ปัญญาประดิษฐ์จะมาแทนที่สถาปนิกหรือไม่?

สรุป: สถาปนิกที่ใช้เครื่องมือ AI ประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ในการสร้างแบบจำลองและเรนเดอร์ ดูว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยให้มีเวลาไปทำงานที่มีมูลค่าสูงสำหรับลูกค้าได้อย่างไร
ประเด็นสำคัญ
- AI ช่วยเร่งกระบวนการสร้างแบบจำลอง การเรนเดอร์ และการตรวจสอบความสอดคล้องให้เร็วขึ้นในทุกขั้นตอนของเวิร์กโฟลว์โครงการ
- สถาปนิกสามารถรักษาคุณค่าได้โดยการผสมผสานการตัดสินใจทางการออกแบบกับเครื่องมือ AI
- การยอมรับยังอยู่ในระดับต่ำแต่กำลังเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ใช้ในช่วงแรกได้เปรียบอย่างมาก
- ทักษะเช่นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและการเขียนคำสั่งที่ชัดเจนกำลังขับเคลื่อนการเติบโตในอาชีพ
ปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาแทนที่สถาปนิกได้จริงหรือไม่?
AI จะไม่กำจัดบทบาทของสถาปนิก แต่จะ เปลี่ยนแปลง วิธีการทำงานของสถาปนิกโดยอัตโนมัติในงานร่างแบบ การวิเคราะห์ และการจัดทำเอกสารที่ซ้ำซาก
เครื่องมือในปัจจุบันสามารถจัดการการจำลองพลังงานที่เคยใช้เวลา 220 ชั่วโมงต่อโครงการได้ และลดเวลาการวิเคราะห์ลงถึง66% ในบางขั้นตอนการทำงาน อย่างไรก็ตาม การประสานงานที่ซับซ้อนในสถานที่ การเจรจาต่อรองกับลูกค้า และการตัดสินใจออกแบบตามเกณฑ์หลายประการ ยังคงต้องการความเชี่ยวชาญของมนุษย์อยู่
ปัจจุบันมีเพียง 6 เปอร์เซ็นต์ของสถาปนิกเท่านั้นที่ใช้ AI อย่างสม่ำเสมอซึ่งบ่งชี้ถึงความเสี่ยงในการถูกแทนที่ในปัจจุบันที่ต่ำและเป็นข้อได้เปรียบที่ชัดเจนสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานก่อน ความเสี่ยงที่แท้จริงอยู่ที่ระดับงาน ไม่ใช่ตำแหน่งงาน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงในโลกจริง, สิ่งที่ได้ถูกทำให้เป็นระบบอัตโนมัติแล้ว
การจำลองพลังงานแบบอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาหลายร้อยชั่วโมงต่อโครงการ และทำให้การศึกษาด้านความยั่งยืนเป็นไปได้สำหรับการออกแบบส่วนใหญ่ ไม่ใช่เพียงแค่โครงการที่มีงบประมาณสูงเท่านั้น
บริษัทที่ใช้ cove. tool รายงานว่าสามารถกู้คืนเวลาได้ถึง 220 ชั่วโมงต่อโครงการ ซึ่งแต่เดิมต้องใช้ไปกับการสร้างแบบจำลองด้วยมือและการทำซ้ำหลายครั้ง การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยให้สถาปนิกอาวุโสมีเวลามุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์สำหรับลูกค้า และให้พนักงานระดับต้นได้ทุ่มเทกับการปรับปรุงการออกแบบแทนที่จะต้องทำงานซ้ำซากในสเปรดชีต
การเข้าใจว่าAI ปรับเปลี่ยนการทำงานทั่วโลกอย่างไรช่วยให้สถาปนิกมองเห็นได้ว่าการอัตโนมัติที่คล้ายกันจะมาถึงจุดใดต่อไปในกระบวนการทำงานของตนเอง
แนวโน้ม AI ที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งกำลังกำหนดรูปแบบอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
สี่แนวโน้มที่จะเปลี่ยนวิธีที่คุณออกแบบ, ประสานงาน, และส่งมอบโครงการในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
|แนวโน้ม
|ตัวอย่างเครื่องมือ
|ผลกระทบของงาน
|ความง่ายในการรับเลี้ยง
|ความเสี่ยง
|การสร้างมวลแบบสังเคราะห์
|ออโตเดสก์ ฟอร์มา
|สูง, ปรับเปลี่ยนการออกแบบในระยะแรก
|ระดับกลาง ต้องตั้งค่าคลาวด์
|ต่ำ, การผลิตต้องการการดูแล
|การเรนเดอร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
|เวราส์, มิดเจอร์นีย์
|สูง, การตัดทำให้เวลารอ
|สูง, ใช้งานง่าย
|ปานกลาง อาจมีอาการหลอนในรายละเอียด
|การตรวจสอบโค้ด
|เครื่องมือ BIM แบบบูรณาการ
|ระดับกลาง, การละเมิดธง
|ปานกลาง ต้องการระเบียบวินัยของโมเดล
|ต้องการการตรวจสอบจากมนุษย์ในระดับต่ำ
|การวิเคราะห์คาร์บอน
|โคฟ. โมดูลเครื่องมือ
|สูง เพิ่มมูลค่าการให้คำปรึกษา
|ระดับปานกลาง, การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน
|ต่ำ, มาตรฐานยังคงพัฒนาอยู่
1. การออกแบบเชิงสร้างสรรค์และเครื่องมือการจัดมวล
แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่าง Autodesk Forma สามารถสร้างตัวเลือกการออกแบบเบื้องต้นได้มากมายภายในไม่กี่นาที โดยอิงตามข้อจำกัดของพื้นที่ กฎการแบ่งเขต และเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ
การเร่งความเร็วนี้ผลักดันให้การสำรวจการออกแบบเกิดขึ้นในช่วงต้นของไทม์ไลน์โครงการมากขึ้น และเพิ่มความคาดหวังของลูกค้าเกี่ยวกับปริมาณตัวเลือกและความเร็วในการปรับปรุง
2. การเรนเดอร์และการแสดงผลภาพอัตโนมัติ
ปลั๊กอินเช่น Veras และแบบจำลองภาพเช่น Midjourney สามารถสร้างภาพแนวคิดคุณภาพสูงได้โดยตรงจากเรขาคณิต BIM หรือคำแนะนำทางข้อความ
สถาปนิกสามารถทดสอบทิศทางความสวยงามและสื่อสารเจตนาในการออกแบบได้โดยไม่ต้องรอคิวการเรนเดอร์จากภายนอก
3. การตรวจสอบโค้ดและการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยอัตโนมัติ
เครื่องมือ AI สแกนแบบจำลองอาคารเพื่อตรวจหาการละเมิดการเข้าถึง, ปัญหาการอพยพ, และช่องว่างของรหัสพลังงานในเวลาจริง ซึ่งช่วยลดการประสานงานด้วยตนเองในระหว่างการขออนุญาต ทำให้สถาปนิกสามารถมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเชิงรุกแทนที่จะต้องแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง
4. การบูรณาการการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและคาร์บอน
เครื่องมือฝังการคำนวณคาร์บอนที่สะสมและการคาดการณ์พลังงานในการดำเนินงานเข้าไปในงานสเก็ตช์เบื้องต้น ทำให้การวิเคราะห์ความยั่งยืนกลายเป็นผลลัพธ์มาตรฐานแทนที่จะเป็นสิ่งที่ต้องเพิ่มในภายหลังซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง
การปฏิบัติที่นำกระบวนการทำงานเหล่านี้มาใช้รายงานว่ามีการแข่งขันที่แข็งแกร่งขึ้นและค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นสำหรับการให้คำปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้รวมกันหมายความว่าสถาปนิกที่สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถรับงานที่ซับซ้อนมากขึ้นได้โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงานตามสัดส่วน
ทักษะที่ควรพัฒนาและยกเลิก
เครื่องมือใหม่ต้องการทักษะใหม่ ไม่ใช่แค่ใบอนุญาตซอฟต์แวร์ใหม่เท่านั้นงานวิจัยของ OpenAsset แสดงให้เห็นว่า 80.5 เปอร์เซ็นต์ของผู้เชี่ยวชาญด้านAEC วางแผนที่จะใช้เครื่องมือดิจิทัลรวมถึง AI ซึ่งทำให้การพัฒนาทักษะเป็นความคาดหวังพื้นฐานมากกว่าที่จะเป็นสิ่งที่ควรมี
ทักษะหลัก เป็นรากฐานของมูลค่าของคุณเมื่อ AI จัดการงานประจำที่เคยเต็มสัปดาห์ของคุณ
- การออกแบบคำสั่งสำหรับเครื่องมือการออกแบบ
- ความสะอาดของข้อมูล BIM และโครงสร้าง
- การวิเคราะห์ประสิทธิภาพแบบหลายเกณฑ์
- การอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
พื้นฐานทางเทคนิคและการสื่อสารเหล่านี้สนับสนุนความสามารถที่เชื่อมโยงซึ่งทำให้การปฏิบัติงานของคุณแตกต่างออกไป
ทักษะที่เกี่ยวข้อง ขยายขอบเขตของคุณและเปิดโอกาสสร้างรายได้ในรูปแบบที่ปรึกษา
- การบัญชีคาร์บอนและพลังงานที่ฝังอยู่
- พื้นฐานการเขียนสคริปต์สำหรับการออกแบบเชิงคำนวณ
- การผสานเครื่องมือ AI และการออกแบบกระบวนการทำงาน
- การแปลความหมายของข้อมูลดิจิทัลทวินและเซ็นเซอร์
การเชี่ยวชาญในด้านเหล่านี้จะทำให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่สามารถให้บริการคำปรึกษาด้านประสิทธิภาพและบริการขั้นสูงที่บริษัทขนาดเล็กไม่สามารถเทียบได้ ในขณะที่บางนิสัยเก่าอาจทำให้คุณช้าลง
ทักษะพระอาทิตย์ตก ยังคงมีความสำคัญ แต่มีอิทธิพลต่ออาชีพน้อยลง เนื่องจากงานจำนวนมากถูกทำให้เป็นอัตโนมัติ
- การร่างแบบด้วยมือและการปรับน้ำหนักเส้น
- ความเชี่ยวชาญเฉพาะเครื่องมือเดียวที่แยกตัวโดยไม่มีการบูรณาการ
- การตัดสินใจที่เน้นความสวยงามอย่างเดียวโดยไม่มีข้อมูล
- การต่อต้านการบันทึกเอกสารกระบวนการ
การผสมผสานทักษะหลักที่แข็งแกร่งกับความสามารถใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องในขณะที่ละทิ้งความสมบูรณ์แบบที่ล้าสมัย จะสร้างเส้นทางอาชีพที่ทนทานต่อ AIได้มากขึ้น ซึ่งสามารถเติบโตไปพร้อมกับระบบอัตโนมัติ
แนวโน้มอาชีพ: อาชีพสถาปนิกยังคงเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดอยู่หรือไม่?
สำนักงานสถิติแรงงานคาดการณ์ว่าการจ้างงานสถาปนิกจะเติบโต 4 เปอร์เซ็นต์ระหว่างปี2024 ถึง 2034 โดยจะมีตำแหน่งงานว่างประมาณ 7,800 ตำแหน่งต่อปี ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการที่มั่นคงแม้จะมีการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้
สามแรงผลักดันที่ทำให้มนุษย์ยังคงมีความจำเป็นในงานนี้ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตที่ซับซ้อน การเจรจาต่อรองกับลูกค้าและชุมชนที่มีความละเอียดอ่อน และข้อเท็จจริงที่ว่า AI ยังไม่สามารถสังเคราะห์ลำดับความสำคัญที่ขัดแย้งกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้กลายเป็นแบบแปลนที่สามารถก่อสร้างได้
เงินเดือนเฉลี่ยต่อปีสำหรับสถาปนิกอยู่ที่ประมาณ 96,690 ดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม 2024 โดยผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการออกแบบที่ยั่งยืนและที่อยู่อาศัยระดับไฮเอนด์ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ
กลุ่มตลาดที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ การให้คำปรึกษาด้านการออกแบบที่เน้นประสิทธิภาพ การนำกลับมาใช้ใหม่และการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ และการเป็นผู้นำด้านการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ที่เสริมด้วยปัญญาประดิษฐ์
หากคุณพัฒนาทักษะที่เหมาะสม การออกแบบสถาปัตยกรรมยังคงเป็นเส้นทางอาชีพที่มีศักยภาพและให้ผลตอบแทนที่ดี แม้ในขณะที่ระบบอัตโนมัติกำลังเปลี่ยนแปลงงานประจำวัน
อะไรคือสิ่งต่อไป: การเตรียมตัวสำหรับอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
การดำเนินการอย่างรวดเร็วเปลี่ยน AI จากภัยคุกคามเป็นข้อได้เปรียบ เพราะเครื่องมือมีความพร้อมเพียงพอที่จะสร้างคุณค่าได้ แต่ยังเป็นที่ไม่คุ้นเคยสำหรับเพื่อนร่วมงานหลายคน แผนที่ด้านล่างแสดงถึงจุดเริ่มต้น
- ทดลองใช้เครื่องมือ AI หนึ่งอย่างในไตรมาสนี้ โดยเลือกปลั๊กอินสำหรับการเรนเดอร์หรือการวิเคราะห์ที่ฟรีหรือมีค่าใช้จ่ายต่ำ และนำไปใช้กับโปรเจ็กต์จริงเพื่อเรียนรู้ขีดจำกัดของมัน
- ตรวจสอบกระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณเพื่อค้นหาภารกิจที่ทำซ้ำ ๆ และระบุขั้นตอนการจำลองแบบด้วยมือ, การจัดทำเอกสาร, หรือการตรวจสอบที่ใช้เวลาห้าชั่วโมงหรือมากกว่าต่อโครงการ จากนั้นทำการค้นคว้าตัวเลือกการอัตโนมัติ
- สร้างคลังคำสั่งสำหรับคำขอการออกแบบที่พบบ่อย บันทึกคำสั่งที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสร้างมวล การจัดวาง และการสร้างเรื่องราว เพื่อให้ทีมของคุณสามารถนำรูปแบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้
- เข้าร่วมกลุ่มเพื่อนหรือชุมชนออนไลน์ที่มุ่งเน้นด้าน AI ในสถาปัตยกรรม การเรียนรู้จากความผิดพลาดในการนำไปใช้ของผู้อื่นจะเร่งระยะเวลาของคุณและลดความผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง
- ลงทุนในทักษะขั้นสูงหนึ่งอย่างในแต่ละปี ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบเชิงคำนวณ การวิเคราะห์คาร์บอน หรือการผสานรวมดิจิทัลทวิน เพื่อรักษาความได้เปรียบเหนือการแข่งขันจากการกลายเป็นสินค้าทั่วไป
ห้าขั้นตอนนี้จะวางตำแหน่งให้คุณเป็นผู้นำแทนที่จะตอบสนองเมื่อลูกค้าต้องการการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นและข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ข้อคิดสุดท้าย
สถาปนิกบวกกับ AI มีประสิทธิภาพเหนือกว่าการใช้เพียงอย่างเดียว เพราะเครื่องจักรสามารถจัดการกับการวิเคราะห์ซ้ำและการทำซ้ำได้ ในขณะที่มนุษย์สามารถนำทางผ่านการแลกเปลี่ยนที่ซับซ้อนระหว่างต้นทุน ความสวยงาม โค้ด และความคิดเห็นจากชุมชน
ทฤษฎีการเลือกใช้ระบบอัตโนมัติระบุว่า: ปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาแทนที่งานที่แคบและทำซ้ำได้ แต่การประสานงาน การตัดสินใจ และความรับผิดชอบที่กำหนดการปฏิบัติงานในวิชาชีพยังคงเป็นของมนุษย์อย่างมั่นคง
คุณสามารถควบคุมได้ว่า AI จะกลายเป็นตัวคูณประสิทธิภาพหรือแหล่งความกังวลในอาชีพของคุณได้โดยการเลือกที่จะทดลอง, พัฒนาทักษะ, และปรับแต่งกระบวนการทำงานที่บริษัทของคุณนำมาใช้แทนที่จะรอให้การเปลี่ยนแปลงมาถึงอย่างสมบูรณ์
คำถามที่พบบ่อย
คำตอบเหล่านี้ครอบคลุมคำถามเกี่ยวกับความมั่นคงในงานที่สถาปนิกถามบ่อยที่สุดเกี่ยวกับ AI
AI ช่วยเร่งการสร้างผังที่พักอาศัยและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ แต่ไม่สามารถจัดการกับความสวยงามเฉพาะของลูกค้า ความละเอียดอ่อนของการแบ่งเขตพื้นที่ในท้องถิ่น และการประสานงานกับผู้รับเหมา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการขนาดเล็ก สถาปนิกที่ใช้ AI เพื่อเพิ่มความเร็วในการออกแบบเบื้องต้น และใช้ดุลยพินิจในการปรับแต่งรายละเอียดจะมีแนวโน้มประสบความสำเร็จมากขึ้นในกลุ่มนี้
เครื่องมือ AI จะทำเครื่องหมายข้อผิดพลาดทั่วไปในโค้ดและปัญหาด้านการเข้าถึงในระหว่างขั้นตอนการออกแบบ แต่ความรับผิดชอบและความรับผิดในการปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นสุดท้ายยังคงอยู่กับสถาปนิกที่ได้รับใบอนุญาต ใช้ AI เป็นตัวตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อตรวจจับปัญหาที่เห็นได้ชัดตั้งแต่เนิ่นๆ และสำรองการตรวจสอบโดยมนุษย์ไว้สำหรับกรณีพิเศษและการตีความตามเขตอำนาจศาล
การออกแบบแผนผังแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบยังคงต้องใช้เวลาอีกหลายปี เนื่องจากแต่ละไซต์มีข้อจำกัดเฉพาะตัว ความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเปลี่ยนแปลงระหว่างโครงการ และปัจจัยด้านงบประมาณและความสามารถในการก่อสร้างในโลกจริงที่ต้องอาศัยการตัดสินใจของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ควรให้ความสำคัญกับการร่วมมือกับ AI เพื่อเพิ่มความเร็วในการปรับปรุงมากกว่าการกลัวว่าจะถูกแทนที่ในเร็วๆ นี้