ทำไม LangChain Agentic AI ถึงได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในปี 2025

ประเด็นสำคัญ
- LangChain ช่วยให้ AI แบบตัวแทนสามารถทำงานได้โดยใช้เครื่องมือแบบโมดูลาร์, ความจำ, และกระบวนการทำงาน.
- ReAct loop ให้พลังงานแก่ตัวแทนของ LangChain ผ่านการตัดสินใจแบบไดนามิกหลายขั้นตอน
- องค์กรเช่น Morningstar ใช้ LangChain เพื่อทำให้งานที่มีปริมาณมากเป็นอัตโนมัติ
- การอัปเดตความเสถียรและการผสานรวมที่สมบูรณ์ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักพัฒนาอีกครั้ง
LangChain มีบริการ AI แบบตัวแทนหรือไม่?
ใช่ครับ/ค่ะ LangChain มอบกรอบการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับการสร้างแอปพลิเคชัน AI ที่มีลักษณะเป็นตัวแทน (agentic AI applications) แพลตฟอร์มนี้ได้แนะนำการนามธรรมของตัวแทน (Agent abstraction)ในปลายปี 2022 โดยผสานรวมแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่กับลูปเครื่องมือ (tools loop) ที่ช่วยให้ระบบสามารถตัดสินใจว่าจะดำเนินการใดต่อไป
ความสามารถนี้ทำให้ LangChain กลายเป็นผู้นำในด้านการสร้างตัวแทนปัญญาประดิษฐ์แบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นสาขาที่ดึงดูดผู้แข่งขันมากมาย แต่มีคู่แข่งน้อยมากในแง่ของความหลากหลายของการผสานรวมและการยอมรับจากนักพัฒนา
การเติบโตอย่างรวดเร็วของเฟรมเวิร์กนี้สะท้อนถึงความต้องการที่แท้จริงของตลาด ภายในระยะเวลาเพียงแปดเดือนหลังเปิดตัว LangChain ได้รับดาวบน GitHub มากกว่า 61,000 ดวง ซึ่งบ่งชี้ถึงความสนใจอย่างสูงจากนักพัฒนาและการนำไปใช้จริงในองค์กรชั้นนำ เช่น Uber, LinkedIn และ Klarna
เส้นทางนั้นมีความสำคัญเพราะการยอมรับในระยะแรกโดยแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักเป็นการยืนยันถึงความพร้อมของเทคโนโลยีสำหรับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูง
มันทำงานอย่างไรจริงๆ?
กระบวนการทำงานแบบตัวแทนของ LangChain นั้นเรียบง่ายอย่างน่าประหลาดใจ ตัวแทนจะรับคำขอจากผู้ใช้ ปรึกษาโมเดลภาษาขนาดใหญ่เพื่อสร้างแผนงาน เรียกใช้เครื่องมือภายนอกเพื่อรวบรวมข้อมูลหรือดำเนินการต่างๆ จากนั้นวนกลับไปยัง LLM พร้อมผลลัพธ์จนกว่างานจะเสร็จสมบูรณ์
วงจรนี้ ซึ่งมักเรียกว่า ReAct loop จะดำเนินต่อไปจนกว่าตัวแทนจะพิจารณาว่าไม่จำเป็นต้องดำเนินการขั้นตอนใดเพิ่มเติม หรือเมื่อเงื่อนไขการหยุดทำงานถูกบรรลุ
พลังที่แท้จริงอยู่ที่โมดูลาร์ไพรมิทีฟที่รองรับลูปนี้ LangChain จัดเตรียมคอมโพเนนต์สำเร็จรูปสำหรับพรอมต์, เมมโมรี, เชน, เครื่องมือ, และการจัดการ, ทำให้ผู้พัฒนาไม่ต้องคิดค้นตรรกะพื้นฐานขึ้นมาใหม่
ในขณะเดียวกันโครงสร้างย่อย LangGraphใหม่ได้เพิ่มความสามารถในการดำเนินการที่คงทนและการควบคุมที่ละเอียดมากขึ้น ทำให้สามารถทำงานแบบหลายขั้นตอนได้ โดยสามารถหยุดชั่วคราวเพื่อรอการอนุมัติจากมนุษย์หรือตรวจสอบความคืบหน้าข้ามเซสชันได้
|องค์ประกอบ
|หน้าที่ทางธุรกิจ
|คำแนะนำ
|มาตรฐานคำสั่งที่ส่งไปยัง LLM
|โซ่
|เชื่อมโยงการเรียก LLM หลายครั้งหรือการเรียกใช้เครื่องมือตามลำดับ
|ความทรงจำ
|รักษาบริบทตลอดการสนทนาหรือการทำงานของเจ้าหน้าที่
|เครื่องมือ
|เชื่อมต่อตัวแทนกับ API, ฐานข้อมูล, เครื่องคำนวณ หรือฟังก์ชันที่กำหนดเอง
|ตัวแทน
|ตัดสินใจแบบไดนามิกว่าจะเรียกใช้เครื่องมือใดและเมื่อใด
|LangGraph
|ประสานงานกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนด้วยจุดตรวจสอบและจุดเชื่อมต่อสำหรับมนุษย์
ตารางนี้ชี้แจงว่าแต่ละชิ้นส่วนมีส่วนช่วยต่อระบบโดยรวมอย่างไร
คำสั่งกระตุ้นช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอ, โซ่ช่วยจัดการตรรกะหลายขั้นตอน, หน่วยความจำช่วยรักษาสถานะ, เครื่องมือช่วยขยายขอบเขตของตัวแทนให้เกินการสร้างข้อความ, และ LangGraph จัดการการแยกสาขาหรือประตูการอนุมัติที่ซับซ้อนซึ่งกระบวนการทำงานขององค์กรมักต้องการ
สิ่งนี้จะมีลักษณะอย่างไรในทางปฏิบัติ?
พิจารณาทีมบริการทางการเงินที่จมอยู่กับการขอข้อมูลวิจัยมากมาย นักวิเคราะห์ที่ Morningstar เผชิญกับความท้าทายนี้โดยตรง: การค้นหาข้อมูลด้วยตนเองใช้เวลาหลายชั่วโมงทุกวัน และเวลาในการตอบกลับคำถามของลูกค้านั้นยาวนานเกินไป
บริษัทได้นำผู้ช่วยวิจัยที่ใช้เทคโนโลยี LangChain ที่พวกเขาตั้งชื่อว่า "โม" มาใช้งาน ซึ่งผสานรวมการเพิ่มประสิทธิภาพการดึงข้อมูลและการสร้างข้อมูลใหม่โดยใช้ ReAct blueprint เพื่อทำให้การดึงข้อมูลและการสรุปข้อมูลเป็นไปโดยอัตโนมัติ
การเปิดตัวเป็นไปตามเส้นทางนี้:
- ระยะนำร่อง – ทีมวิศวกรรมของ Morningstar ได้พัฒนาตัวแทนนี้เสร็จภายในเวลาไม่ถึง 60 วัน โดยเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลตลาดที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ และทดสอบกับกลุ่มนักวิเคราะห์ขนาดเล็ก
- การตรวจสอบความถูกต้อง – ผู้ใช้ในช่วงแรกยืนยันว่า Mo สามารถสรุปข้อมูลได้อย่างถูกต้องและช่วยประหยัดเวลาในการค้นคว้าวิจัยได้ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ด้วยการลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูลซ้ำซ้อน
- ขยายขนาด – บริษัทได้ขยายการเข้าถึงไปยังกลุ่มนักวิเคราะห์มากขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงคำแนะนำและการผสานเครื่องมือต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะจากสถานการณ์จริง
- ผลลัพธ์ – นักวิเคราะห์ใช้เวลาเพิ่มขึ้นในการตีความข้อมูลที่มีมูลค่าสูงและการวางกลยุทธ์ให้กับลูกค้า ขณะที่ Mo จัดการงานรวบรวมข้อมูลที่เป็นกิจวัตรซึ่งเคยเต็มปฏิทินของพวกเขา
ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงคำมั่นสัญญาหลักของปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทน: การเปลี่ยนงานที่ต้องใช้ความคิดซ้ำๆ ไปยังซอฟต์แวร์ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญมนุษย์สามารถมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจและความคิดสร้างสรรค์
นอกจากนี้ยังบ่งชี้ถึงภูมิทัศน์การแข่งขันที่กว้างขึ้น ซึ่งแพลตฟอร์มอย่าง LangChain แข่งขันกันในด้านความลึกของการผสานรวมและประสบการณ์ของนักพัฒนา มากกว่าการพึ่งพาพลังประมวลผลของ LLM เพียงอย่างเดียว
การผสานรวมและความเหมาะสมของระบบนิเวศ
LangChain เชื่อมต่อเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรที่มีอยู่ผ่านช่องทางหลักสามช่องทาง ได้แก่ ผู้ให้บริการ LLM, บริการข้อมูล และเครื่องมือปฏิบัติการ
API มาตรฐานของแพลตฟอร์มนี้หมายความว่าคุณสามารถเชื่อมต่อกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่เกือบทุกประเภทได้ รวมถึงเวอร์ชันที่ปรับแต่งเองหรือเวอร์ชันที่ได้รับการปรับแต่งเพิ่มเติมซึ่งโฮสต์ภายในองค์กรหรือบนคลาวด์ส่วนตัว การออกแบบที่ไม่ยึดติดกับโมเดลนี้ช่วยให้องค์กรสามารถทดลองใช้ผู้ให้บริการรายใหม่ได้โดยไม่ต้องเขียนตรรกะของเอเจนต์ใหม่
ในด้านข้อมูล LangChain รองรับโมเดลฝังตัวมากกว่า 25 แบบ และฐานข้อมูลเวกเตอร์มากกว่า 50ฐานสำหรับการสร้างเสริมด้วยการค้นหาข้อมูล
ตัวโหลดเอกสารในตัวจัดการการโหลดเอกสารจากระบบคลาวด์ (Dropbox, Google Drive), แอป SaaS (Notion, Slack, Gmail) และฐานข้อมูล นำความรู้ภายนอกเข้าสู่ LLM ด้วยโค้ดที่กำหนดเองน้อยที่สุด
การเชื่อมต่อนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับตัวแทนที่ต้องการเข้าถึงเอกสารที่เป็นกรรมสิทธิ์, บันทึก CRM, หรือข้อมูลการดำเนินงานแบบเรียลไทม์
|แพลตฟอร์ม/พันธมิตร
|ประเภทการรวมระบบ
|OpenAI, Anthropic, Cohere
|ผู้ให้บริการ LLM ผ่าน API มาตรฐาน
|โคนสน, โครมา, เอฟไอเอส
|ฐานข้อมูลเวกเตอร์สำหรับการค้นหาเชิงความหมาย
|โนชั่น, สแลค, กเมล
|ตัวโหลดเอกสารสำหรับการนำเข้าข้อมูล SaaS
|แลงสมิธ
|การสังเกตการณ์, การบันทึก, ชุดการประเมิน
|AWS, Azure, GCP
|การโฮสต์บนคลาวด์และโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผล
ตารางด้านบนแสดงวิธีที่ LangChain ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโมเดลการสร้างเนื้อหาและส่วนที่เหลือของระบบองค์กร
LangSmith ชั้นเชิงพาณิชย์สำหรับการสังเกตการณ์ระบบ ช่วยเสริมไลบรารีโอเพนซอร์สด้วยการให้การแสดงภาพการติดตาม การเปรียบเทียบเวอร์ชัน และเมตริกการประเมินผลอัตโนมัติที่ช่วยให้ทีมสามารถส่งตัวแทนไปยังการผลิตได้อย่างมั่นใจ
กระแสตอบรับจากชุมชนและความคิดเห็นของผู้ใช้กลุ่มแรก
ความรู้สึกของนักพัฒนาต่อ LangChain ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากตั้งแต่ช่วงแรกที่มีการตอบรับในปี 2023 ซึ่งมีความหลากหลาย โดยวิศวกรบางคนวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับชั้นการสกัดนามธรรมและการเปลี่ยนแปลง API อย่างรวดเร็วของแพลตฟอร์ม
ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งได้ถ่ายทอดความหงุดหงิดไว้ว่า: "จากทุกสิ่งที่ฉันลองมา LangChain อาจเป็นตัวเลือกที่แย่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ในขณะเดียวกันก็กลับได้รับความนิยมมากที่สุดด้วย"
กระแสต่อต้านนั้นสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดจากความเจ็บปวดอย่างแท้จริงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และการพึ่งพาอย่างหนักที่ทำให้การปรับปรุงล่าช้า
อย่างไรก็ตาม น้ำเสียงเปลี่ยนไปเมื่อโครงการมีความก้าวหน้า:
- "การทำงานกับ LangChain เมื่อปีที่แล้วเหมือนกับการไปหาหมอฟัน ทุกวันนี้ประสบการณ์กลับตรงกันข้าม ฉันชอบที่โค้ดดูสะอาดเรียบร้อยมาก"(Twitter, มีนาคม 2024)
- "ความสามารถในการสังเกตของ LangChain ช่วยประหยัดเวลาในการแก้ไขข้อผิดพลาดให้เราหลายสัปดาห์ ตอนนี้เราสามารถติดตามการตัดสินใจของทุกเอเจนต์ย้อนกลับไปยังคำสั่งและเครื่องมือที่ใช้ได้อย่างแม่นยำ"
- "ระบบนิเวศการผสานรวมไม่มีใครเทียบได้ เราเปลี่ยนโมเดลได้ถึงสามครั้งโดยไม่ต้องเขียนตรรกะของตัวแทนใหม่" [ต้องการหลักฐาน]
คำพูดเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงชุมชนที่ได้เห็นความก้าวหน้าที่แท้จริง ความมุ่งมั่นของทีมในด้านความเสถียรของ API การปรับปรุงเอกสาร และเครื่องมือระดับองค์กร ได้ชนะใจผู้ที่เคยสงสัยและดึงดูดงานการผลิตที่จริงจัง การเปลี่ยนแปลงนี้มีความสำคัญเพราะแรงผลักดันของชุมชนมักทำนายถึงความเป็นไปได้ในระยะยาวในระบบนิเวศของโอเพ่นซอร์ส
แผนที่ทาง & มุมมองระบบนิเวศ
เส้นทางของ LangChain มุ่งเน้นที่ความเสถียรและความพร้อมสำหรับองค์กรธุรกิจ
ด้วยการเปิดตัวเวอร์ชัน 1.0 ที่เสถียรในเดือนตุลาคม 2025 ทีมงานได้ให้คำมั่นว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบการใช้งานเดิมจนถึงเวอร์ชัน 2.0 ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงระยะการเติบโตเต็มที่หลังจากหลายปีของการพัฒนาอย่างรวดเร็ว คำมั่นสัญญาเรื่องเสถียรภาพนี้ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนที่ต่อเนื่องมากที่สุดจากชุมชน และเป็นการวางรากฐานสำหรับการนำไปใช้งานในระยะยาว
มองไปข้างหน้า ผู้ก่อตั้งแฮร์ริสัน เชส กำลังเผยแพร่แนวคิดของ "ตัวแทนแวดล้อม" ที่ทำงานอย่างต่อเนื่องในเบื้องหลัง จัดการงานต่างๆ อย่างเชิงรุกแทนที่จะรอคำสั่งที่ชัดเจน
เขาได้สาธิตผู้ช่วยอีเมลอัตโนมัติในเดือนมกราคมปี2025 โดยเป็นการแสดงตัวอย่างอนาคตที่ตัวแทนหลายตัวสามารถทำงานร่วมกันอย่างเงียบ ๆ จนกว่าจะมีความต้องการให้มนุษย์เข้ามาให้ความสนใจ
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เช่น ส่วนติดต่อผู้ใช้ของกล่องข้อความตัวแทน (Agent Inbox UI) และคุณสมบัติการจัดตารางเวลา จะช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์นี้ตลอดปี 2026
Chase มองเห็นการเปลี่ยนแปลงจากการทำงานอัตโนมัติตามความต้องการไปสู่ตัวแทนที่ทำงานอย่างต่อเนื่องและขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์:
ตัวแทนสภาพแวดล้อมจะปลดล็อกระดับใหม่ของประสิทธิภาพการทำงานโดยการร่วมมืออย่างเงียบ ๆ จนกว่าจุดตัดสินใจจะต้องการการตัดสินใจของมนุษย์
สิ่งนี้จะกลายเป็นระบบนิเวศที่ตัวแทนกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐาน คล้ายกับฐานข้อมูลหรือคิวข้อความ มากกว่าที่จะเป็นฟีเจอร์ที่แยกออกมาเดี่ยวๆ
แผนงานยังรวมถึงการผสานรวมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับผู้ให้บริการคลาวด์และองค์กรขนาดใหญ่ นักลงทุนล่าสุด เช่น Workday, Databricks และ Cisco บ่งชี้ถึงตัวเชื่อมต่อสำหรับแพลตฟอร์มเหล่านั้นในอนาคต พร้อมกับการปรับปรุงการปรับแต่งที่ละเอียดขึ้นและเครื่องมือเฉพาะด้านสำหรับงานด้านการเงิน การดูแลสุขภาพ และกระบวนการทางกฎหมาย
ในขณะที่เทคโนโลยี AI เชิงสร้างสรรค์พัฒนาไปข้างหน้า LangChain มุ่งมั่นที่จะคงเป็นมาตรฐานอินเทอร์เฟซสำหรับแอปพลิเคชันเชิงตัวแทน โดยเน้นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการตรวจสอบ ประเมินผล และความปลอดภัย
LangChain Agentic AI มีค่าใช้จ่ายเท่าไร?
การกำหนดราคาของ LangChain ใช้รูปแบบตามระดับชั้นที่ออกแบบมาเพื่อรองรับตั้งแต่ผู้พัฒนาเดี่ยวไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่
แผนสำหรับนักพัฒนาเป็นบริการฟรีและรวม 5,000 เส้นต่อเดือน จากนั้นคิดค่าบริการ $0.50 ต่อ 1,000 เส้นเพิ่มเติม ระดับนี้เหมาะสำหรับการสร้างต้นแบบและเครื่องมือภายในองค์กรขนาดเล็กที่การใช้งานยังคงคาดการณ์ได้
แผน Plus มีค่าใช้จ่าย $39 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน รวม 10,000 เทรซ และเพิ่มการPLOYMENT ตัวแทนระดับการพัฒนาฟรี 1 ตัว
นอกเหนือจากนั้น การดำเนินการของเอเจนต์แบบไม่มีเซิร์ฟเวอร์มีค่าใช้จ่าย $0.001 ต่อการรันหนึ่งครั้งต่อโหนด และเวลาการทำงานสำหรับเอเจนต์การพัฒนาจะถูกคิดค่าบริการที่ $0.0007 ต่อนาที สำหรับเอเจนต์ระดับการผลิตจะมีค่าใช้จ่าย $0.0036 ต่อนาทีของเวลาการทำงาน
ค่าธรรมเนียมตามการใช้งานเหล่านี้หมายความว่าต้นทุนรวมจะปรับตามความซับซ้อนของตัวแทนและปริมาณการเข้าใช้งาน แทนที่จะอิงตามจำนวนที่นั่ง ซึ่งอาจประหยัดสำหรับกระบวนการทำงานที่มีมูลค่าสูง แต่มีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับตัวแทนที่ทำงานตลอดเวลาและมีมูลค่าต่อการใช้งานต่ำ
แผนสำหรับองค์กรใช้การกำหนดราคาแบบกำหนดเองและปลดล็อกฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวแบบกำหนดเอง การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท การปรับใช้แบบไฮบริดหรือแบบโฮสต์เอง (เก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไว้ใน VPC ของคุณ) และ SLA การสนับสนุนที่สูงขึ้น
ระดับนี้มุ่งเป้าไปที่องค์กรที่มีข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดหรือมีข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่มักปรากฏขึ้นในบริการการคำนวณและการผสานรวม การใช้งานตัวแทนที่ซับซ้อนบน API LLM ระดับพรีเมียม (เช่น GPT-4 หรือ Claude) สามารถสร้างค่าธรรมเนียมการอนุมานจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้งานในระดับใหญ่
นอกจากนี้ หากข้อมูลของคุณอยู่ในระบบเก่า คุณอาจจำเป็นต้องใช้ตัวเชื่อมต่อหรือมิดเดิลแวร์ที่ปรับแต่งเอง ซึ่งตัวโหลดมาตรฐานของ LangChain ไม่รองรับ ทำให้ต้องใช้เวลาในการพัฒนาและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง