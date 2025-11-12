เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ผู้จัดการความมั่งคั่งที่มีประสบการณ์ในชิคาโกเปิดกล่องจดหมายของเธอเพื่อพบกับบันทึกที่ประกาศผู้ช่วย GPT-4 ใหม่ของบริษัท
ภายในสามสัปดาห์ เครื่องมือนี้สามารถร่างสรุปสำหรับลูกค้าได้เร็วกว่าที่เธอสามารถพิมพ์เองได้ และภายในเดือนตุลาคม ภาระงานของเธอก็เปลี่ยนไปเป็นการบริหารความสัมพันธ์ทั้งหมด
เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ ในสหรัฐอเมริกาผู้จัดการการลงทุนร้อยละ 91ใช้หรือวางแผนที่จะใช้ AI ในการวิจัยและกลยุทธ์ของพวกเขา และที่ปรึกษาเกินกว่าสี่ในห้าทำงานในบริษัทที่มีนโยบาย AI สร้างสรรค์อย่างเป็นทางการ
คำถามไม่ใช่ว่า AI จะมาถึงในวงการให้คำปรึกษาทางการเงินหรือไม่—มันมาถึงแล้วจริงๆ คำถามที่แท้จริงคืออะไรจะเกิดขึ้นต่อไป
ประเด็นสำคัญ
- AI สามารถทำให้งานบริหารเป็นอัตโนมัติได้ แต่ไม่สามารถแทนที่ความเห็นอกเห็นใจหรือการตัดสินใจที่ซับซ้อนได้
- โมเดลการให้คำปรึกษาแบบไฮบริดใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อขยายขนาดโดยไม่สูญเสียการปรับให้เหมาะกับบุคคล
- เครื่องมือเชิงสร้างสรรค์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ไม่ใช่การสูญเสียงาน สำหรับที่ปรึกษาอาวุโส
- ที่ปรึกษาต้องพัฒนาทักษะหรือเสี่ยงที่จะตามหลังคู่แข่งที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาแทนที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินได้จริงหรือไม่?
คำตอบสั้น ๆ: ส่วนใหญ่ไม่ใช่ แต่แรงกดดันนั้นมีอยู่จริง ในขณะที่โรโบ-แอดไวเซอร์และเครื่องมือ AI เชิงสร้างสรรค์กำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน ที่ปรึกษาที่เป็นมนุษย์ยังคงมีความได้เปรียบอย่างชัดเจนในด้านความไว้วางใจ การปรับให้เข้ากับบุคคล และการวางแผนที่ซับซ้อน
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเหล่านี้เผยให้เห็นถึงแรงกดดันจากการทำงานอัตโนมัติที่แท้จริงซึ่งควรค่าแก่การพิจารณา
ทำไมระบบอัตโนมัติอาจเข้ามาแทนที่
ตัวเลขที่ชัดเจนหลายตัวบ่งชี้ว่าแรงกดดันจากการอัตโนมัติเป็นเรื่องจริง:
- ข้อได้เปรียบด้านต้นทุน: โรโบ-แอดไวเซอร์คิดค่าธรรมเนียมเพียง 0.25–0.5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี เทียบกับ 1–2 เปอร์เซ็นต์สำหรับที่ปรึกษาที่เป็นมนุษย์
- การเพิ่มความเร็ว:84 เปอร์เซ็นต์ของผู้จัดการความมั่งคั่งคาดหวังว่าAI จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
- การเติบโตของตลาด: สินทรัพย์ภายใต้การบริหารของโรโบ-แอดไวเซอร์ในสหรัฐฯ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 2.19 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2027
- การอัตโนมัติของงาน: AI สามารถร่างบันทึกการประชุม, วิเคราะห์ข้อมูล, และสร้างเนื้อหาการตลาดได้
ทำไมระบบอัตโนมัติอาจไม่เข้ามาแทนที่
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากประสบการณ์ตรงยังคงชี้ให้เห็นถึงข้อได้เปรียบของมนุษย์ที่ยังคงอยู่:
- ช่องว่างความไว้วางใจ: มีเพียง8 เปอร์เซ็นต์ของนักลงทุนรุ่นใหม่เท่านั้นที่รู้สึกสบายใจในการดำเนินการตามคำแนะนำของ AI โดยไม่ตรวจสอบความถูกต้อง
- ส่วนแบ่งตลาด: โรโบ-แอดไวเซอร์ควบคุมเพียง 1.4 เปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการทั่วโลก แม้จะมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
- แนวโน้มการจ้างงาน:สำนักงานสถิติแรงงานคาดการณ์การเติบโตของการจ้างงานร้อยละ 10 จากปี 2024 ถึงปี 2034
- ความต้องการความซับซ้อน: ลูกค้ายังคงหันไปพึ่งมนุษย์สำหรับกลยุทธ์ทางภาษี การวางแผนมรดก และการให้คำปรึกษาด้านพฤติกรรม
ความเป็นจริงอยู่ระหว่างขั้วทั้งสองนี้ การถูกแทนที่บางส่วน ไม่ใช่การถูกลืมเลือน คือสิ่งที่กำหนดทศวรรษข้างหน้า
ระบบอัตโนมัติจะเข้ามาแทนที่งานวิเคราะห์และงานธุรการที่เป็นกิจวัตร แต่แก่นแท้ของวิชาชีพนี้ยังคงเป็นสิ่งที่มนุษย์เท่านั้นจะทำได้ ซึ่งรวมถึงการเข้าใจเป้าหมายที่มีความละเอียดอ่อน การแสดงความเห็นอกเห็นใจในช่วงเวลาที่ตลาดผันผวน และการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ในชีวิต
แล้วงานกำลังย้ายไปที่ไหนบ้างในปัจจุบัน?
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง: บทบาทที่ AI ได้เข้ามาแทนที่มนุษย์แล้ว
งานวิจัยและเตรียมข้อมูลหลังบ้านเป็นเหยื่อรายแรกที่ได้รับผลกระทบ บริษัทต่าง ๆ กำลังนำ AI มาใช้เพื่อจัดการกับการคัดกรองพอร์ตโฟลิโอ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และแบบฟอร์มการรับลูกค้า งานเหล่านี้เคยเป็นหน้าที่ของนักวิเคราะห์ระดับเริ่มต้นที่ต้องใช้เวลาทำ
ในทางปฏิบัติ บริษัทบริหารความมั่งคั่งรายงานการเปลี่ยนแปลงที่สามารถวัดได้ผู้ช่วย AI ของ Morgan Stanleyช่วยให้ที่ปรึกษาเรียกค้นงานวิจัยได้ทันทีและร่างสรุปการประชุม ช่วยลดเวลาในการจดบันทึกด้วยตนเองหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์
บริษัท RIA ขนาดกลางแห่งหนึ่งในบอสตันบอกฉันว่าทีมปฏิบัติการสามคนของพวกเขาลดเวลาในการจัดทำเอกสารลงได้ 40 เปอร์เซ็นต์หลังจากนำเครื่องมือ AI สร้างสรรค์มาใช้ในการติดต่อกับลูกค้า ความสามารถที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้พวกเขาสามารถรับลูกค้าใหม่ได้เพิ่มขึ้น 15 เปอร์เซ็นต์โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน
โรโบ-แอดไวเซอร์เองก็ทำการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนและเก็บเกี่ยวผลขาดทุนทางภาษีในระดับใหญ่โดยอัตโนมัติบริการแบบผสมผสานของ Vanguardเติบโตเกินกว่า 200 พันล้านดอลลาร์ในสินทรัพย์โดยการจับคู่การจัดสรรที่ขับเคลื่อนด้วยอัลกอริทึมกับที่ปรึกษาที่เป็นมนุษย์ตามความต้องการ ซึ่งพิสูจน์ว่าการทำงานอัตโนมัติบางส่วนสามารถขยายการเข้าถึงได้โดยไม่จำเป็นต้องกำจัดบทบาททั้งหมด
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ บทบาทงานวิจัยระดับเริ่มต้นและผู้ช่วยฝ่ายบริหารต้องเผชิญกับแรงกดดันมากที่สุด ในขณะที่ที่ปรึกษาอาวุโสกลับเห็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากกว่าการสูญเสียงาน
การสำรวจในปี 2024 พบว่ามีเพียง 8 เปอร์เซ็นต์ของที่ปรึกษาเท่านั้นที่มองว่า AI เชิงสร้างสรรค์เป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีพของพวกเขา ลดลงอย่างมากจาก 21 เปอร์เซ็นต์ในปีที่แล้ว ส่วนใหญ่ยอมรับว่า AI เป็นเครื่องมือที่จัดการงานพื้นฐาน ไม่ใช่คู่แข่งในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
รูปแบบที่กว้างขึ้นนั้นชัดเจน: ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีความเชี่ยวชาญในงานที่ต้องทำซ้ำและมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน แต่กลับมีปัญหาในการตัดสินใจที่ต้องอาศัยการอ่านอารมณ์ของลูกค้าหรือการปรับเปลี่ยนแผนกลางวิกฤต ความแตกต่างนี้ได้กำหนดแนวโน้มที่กำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
แนวโน้ม AI ที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งกำลังกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมการให้คำปรึกษาทางการเงิน
สี่แนวโน้มกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่ที่ปรึกษาทำงาน แข่งขัน และขยายธุรกิจของพวกเขา
ปัญญาประดิษฐ์ในฐานะเครื่องมือให้คำแนะนำกระแสหลัก
แพลตฟอร์ม AI สร้างสรรค์กำลังจะกลายเป็นแหล่งข้อมูลหลักในการให้คำแนะนำด้านการลงทุนภายในสามปีข้างหน้านักวิเคราะห์จาก Deloitte คาดการณ์ว่านักลงทุนรายย่อยจะใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้ถึง78% ภายในปี 2028 ซึ่งจะทำให้แชทบอท AI กลายเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยพอ ๆ กับการขอคำแนะนำจากครอบครัวหรือการค้นหาข้อมูลผ่าน Google บริษัทต่าง ๆ ได้เริ่มเปิดตัวอินเทอร์เฟซสำหรับลูกค้าที่สามารถตอบคำถาม เสนอการจัดสรรการลงทุน และอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตลาดด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายแล้ว การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้คำแนะนำด้านการลงทุนกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ แต่ก็เพิ่มมาตรฐานให้กับที่ปรึกษาทางการเงินที่ต้องมอบข้อมูลเชิงลึกที่ AI ไม่สามารถทำได้
โมเดลไฮบริดแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่ปรึกษา
อุตสาหกรรมกำลังเผชิญกับช่องว่างทางบุคลากรที่ใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว ภายในปี 2034การคาดการณ์แสดงให้เห็นว่าจะมีการขาดแคลนที่ปรึกษาจำนวน 90,000 ถึง 110,000 คน ซึ่งคิดเป็นประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของกำลังแรงงานปัจจุบัน เนื่องจากที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์เกษียณเร็วกว่าที่ผู้มาใหม่จะเข้ามาแทนที่ แทนที่จะมีการปลดพนักงานจำนวนมาก ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้ที่ปรึกษาหนึ่งคนสามารถดูแลลูกค้าได้มากขึ้น เราคาดหวังว่าจะมีที่ปรึกษา "ไซบอร์ก" มากขึ้นที่พึ่งพา AI ในการวิจัย การติดตาม และการเตรียมงาน เพื่อให้แน่ใจว่าการมีส่วนร่วมของมนุษย์สามารถขยายตัวเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น
การนำการรับมาใช้ในกระบวนการลงทุนหลัก
ในด้านการสถาบัน, AI กำลังกลายเป็นมาตรฐานในด้านการจัดการพอร์ตโฟลิโอ.Gartner คาดการณ์ว่าผู้จัดการสินทรัพย์เกินครึ่งจะใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายในปี 2025, โดยปรับปรุงทุกอย่างตั้งแต่การจัดสรรไปจนถึงการประเมินความเสี่ยง. นักวางแผนอิสระกำลังทำตามอย่าง, โดยใช้การวิเคราะห์ AI เพื่อให้คำแนะนำและทำให้การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นอัตโนมัติ.
|ประชากรศาสตร์
|เมตริก
|อัตราการยอมรับในปี 2025
|ผู้จัดการสินทรัพย์
|ปัญญาประดิษฐ์ในการตัดสินใจด้านพอร์ตการลงทุน
|54% (ปัจจุบัน), 91% (กำลังวางแผน)
|ที่ปรึกษาทางการเงิน
|บริษัทที่มีนโยบายเกี่ยวกับ Gen AI
|แปดสิบสองเปอร์เซ็นต์
|นักลงทุนรายย่อย
|การใช้คำแนะนำจาก AI ที่คาดการณ์ไว้
|78% ภายในปี 2028
ตารางนี้แสดงให้เห็นว่าการยอมรับเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงใด ที่ปรึกษาที่ล้าหลังในการนำเทคโนโลยีมาใช้เสี่ยงต่อการสูญเสียลูกค้าที่คาดหวังประสบการณ์ดิจิทัลที่ราบรื่น
ผลกระทบด้านรายได้และการแข่งขัน
การยอมรับ AI กำลังกลายเป็นปัจจัยสร้างความแตกต่างในการแข่งขัน85 เปอร์เซ็นต์ของที่ปรึกษาที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงกล่าวว่าพวกเขาได้ลูกค้าใหม่เพราะเครื่องมือของคู่แข่งดูล้าสมัย ผู้จัดการความมั่งคั่งที่นำ AI มาใช้อย่างรวดเร็วอาจเพิ่มรายได้ประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2028 ตามการประมาณการของ PwC ในทางกลับกัน บริษัทที่ล่าช้าอาจประสบปัญหาในการดึงดูดลูกค้าที่อายุน้อยกว่าซึ่งคาดหวังการสนับสนุนจากแชทบอทตลอด 24 ชั่วโมง แดชบอร์ดส่วนบุคคล และข้อมูลเชิงลึกทันที
เส้นแนวโน้มเหล่านี้ไม่ได้ชี้ให้เห็นถึงการสูญพันธุ์ของที่ปรึกษา แต่เป็นการวิวัฒนาการที่ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการจับคู่การตัดสินใจของมนุษย์กับประสิทธิภาพของเครื่องจักร คำถามจึงเปลี่ยนจาก "มนุษย์หรือเครื่องจักร" ไปสู่การที่ที่ปรึกษาและ AI จะทำงานร่วมกันได้ดีที่สุดอย่างไร
การทำงานร่วมกัน: มนุษย์และปัญญาประดิษฐ์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างไร
สูตรแห่งความสำเร็จคือการผสานความเร็วของอัลกอริทึมเข้ากับความเห็นอกเห็นใจของมนุษย์ ในช่วงปลายปี 2024องค์กรด้านความมั่งคั่งร้อยละ 72คาดการณ์ว่า AI จะเป็นตัวขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน และผู้ที่ยอมรับเทคโนโลยีนี้ตั้งแต่เนิ่นๆ ก็กำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าคาดการณ์นั้นถูกต้อง แทนที่จะมาแทนที่ที่ปรึกษา AI กลับขยายขอบเขตการทำงานและช่วยให้พวกเขามุ่งเน้นกับงานสำคัญได้ดียิ่งขึ้น
พิจารณาบริษัทขนาดกลางแห่งหนึ่งในเดนเวอร์ที่ได้ผสานผู้ช่วยวิจัย AI เข้าไปเมื่อฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมา ก่อนการเปิดตัว ที่ปรึกษาใช้เวลาเฉลี่ย 90 นาทีต่อสัปดาห์ในการค้นหาข้อมูลผลการดำเนินงานของกองทุน การยื่นเอกสารตามกฎระเบียบ และรายงานภาคส่วนต่างๆ หลังจากการใช้งาน เวลาเตรียมตัวลดลงเหลือ 15 นาที การประชุมกับลูกค้ากลายเป็นเชิงกลยุทธ์มากขึ้นเพราะที่ปรึกษาได้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและสามารถใช้เวลาที่ประหยัดได้ในการให้คำแนะนำลูกค้าผ่านความผันผวน
ผลประโยชน์จากการร่วมมือประกอบด้วย:
- ความเร็ว: การเตรียมการประชุมลดลง 70 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า
- คุณภาพ: AI เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่ในเอกสารนับพันหน้า
- ผลกระทบต่อลูกค้า: มีเวลามากขึ้นสำหรับการให้คำปรึกษาด้านพฤติกรรมและการปรับปรุงเป้าหมาย
การสังเคราะห์นั้นชัดเจน: AI รับผิดชอบการรวบรวมข้อมูล, การจดจำรูปแบบ, และการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด ขณะที่มนุษย์ทำหน้าที่ตีความผลลัพธ์, ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิต, และมอบความมั่นใจที่อัลกอริทึมไม่สามารถให้ได้ การแบ่งงานเช่นนี้ได้กลายเป็นมาตรฐานแล้วในบริษัทอย่าง Morgan Stanley ที่ที่ปรึกษาใช้ AI ในการร่างสรุป แต่ทบทวนคำแนะนำสำหรับลูกค้าทุกครั้งด้วยตัวเอง
เครื่องมือที่กำลังปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเหล่านี้สมควรได้รับการพิจารณาอย่างใกล้ชิด
เครื่องมือ AI ชั้นนำที่เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของที่ปรึกษาทางการเงิน
แพลตฟอร์มที่ใช้ AI เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการแข่งขันในปัจจุบันClickUp ได้รวบรวมเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่แสดงให้เห็นว่าซอฟต์แวร์การจัดการงานผสาน AI เพื่ออัตโนมัติการมอบหมายงาน สรุปบันทึกการประชุม และติดตามกำหนดเวลา—ความสามารถที่ขยายตรงเข้าสู่บริษัทที่ปรึกษา
มอร์แกน สแตนลีย์ เอไอ @ เดอบรีฟ
ผู้ช่วย GPT-4 ของ Morgan Stanley สามารถดึงข้อมูลวิจัยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ร่างสรุปสำหรับลูกค้า และตอบคำถามด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ภายในไม่กี่วินาที ที่ปรึกษาต่างรายงานว่าประหยัดเวลาในการจัดทำเอกสารได้หลายชั่วโมงต่อสัปดาห์ทำให้สามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์สำหรับลูกค้าได้มากขึ้น เครื่องมือนี้ช่วยเติมเต็มช่องว่างระหว่างฐานความรู้ภายในองค์กรที่มีอยู่อย่างมหาศาลกับความต้องการของที่ปรึกษาในการได้รับคำตอบที่รวดเร็วและเข้าใจบริบท
การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอของ Wealthfront
Wealthfront ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวผลขาดทุนทางภาษีและการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนในหลายพันบัญชี อัลกอริทึมของมันสามารถระบุโอกาสที่ที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถทำได้ในขนาดที่ใหญ่ ซึ่งส่งผลให้ได้ผลตอบแทนส่วนเกิน (alpha)เฉลี่ย0.4 เปอร์เซ็นต์ต่อปีสิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับที่ปรึกษาที่บริหารจัดการลูกค้าที่มีมูลค่าสุทธิสูงซึ่งต้องการประสิทธิภาพทางภาษี
Betterment Smart Deposit
เครื่องมือการจัดการกระแสเงินสดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Betterment วิเคราะห์รูปแบบการใช้จ่ายและโอนเงินส่วนเกินไปยังบัญชีการลงทุนโดยอัตโนมัติ ที่ปรึกษาคนหนึ่งบอกฉันว่ามันแก้ปัญหา "เงินออมที่ถูกลืม" สำหรับลูกค้าที่อายุน้อยกว่า เพิ่มการออมรายเดือนขึ้น 18 เปอร์เซ็นต์โดยไม่ต้องโอนเงินด้วยตนเอง
การคัดกรองตลาด YCharts
YCharts ใช้การค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติเพื่อคัดกรองหุ้น พันธบัตร และกองทุน ที่ปรึกษาสามารถพิมพ์คำถามเช่น "แสดงหุ้นปันผลที่มั่นคงที่มี P/E ต่ำกว่า 15" และเครื่องมือจะแสดงผลลัพธ์ที่จัดอันดับภายในเวลาไม่ถึงสามวินาที ซึ่งช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในการกรองข้อมูลด้วยตนเองและให้ที่ปรึกษาสามารถทดสอบสมมติฐานหลายข้อระหว่างการสนทนากับลูกค้า
พอร์ทัลลูกค้า eMoney Advisor
ระบบ AI ของ eMoney รวบรวมบัญชี, สร้างแบบจำลองการเกษียณ, และสร้างการวิเคราะห์แบบ "หากว่า" ที่ปรึกษาใช้เพื่อแสดงให้ลูกค้าเห็นอย่างชัดเจนว่าการเปลี่ยนงานหรือการซื้อบ้านจะส่งผลต่อแผนของพวกเขาอย่างไร ทำให้คำแนะนำที่เป็นนามธรรมกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ ความชัดเจนทางภาพช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้นและลดจำนวนคำถามที่ต้องติดตาม
เมื่อเครื่องมือเหล่านี้กลายเป็นมาตรฐาน ทักษะที่ที่ปรึกษาต้องการก็กำลังเปลี่ยนแปลงไปด้วย
ทักษะที่ควรพัฒนาตอนนี้เพื่อก้าวล้ำหน้า AI
การพัฒนาทักษะใหม่ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป82 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทที่ปรึกษาในปัจจุบันมีนโยบายอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับ AI เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งบ่งชี้ว่าความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในการก้าวหน้าในอาชีพ ที่ปรึกษาที่เพิกเฉยต่อการเปลี่ยนแปลงนี้เสี่ยงต่อการล้าหลัง ในขณะที่ผู้ที่ปรับตัวสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นได้
ทักษะหลัก — จุดแข็งของมนุษย์ที่ AI ไม่สามารถเลียนแบบได้ยังคงมีความสำคัญสูงสุด ความเห็นอกเห็นใจ การฟังอย่างตั้งใจ และความสามารถในการให้คำปรึกษาลูกค้าผ่านความกลัวหรือความโลภในช่วงที่ตลาดผันผวนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทดแทนได้ ความเชี่ยวชาญด้านการเงินเชิงพฤติกรรม—การเข้าใจว่าทำไมลูกค้าถึงตื่นตระหนกและวิธีการปรับมุมมองของพวกเขา—มีคุณค่ามากกว่าที่เคย AI สามารถสร้างแบบจำลองสถานการณ์ได้ แต่ไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเสียงของลูกค้าตึงเครียดด้วยความวิตกกังวลหรือปรับโทนเสียงระหว่างการสนทนา
ทักษะที่เกี่ยวข้อง — ความสามารถที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถนำทางหรือขยายผลลัพธ์ของ AI ได้ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน การเรียนรู้การออกแบบคำสั่ง (Prompt Engineering) ช่วยให้ผู้ให้คำปรึกษาสามารถดึงข้อมูลการวิจัยที่ดีขึ้นจากเครื่องมือสร้างเนื้อหาได้ ความรู้ความเข้าใจในข้อมูล (Data Literacy) — การตีความรายงานที่สร้างโดย AI และการตรวจจับข้อผิดพลาด — ช่วยให้ผู้ให้คำปรึกษาไม่ไว้วางใจผลลัพธ์อย่างไม่มีเหตุผล ความคุ้นเคยกับการผสานระบบผ่าน API ช่วยให้ผู้ให้คำปรึกษาที่มีความรู้ทางเทคโนโลยีสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานและทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติได้มากกว่าที่ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสามารถทำได้
- การออกแบบแบบสอบถาม
- การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- พื้นฐานของ API
ทักษะที่กำลังจะล้าสมัย — งานที่กำลังสูญเสียคุณค่า ได้แก่ การปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนด้วยตนเอง การเก็บเกี่ยวผลขาดทุนทางภาษีขั้นพื้นฐาน และการป้อนข้อมูลในแบบฟอร์มรับลูกค้า บทบาทที่เน้นหน้าที่เหล่านี้กำลังลดลงอย่างต่อเนื่อง บริษัท RIA แห่งหนึ่งได้ยกเลิกตำแหน่งนักวิเคราะห์ระดับจูเนียร์สองตำแหน่งเมื่อปีที่แล้ว หลังจากนำเครื่องมือ AI มาใช้ซึ่งสามารถจัดการการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน 400 บัญชีได้ภายในไม่กี่นาที งานนี้แต่เดิมต้องใช้พนักงานประจำเต็มเวลา
แนวโน้มอาชีพสำหรับที่ปรึกษาที่ปรับตัวยังคงแข็งแกร่ง
แนวโน้มอาชีพ: การให้คำปรึกษาทางการเงินยังคงเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดอยู่หรือไม่?
ใช่ แต่บทบาทนี้กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสำนักงานสถิติแรงงานคาดการณ์ว่าการจ้างงานจะเติบโต10 เปอร์เซ็นต์ระหว่างปี 2024 ถึง 2034 ซึ่งเร็วกว่าค่าเฉลี่ยมาก โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนจากประชากรสูงวัยและความต้องการวางแผนเกษียณที่เพิ่มขึ้น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยเสริมความต้องการในการใช้ดุลยพินิจของมนุษย์มากกว่าที่จะเข้ามาแทนที่
ความต้องการของตลาดสำหรับการตัดสินใจของมนุษย์ — คุณสมบัติเช่นความคิดสร้างสรรค์, ความเห็นอกเห็นใจ, และการให้เหตุผลทางจริยธรรมทำให้ผู้ให้คำปรึกษาของมนุษย์ยังคงมีความจำเป็นอยู่52% ของนักลงทุนกล่าวว่าพวกเขารู้สึกสบายใจที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำที่สร้างโดย AI ก็ต่อเมื่อผู้วางแผนได้ตรวจสอบแล้วเท่านั้น สถานการณ์ที่ซับซ้อน—การวางแผนมรดก, การปรับภาษีให้เหมาะสมในหลายเขตอำนาจศาล, หรือการประสานงานกับทนายความหย่าร้าง—ต้องการการตัดสินใจที่อัลกอริทึมไม่สามารถจัดการได้ ลูกค้าจ่ายเงินให้กับที่ปรึกษาเพื่อตีความกฎระเบียบ เจรจาต่อรองทางเลือก และปรับแผนให้เข้ากับความซับซ้อนของชีวิต
แนวโน้มค่าจ้างและเส้นทางอาชีพ — ค่าตอบแทนของที่ปรึกษาที่ให้บริการพื้นฐาน เช่น การปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนขั้นพื้นฐานหรือโมเดลการจัดสรรสินทรัพย์มาตรฐาน กำลังถูกกดให้ต่ำลง เนื่องจากโรโบ-แอดไวเซอร์สามารถให้บริการในราคาที่ถูกกว่ามาก ในทางกลับกัน ที่ปรึกษาที่ให้บริการวางแผนแบบองค์รวม การให้คำปรึกษาด้านพฤติกรรม และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สามารถเรียกเก็บค่าบริการในอัตราที่สูงกว่าได้ กลุ่มที่ปรึกษาเฉพาะทาง เช่น ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ หรือครอบครัวที่มีทรัพย์สินหลายรุ่น มักเห็นการเติบโตของค่าธรรมเนียม ไม่ใช่การลดลง
- ที่ปรึกษาด้านสินค้าโภคภัณฑ์: แรงกดดันด้านค่าธรรมเนียม
- นักวางแผนแบบองค์รวม: การวางตำแหน่งระดับพรีเมียม
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง: การเติบโตของค่าธรรมเนียม
โอกาสสำหรับงานพรีเมียมที่ขับเคลื่อนโดยมนุษย์ — บทบาทเชิงกลยุทธ์ที่ต้านทานการอัตโนมัติได้ ได้แก่ การให้บริการครอบครัวที่มีมูลค่าสุทธิสูงมาก การประสานงานโครงสร้างความไว้วางใจที่ซับซ้อน และการทำหน้าที่เป็นสมาชิกคณะกรรมการผู้ดูแลผลประโยชน์ หนึ่งในผู้จัดการความมั่งคั่งที่เชี่ยวชาญในเหตุการณ์ความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน (เช่น ผู้ถูกรางวัลลอตเตอรี่ หรือการขายกิจการสตาร์ทอัพ) ได้บอกกับผมว่า ค่าธรรมเนียมของเขาเพิ่มขึ้น 15% ต่อปีเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เพราะลูกค้าให้คุณค่ากับประสบการณ์ของเขาในการนำทางผ่านปัญหาทางอารมณ์และกฎหมายที่ปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถแก้ไขได้
อาชีพนี้ไม่ได้หายไป แต่กำลังแยกออกเป็นสองทาง คือ ผู้เชี่ยวชาญทั่วไปที่ได้รับการเสริมด้วย AI และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ต้องการการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด ผู้ให้คำปรึกษาที่วางตำแหน่งตัวเองอยู่ในกลุ่มหลังจะประสบความสำเร็จ การเตรียมตัวสำหรับอนาคตนี้เริ่มต้นด้วยการกระทำอย่างตั้งใจในวันนี้
อะไรต่อไป: การเตรียมตัวสำหรับอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
อัตราความเปลี่ยนแปลงกำลังเร่งตัวขึ้น และความประมาทคือความผิดพลาดร้ายแรงเพียงหนึ่งเดียว การนำ AI มาใช้ในด้านการบริหารความมั่งคั่งได้ก้าวกระโดดจากขั้นเริ่มต้นสู่เกือบจะเป็นสากลภายในเวลาไม่ถึงสองปี บริษัทที่ลังเลสูญเสียลูกค้าให้กับคู่แข่งที่นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่รวดเร็วกว่าและประสบการณ์ดิจิทัลที่ราบรื่นกว่า
นี่คือวิธีที่จะทำให้คุณนำหน้า:
- ทดลองใช้เครื่องมือ AI ตอนนี้เลย จัดสรรเวลาสองชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อทดสอบแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น ChatGPT สำหรับการวิจัย, ClickUp สำหรับการอัตโนมัติงาน, หรือ eMoney สำหรับการวางแผนสถานการณ์
- ลงทุนในทักษะการออกแบบคำสั่ง (Prompt Engineering) เรียนคอร์สสั้นเกี่ยวกับการสร้างคำถามที่มีประสิทธิภาพ คำสั่งที่ดีจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างทวีคูณ
- เข้าร่วมกลุ่มที่ปรึกษาที่เน้นด้าน AI เครือข่ายเช่นคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีของสมาคมวางแผนการเงินจะแบ่งปันความสำเร็จและความล้มเหลวในโลกแห่งความเป็นจริง ช่วยเร่งการเรียนรู้ของคุณ
- ตรวจสอบกระบวนการทำงานของคุณเพื่อหาโอกาสในการทำงานอัตโนมัติ ระบุงานที่คุณทำซ้ำทุกสัปดาห์ เช่น การเตรียมการประชุม การป้อนข้อมูล การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด และค้นหาเครื่องมือ AI ที่สามารถจัดการงานเหล่านั้นได้
- มุ่งมั่นในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จัดสรรเวลาในปฏิทินรายเดือนเพื่ออ่านกรณีศึกษา เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หรือทดลองใช้แพลตฟอร์มใหม่ ๆ ก่อนที่คู่แข่งจะทำได้
ขั้นตอนเหล่านี้จะวางตำแหน่งให้คุณเป็นผู้นำแทนที่จะตอบสนองเมื่ออุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป ที่ปรึกษาที่ประสบความสำเร็จจะเป็นผู้ที่มอง AI เป็นพันธมิตร ไม่ใช่ภัยคุกคาม และทุ่มเทให้กับทักษะมนุษย์ที่เครื่องจักรไม่สามารถเลียนแบบได้
ทัศนคตินั้นกำหนดบทสรุปสุดท้าย
ข้อคิดสุดท้ายและขั้นตอนปฏิบัติ
ปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงวงการที่ปรึกษาทางการเงินเร็วกว่าที่หลายคนคาดการณ์ไว้ แต่หลักฐานชัดเจน: ระบบอัตโนมัติช่วยเสริมศักยภาพที่ปรึกษาแทนที่จะเข้ามาแทนที่ ที่ปรึกษาหุ่นยนต์ควบคุมสินทรัพย์เพียงส่วนน้อยเท่านั้น แม้จะเติบโตมาตลอดทศวรรษที่ผ่านมา และความไว้วางใจจากลูกค้าก็ยังคงไหลไปสู่คนจริงที่สามารถให้ความเห็นอกเห็นใจ การตัดสินใจ และความรับผิดชอบ วิชาชีพนี้คาดว่าจะเติบโต 10 เปอร์เซ็นต์จนถึงปี 2034 เนื่องจากความต้องการคำแนะนำที่มีความเฉพาะบุคคลและซับซ้อนกำลังเพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่ปัญญาประดิษฐ์จะสามารถตอบสนองได้เพียงลำพัง
ผู้ชนะในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นผู้ที่ผสานประสิทธิภาพของเครื่องจักรเข้ากับความเข้าใจของมนุษย์ พวกเขาจะใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการจัดการงานวิจัย การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการติดตามพอร์ตโฟลิโอ ในขณะที่เก็บพลังงานไว้สำหรับการสร้างความสัมพันธ์ การให้คำปรึกษาด้านพฤติกรรม และการปรับปรุงกลยุทธ์ บริษัทที่ชะลอการนำเทคโนโลยีมาใช้มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียลูกค้าให้กับคู่แข่งที่ให้บริการได้รวดเร็วและแม่นยำกว่า ที่ปรึกษาที่พัฒนาทักษะของตนเองในตอนนี้—เช่น การออกแบบคำสั่งให้ AI ทำงาน การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และการอัตโนมัติกระบวนการทำงาน—จะสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นและบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอที่ใหญ่ขึ้นได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า
เส้นทางข้างหน้าชัดเจน: ยอมรับเครื่องมือใหม่ ๆ เสริมสร้างทักษะมนุษย์ที่ไม่อาจทดแทนได้ และมองทุกความก้าวหน้าของ AI เป็นโอกาสในการให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น คำถามไม่ใช่ว่า AI จะเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของคุณหรือไม่ เพราะมันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว คำถามคือคุณจะนำการเปลี่ยนแปลงนั้นหรือจะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
ทดลอง, พัฒนาทักษะ, ร่วมมือ.