อะไรที่ทำให้ Lindy Agentic AI แตกต่างจาก Zapier หรือ n8n?

ประเด็นสำคัญ
- Lindy นำเสนอปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนสำหรับการทำงานอัตโนมัติโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ
- ตัวแทนของมันผสมผสานการให้เหตุผลและการบูรณาการเพื่อจัดการกับกระบวนการทำงานในสำนักงานที่ซับซ้อน
- Lindy รองรับเครื่องมือมากกว่า 1,600 รายการผ่านการตั้งค่าแบบไม่ต้องเขียนโค้ดและการผสานแอปอย่างลึกซึ้ง
- ผู้ใช้ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้วยตัวแทน AI ที่ทำงานอย่างอิสระภายในขอบเขตที่กำหนด
ลินดี้ให้บริการเอเจนต์ AI หรือไม่
ใช่, Lindy ให้บริการ AI แบบตัวแทนผ่านแพลตฟอร์มตัวแทนแบบไม่ต้องเขียนโค้ด. ตัวแทนของ Lindy สามารถทำให้การทำงานเป็นอัตโนมัติ เช่น การคัดแยกอีเมล, การนัดหมายการประชุม, และการสนับสนุนลูกค้า โดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ.
แพลตฟอร์มนี้เปิดตัวในเดือนมีนาคม 2023และวางตำแหน่งตัวแทนของตนว่าเป็น "กึ่งอัตโนมัติ" ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตในขณะที่ตัวแทนดำเนินการ
แนวทางนี้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความโปร่งใสเหนือพฤติกรรมอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่จัดการกับกระบวนการทำงานที่การควบคุมและความสามารถในการคาดการณ์เป็นสิ่งสำคัญ
มันทำงานอย่างไรจริงๆ?
เมื่อมีบางสิ่งเกิดขึ้น – อีเมลมาถึง, แบบฟอร์มถูกส่ง, หรือการประชุมสิ้นสุดลง – ตัวแทนจะเริ่มทำงาน
มันอ่านข้อมูลและใช้Claude ของ Anthropicเพื่อทำความเข้าใจบริบทและตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไป จากนั้นจึงดำเนินการโดยการส่งอีเมล อัปเดตฐานข้อมูล สร้างงาน หรือเรียกใช้เครื่องมืออื่นๆ
แพลตฟอร์มนี้ผสานคำสั่งภาษาธรรมชาติเข้ากับการผสานลึกกับแอปพลิเคชันมากกว่า 1,600 รายการ คุณเพียงแค่บรรยายสิ่งที่คุณต้องการเป็นภาษาอังกฤษธรรมดาผ่าน Agent Builder แล้ว Lindy จะแปลงสิ่งนั้นให้กลายเป็นเวิร์กโฟลว์ที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
จากนั้นตัวแทนจะทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดการงานต่างๆ ไปพร้อมกัน ซึ่งหมายความว่าสามารถค้นคว้าหลายหน้าเว็บพร้อมกัน เขียนร่างอีเมลตอบกลับหลายสิบฉบับในคราวเดียว หรือคัดกรองลูกค้าเป้าหมายได้หลายร้อยรายในขณะที่คุณหลับ
ราวกั้นในตัวประกอบด้วยขั้นตอนการอนุมัติ, เส้นทางตรวจสอบ, และตรรกะสำรองเพื่อให้แน่ใจว่าตัวแทนอยู่ภายในขอบเขตขณะที่ดำเนินการอย่างอัตโนมัติ
สิ่งที่ดีที่สุดคือคุณไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่าง "เรียบง่ายแต่เข้มงวด" (เช่น Zapier) กับ "ยืดหยุ่นแต่ต้องใช้โค้ดเยอะ" (เช่น n8n)
ลินดี้มุ่งเป้าไปที่จุดกึ่งกลาง: ฉลาดพอที่จะวิเคราะห์ข้อมูลได้ และง่ายพอสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคในการสร้าง
พลังของเวิร์กโฟลว์อยู่ที่การทำงานแบบขนาน ตัวแทน Lindy สามารถค้นคว้าหลายหน้าเว็บพร้อมกัน เขียนร่างการติดตามผลสำหรับอีเมลหลายสิบฉบับพร้อมกัน หรือคัดกรองลูกค้าเป้าหมายหลายร้อยรายในเวลาที่คนเพียงคนเดียวจัดการได้เพียงไม่กี่ราย
ข้อได้เปรียบด้านความเร็วนี้เพิ่มขึ้นเมื่อตัวแทนทำงานในเวลากลางคืนหรือในช่วงสุดสัปดาห์
สิ่งนี้จะมีลักษณะอย่างไรในทางปฏิบัติ?
พิจารณา Interlaced บริษัทบริการด้านไอทีที่มีทีมการเติบโตซึ่งกำลังทำงานหนักเกินไปในด้านการปฏิบัติการขาย พวกเขามีบันทึกการประชุมที่สะสมอยู่กระจัดกระจายในอีเมลและแอปปฏิทิน โดยไม่มีสรุปที่ชัดเจนใน CRM การบันทึกข้อมูลด้วยมือกินเวลาสี่ถึงห้าชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อคน
ทีมของพวกเขาได้ติดตั้งตัวแทนการปฏิบัติการขาย Lindyภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์โดยไม่ต้องเขียนโค้ด ตัวแทนนี้ตอนนี้:
- ตรวจจับเมื่อการประชุมขายสิ้นสุดลง (ทริกเกอร์จากปฏิทิน)
- ดึงบันทึกการประชุมหรือคำอธิบาย
- สกัดข้อมูลสำคัญ—ผู้เข้าร่วม, ขั้นตอนของดีล, ขั้นตอนต่อไป
- บันทึกบันทึกไว้ใน Salesforce โดยอัตโนมัติ
- ร่างอีเมลติดตามผลถึงผู้มุ่งหวัง
- กำหนดเวลาการโทรครั้งต่อไปหากมีการหารือไว้
ผลลัพธ์:ประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จากการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและบันทึกข้อมูลใน CRM ที่สะอาดขึ้น CEO ของพวกเขากล่าวว่านี่เป็นโซลูชันแรกที่สามารถเปลี่ยนบันทึกการประชุมดิบให้เป็นการอัปเดต CRM ที่มีโครงสร้างได้อย่างราบรื่น
ตัวอย่างนี้ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างทางการแข่งขันที่สำคัญ: ลินดี้มีความเชี่ยวชาญในงานที่ต้องใช้ทั้งการคิดวิเคราะห์และการบูรณาการ หากคุณต้องการ "อ่านอีเมล ตัดสินใจว่ามันหมายถึงอะไร และอัปเดตระบบสามระบบ" ลินดี้สามารถจัดการกับงานนี้ได้ด้วยการตั้งค่าที่น้อยที่สุด
เครื่องมือเฉพาะทางเช่น SDR แบบออกหาลูกค้าอาจเอาชนะได้ในแง่ของปริมาณลีดดิบ แต่ Lindy มอบความหลากหลายที่คุณไม่สามารถหาได้จากที่อื่น
อะไรที่ทำให้ลินดี้แตกต่าง?
การวางตำแหน่งของ Lindy เน้นที่การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์แบบ "AI-native"ซึ่งแตกต่างจากตรรกะ IFTTT ที่อิงตามเงื่อนไขของ Zapier("ถ้า X, แล้ว Y") ตัวแทนของ Lindy ใช้การให้เหตุผลของ Claude เพื่อจัดการกับความคลุมเครือ
ตัวอย่างเช่น ระบบอัตโนมัติของ Zapier อาจตรวจสอบว่าอีเมลมีคำว่า "ด่วน" หรือไม่เพื่อจัดส่งต่อไป ระบบ Lindy จะอ่านอีเมล, ทำความเข้าใจบริบทและน้ำเสียง, และตัดสินใจเกี่ยวกับความเร่งด่วนตามเนื้อหาที่แท้จริง
ความคิดเห็นจากชุมชนยืนยันถึงจุดแข็งนี้สำหรับงานที่ต้องการสไตล์ตัวแทน ในขณะเดียวกันก็เปิดเผยถึงข้อแลกเปลี่ยน:
จุดแข็ง:
- สร้างตัวแทนที่ทำงานได้ในไม่กี่นาที ไม่ใช่หลายสัปดาห์
- อินเตอร์เฟซแบบไม่ต้องเขียนโค้ดช่วยลดความยุ่งยากสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- การให้เหตุผลด้วย LLM ช่วยแก้ปัญหาที่ไม่ชัดเจนและขึ้นอยู่กับบริบท
- คลังแม่แบบที่หลากหลายช่วยเริ่มต้นการใช้งานทั่วไปได้อย่างรวดเร็ว
การแลกเปลี่ยน:
- การพึ่งพาบริการของ Google อย่างมาก (Gmail, Sheets, Docs) ตั้งแต่เริ่มต้น
- ยังไม่เติบโตเต็มที่เท่ากับ n8n หรือ Zapier สำหรับการเขียนสคริปต์ที่เน้น API อย่างหนัก
- เครื่องมือเฉพาะทาง (เช่น SDR สำหรับ AI ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการติดต่อออก) อาจมีประสิทธิภาพเหนือกว่า Lindy ในกลุ่มตลาดเฉพาะที่แคบ
- ระบบนิเวศที่เริ่มต้นหมายถึงตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเองน้อยกว่าแพลตฟอร์มเก่า
ผู้ใช้รายหนึ่งในช่วงแรกสังเกตว่า Lindy "ส่วนใหญ่ก็ใช้งานได้ดี" สำหรับงานอัตโนมัติในสำนักงานทั่วไป แต่รู้สึกว่า "เป็นเครื่องมือทั่วไป" เมื่อเทียบกับเครื่องมือเฉพาะทางสำหรับการหาลูกค้าใหม่
อีกเสียงหนึ่งชื่นชมความยืดหยุ่นของระบบ แต่เตือนว่าควรติดตามการใช้เครดิตในวงจรที่ซับซ้อนอย่างใกล้ชิด เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่อาจพุ่งสูงเกินควบคุม
ความแตกต่างสรุปได้ดังนี้: หากกระบวนการทำงานของคุณ 70% เป็นการให้เหตุผลและการผสานรวม Lindy น่าจะเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ หากเป็น 90% การเรียก API ดิบ หรือ 100% เฉพาะทาง (เช่น การสร้างลูกค้าเป้าหมายโดยเฉพาะ) คุณอาจต้องเลือกใช้เครื่องมืออื่น
การผสานรวมและการปรับให้เข้ากับระบบนิเวศของลินดี้
Lindy เชื่อมต่อกับเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว แพลตฟอร์มรองรับแอปมากกว่า 1,600 รายการผ่านการเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้า 7,000+ แบบซึ่งขับเคลื่อนโดยความร่วมมือกับ Pipedream นั่นหมายความว่าเครื่องมือ SaaS ที่ใช้กันทั่วไปส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดเอง
|แพลตฟอร์ม
|ประเภทการรวมระบบ
|Gmail, Google ปฏิทิน, Google สเปรดชีต
|ตัวเชื่อมต่อแบบเนทีฟสำหรับอีเมล การจัดตารางเวลา และการจัดเก็บข้อมูล
|Slack
|ส่งการแจ้งเตือน, โพสต์สรุป, เรียกใช้ตัวแทนจากคำสั่งในช่องทาง
|Salesforce, HubSpot
|บันทึกกิจกรรม, อัปเดตดีล, ดึงข้อมูลติดต่อ
|Stripe, PayPal
|ดึงข้อมูลธุรกรรม, ทำการกระตุ้นเมื่อมีการชำระเงิน.
|OpenAI, Anthropic
|ขยายตัวแทนด้วยการเรียก LLM แบบกำหนดเองหากจำเป็น
|เว็บ API (ผ่านทาง Autopilot)
|ลินดี้สามารถคลิก, พิมพ์, และดึงข้อมูลจากเว็บแอปใด ๆ ได้เกินขีดจำกัดของ API
นอกเหนือจากตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้าแล้ว Lindy ยังรองรับการเรียกใช้ API และเว็บฮุคสำหรับระบบที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือภายในองค์กรอีกด้วย Agents Hub และฟอรัมชุมชนยังช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถแบ่งปันตัวแทนที่พิสูจน์แล้วได้ และหน่วยงานพันธมิตร (เช่น Seven Zero Ventures) สามารถสร้างและขายต่อโซลูชันของ Lindy เพื่อขยายขอบเขตการใช้งาน
การวางตำแหน่งในระบบนิเวศนี้หมายความว่า Lindy ไม่ได้พยายามแทนที่ระบบทั้งหมดของคุณ—แต่จะเชื่อมโยงแต่ละส่วนเข้าด้วยกันอย่างชาญฉลาดและทำให้งานเชื่อมต่อระหว่างส่วนต่างๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติ
กระแสตอบรับจากชุมชนและความคิดเห็นของผู้ใช้กลุ่มแรก
ผู้ใช้โดยทั่วไปรายงานความพึงพอใจอย่างมากต่อความสะดวกในการใช้งานของ Lindy และการเพิ่มประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนะเผยให้เห็นรายละเอียดที่ควรพิจารณาเพิ่มเติม
"สำหรับหลายๆ คน Lindy AI มอบความสามารถในการทำงานอัตโนมัติให้กับงานสำนักงานทั่วไปในแบบที่ไม่ซับซ้อนเกินไปแต่ก็ใช้งานได้จริง ส่วนใหญ่ทำงานได้ดี ดูเหมือนจะเกิดข้อผิดพลาดน้อยกว่าโปรแกรมอื่นๆ" ผู้ใช้งานกลุ่มแรกคนหนึ่งกล่าว
พวกเขาได้แจ้งว่าลินดี้ "พึ่งพา" บริการของ Google มากเกินไป (มีการขออนุญาตใช้ Gmail, ปฏิทิน และเอกสารล่วงหน้า) และบางครั้งอาจใช้เวลาประมาณ 20 วินาทีในการเริ่มต้นงานใหม่
ใน Reddit's r/SaaS ผู้ใช้คนหนึ่งได้แบ่งปันว่า: "Lindy นั้นเจ๋งนะ แต่รู้สึกว่ามันค่อนข้างทั่วไปสำหรับฉัน" พวกเขาพบว่าเครื่องมือเฉพาะทางสามารถหาลูกค้าเป้าหมายได้มากกว่าสำหรับการหาลูกค้าแบบออกหาเองอย่างเข้มงวด ในขณะที่ Lindy ให้การอัตโนมัติที่กว้างขวางและครอบคลุมทุกด้านสำหรับการจัดการอีเมลและการติดตามผลโดยไม่มีจุดเน้นเฉพาะทาง
ในการอภิปรายเกี่ยวกับเครื่องมือสร้างเว็บไซต์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด Lindy ได้รับคำชมว่าเป็น "เครื่องมือที่มีพื้นฐาน AI มากกว่า แต่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ" โดยมีความโดดเด่นในงานประเภทตัวแทน (agent-style) ในขณะที่ยังตามหลังด้านระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย API อย่างเดียวเมื่อเทียบกับ n8n
ผู้ใช้ระดับสูงสังเกตว่า Zapier "ใช้งานได้" สำหรับขั้นตอนง่าย ๆ และ n8n เสนอการควบคุมที่ลึกซึ้ง ในขณะที่ Lindy โดดเด่นในกรณีการใช้งานที่ต้องการความฉลาดและการคิดหลายขั้นตอน
สมาชิกชุมชนสร้างสรรค์ได้แบ่งปันเทคนิคต่างๆ ตั้งแต่การอัตโนมัติโพสต์ใน Reddit ไปจนถึงการประสานงานการทำงานแบบหลายเอเจนต์
เคล็ดลับยอดนิยม: ใช้โหมด "Autopilot" ของ Lindy สำหรับการดำเนินการบนเว็บ ปล่อยให้ตัวแทนทำงานเหมือนมนุษย์ที่คลิกและพิมพ์บนแอปเว็บใดๆ สิ่งนี้ช่วยให้สามารถโพสต์เนื้อหาข้ามแพลตฟอร์มและดึงข้อมูลจากแดชบอร์ดโดยไม่ต้องใช้ API
ผู้อื่นเตือนให้ระวังการตรวจสอบการใช้เครดิตในลูปที่ซับซ้อน โดยชื่นชมการแจ้งเตือนของลินดี้เมื่อการไหลอาจกลายเป็นค่าใช้จ่ายสูง
แผนที่ทาง & มุมมองระบบนิเวศ
เส้นทางของลินดี้แสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานที่มากกว่าการทำให้งานเป็นอัตโนมัติอย่างง่าย ๆ หลักชัยสำคัญล่าสุดบ่งบอกถึงทิศทางของบริษัท:
28 มีนาคม 2568 – เปิดตัวแอปพลิเคชันมือถือ
ลินดี้ได้แนะนำแอปพลิเคชัน iOS และ Android ซึ่งนำมาซึ่ง "พนักงาน AI ในกระเป๋าของคุณ" การอัปเดตนี้ (ตามคำขออันดับต้นจากผู้ใช้) ช่วยให้ทีมสามารถโต้ตอบกับตัวแทนได้ทุกที่—สั่งงานลินดี้ด้วยเสียงเพื่อจัดตารางประชุมหรือสรุปเนื้อหาจากโทรศัพท์ การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้ใช้ทราบความคืบหน้าเมื่อตัวแทนดำเนินการเสร็จสิ้น
4 สิงหาคม 2568 – Lindy 3.0 เปิดตัว
การอัปเดตแพลตฟอร์มครั้งใหญ่ได้แนะนำ Agent Builder (การสร้างตัวแทนด้วยคำแนะนำภาษาธรรมชาติ), Autopilot (ตัวแทนที่ใช้คอมพิวเตอร์บนคลาวด์เพื่อดำเนินการที่เกินขีดจำกัดของ API), และ Team Accounts (การทำงานร่วมกันหลายผู้ใช้และการจัดการส่วนกลาง) Lindy 3.0 เป็นก้าวที่ใกล้เคียงกับวิสัยทัศน์ของพนักงาน AI ที่มีความสามารถเต็มที่ทำงานร่วมกับทีมมนุษย์
27 ส.ค. 2025 – Lindy Build (ผู้สร้างแอป):
ลินดี้ได้ขยายธุรกิจจากตัวแทนไปสู่การสร้างซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI.ลินดี้ บิลด์ คือผู้สร้างแอป AIที่สามารถสร้างแอปพลิเคชันเว็บทั้งหมดได้จากคำสั่งเพียงคำเดียว—รวมถึงส่วนหน้า, ส่วนหลัง, และฐานข้อมูล—พร้อมทดสอบและแก้ไขโค้ดของตัวเองโดยอัตโนมัติ. ความสามารถในการทดสอบคุณภาพอัตโนมัติ (auto-QA) นี้มีเป้าหมายเพื่อส่งมอบเครื่องมือที่พร้อมสำหรับการผลิตโดยมีการแทรกแซงจากมนุษย์น้อยที่สุด.
3 ตุลาคม 2568 – ตัวแทนเสียง Gaia
ลินดี้เปิดตัวไกอา, โมเดลเสียง AI รุ่นใหม่สำหรับโทรศัพท์. ไกอาให้การสนทนาที่เป็นธรรมชาติและเหมือนมนุษย์มากขึ้น พร้อมเวลาตอบสนองที่รวดเร็วขึ้น (500 มิลลิวินาที + เร็วกว่าโซลูชันก่อนหน้า).
เขาปลดล็อกบอทสนับสนุนลูกค้าที่ดีกว่า, ผู้ต้อนรับ AI, และผู้ช่วยเสียง. ผู้ใช้รายแรกรายงานว่ามีการไหลของสายโทรศัพท์ที่ราบรื่นขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างมากโดยการเบี่ยงเบนสายจากตัวแทนมนุษย์.
มองไปข้างหน้าถึงปี 2026 และอนาคตที่ไกลกว่านั้น ลินดี้ได้ให้คำใบ้เกี่ยวกับคุณสมบัติของ "สังคมตัวแทน" (ซึ่งช่วยให้สามารถประสานงานที่ซับซ้อนระหว่างตัวแทน AI หลายตัวได้) และการผสานรวมกับองค์กรในระดับที่ลึกยิ่งขึ้น
บริษัทกำลังเดินหน้าสู่การเติบโตของ ARR 10 เท่าในปี 2025ด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพและแผนการลงทุนเพิ่มเติมในด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด (เช่น การสนับสนุน SSO/SCIM) และทักษะ AI ที่เฉพาะเจาะจงตามโดเมน (เช่น ตัวแทนด้านการเงินที่มีความรู้ด้านบัญชี)
ลินดี้ เอเจนติก เอไอ มีค่าใช้จ่ายเท่าไร?
Lindy เสนอโมเดลการกำหนดราคาที่ตรงไปตรงมาและอิงตามการใช้งาน ซึ่งปรับขนาดได้ตั้งแต่การทดลองใช้ฟรีไปจนถึงการใช้งานในระดับองค์กร:
- แผนฟรี (0 บาท): 400 เครดิตต่อเดือน เหมาะสำหรับการทดลองใช้เอเจนต์หนึ่งตัว มีระบบอัตโนมัติเพียงพอสำหรับการทดสอบแพลตฟอร์มก่อนตัดสินใจใช้งานจริง
- เริ่มต้น ($49/เดือน): 5,000 งานต่อเดือน ฟีเจอร์หลักสำหรับทีมขนาดเล็ก การใช้งานเกินจะคิดเพิ่ม $10 ต่อ 1,000 เครดิตเพิ่มเติมจาก 5,000 ที่มีให้
- ธุรกิจ ($299/เดือน): 30,000 งานต่อเดือน แผนสำหรับองค์กรที่กำลังเติบโต มีปริมาณงานสูง หากเกินจำนวนงานที่กำหนด คิดค่าบริการเพิ่มเติม ~$10 ต่อ 1,000 งานที่เกิน และรวมถึงการสนับสนุนแบบเร่งด่วน
- องค์กร (กำหนดเอง): เครดิตไม่จำกัดหรือกำหนดเองตามขนาดของคุณ รวมถึงความปลอดภัยขั้นสูง (การเก็บข้อมูลที่กำหนดเอง, อินสแตนซ์เฉพาะ) และการเริ่มต้นใช้งานแบบลงมือปฏิบัติ Lindy ทำงานร่วมกับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการการทำงานอัตโนมัติมากกว่า 30,000 ครั้งต่อเดือนเพื่อกำหนดเงื่อนไขที่กำหนดเอง
เครดิตหนึ่งเท่ากับหนึ่งการดำเนินการหรือหนึ่งภารกิจ การดำเนินการที่ซับซ้อนบางอย่าง เช่น การโทรศัพท์ที่ยาวนานหรือการวิเคราะห์ไฟล์ขนาดใหญ่ อาจใช้เครดิตมากกว่าหนึ่งเครดิต การใช้ตัวแทนเสียงอาจถูกวัดแยกต่างหากในระดับที่สูงขึ้น
ค่าใช้จ่ายที่มักถูกมองข้ามคือค่าธรรมเนียมการผสานรวมพื้นฐานหากคุณเชื่อมต่อกับ API หรือบริการระดับพรีเมียม ตัวอย่างเช่น เว็บฮุคหรือตัวเชื่อมต่อ Salesforce ขั้นสูงบางตัวอาจมีค่าใช้จ่ายต่อการใช้งาน แม้ว่าบริการผสานรวมที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ Lindy จะจัดการเรื่องนี้อย่างโปร่งใสโดยทั่วไป