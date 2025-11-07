Oracle Agentic AI: คือสิ่งที่คุณขาดหายไปในกระบวนการทำงานของคุณหรือไม่?

ลองนึกภาพทีมจัดซื้อของคุณต้องรอสามวันเพื่อขออนุมัติใบแจ้งหนี้เพียงฉบับเดียว ในขณะที่ฝ่ายการเงินจมอยู่กับการกระทบยอดข้อมูลด้วยมือ
ตอนนี้ลองนึกภาพตัวแทนอัจฉริยะที่กำลังจัดการงานเหล่านั้นภายในไม่กี่นาที เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานของคุณ และประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์
Oracle ได้เข้าสู่สนามของปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนในเดือนมีนาคม 2025 ด้วยแพลตฟอร์มที่สัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างที่กล่าวไว้
ด้านล่างนี้ เราจะสำรวจว่า Oracle agentic ai ทำงานอย่างไร อะไรที่ทำให้มันแตกต่าง และมันสามารถทำตามคำสัญญาของการทำงานอัตโนมัติสำหรับทีมในตลาดกลางและองค์กรขนาดใหญ่ได้หรือไม่
ประเด็นสำคัญ
- Oracle ฝัง AI แบบเอเจนต์ไว้ใน Fusion Cloud โดยตรง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใบอนุญาตเพิ่มเติม
- AI Agent Studio ช่วยให้สามารถทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์โดยไม่ต้องเขียนโค้ด โดยใช้ข้อมูลและกฎขององค์กร
- ตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าจากพันธมิตรช่วยลดเวลาในการตั้งค่าและผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องที่เข้มงวด
- โปรโตคอล MCP และ A2A ช่วยให้การร่วมมือของตัวแทนข้ามแพลตฟอร์มเป็นไปอย่างปลอดภัยและสามารถทำได้ในขนาดใหญ่
Oracle มีบริการ AI แบบตัวแทนหรือไม่?
ใช่ Oracle ได้เปิดตัวAI Agent Studioที่งาน CloudWorld London ในเดือนมีนาคม 2025 โดยฝังความสามารถของตัวแทน (agentic capabilities) ลงไปในแอปพลิเคชัน Fusion Cloud โดยตรง
แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้าแล้วกว่า 50 ตัว ซึ่งทำงานอยู่ภายในโมดูล ERP, HCM, ห่วงโซ่อุปทาน และประสบการณ์ลูกค้า โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครสมาชิก Fusion
Agent Studio ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ซึ่งผู้ใช้ทางธุรกิจสามารถประกอบตัวแทนที่กำหนดเองผ่านเทมเพลตแบบลากและวาง จัดการเวิร์กโฟลว์แบบหลายตัวแทน และเลือกจากโมเดลต่างๆ เช่น Cohere Command R+ หรือ Meta Llama 3
Oracle สร้างตัวแทนเหล่านี้ด้วยการเข้าถึงข้อมูล Fusion กฎทางธุรกิจ และนโยบายความปลอดภัยโดยตรง แทนที่จะวาง AI ไว้บนระบบเก่า การเลือกสถาปัตยกรรมนี้ทำให้ตัวแทนของ Oracle มีบริบททันทีที่เครื่องมือของบุคคลที่สามต้องสร้างขึ้นใหม่ผ่านการเรียก API
การเปิดตัวครั้งนี้ทำให้ Oracle ต้องแข่งขันโดยตรงกับSalesforce Agentforce,Microsoft Copilot Studio และบริการตัวแทนของ ServiceNow อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การรวมแพ็กเกจของ Oracle แตกต่างอย่างชัดเจนจากคู่แข่งที่เรียกเก็บค่าบริการตามการใช้งานหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมต่อผู้ใช้
มันทำงานอย่างไรจริงๆ?
แก่นแท้ของแพลตฟอร์มเอเจนต์ของ Oracle คือการแยก การสร้างเอเจนต์ ออกจาก การดำเนินการ
Agent Studio เป็นพื้นที่ทำงานแบบภาพที่คุณสามารถกำหนดเป้าหมายของตัวแทนได้ เช่น "อนุมัติใบสั่งซื้อโดยอัตโนมัติเมื่อมีงบประมาณต่ำกว่า $5,000"
จากนั้นคุณจะกำหนด ทักษะ ให้กับตัวแทน ซึ่งเป็นตัวเชื่อมต่อ API ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับโมดูล Fusion เช่น การบัญชีเจ้าหนี้ การจัดทำงบประมาณ หรือการจัดการผู้ขาย
ตัวแทนจะรวบรวมแผนหลายขั้นตอน เรียกใช้ API ที่จำเป็นตามลำดับ ประเมินผลลัพธ์ตามกฎการอนุมัติของคุณ และดำเนินการให้เสร็จสิ้นหรือส่งกรณีพิเศษไปยังผู้ตรวจสอบมนุษย์
เบื้องหลังการทำงาน แพลตฟอร์มของ Oracle ใช้ เครื่องมือการให้เหตุผล ที่แยกคำสั่งระดับสูงออกเป็นการกระทำที่แยกจากกัน
หากผู้ใช้ขอให้ตัวแทน "ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานค่าใช้จ่ายเดือนที่แล้ว" ตัวแทนจะสอบถามโมดูลค่าใช้จ่ายเพื่อหารายการใบเสร็จรับเงินที่ไม่ตรงกัน ตรวจสอบรายการธุรกรรมบัตรเครดิต เปรียบเทียบข้อมูลที่ผิดปกติ และร่างรายงานสรุป
วงจรการให้เหตุผลทำงานบน Oracle Cloud Infrastructure ร่วมกับแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ที่เลือกใช้ ดังนั้นองค์กรจึงสามารถสลับแบบจำลองได้ เช่น เปลี่ยนจาก Cohere เป็น OpenAI GPT-4o โดยไม่ต้องเขียนตรรกะของตัวแทนใหม่
|องค์ประกอบ
|หน้าที่ทางธุรกิจ
|สตูดิโอตัวแทนปัญญาประดิษฐ์
|เครื่องมือสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับการออกแบบกระบวนการทำงานของตัวแทนและกำหนดกฎการอนุมัติ
|ชั้น API ฟิวชั่น
|การเข้าถึงข้อมูล ERP, HCM, SCM และ CX โดยตรงโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ตัวกลาง
|เราเตอร์หลาย LLM
|การสนับสนุนสำหรับโมเดลของ OpenAI, Anthropic, Cohere, Google และ Meta ที่โฮสต์บน OCI
|ตลาดตัวแทน
|ตัวแทนที่สร้างโดยพันธมิตรที่ได้รับการรับรองซึ่งสามารถติดตั้งได้โดยตรงในสภาพแวดล้อม Fusion ของคุณ
ตลาดน่าสนใจเป็นพิเศษ
ภายในเดือนตุลาคม 2025 Oracleได้ขยายสตูดิโอให้ครอบคลุมตัวแทนเฉพาะอุตสาหกรรมหลายร้อยรายจากพันธมิตรอย่าง Deloitte และ IBM ตัวแทนแต่ละรายต้องผ่านการตรวจสอบความสอดคล้อง 21 จุดที่ครอบคลุมด้านความปลอดภัย ความถูกต้อง และประสิทธิภาพของโทเค็นก่อนที่ Oracle จะเผยแพร่
การตรวจสอบนี้ช่วยลดความเสี่ยงในการนำระบบอัตโนมัติที่ยังไม่ได้รับการทดสอบไปใช้ในระบบการเงินหรือระบบทรัพยากรบุคคลที่ใช้งานจริง
สิ่งนี้จะมีลักษณะอย่างไรในทางปฏิบัติ?
พิจารณาซัพพลายเออร์ด้านการดูแลสุขภาพขนาดกลางที่จัดการใบสั่งซื้อ 200 รายการต่อสัปดาห์
ก่อนที่ Oracle จะมีปัญญาประดิษฐ์แบบตัวแทน นักวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างของพวกเขาต้องใช้เวลาช่วงเช้าในการจับคู่รายการในใบสั่งซื้อกับใบแจ้งหนี้ ตรวจสอบงบประมาณที่พร้อมใช้งาน และส่งต่อคำขออนุมัติผ่านอีเมลหลายรอบ เมื่อคำสั่งซื้อถุงมือผ่าตัดด่วนได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้าย ก็ผ่านไปสามวันแล้ว
หลังจากติดตั้ง Oracle's Requisition-to-Contract Agent จากตลาดแล้ว กระบวนการทำงานถูกบีบอัดอย่างมาก:
- การสร้างคำร้องขอ: หัวหน้าแผนกส่งคำขอซื้อในระบบ Fusion Procurement
- การตรวจสอบความถูกต้องของตัวแทน: ตัวแทนตรวจสอบระดับสินค้าคงคลัง, ตรวจสอบรหัสงบประมาณ, และยืนยันสถานะการปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ขายในเวลาจริง
- การกำหนดเส้นทางอัตโนมัติ: สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าต่ำกว่า $5,000 ตัวแทนจะอนุมัติโดยอัตโนมัติและสร้างใบสั่งซื้อ (PO) ทันที สำหรับยอดที่สูงกว่านั้น ระบบจะส่งเรื่องไปยัง CFO พร้อมบันทึกเหตุผลที่กรอกไว้ล่วงหน้า
- การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง: ตัวแทนจะแจ้งเตือนการเกินงบประมาณที่เกิดขึ้นซ้ำในแผนกต่างๆ และเสนอเกณฑ์การอนุมัติที่ปรับปรุงใหม่ในแต่ละไตรมาส
นักวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างขณะนี้มุ่งเน้นไปที่การเจรจาต่อรองกับผู้จัดหาและการจัดหาเชิงกลยุทธ์ ในขณะที่ตัวแทนจัดการการอนุมัติตามปกติถึง 80 เปอร์เซ็นต์ รูปแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำในกระบวนการปิดบัญชีการเงิน รายการตรวจสอบการเข้าทำงานของพนักงาน และการคัดแยกตั๋วบริการลูกค้า
การเพิ่มประสิทธิภาพนั้นทำให้เกิดคำถามตามธรรมชาติว่า: หากมีผู้ให้บริการหลายรายที่นำเสนอ AI แบบตัวแทน ทำไมต้องเลือก Oracle?
อะไรที่ทำให้ Oracle แตกต่าง?
จุดเด่นหลักของ Oracle คือการผสานการทำงานกับ Fusion แบบเนทีฟ
คู่แข่งมักต้องการการพัฒนา API แบบกำหนดเองหรือตัวเชื่อมต่อของบุคคลที่สามเพื่อเข้าถึงข้อมูลขององค์กร ตัวแทนของ Oracle ทำงานภายในขอบเขตความปลอดภัยเดียวกันกับ ERP ของคุณ โดยสืบทอดการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทโดยอัตโนมัติ
เมื่อตัวแทนดึงข้อมูลทางการเงินสำหรับการคาดการณ์ ระบบจะปฏิบัติตามกฎการปกปิดข้อมูลเดียวกันกับที่บังคับใช้กับผู้ใช้ที่เป็นมนุษย์ในบทบาทนั้น ไม่มีการเพิ่มชั้นการอนุญาตแยกต่างหาก ไม่มีนโยบายการกำกับดูแลซ้ำซ้อน
ข้อได้เปรียบที่สองคือความยืดหยุ่นในการใช้หลายรูปแบบ
ในขณะที่บางแพลตฟอร์มล็อกคุณไว้ในโมเดลเฉพาะของพวกเขา Oracle รองรับ OpenAI GPT-4, Anthropic Claude, Cohere Command R+, Google Geminiและแม้แต่โมเดล xAIที่ทำงานบน Oracle Cloud Infrastructure
ทีมสามารถทดสอบได้ว่าโมเดลใดทำงานได้ดีที่สุดสำหรับการสกัดข้อมูลใบแจ้งหนี้เมื่อเทียบกับการค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติ จากนั้นจึงกำหนดเส้นทางงานตามความเหมาะสม แพลตฟอร์มจะจัดการการติดตามการใช้งานโทเค็นและการจัดสรรต้นทุนตามแต่ละโมเดล เพื่อให้ฝ่ายการเงินสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าค่าใช้จ่ายของ AI ถูกใช้ไปที่ใดมากที่สุด
จุดแข็งสำคัญอื่น ๆ ได้แก่:
- ไม่มีการเขียนโค้ดตามความต้องการสำหรับ Fusion APIs: ตัวแทนสามารถเข้าถึงโมดูลทั้งหมดได้ทันที
- ขนาดของระบบนิเวศพันธมิตร:นักพัฒนาที่ได้รับการรับรองมากกว่า32,000 คนได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ Agent Studio จาก Accenture, Deloitte และ IBM
- การกำกับดูแลในตัว: ตัวแทนทุกคนบันทึกการตัดสินใจของตน ทำให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างง่ายดาย
แต่ข้อแลกเปลี่ยนคือการที่ Oracle มุ่งเน้นไปที่ระบบนิเวศของตนเอง หากระบบของคุณพึ่งพา Salesforce หรือ SAP เป็นหลัก ข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งของ Oracle จะลดลง Agent Studio จะโดดเด่นที่สุดสำหรับองค์กรที่ใช้งาน Fusion Cloud อยู่แล้วหรือกำลังวางแผนที่จะย้ายระบบ
ความลึกของการผสานรวมมีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นเรามาตรวจสอบกันว่า Oracle เชื่อมต่อกับภูมิทัศน์เทคโนโลยีที่กว้างขวางอย่างไร
การผสานรวมและความเหมาะสมของระบบนิเวศ
Oracle ได้ออกแบบ Agent Studio ให้ทำงานภายใน Fusion แต่ยังตระหนักว่าองค์กรต่างๆ ดำเนินการใช้สภาพแวดล้อมแบบไฮบริด
แพลตฟอร์มรองรับModel Context Protocol (MCP) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ ที่ช่วยให้ตัวแทนสามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น SharePoint, Snowflake หรือ Databricks ได้โดยไม่ต้องสร้างตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง
ตัวแทนที่จัดทำประมาณการรายไตรมาสสามารถดึงข้อมูลการขายในอดีตจาก Fusion ERP มาผสานกับข้อมูลแนวโน้มตลาดจากคลังข้อมูลวิเคราะห์ภายนอก และสร้างแบบจำลองสถานการณ์ในกระบวนการทำงานเดียว
สำหรับการประสานงานของตัวแทนจากหลายผู้ขาย Oracle ได้ใช้ตัวเชื่อมต่อ Agent2Agent (A2A)
ลองนึกภาพตัวแทนจัดซื้อใน Oracle Fusion ที่กำลังส่งต่อภารกิจการขนส่งให้กับตัวแทนโลจิสติกส์ที่ทำงานบน IBM watsonx Orchestrate
กรอบการทำงาน A2A ส่งผ่านบริบท เช่น หมายเลข PO วันที่จัดส่ง และความชอบของผู้ให้บริการขนส่ง ระหว่างระบบต่างๆ อย่างปลอดภัย ตัวแทนแต่ละรายยังคงรักษาขอบเขตความปลอดภัยของตนเอง แต่การส่งต่อข้อมูลจะโปร่งใสสำหรับผู้ใช้ปลายทาง
|จุดบูรณาการ
|ลักษณะของการเหมาะสม
|ออราเคิล ฟิวชั่น คลาวด์
|การเข้าถึง API โดยตรงพร้อมด้วยความปลอดภัยและกฎทางธุรกิจที่สืบทอดมา
|ตัวแทนบุคคลที่สาม (IBM, Salesforce)
|การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านตัวเชื่อมต่อ MCP และ A2A พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลรับรองความปลอดภัย
|ผู้ให้บริการ LLM หลายตัว (OpenAI, Anthropic, Google)
|การกำหนดเส้นทางแบบจำลองผ่าน OCI พร้อมแดชบอร์ดการสังเกตการณ์แบบรวมศูนย์
|ตลาดสำหรับพันธมิตร
|ตัวแทนที่ได้รับการรับรองสามารถติดตั้งและใช้งานในกระบวนการทำงานของ Fusion ได้โดยตรงด้วยการติดตั้งเพียงคลิกเดียว
ตลาดการค้าถูกฝังไว้โดยตรงใน Fusion Applications ทำให้ผู้ดูแลระบบ IT สามารถค้นหา ทดสอบ และPLOY ตัวแทนจากผู้ให้บริการภายนอกได้โดยไม่ต้องออกจากอินเทอร์เฟซ ERP
Oracleตรวจสอบตัวแทนแต่ละรายในตลาดด้วยรายการตรวจสอบ 21 ข้อที่ครอบคลุมการปฏิบัติตามข้อกำหนด ความปลอดภัย และประสิทธิภาพก่อนการอนุมัติ การคัดกรองนี้ช่วยลดความเสี่ยงของการนำระบบอัตโนมัติที่ไม่พึงประสงค์เข้าสู่ระบบการผลิต
เมื่อการผสานรวมเรียบร้อยแล้ว ทีมจะนำเอเจนต์ AI ออกสู่การใช้งานจริงโดยไม่รบกวนการดำเนินงานได้อย่างไร?
กระแสตอบรับจากชุมชนและความคิดเห็นของผู้ใช้กลุ่มแรก
ปฏิกิริยาเบื้องต้นต่อ Oracle's AI Agent Studio แบ่งออกระหว่างความหวังอย่างระมัดระวังและความสงสัยที่รอคอยดูสถานการณ์
ใน Reddit's r/GenAI4all ผู้ใช้คนหนึ่งเขียนว่า "ฟังดูเจ๋งดี แต่ถ้าไม่ได้ช่วยให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้นจริง ๆ ก็แค่กระแส AI ที่ถูกโหมกระแสขึ้นมาอีกเท่านั้น" อีกความเห็นหนึ่งยอมรับว่า "ผมไม่เคยไว้ใจผลิตภัณฑ์ของ Oracle ตั้งแต่ยุค 90 แล้ว และตอนนี้ก็ไม่มีแผนจะเริ่มไว้ใจเหมือนกัน" "คนที่สามเสริมว่า "ถ้ามันแค่เพิ่มจำนวนคลิกและแดชบอร์ดโดยไม่มีประโยชน์ที่แท้จริง มันก็เป็นแค่ AI ที่มีขั้นตอนเพิ่มขึ้น""
ลูกค้าองค์กรเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไป โดยมีการใช้งานจริงที่แสดงผลลัพธ์ที่วัดได้ ในขณะที่ผู้ที่สงสัยเห็นเพียงคำสัญญาเท่านั้น
เอมิลี คราว, ผู้อำนวยการด้านไอทีของชนเผ่าชอคทอว์, ได้แบ่งปันว่า: "เราได้นำมาใช้แล้วมากกว่า 40 ความสามารถของระบบปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ และเราตั้งตารอที่จะใช้ประโยชน์จากตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ของออราเคิลเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนบุคลากรของเราให้ดีขึ้น และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีขึ้น"
Milwaukee Tool ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์การผลิต ให้เครดิตกับตัวแทนฝังตัวของ Oracle สำหรับการรักษาการเติบโตแบบสองหลักโดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงานในฝ่ายการจัดการคำสั่งซื้อตามสัดส่วน
นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมมองเห็นศักยภาพที่นี่ แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เขียนเช็คเปล่าก็ตาม
มิกกี้ นอร์ธ ริซซ่า จาก IDC ได้แสดงมุมมองที่มองโลกในแง่ดีว่า "ด้วยการเปิดตัว AI Agent Marketplace นี้ Oracle กำลังยกระดับมาตรฐาน ทำให้องค์กรต่างๆ สามารถนำระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาใช้และขยายขนาดได้ง่ายยิ่งขึ้น"
ความคิดเห็นดังกล่าวสะท้อนถึงฉันทามติของนักวิเคราะห์ในวงกว้างว่าแนวทางแบบบูรณาการของ Oracle สามารถแก้ไขจุดเสียดทานที่แท้จริงซึ่งคู่แข่งยังคงประสบปัญหาเมื่อต้องนำ AI มาเชื่อมต่อกับระบบเดิม
ข้อควรระวังคือความเสี่ยงในการดำเนินการ ซึ่งยังคงสูงสำหรับองค์กรใดก็ตามที่เริ่มต้นด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือการแบ่งความรับผิดชอบในกระบวนการที่ไม่ชัดเจน
แผนที่ทาง & มุมมองระบบนิเวศ
Oracle กำลังเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในตำแหน่งของตนด้าน AI แบบตัวแทน ก่อนที่คู่แข่งจะเข้ามาใกล้เคียงมากขึ้น โดยมีสามเหตุการณ์สำคัญเป็นเสาหลักของแผนงาน
ในต้นปี 2026, Oracle จะเปิดตัว Ask Oracle, หน้าแรกที่ใช้ภาษาธรรมชาติสำหรับ Fusion Applications.
แทนที่จะนำทางผ่านเมนู ผู้ใช้สามารถพิมพ์หรือพูดคำขอ เช่น "แสดงใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมดที่มีมูลค่าเกิน $10,000" และระบบจะแสดงแดชบอร์ดที่สามารถดำเนินการได้
อินเทอร์เฟซนี้จะแสดงคำแนะนำสำหรับตัวแทนอย่างเชิงรุก เช่น การเสนอการจัดสรรงบประมาณใหม่เมื่อแนวโน้มการใช้จ่ายเบี่ยงเบนไปจากประมาณการ
ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2026 Oracle วางแผนที่จะเปิดตัว AI Supercluster ขนาดใหญ่บนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของตน โดยเริ่มต้นด้วย AMD Instinct MI450 GPU จำนวน 50,000 ตัว
กลุ่มนี้จะสนับสนุนการฝึกอบรมแบบจำลองและการอนุมานแบบผ่านข้อมูลจำนวนมากสำหรับลูกค้าที่ทำงานกับเวิร์กโฟลว์ของตัวแทนที่ซับซ้อน การลงทุนนี้เน้นย้ำถึงความทะเยอทะยานของ Oracle ในการแข่งขันกับ AWS, Azure และ Google Cloud ในฐานะผู้ให้บริการคอมพิวเตอร์ AI ชั้นนำ
ผลงานที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือความร่วมมือระหว่าง Oracleกับ OpenAI ซึ่งเป็นข้อตกลงระยะเวลา 5 ปี มูลค่าสูงถึง 300 พันล้านดอลลาร์ในด้านศักยภาพคลาวด์
หากบรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ภายในปี 2027 OpenAI จะกลายเป็นหนึ่งในลูกค้าคลาวด์รายใหญ่ที่สุดของ Oracle และลูกค้าองค์กรที่ใช้ Fusion จะได้รับประโยชน์จากความใกล้ชิดกับโมเดลพื้นฐานที่ล้ำสมัยซึ่งโฮสต์บน OCI
ความร่วมมือนี้อาจเปิดโอกาสให้ลูกค้าของ Oracle ได้รับราคาพิเศษสำหรับ GPT-4 หรือโมเดลในอนาคต
Clay Magouyrk ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย AI ของ Oracle คาดการณ์ว่า AI แบบตัวแทนจะแพร่หลายในแอปพลิเคชันคลาวด์ของเราภายในสามปีข้างหน้า ซึ่งจะเปลี่ยน SaaS ของ Oracle ให้กลายเป็นแพลตฟอร์มการดำเนินงานที่เรียนรู้ได้เองและทำงานอัตโนมัติ
ด้วยแผนการที่ทะเยอทะยานเช่นนี้ในใจ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ Oracle agentic ai ในระดับใหญ่จะเป็นเท่าใด?
Oracle Agentic AI มีราคาเท่าไหร่?
Oracle จัดโครงสร้างราคาเพื่อลดความตกใจจากราคาการอนุญาตใช้ AI แบบดั้งเดิม AI Agent Studio รวมอยู่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับลูกค้า Fusion Cloud ที่มีอยู่แล้ว
คุณสามารถสร้าง, ติดตั้ง, และรันเอเจนต์แบบกำหนดเองได้มากมายตามจำนวนที่การสมัครสมาชิกของคุณรองรับ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อเอเจนต์. การรวมแพ็กเกจเช่นนี้ช่วยกำจัดค่าบริการแบบหยดน้ำที่บางคู่แข่งเรียกเก็บสำหรับแต่ละกระบวนการทำงานอัตโนมัติ.
สำหรับลูกค้าที่ต้องการโฮสต์ตัวแทนบน Oracle Cloud Infrastructure โดยไม่เกี่ยวข้องกับ Fusion บริการ OCI Generative AI Agents จะคิดค่าบริการ $0.003 ต่อ 10,000 ตัวอักษรที่ประมวลผล (รวมข้อมูลนำเข้าและส่งออก)
การสนทนาของตัวแทนทั่วไปที่ดำเนินการกับคำสั่งซื้อ 2,000 ตัวอักษรและสร้างสรุป 500 ตัวอักษรจะใช้ 2,500 ตัวอักษร ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ $0.00075 ต่อธุรกรรม เมื่อขยายขนาด องค์กรที่ดำเนินการ 100,000 ธุรกรรมต่อเดือนจะต้องจ่ายค่าดำเนินการประมาณ $75
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกิดขึ้นจากการจัดเก็บฐานความรู้สำหรับการสร้างเสริมด้วยการค้นหา (0.0084 ดอลลาร์ต่อกิกะไบต์-ชั่วโมง) และการนำเข้าข้อมูลเมื่ออัปโหลดเอกสารเข้าสู่บริบทของตัวแทน (0.0003 ดอลลาร์ต่อ 10,000 ตัวอักษร)
องค์กรที่ต้องการความจุ GPU เฉพาะสำหรับการปรับแต่งโมเดลที่กำหนดเองสามารถจองบริการ OCI Generative AI Service Dedicated hosting ได้ในราคาประมาณ $12 ต่อหน่วย AI ต่อชั่วโมง อย่างไรก็ตาม Oracle มีบริการทดลองใช้ฟรี 30 วันพร้อมเครดิต$300 สำหรับผู้ใช้ OCI ใหม่
ค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่มักจะปรากฏขึ้นในบริการการผสานรวม หากสภาพแวดล้อม Fusion ของคุณต้องการการแมปข้อมูลแบบกำหนดเองหรือการเชื่อมต่อระบบเก่า
พันธมิตรของ Oracle เช่น Accenture และ Deloitte จะคิดค่าบริการให้คำปรึกษาแยกต่างหาก ดังนั้นควรเผื่องบประมาณสำหรับบริการวิชาชีพไว้ประมาณ 10 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณโครงการตัวแทนของคุณ เว้นแต่ทีมภายในของคุณจะได้รับการรับรอง Agent Studio แล้ว
ข้อสรุป: การกำหนดราคาของ Oracle มีความโปร่งใสและแข่งขันได้ โดยเฉพาะสำหรับลูกค้า Fusion ที่หลีกเลี่ยงกับดักการซื้อใบอนุญาตต่อตัวแทน การคิดค่าบริการตามการใช้งานจะปรับตามปริมาณการใช้งาน ทำให้การทดลองใช้มีราคาไม่แพงและการปรับใช้ในขนาดใหญ่สามารถคาดการณ์ได้
ข้อคิดสุดท้าย
Oracle's Agent Studio มอบคุณค่าที่แท้จริงหากคุณใช้งาน Fusion Cloud อยู่แล้วและสามารถยอมรับการเรียนรู้ก่อนการใช้งานจริงในขั้นตอนการผลิต
การผสานรวมแบบเนทีฟช่วยหลีกเลี่ยงความซับซ้อนของ API ที่คู่แข่งบังคับใช้ แต่ความสำเร็จขึ้นอยู่กับความคุณภาพของข้อมูลและความชัดเจนของกระบวนการที่ทีมหลาย ๆ ทีมมักประเมินค่าต่ำเกินไป
ทดลองใช้กระบวนการทำงานแบบเดิมหนึ่งรูปแบบ เช่น การอนุมัติใบแจ้งหนี้ เป็นระยะเวลา 30 วัน โดยติดตามความถูกต้องและระยะเวลาในการดำเนินงานเทียบกับมาตรฐานเดิมที่ทำด้วยมือ
สำหรับองค์กรที่ใช้ Oracle เป็นหลักที่มีการกำกับดูแลข้อมูลอย่างเคร่งครัดและมีทรัพยากรเฉพาะสำหรับการปรับปรุงข้อมูล การกำหนดราคาแบบรวมและระบบนิเวศของตลาดที่เชื่อมโยงกันนั้นคุ้มค่ากับการลงทุนเมื่อเทียบกับการใช้โซลูชันจากบุคคลที่สาม