Salesforce มีบริการ AI แบบตัวแทนหรือไม่? นี่คือสิ่งที่คุณควรรู้

หากคุณได้ยินเสียงฮือฮาเกี่ยวกับตัวแทน AI ที่สามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้จริง ๆ แทนที่จะเพียงแค่ตอบคำถาม คุณไม่ได้อยู่คนเดียว
การเปลี่ยนแปลงจากแชทบอทแบบพาสซีฟไปสู่ผู้ช่วย AI ที่ทำงานอัตโนมัติเป็นจริง และ Salesforce ได้กระโดดเข้ามาอย่างเต็มที่
ใช่ Salesforce มี AI แบบตัวแทนอย่างแน่นอน และพวกเขาเรียกมันว่า Agentforce
Salesforce Agentforce คืออะไร?
Agentforce คือแพลตฟอร์มของ Salesforce สำหรับการสร้างตัวแทน AI ที่ทำงานอัตโนมัติซึ่งอาศัยอยู่ภายในระบบนิเวศ CRM ของพวกเขา
นี่ไม่ใช่แชทบอททั่วไปที่ตอบกลับด้วยคำตอบสำเร็จรูป แต่พวกเขาสามารถดำเนินการจริงในกระบวนการขาย บริการ และการตลาดได้โดยไม่ต้องรอให้คุณบอกว่าจะให้ทำอะไรต่อไป
ลองคิดดูแบบนี้: ผู้ช่วย AI แบบดั้งเดิมอาจช่วยคุณร่างอีเมลได้ แต่ตัวแทนของ Agentforce สามารถแก้ไขปัญหาการสนับสนุนลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ อัปเดตบันทึก ตรวจสอบสินค้าคงคลัง และติดตามผลได้ด้วยตัวเองทั้งหมด
แพลตฟอร์มนี้เปิดตัวที่งาน Dreamforce 2024 ซึ่งผู้เข้าร่วมงานได้สร้างตัวแทน AI มากกว่า 10,000 ตัวภายในไม่กี่นาทีระหว่างการสาธิตสด นั่นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่า Salesforce กำลังเดิมพันครั้งใหญ่กับเทคโนโลยีนี้
มันทำงานอย่างไรจริงๆ?
Agentforce ดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีหลักไม่กี่อย่างซึ่งทำงานร่วมกัน:
Atlas Reasoning Engine คือสมองของระบบปฏิบัติการ มันประเมินสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และสร้างแผนขั้นตอนเพื่อทำงานให้สำเร็จ Salesforce ได้ค้นคว้าพบว่าตัวแทนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Atlas ให้คำตอบที่เกี่ยวข้องเป็นสองเท่า และมีความถูกต้องเพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบกับโซลูชันคู่แข่ง (Salesforce Press Release, 2024)
Agent Builder คือที่ที่คุณสร้างหรือปรับแต่งผู้ช่วย AI เหล่านี้ขึ้นมา มันถูกออกแบบให้เป็นเครื่องมือแบบ low code คุณไม่จำเป็นต้องเป็นโปรแกรมเมอร์ก็สามารถใช้งานได้ คุณสามารถนำเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ใน Salesforce มาเปลี่ยนให้เป็นการกระทำของผู้ช่วยโดยใช้คำสั่งภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังมีแซนด์บ็อกซ์สำหรับการทดสอบที่คุณสามารถดูผู้ช่วยคิดและวางแผนก่อนที่จะนำไปใช้งานจริง
การผสานข้อมูลบนคลาวด์ จัดเตรียมบริบททั้งหมดที่ตัวแทนต้องการให้กับพวกเขา โดยรวบรวมข้อมูลลูกค้าจากระบบ CRM อีเมล ประวัติการซื้อ และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งหมายความว่าเมื่อตัวแทนช่วยเหลือลูกค้า พวกเขาสามารถอ้างอิงถึงประวัติความสัมพันธ์ทั้งหมดกับบริษัทของคุณ ไม่ใช่เพียงแค่การสนทนาในปัจจุบันเท่านั้น