ปัญญาประดิษฐ์จะแทนที่ทนายความหรือเพียงแค่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน?

การทำนายเกี่ยวกับ AI ที่จะทำลายอาชีพทางกฎหมายนั้นสวนทางกับความเป็นจริงที่ช้าลงบนพื้นดิน
โกลด์แมน แซคส์ เตือนในปี 2023 ว่าAI สร้างสรรค์อาจทำให้ 300 ล้านตำแหน่งงานเสี่ยงต่อการ ถูกแทนที่ด้วย ระบบอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ณ ปลายปี 2024 ยังมีสำนักงานกฎหมายในสหรัฐฯ ถึง 78% ที่ไม่ใช้เครื่องมือ AI เลย
การนำมาใช้อย่างระมัดระวังนี้สะท้อนถึงนิสัยที่ระมัดระวังของอุตสาหกรรมกฎหมาย แต่กระแสกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว. AI ทำให้การทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ ไม่ใช่ทั้งอาชีพ.
ในขณะที่งานประจำหายไป บทบาทใหม่ที่มีมูลค่าสูงกว่าจะเกิดขึ้นสำหรับทนายความที่ปรับตัว ความเสี่ยงที่แท้จริงไม่ใช่การถูกแทนที่ แต่เป็นการล้าสมัยสำหรับผู้ที่เพิกเฉยต่อการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นสำคัญ
- AI ทำให้งานทางกฎหมายเป็นอัตโนมัติ แต่ไม่สามารถทำให้อาชีพทางกฎหมายทั้งหมดเป็นอัตโนมัติได้
- บทบาทระดับเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงไปเมื่อ AI รับผิดชอบงานที่ซ้ำซาก
- สำนักงานกฎหมายที่นำ AI มาใช้จะได้รับความรวดเร็วและความไว้วางใจจากลูกค้า
- ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของมนุษย์ควบคู่ไปกับความเชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาแทนที่ทนายความได้จริงหรือไม่?
AI จะไม่มาแทนที่ทนายความทั้งหมด แต่จะเข้ามาแทนที่งานเฉพาะด้านและปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานทางกฎหมาย เนื่องจากเทคโนโลยีมีความเชี่ยวชาญในการประมวลผลข้อมูล ในขณะที่การตัดสินใจของมนุษย์ยังคงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทดแทนได้
การศึกษาล่าสุดประมาณการว่าประมาณ 44% ของงานทางกฎหมายสามารถทำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้ด้วย AI ในปัจจุบัน และเกือบ74% ของเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ซึ่งทนายความใช้เวลาไปกับการตรวจสอบเอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูล และการร่างเอกสารมาตรฐาน อาจถูกจัดการโดยเครื่องจักรได้
หน้าที่ระดับจูเนียร์ เช่น การวิจัยทางกฎหมาย การเขียนร่างแรก และการวิเคราะห์สัญญา กำลังถูกโอนย้ายไปยัง AI ในบริษัทที่เริ่มนำเทคโนโลยีมาใช้ในระยะแรก ในขณะที่บทบาทระดับอาวุโสที่ต้องการการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง การว่าความในศาล และการให้เหตุผลทางจริยธรรม ยังคงปลอดภัยเป็นส่วนใหญ่
อย่างไรก็ตาม ปัญญาประดิษฐ์ (AI) นำเสนอความเสี่ยงใหม่ ๆ รวมถึงการเห็นภาพหลอนและช่องว่างด้านความรับผิดชอบดังที่เห็นได้เมื่อทนายความสองคนถูกลงโทษจากการส่งบทสรุปที่สร้างโดย ChatGPT โดยอ้างอิงคดีที่ไม่มีอยู่จริง
ฉันทามติที่กำลังเกิดขึ้นนั้นชัดเจน: ปัญญาประดิษฐ์จะไม่ทำให้ทนายความสูญพันธุ์ แต่ทนายความที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาแทนที่ผู้ที่ไม่ใช้
วิชาชีพกำลังเรียนรู้ที่จะมอง AI เป็นผู้ช่วยที่ทรงพลังแทนที่จะเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ และบริษัทที่นำเครื่องมือเหล่านี้มาใช้รายงานว่ามีการจัดการคดีที่รวดเร็วขึ้น ต้นทุนที่ต่ำลง และมีเวลาเพิ่มขึ้นสำหรับการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่มีคุณค่าสูง
การนำระบบอัตโนมัติมาใช้แบบเลือกสรรนี้กำลังปรับเปลี่ยนบทบาทงานระดับเริ่มต้นใหม่ พร้อมทั้งเพิ่มความต้องการทักษะเฉพาะของมนุษย์ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ความเห็นอกเห็นใจ และการตัดสินใจ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง: สิ่งที่ได้ถูกทำให้เป็นอัตโนมัติแล้ว
ปัจจุบัน AI ช่วยลดเวลาในการตรวจสอบเอกสารลงประมาณ 70% ทำให้ทนายความไม่ต้องเสียเวลาสแกนเอกสารด้วยตนเองเป็นชั่วโมง และสามารถมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ได้มากขึ้น
การเพิ่มประสิทธิภาพนี้ไม่ใช่เรื่องสมมติ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 บริษัทกฎหมายระดับโลกAllen & Overy ได้ร่วมมือกับ Harvey ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพด้าน AI เพื่อเปิดตัวแชทบอทที่ใช้ GPT กับทนายความมากกว่า 3,500 คนของบริษัท
บริษัทรายงานว่าช่วยทนายความประหยัดเวลาได้สองสามชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการร่างเอกสารและการค้นคว้าข้อมูลตามปกติ และผู้บริหารเตือนว่าการไม่ใช้ AI เชิงสร้างสรรค์จะกลายเป็นข้อเสียเปรียบในการแข่งขันอย่างร้ายแรงในไม่ช้า
บริษัทหนึ่งถึงกับนำระบบตอบข้อร้องเรียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาใช้ ซึ่งช่วยลดเวลาในการร่างคำตอบสำหรับการดำเนินคดีจาก 16 ชั่วโมง เหลือเพียงประมาณสามถึงสี่นาที ลดลงถึง 96% ส่งผลให้ทนายความผู้ช่วยระดับต้นมีเวลาไปทำงานในระดับที่สูงขึ้น
ผลกระทบที่ตามมาไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาเท่านั้น แผนกกฎหมายของบริษัทต่าง ๆคาดหวังว่าจะต้องพึ่งพาสำนักงานกฎหมายภายนอกน้อยลงเนื่องจากการนำ AI มาใช้ และ 42% ของลูกค้าด้านกฎหมายชื่นชอบสำนักงานที่ใช้ AI มากกว่าสำนักงานที่ไม่ใช้ ซึ่งมีเพียง 31% เท่านั้นที่ชื่นชอบสำนักงานที่ไม่ใช้ AI
แรงกดดันที่ขับเคลื่อนโดยลูกค้านี้กำลังเร่งให้เกิดการอัตโนมัติมากขึ้น ผลักดันให้บริษัทต่าง ๆ ต้องผสานระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือเสี่ยงต่อการสูญเสียธุรกิจให้กับคู่แข่งที่มีเทคโนโลยีมากกว่า
แนวโน้ม AI ที่กำลังเกิดขึ้นและกำหนดทิศทางของทนายความ
แนวโน้มสี่ประการจะกำหนดนิยามใหม่ให้กับวงการกฎหมายในอีกห้าปีข้างหน้า โดยจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน การเรียกเก็บค่าบริการ และการแข่งขันของทนายความ
1. ปัญญาประดิษฐ์กลายเป็นกระแสหลักในวงการกฎหมาย
หากอัตราการนำมาใช้ในปัจจุบันยังคงอยู่เช่นนี้ เครื่องมือ AI จะกลายเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในสำนักงานกฎหมายเช่นเดียวกับอีเมลในไม่ช้า
80% ของทนายความเชื่อว่า AI จะมีผลกระทบสูงหรือเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงต่อการทำงานทางกฎหมายภายในห้าปี และเกือบครึ่งหนึ่งกล่าวว่า AI กำลังจะกลายเป็นสิ่งทั่วไปภายในปี 2026
ในความเป็นจริง ร้อยละ 45 ของสำนักงานกฎหมายที่ได้รับการสำรวจมีแผนที่จะทำให้ระบบ AI สร้างสรรค์กลายเป็นส่วนกลางของกระบวนการทำงานภายในหนึ่งปีข้างหน้า ซึ่งบ่งชี้ว่าปี 2024 และ 2025 จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ระบบ AI จะก้าวจากโครงการนำร่องไปสู่การใช้งานอย่างบูรณาการในสำนักงานกฎหมายต่างๆ
วันเวลาที่ทนายความต้องทำงานเอกสารซ้ำซากอย่างหนักโดยปราศจากความช่วยเหลือจาก AI กำลังนับถอยหลัง
2. การปรับบทบาทของทนายความรุ่นเยาว์
เมื่อปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทในงานประจำมากขึ้น บทบาทของทนายความระดับเริ่มต้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง
นักวิเคราะห์จาก Deloitte คาดการณ์ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีโครงสร้างมากกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยอาจมีการนำระบบอัตโนมัติมาใช้กับงานระดับเริ่มต้นถึง 50% ภายในปี 2030ในสายงานที่ใช้ความรู้และทักษะทางปัญญา เช่น กฎหมาย
ดังนั้น ความสำคัญสำหรับทนายความใหม่จะเปลี่ยนไปสู่ภารกิจที่ AI ไม่สามารถทำได้โดยง่าย การสำรวจแสดงให้เห็นว่า 85% ของผู้เชี่ยวชาญคาดหวังว่าการเพิ่มขึ้นของ AI จะทำให้ทนายความต้องพัฒนาทักษะใหม่ ๆ และรับบทบาทใหม่ ๆ แทนที่จะสูญเสียงานไปอย่างสิ้นเชิง
ทนายความรุ่นเยาว์ในอนาคตอาจใช้เวลาในการทำงานเอกสารที่ซ้ำซากน้อยลง และใช้เวลาในการกำกับดูแลผลลัพธ์ของระบบปัญญาประดิษฐ์, การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า, และการพัฒนาทักษะการตัดสินใจมากขึ้น ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่มีคุณค่าในสายงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
3. มาตรฐานประสิทธิภาพใหม่และรูปแบบการเรียกเก็บเงิน
ความสามารถของ AI ในการทำงานอัตโนมัติจะสร้างแรงกดดันต่อรูปแบบธุรกิจแบบคิดค่าบริการตามชั่วโมงที่ใช้ในวงการกฎหมาย
ตามรายงานฉบับหนึ่งระบุว่า เกือบสามในสี่ของงานที่สำนักงานกฎหมายสามารถเรียกเก็บค่าบริการได้ในอัตราต่อชั่วโมงมีความเสี่ยงที่จะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติจากปัญญาประดิษฐ์
นี่หมายความว่างานที่เคยใช้เวลาหลายชั่วโมงสามารถทำได้ภายในไม่กี่นาที และลูกค้าเริ่มปฏิเสธการจ่ายค่าบริการรายชั่วโมงสำหรับงานที่ AI สามารถเร่งให้เสร็จได้ บริษัทที่ก้าวหน้าตอบสนองด้วยการสำรวจค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายหรือการกำหนดราคาตามมูลค่าสำหรับงานที่ใช้ AI ช่วย
เราสามารถคาดหวังได้ว่าการจัดการค่าธรรมเนียมทางเลือกจะกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้น เนื่องจากประสิทธิภาพของ AI ทำให้การคิดค่าบริการตามชั่วโมงทำงานมีกำไรน้อยลงหรือไม่สามารถอธิบายได้
4. ช่องว่างด้าน AI ระหว่างบริษัท
ช่องว่างทางการแข่งขันที่ชัดเจนมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึ้นระหว่างสำนักงานกฎหมายที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือกับสำนักงานกฎหมายที่ล้าหลัง
ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายส่วนใหญ่เกินกว่า 60% เห็นด้วยว่าการใช้ AI สร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพจะแยกแยะบริษัทที่ประสบความสำเร็จออกจากบริษัทที่ไม่ประสบความสำเร็จภายในห้าปีข้างหน้า
ผู้ใช้งานกลุ่มแรกได้เริ่มทำการตลาดเกี่ยวกับความสามารถด้าน AI ของพวกเขาแล้ว และแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าพวกเขาสามารถส่งมอบผลลัพธ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ในทางกลับกัน บริษัทที่ช้าในการนำ AI มาใช้เสี่ยงต่อการเสียหายของชื่อเสียงและการสูญเสียธุรกิจ
ฝ่ายกฎหมายของบริษัทต่าง ๆ ได้สังเกตเห็นว่า บริษัทภายนอกหลายแห่งยังคงลังเลหรือไม่สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกือบสองในสามของทนายความภายในองค์กรกล่าวว่าพวกเขายังไม่เห็นการประหยัดเวลาหรือค่าใช้จ่ายจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ของที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเลย
ภายในปี 2025 และต่อไปข้างหน้า เราอาจเห็นการแยกตัวของตลาดกฎหมาย โดยบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและ AI เติบโตแซงหน้าบริษัทแบบดั้งเดิม
ทักษะที่ควรพัฒนา (และควรละทิ้ง)
เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่ใช่กำแพงกั้นที่มั่นคง ทนายความที่ประสบความสำเร็จจะพัฒนาความสามารถพื้นฐานให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพิ่มทักษะที่เสริมกัน และเลิกทำหน้าที่ที่เครื่องจักรสามารถทำได้เร็วกว่า
ทักษะหลัก
ความสามารถพื้นฐานเหล่านี้ยังคงอยู่รอดในยุคของระบบอัตโนมัติ เพราะต้องการการตัดสินใจของมนุษย์และความชำนาญในการสื่อสารระหว่างบุคคล
- การวิเคราะห์ทางกฎหมายเชิงกลยุทธ์
- การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
- การว่าความในศาลและการแถลงด้วยวาจา
- การคิดอย่างมีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางอาชีพ
- การเจรจาต่อรองและการทำข้อตกลงที่ซับซ้อน
ทักษะเหล่านี้หล่อเลี้ยงหมวดหมู่ถัดไปโดยให้บริบทและความคิดสร้างสรรค์ที่ทำให้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกันมีพลัง
ทักษะที่เกี่ยวข้อง
ความสามารถเสริมที่เพิ่มคุณค่าหลักและช่วยให้ทนายความสามารถทำงานร่วมกับระบบ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การออกแบบคำสั่งสำหรับเครื่องมือ AI ทางกฎหมาย
- ความรู้ความเข้าใจด้านข้อมูลและการตีความทางสถิติ
- การบริหารโครงการแบบบูรณาการข้ามสายงาน
- การประเมินผู้ให้บริการเทคโนโลยีทางกฎหมาย
- พื้นฐานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัว
ทักษะที่อยู่ใกล้เคียงเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงนิสัยที่ควรละทิ้ง เนื่องจากอาชีพกำลังเปลี่ยนจากงานที่ต้องใช้แรงงานมือ
ทักษะยามพระอาทิตย์ตก
ปฏิเสธงานที่ AI สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในปัจจุบัน เพื่อเปิดโอกาสให้ทนายความได้ทำงานที่มีมูลค่าสูงกว่า
- การตรวจสอบการอ้างอิงด้วยตนเองและการจัดรูปแบบตามหลัก Bluebook
- การตรวจสอบเอกสารจำนวนมากเพื่อการค้นหา
- การจัดทำสัญญาตามแบบมาตรฐานโดยไม่มีการปรับแต่ง
- การค้นคว้าทางกฎหมายซ้ำซากในประเด็นที่ได้ข้อยุติแล้ว
- การตรวจทานแบบฟอร์มมาตรฐานทีละบรรทัด
ทักษะหลักและทักษะที่เกี่ยวข้องช่วยเตรียมผู้อ่านให้พร้อมสำหรับอนาคต เพราะเน้นการตัดสินใจของมนุษย์ที่ไม่สามารถทดแทนได้และความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี การพัฒนาทั้งสองหมวดหมู่ควบคู่กันจะเตรียมทนายความให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานที่ได้รับการเสริมด้วยปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเครื่องจักรจะจัดการงานที่ซ้ำซากและมนุษย์จะเป็นผู้ขับเคลื่อนผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์
แนวโน้มอาชีพ: การเป็นทนายความยังคงเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดอยู่หรือไม่?
ความต้องการบริการทางกฎหมายยังคงแข็งแกร่งแม้มีความกังวลเกี่ยวกับการใช้ระบบอัตโนมัติ
การสำรวจเทคโนโลยีประจำปี 2024 ของสมาคมทนายความอเมริกันพบว่าการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในวิชาชีพกฎหมายเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกฎหมายยังคงมีอัตราการจ้างงานสูงเป็นประวัติการณ์ ซึ่งบ่งชี้ว่าปัญญาประดิษฐ์กำลังเสริมศักยภาพการทำงานของทนายความมากกว่าที่จะเข้ามาแทนที่ตำแหน่งงาน
สามแรงที่ทำให้มนุษย์มีความสำคัญในกฎหมาย:
- ความซับซ้อนของกฎระเบียบที่ต้องการการตีความอย่างละเอียดอ่อน
- ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ต้องการความไว้วางใจและความเห็นอกเห็นใจ
- การว่าความในศาลที่อาศัยการโน้มน้าวและการปรับตัวแบบเรียลไทม์
ช่วงเงินเดือนสำหรับผู้ช่วยทนายความระดับจูเนียร์ในบริษัทใหญ่ยังคงอยู่ที่ประมาณ 200,000 ดอลลาร์ต่อปี และอัตราการเลื่อนตำแหน่งไปสู่ตำแหน่งอาวุโสไม่ได้ชะลอตัวลง ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทให้ความสำคัญกับบุคลากรที่มีความสามารถแม้ว่าจะมีการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพก็ตาม
สามสาขาวิชาชีพที่รายได้ยังคงแข็งแกร่งหรือเพิ่มขึ้น ได้แก่ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และการดำเนินคดีที่ซับซ้อน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสาขาที่ผสมผสานความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเข้ากับวิจารณญาณเชิงกลยุทธ์
ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าอาชีพทางกฎหมายยังคงเป็นไปได้สำหรับผู้ที่ปรับตัวได้ และอาชีพนี้กำลังพัฒนาอยู่แทนที่จะหายไป
อะไรต่อไป: การเตรียมตัวสำหรับอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
จุดเปลี่ยนมาถึงแล้ว เกือบ45% ของสำนักงานกฎหมายวางแผนที่จะทำให้ AI สร้างสรรค์เป็นศูนย์กลางของกระบวนการทำงานภายในปีหน้า การรอคอยที่จะดำเนินการหมายถึงการตามหลังคู่แข่งที่กำลังจับโอกาสเพิ่มประสิทธิภาพและความไว้วางใจจากลูกค้า
ตอนนี้คือเวลาที่ต้องลงมือทำ นี่คือแผนปฏิบัติการที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อเริ่มต้นไตรมาสนี้
แผนปฏิบัติการ
- ตรวจสอบกระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณเพื่อระบุงานที่สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้ เช่น การตรวจสอบการอ้างอิงหรืออีเมลฉบับร่างแรก ประมาณห้าชั่วโมงต่อสัปดาห์
- ทดสอบเครื่องมือ AI ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เช่น CoCounsel หรือ Lexis+ AI กับกรณีที่มีความเสี่ยงต่ำเพื่อเรียนรู้จุดแข็งและข้อจำกัดของมัน
- เข้าร่วมหลักสูตร CLE ด้านจริยธรรม AI และการออกแบบคำสั่งเพื่อสร้างความชำนาญและตอบสนองมาตรฐานความสามารถที่กำลังเกิดขึ้นใหม่
- จัดตารางการฝึกทักษะ AI รายเดือนกับทีมของคุณเพื่อแบ่งปันเคล็ดลับ แก้ไขข้อผิดพลาด และติดตามการประหยัดเวลา
- ทบทวนรูปแบบการเรียกเก็บค่าบริการของบริษัทคุณเพื่อสำรวจการคิดค่าบริการแบบเหมาจ่ายหรือตามมูลค่าสำหรับงานที่ใช้ AI ช่วย ซึ่งสามารถส่งมอบผลลัพธ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
บริษัทที่ดำเนินการในขณะนี้จะเป็นผู้กำหนดความคาดหวังของลูกค้าและครองส่วนแบ่งตลาด ในขณะที่บริษัทที่ล่าช้าเสี่ยงต่อการล้าสมัยในวิชาชีพที่ประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับตัวเป็นปัจจัยกำหนดความสำเร็จ
คำถามที่พบบ่อย
ยังสงสัยว่า AI จะเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของคุณอย่างไรอยู่หรือไม่? คำถามเหล่านี้จะตอบข้อกังวลที่พบบ่อยที่สุดซึ่งเนื้อหาหลักยังไม่ได้กล่าวถึงอย่างครบถ้วน
ระบบ AI จะรับผิดชอบงานวิจัยทางกฎหมายที่เป็นกิจวัตร เช่น การค้นหาคำตัดสินของศาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่การวิจัยที่ซับซ้อนซึ่งต้องการการสังเคราะห์ข้อมูลจากหลายเขตอำนาจศาลหรือการคาดการณ์ข้อโต้แย้งใหม่ ๆ ยังคงต้องการการตรวจสอบจากมนุษย์อยู่ ทนายความที่เชี่ยวชาญเครื่องมือวิจัยทางกฎหมายของระบบ AI จะสามารถทำโครงการให้เสร็จได้รวดเร็วขึ้น และมุ่งเน้นไปที่การตีความมากกว่าการค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง
AI สามารถสร้างร่างแรกของเอกสารสรุปและบันทึกข้อความได้ แต่ผลิตภัณฑ์สุดท้ายต้องได้รับการตรวจสอบและแก้ไขโดยทนายความที่มีใบอนุญาตเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้อง หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลที่ผิดพลาด และปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ศาลได้ลงโทษทนายความที่ยื่นเอกสารสรุปที่สร้างโดย AI ซึ่งมีการอ้างอิงที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นการตรวจสอบโดยมนุษย์จึงยังคงเป็นสิ่งจำเป็น
โรงเรียนกฎหมายกำลังเริ่มนำความรู้ด้าน AI มาบรรจุในหลักสูตร รวมถึงวิชาที่เกี่ยวกับการออกแบบคำสั่ง (prompt engineering) จริยธรรมทางเทคโนโลยีทางกฎหมาย และการกำกับดูแลระบบอัตโนมัติ สมาคมทนายความก็กำลังปรับปรุงมาตรฐานความสามารถเพื่อให้ทนายความต้องเข้าใจประโยชน์และความเสี่ยงของเครื่องมือ AI ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยทนายความและผู้ช่วยด้านกฎหมายมีความเสี่ยงสูงสุดต่อการถูกแทนที่ในงาน เนื่องจาก AI สามารถทำงานอัตโนมัติในการตรวจสอบเอกสาร การอ้างอิง และการป้อนข้อมูล อย่างไรก็ตาม ผู้ที่พัฒนาทักษะไปสู่บทบาทการกำกับดูแล AI การจัดการโครงการ หรือการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าจะยังคงมีคุณค่า และตำแหน่งงานใหม่ ๆ เช่น ผู้ประสานงาน AI หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางกฎหมายกำลังเกิดขึ้นเพื่อจัดการระบบเหล่านี้