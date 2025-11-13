ผลกระทบที่แท้จริงของ AI ต่ออาชีพการบินและการฝึกอบรมนักบิน

ห้องนักบินในปัจจุบันเต็มไปด้วยเสียงหึ่งของระบบอัตโนมัติที่ปู่ย่าตายายของเราอาจเรียกว่าเวทมนตร์ ปัญญาประดิษฐ์ช่วยปรับเส้นทางการบินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตรวจสอบระบบต่างๆ แบบเรียลไทม์ และยังสามารถนำเครื่องบินลงจอดได้เมื่อสภาพอากาศเลวร้าย
อย่างไรก็ตาม ไม่มีอัลกอริทึมใดสามารถเลียนแบบสัญชาตญาณที่กัปตันผู้มีประสบการณ์มีได้ เมื่อเครื่องยนต์ขัดข้องขณะหมุนหรือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ของผู้โดยสารที่ต้องการการตัดสินใจในเสี้ยววินาที
หากคุณเพิกเฉยต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ คุณเสี่ยงที่จะกลายเป็นผู้ปฏิบัติงานที่เพียงแค่ดูแลเครื่องจักรไปวัน ๆ จนกระทั่งเครื่องจักรเหล่านั้นไม่ต้องการการควบคุมอีกต่อไป
ยอมรับมันและคุณจะปลดล็อกบทบาทที่ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์กับพลังการคำนวณ บทบาทที่มอบค่าตอบแทนสูงและกำหนดอนาคตของการบิน
มาดูกันว่าข้อมูลเปิดเผยอะไรเกี่ยวกับผลกระทบของ AI ต่ออาชีพการบิน
ประเด็นสำคัญ
- ระบบ AI จัดการเส้นทาง, เชื้อเพลิง, และการตรวจสอบ แต่ไม่ตัดสินใจในกรณีฉุกเฉิน
- นักบินเปลี่ยนจากการทำงานด้วยตนเองไปสู่การจัดการระบบอัตโนมัติ
- การขนส่งสินค้าและการฝึกอบรมเป็นสนามทดสอบสำหรับเทคโนโลยีไร้คนขับ
- บทบาทหลักของผู้ทดลองยังคงอยู่เนื่องจากกฎระเบียบและความไว้วางใจของสาธารณชน
AI จะมาแทนที่นักบินได้จริงหรือ?
AI ทำให้งานปริมาณมาก เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพเชื้อเพลิงและการตรวจสอบระบบ เป็นไปโดยอัตโนมัติด้วยความเร็วที่มนุษย์ไม่สามารถเทียบได้
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานกำกับดูแลการบินและผู้นำในอุตสาหกรรมเห็นพ้องกันว่า การกำกับดูแลเชิงกลยุทธ์ การตัดสินใจในภาวะฉุกเฉิน และความไว้วางใจของผู้โดยสาร ยังคงต้องการนักบินมนุษย์ ทำให้ความต้องการนักบินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมยังคงแข็งแกร่งต่อไปอย่างน้อยในทศวรรษหน้า
ระบบบินอัตโนมัติสามารถจัดการกับระยะการบินคงที่ (cruise phases) บนเครื่องบินโดยสารส่วนใหญ่ได้แล้ว และสายการบินอลาสก้ารายงานว่าครึ่งหนึ่งของแผนการบินของตนได้รวมเส้นทางที่แนะนำโดยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้มากกว่า 1.2 ล้านแกลลอนต่อปี
ในขณะที่เครื่องมือเหล่านี้ช่วยลดภาระงานของนักบินในระหว่างปฏิบัติการตามปกติ พวกมันก็สร้างหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบและการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ในขณะเดียวกันตามที่รายงานในผลกระทบของ AI ต่อการจ้างงาน AI กำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานในทุกอุตสาหกรรมโดยการอัตโนมัติรูปแบบที่สามารถคาดการณ์ได้ ในขณะที่เสริมบทบาทที่ต้องการความสามารถในการปรับตัวและการตัดสินใจ
ในวงการการบิน นี่หมายความว่านักบินจะบริหารจัดการระบบที่มีความอัตโนมัติมากขึ้นแทนที่จะหายไปจากห้องนักบิน หลักฐานต่อไปนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าระบบอัตโนมัติกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง: สิ่งที่ได้ถูกทำให้เป็นอัตโนมัติแล้ว
AI ทำให้การทำงานที่สำคัญในด้านการบินเป็นอัตโนมัติ รวมถึงการปรับเส้นทางการบินให้เหมาะสมที่สุด การบำรุงรักษาอากาศยานเชิงคาดการณ์ และการฝึกอบรมนักบินแบบปรับตัวได้
การวางแผนเส้นทางอัตโนมัติในปัจจุบันช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงได้ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ในเที่ยวบินระยะไกล ซึ่งช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้หลายล้านแกลลอนต่อปี และลดการปล่อยคาร์บอนได้อย่างมีนัยสำคัญ
สายการบินอย่าง Alaska Airlines ในปัจจุบันใช้เครื่องมือ AI เช่นFlyways AI Platformเพื่อวิเคราะห์สภาพอากาศ การจราจรทางอากาศ และสภาพลมแบบเรียลไทม์ โดยเสนอเส้นทางการบินที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งผู้ควบคุมการบินมนุษย์อาจไม่มีเวลาคำนวณด้วยตนเอง
เพื่อให้เข้าใจบริบท ตั้งแต่เริ่มใช้ระบบ Flyways สายการบินอลาสก้าได้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินมากกว่า 1.2 ล้านแกลลอนในระยะเวลาเพียงหนึ่งปี ปัจจุบันประมาณครึ่งหนึ่งของเจ้าหน้าที่ควบคุมการบินตรวจสอบแผนการบินที่สร้างโดยระบบ AI ก่อนที่จะยืนยันเส้นทางบิน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทของระบบนี้ในฐานะเครื่องมือที่ช่วยเหลือการทำงานของมนุษย์มากกว่าการแทนที่มนุษย์
นอกจากนี้ อัลกอริธึมการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์สามารถระบุปัญหาชิ้นส่วนที่อาจเกิดความเสียหายได้ล่วงหน้า ก่อนที่ปัญหาจะส่งผลให้เครื่องบินไม่สามารถบินได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติการ
เครื่องจำลองสถานการณ์ที่ได้รับการเสริมด้วย AI ยังปรับสถานการณ์การฝึกอบรมแบบไดนามิก มอบประสบการณ์ที่สมจริงและท้าทายมากขึ้นให้กับนักบิน
กระบวนการอัตโนมัติเหล่านี้ร่วมกันเปลี่ยนบทบาทของนักบินไปสู่การจัดการระบบและการกำกับดูแลเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นอีกเมื่อเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติพัฒนาไปข้างหน้า
แนวโน้ม AI ที่กำลังเกิดขึ้นและกำหนดรูปแบบการบิน
สามแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของนักบินในทศวรรษหน้า
1. การปฏิบัติการบินโดยนักบินคนเดียว
แอร์บัสและผู้ผลิตรายอื่น ๆ ได้สำรวจการให้ผู้บังคับการบินหนึ่งคนออกจากห้องนักบินในระหว่างการเดินทางเพื่อประหยัดเวลา ขณะที่ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำการตรวจสอบอากาศยานอยู่ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเหนื่อยล้าของนักบินในเที่ยวบินที่ยาวนานมาก และในท้ายที่สุดอาจช่วยลดต้นทุนแรงงานได้
หน่วยงานกำกับดูแลการบินของยุโรปได้พิจารณาอนุญาตให้มีการนำระบบนักบินเดี่ยวแบบจำกัดระยะนี้มาใช้ประมาณปี 2027 แต่การศึกษาหลายปีที่สิ้นสุดในปี 2025 ได้สรุปว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันยังไม่สามารถเทียบเท่าความปลอดภัยของนักบินสองคนได้
EASA ได้ตัดสินใจไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายนี้จนถึงอย่างน้อยปี 2030 โดยให้เหตุผลว่ามีปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้เกี่ยวกับการตรวจจับการสูญเสียความสามารถของนักบิน การจัดการกับความเหนื่อยล้า และการตรวจสอบไขว้ซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องทำโดยลูกเรือสองคน
แม้ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาทัน แต่หน่วยงานกำกับดูแลก็มักจะเริ่มอนุญาตให้ใช้เที่ยวบินขนส่งสินค้าก่อนที่จะอนุมัติเที่ยวบินโดยสารที่มีลูกเรือเพียงคนเดียว
2. การขนส่งสินค้าอัตโนมัติ
สายการบินขนส่งสินค้าเห็นว่าการบินโดยไม่มีนักบินเป็นวิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องเผชิญกับความท้าทายด้านความไว้วางใจของสาธารณชนจากการนำนักบินออกจากห้องโดยสารผู้โดยสาร
ในช่วงปลายปี 2023 บริษัทสตาร์ทอัพ Reliable Robotics (ร่วมกับ FedEx) ได้ทำการบินเครื่องบินขนส่งสินค้า Cessna 208B โดยไม่มีผู้โดยสารหรือลูกเรืออยู่บนเครื่อง ภายใต้การควบคุมของนักบินระยะไกลที่อยู่ห่างออกไป 50 ไมล์
การทดสอบที่ใช้เวลา 12 นาทีแสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนอัตโนมัติ, การขึ้นบิน, การบิน, และการลงจอดภายใต้การสังเกตของ FAA โดยคาดว่าจะได้รับการรับรองภายในปี 2025 หรือ 2026
ในขณะเดียวกัน Wisk Aero ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Boeing กำลังพัฒนาแท็กซี่ทางอากาศไร้คนขับสี่ที่นั่ง โดยหวังว่าจะเปิดตัวได้ภายในช่วงปลายทศวรรษ 2020 โดยมุ่งเป้าไปที่ตลาดการคมนาคมในเมืองที่การเดินทางระยะสั้นและน่านฟ้าที่ควบคุมได้ทำให้การพิสูจน์ความเป็นอิสระเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ทั้งสองโครงการมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนโดยการแยกการบินทดสอบออกจากตำแหน่งของอากาศยาน ทำให้ผู้ดำเนินการรายเดียวสามารถจัดการเที่ยวบินหลายเที่ยวติดต่อกันได้จากศูนย์ควบคุมภาคพื้นดิน
3. การฝึกอบรมที่เสริมด้วยปัญญาประดิษฐ์
เครื่องจำลองการบินในปัจจุบันใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการปรับสถานการณ์ให้เปลี่ยนแปลงได้แบบเรียลไทม์ตามการกระทำของผู้ฝึกอบรม โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือเกิดข้อผิดพลาดของระบบที่ออกแบบมาเพื่อท้าทายจุดอ่อนของผู้ฝึกอบรม
ผู้บริหารด้านการฝึกอบรมคนหนึ่งได้สังเกตว่าAI ช่วยให้เครื่องจำลองสามารถปรับเปลี่ยนได้แบบเรียลไทม์ ทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนตัวในแบบที่โปรแกรมคงที่ไม่สามารถทำได้
เมื่อระบบอัตโนมัติในห้องนักบินเพิ่มขึ้น การฝึกอบรมก็เปลี่ยนจากทักษะการใช้คันบังคับและหางเสือไปสู่การจัดการระบบ การรับรู้สถานการณ์ และการตัดสินใจภายใต้ความกดดัน
นักบินต้องเรียนรู้ที่จะตรวจสอบ AI, รู้จักเมื่อมันแสดงพฤติกรรมที่ไม่คาดคิด, และแทรกแซงอย่างราบรื่นเมื่อระบบอัตโนมัติส่งการควบคุมกลับมา
แนวโน้มนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างของอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งบทบาทของนักบินได้เปลี่ยนจากผู้ควบคุมด้วยตนเองไปสู่ผู้ดูแลเชิงกลยุทธ์ การเปลี่ยนแปลงนี้จะดำเนินต่อไปเมื่อเครื่องจักรเข้ามารับหน้าที่ในเชิงยุทธวิธีมากขึ้น
ทักษะที่ควรพัฒนา (และควรละทิ้ง)
ระบบอัตโนมัติจัดการงานประจำในห้องนักบินได้ แต่ขาดการตัดสินใจที่ปรับตัวได้ซึ่งช่วยให้เที่ยวบินปลอดภัยและผู้โดยสารสงบสุข. ผู้ส่งมอบเกือบครึ่งหนึ่งพึ่งพาแผนการบินที่สร้างโดย AI แล้ว.
ทักษะหลักของนักบินในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การจัดการระบบที่ซับซ้อนและการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ซึ่ง AI ไม่สามารถครอบคลุมได้
- การตรวจสอบระบบขั้นสูง
- การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินแบบปรับตัวได้
- การตระหนักรู้เกี่ยวกับปัจจัยมนุษย์
- การกำกับดูแลระบบอัตโนมัติ
พื้นฐานเหล่านี้ช่วยให้ผู้ควบคุมอากาศยานสามารถใช้ทักษะที่เสริมกันได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการให้สูงสุด
ความสามารถที่อยู่ใกล้เคียงกันช่วยเสริมความเชี่ยวชาญหลักของคุณให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อให้คุณส่งมอบคุณค่าที่เหนือกว่าการทำงานอัตโนมัติ:
- การปรับเส้นทางแบบเรียลไทม์
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์
- การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
- การปรับตัวของสถานการณ์การฝึกอบรม
การเปลี่ยนความสนใจไปยังพื้นที่เหล่านี้ทำให้ชัดเจนว่านิสัยล้าสมัยใดที่ควรละทิ้ง
งานบางอย่างที่เคยจำเป็น ตอนนี้ให้ผลตอบแทนที่ลดลง เช่น การคำนวณการบินด้วยตนเองที่นักบินแทบจะไม่อ้างอิง:
- การวางแผนเส้นทางด้วยมือ
- การตรวจสอบระบบตามปกติด้วยมือ
- การบันทึกข้อมูลเที่ยวบินแบบดั้งเดิม
- การพึ่งพาการบินด้วยเครื่องมือพื้นฐาน
การเชี่ยวชาญกลุ่มทักษะสองกลุ่มแรกจะทำให้คุณค่าของคุณชัดเจนและไม่อาจปฏิเสธได้สำหรับสายการบิน
แนวโน้มอาชีพ: การบินยังคงเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดอยู่หรือไม่?
อาชีพการบินยังคงเป็นการลงทุนที่ชาญฉลาด เนื่องจากอุตสาหกรรมยังคงขยายตัวและยังคงขาดแคลนนักบิน
สำนักงานสถิติแรงงานแห่งสหรัฐอเมริกาคาดการณ์ว่าการจ้างงานนักบินจะเติบโตขึ้นร้อยละ 4ระหว่างปี 2024 ถึง 2034 โดยจะเปิดรับตำแหน่งงานใหม่ประมาณ 18,200 ตำแหน่งต่อปี ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการที่มั่นคงสำหรับผู้เข้าสู่อาชีพใหม่ และโอกาสในการทำงานที่ต่อเนื่องสำหรับนักบินที่มีประสบการณ์ แม้จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีอัตโนมัติเพิ่มขึ้นก็ตาม
การจ้างงานยังคงแข็งแกร่งเนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดให้มีนักบินสองคนในห้องนักบินของเครื่องบินพาณิชย์ ผู้โดยสารยังคงชอบการตัดสินใจของมนุษย์ในเหตุการณ์ผิดปกติ และสายการบินเผชิญกับการขาดแคลนทั่วโลกที่อาจถึง 674,000 นักบินภายในปี 2043
ค่าจ้างเฉลี่ยสำหรับนักบินสายการบินในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 226,600 ดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม 2024 โดยเงินเดือนของกัปตันเพิ่มขึ้น 46 เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ปี 2020 การเกษียณอายุอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่องทำให้ระยะเวลาการเลื่อนตำแหน่งสั้นลง ส่งผลให้นักบินในช่วงกลางอาชีพมีโอกาสเข้าถึงตำแหน่งที่มีรายได้สูงขึ้นได้เร็วขึ้น
กลุ่มตลาดที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ การบินระหว่างประเทศระยะไกล การดำเนินงานขนส่งสินค้าที่ต้องพึ่งพาการจ้างงานที่ยืดหยุ่น และงานเฉพาะทาง เช่น การทดสอบการบิน หรือการฝึกอบรมนักบินขั้นสูง
อะไรต่อไป: การเตรียมตัวสำหรับอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
นักบินที่รอให้ระบบอัตโนมัติเสถียรก่อนที่จะปรับตัว จะพบว่าตัวเองตามหลังเพื่อนร่วมงานที่มองการเปิดตัวเทคโนโลยีทุกครั้งเป็นโอกาสในการเรียนรู้
โอกาสที่จะพัฒนาทักษะเพิ่มเติมคือตอนนี้ ไม่ใช่หลังจากปฏิบัติการบินเดี่ยวหรือการขนส่งสินค้าทางไกลกลายเป็นเรื่องปกติ สายการบินกำลังให้ความสำคัญกับผู้สมัครที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในระบบที่ช่วยโดย AI และความเต็มใจที่จะจัดการเครื่องจักรมากกว่าการบินเพียงอย่างเดียว
นี่คือแผนปฏิบัติการของคุณ
- ตรวจสอบกระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณเพื่อระบุงานที่สามารถให้ AI ทำแทนได้ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จากนั้นเสนอการทดลองให้กับสายการบินหรือโรงเรียนการบินของคุณ
- ลงทะเบียนในโมดูลการฝึกอบรมตามสมรรถนะเกี่ยวกับการจัดการกับความประหลาดใจและการฟื้นตัวจากระบบอัตโนมัติภายในไตรมาสหน้า เพื่อเสริมสร้างทักษะในการระบุและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่คาดคิดของระบบ
- ศึกษาหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับการตีความข้อมูลหรือการเขียนสคริปต์ Python พื้นฐาน เพื่อทำความเข้าใจตรรกะเบื้องหลังอัลกอริทึมการวางแผนเที่ยวบินและเครื่องมือการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์
- เข้าร่วมฟอรั่มอุตสาหกรรมหรือสมาคมนำร่องที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีเกิดใหม่ เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดก่อนที่สิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของคุณ
- กำหนดการตรวจสอบรายไตรมาสกับหัวหน้าผู้ควบคุมการบินหรือแผนกฝึกอบรมของคุณเพื่อให้การพัฒนาทักษะของคุณสอดคล้องกับแผนงานระบบอัตโนมัติของสายการบิน ทำให้คุณอยู่ข้างหน้าการฝึกอบรมซ้ำที่บังคับ
นักบินที่จะประสบความสำเร็จในทศวรรษหน้าคือผู้ที่มอง AI ไม่เป็นภัยคุกคาม แต่เป็นเพื่อนร่วมทีม ที่สามารถจัดการกับสิ่งที่คาดการณ์ได้ เพื่อให้มนุษย์สามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่พิเศษได้
ก้าวแรกในสัปดาห์นี้ และคุณจะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องของการเปลี่ยนแปลงในวงการการบิน
คำถามที่พบบ่อย
ยังสงสัยว่า AI จะปรับเปลี่ยนอาชีพของนักบินอย่างไร? คำถามเหล่านี้จะตอบข้อกังวลที่บทความหลักยังไม่ได้แก้ไขอย่างครบถ้วน
โดรนขนส่งสินค้าที่อยู่ภายใต้การควบคุมของนักบินระยะไกลอาจได้รับการรับรองภายในปี 2025 หรือ 2026 ขณะที่การบินพาณิชย์ที่มีนักบินเพียงคนเดียว (มีมนุษย์หนึ่งคนและระบบ AI ช่วย) อาจเริ่มให้บริการในเส้นทางจำกัดหลังปี 2030 อย่างไรก็ตาม การบินโดยสารแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบนั้นน่าจะยังไม่เกิดขึ้นก่อนช่วงปลายทศวรรษ 2030 เนื่องจากข้อจำกัดด้านกฎระเบียบและความเชื่อมั่นของสาธารณชน แต่ละขั้นตอนจำเป็นต้องผ่านการทดสอบความปลอดภัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนและการยอมรับจากประชาชน
โรงเรียนการบินในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการจัดการระบบอัตโนมัติ การตีความข้อมูล และการกู้คืนจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันของระบบ มากกว่าทักษะการบังคับเครื่องบินด้วยมือแบบดั้งเดิม โปรแกรมที่เน้นสมรรถนะ เช่น ใบอนุญาตนักบินหลายหน้าที่ (Multi-Crew Pilot License) ช่วยเร่งการฝึกอบรมโดยนำเครื่องจำลองการบินเครื่องบินเจ็ตและการจัดการทรัพยากรของลูกเรือมาใช้ตั้งแต่วันแรก ทำให้ผู้เรียนเป็นนักบินที่พร้อมสำหรับห้องนักบินที่มีระบบ AI สูงได้เร็วกว่าวิธีการฝึกแบบสะสมชั่วโมงบินแบบดั้งเดิม
หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดให้ระบบ AI ที่ส่งผลต่อการควบคุมการบินโดยตรงต้องพิสูจน์ความปลอดภัยเทียบเท่ากับลูกเรือสองคนภายใต้ทุกสภาวะที่คาดการณ์ได้ ซึ่งรวมถึงการตรวจจับการสูญเสียความสามารถของนักบิน การจัดการการตรวจสอบไขว้ และการจัดการเหตุฉุกเฉินโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ จนกว่าความสามารถเหล่านี้จะมีอยู่จริงและผ่านการรับรองที่เข้มงวด ข้อกำหนดปัจจุบันที่บังคับใช้ลูกเรือสองคนจะยังคงมีผลบังคับใช้