัติกำลังเปลี่ยนแปลงงานประจำวัน

อะไรคือสิ่งต่อไป: การเตรียมตัวสำหรับอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์

การดำเนินการอย่างรวดเร็วเปลี่ยน AI จากภัยคุกคามเป็นข้อได้เปรียบ เพราะเครื่องมือมีความพร้อมเพียงพอที่จะสร้างคุณค่าได้ แต่ยังเป็นที่ไม่คุ้นเคยสำหรับเพื่อนร่วมงานหลายคน แผนที่ด้านล่างแสดงถึงจุดเริ่มต้น

  1. ทดลองใช้เครื่องมือ AI หนึ่งอย่างในไตรมาสนี้ โดยเลือกปลั๊กอินสำหรับการเรนเดอร์หรือการวิเคราะห์ที่ฟรีหรือมีค่าใช้จ่ายต่ำ และนำไปใช้กับโปรเจ็กต์จริงเพื่อเรียนรู้ขีดจำกัดของมัน
  2. ตรวจสอบกระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณเพื่อค้นหาภารกิจที่ทำซ้ำ ๆ และระบุขั้นตอนการจำลองแบบด้วยมือ, การจัดทำเอกสาร, หรือการตรวจสอบที่ใช้เวลาห้าชั่วโมงหรือมากกว่าต่อโครงการ จากนั้นทำการค้นคว้าตัวเลือกการอัตโนมัติ
  3. สร้างคลังคำสั่งสำหรับคำขอการออกแบบที่พบบ่อย บันทึกคำสั่งที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสร้างมวล การจัดวาง และการสร้างเรื่องราว เพื่อให้ทีมของคุณสามารถนำรูปแบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้
  4. เข้าร่วมกลุ่มเพื่อนหรือชุมชนออนไลน์ที่มุ่งเน้นด้าน AI ในสถาปัตยกรรม การเรียนรู้จากความผิดพลาดในการนำไปใช้ของผู้อื่นจะเร่งระยะเวลาของคุณและลดความผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง
  5. ลงทุนในทักษะขั้นสูงหนึ่งอย่างในแต่ละปี ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบเชิงคำนวณ การวิเคราะห์คาร์บอน หรือการผสานรวมดิจิทัลทวิน เพื่อรักษาความได้เปรียบเหนือการแข่งขันจากการกลายเป็นสินค้าทั่วไป

ห้าขั้นตอนนี้จะวางตำแหน่งให้คุณเป็นผู้นำแทนที่จะตอบสนองเมื่อลูกค้าต้องการการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นและข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ข้อคิดสุดท้าย

สถาปนิกบวกกับ AI มีประสิทธิภาพเหนือกว่าการใช้เพียงอย่างเดียว เพราะเครื่องจักรสามารถจัดการกับการวิเคราะห์ซ้ำและการทำซ้ำได้ ในขณะที่มนุษย์สามารถนำทางผ่านการแลกเปลี่ยนที่ซับซ้อนระหว่างต้นทุน ความสวยงาม โค้ด และความคิดเห็นจากชุมชน

ทฤษฎีการเลือกใช้ระบบอัตโนมัติระบุว่า: ปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาแทนที่งานที่แคบและทำซ้ำได้ แต่การประสานงาน การตัดสินใจ และความรับผิดชอบที่กำหนดการปฏิบัติงานในวิชาชีพยังคงเป็นของมนุษย์อย่างมั่นคง

คุณสามารถควบคุมได้ว่า AI จะกลายเป็นตัวคูณประสิทธิภาพหรือแหล่งความกังวลในอาชีพของคุณได้โดยการเลือกที่จะทดลอง, พัฒนาทักษะ, และปรับแต่งกระบวนการทำงานที่บริษัทของคุณนำมาใช้แทนที่จะรอให้การเปลี่ยนแปลงมาถึงอย่างสมบูรณ์

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบเหล่านี้ครอบคลุมคำถามเกี่ยวกับความมั่นคงในงานที่สถาปนิกถามบ่อยที่สุดเกี่ยวกับ AI

AI ช่วยเร่งการสร้างผังที่พักอาศัยและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ แต่ไม่สามารถจัดการกับความสวยงามเฉพาะของลูกค้า ความละเอียดอ่อนของการแบ่งเขตพื้นที่ในท้องถิ่น และการประสานงานกับผู้รับเหมา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการขนาดเล็ก สถาปนิกที่ใช้ AI เพื่อเพิ่มความเร็วในการออกแบบเบื้องต้น และใช้ดุลยพินิจในการปรับแต่งรายละเอียดจะมีแนวโน้มประสบความสำเร็จมากขึ้นในกลุ่มนี้

เครื่องมือ AI จะทำเครื่องหมายข้อผิดพลาดทั่วไปในโค้ดและปัญหาด้านการเข้าถึงในระหว่างขั้นตอนการออกแบบ แต่ความรับผิดชอบและความรับผิดในการปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นสุดท้ายยังคงอยู่กับสถาปนิกที่ได้รับใบอนุญาต ใช้ AI เป็นตัวตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อตรวจจับปัญหาที่เห็นได้ชัดตั้งแต่เนิ่นๆ และสำรองการตรวจสอบโดยมนุษย์ไว้สำหรับกรณีพิเศษและการตีความตามเขตอำนาจศาล

การออกแบบแผนผังแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบยังคงต้องใช้เวลาอีกหลายปี เนื่องจากแต่ละไซต์มีข้อจำกัดเฉพาะตัว ความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเปลี่ยนแปลงระหว่างโครงการ และปัจจัยด้านงบประมาณและความสามารถในการก่อสร้างในโลกจริงที่ต้องอาศัยการตัดสินใจของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ควรให้ความสำคัญกับการร่วมมือกับ AI เพื่อเพิ่มความเร็วในการปรับปรุงมากกว่าการกลัวว่าจะถูกแทนที่ในเร็วๆ นี้