How ServiceNow Turns Workflows into Autonomous Agents
วิธีที่ ServiceNow เปลี่ยนเวิร์กโฟลว์ให้กลายเป็นตัวแทนอัตโนมัติ

24 ตุลาคม 2568

ServiceNow กำลังเปลี่ยนแพลตฟอร์มเวิร์กโฟลว์ของตนให้เป็นเครื่องยนต์ตัวแทนอัตโนมัติ และผู้บริหารจากฝ่ายไอที ทรัพยากรบุคคล และบริการลูกค้าต่างต้องการทราบว่าคำมั่นสัญญาดังกล่าวสอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม่

บริษัทที่ประสบความสำเร็จในการนำเอเจนต์ AI เหล่านี้ไปใช้รายงานว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น 33 เปอร์เซ็นต์ และลดการส่งต่อปัญหาไปยังระดับที่สูงขึ้นได้ 18 เปอร์เซ็นต์ แต่เทคโนโลยีนี้ยังคงใหม่พอสมควร ทำให้ทีมส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในขั้นตอนการค้นหาว่ามันเหมาะสมกับตำแหน่งใดในองค์กร

ประการแรก ServiceNow มี AI แบบตัวแทนจริงหรือไม่?

ประเด็นสำคัญ

  • ServiceNow นำเสนอปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนผ่าน Now Assist และ Agentic Framework
  • ตัวแทน AI ทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติครอบคลุมทั้งแผนก IT, HR, และบริการลูกค้า
  • Agent Studio ช่วยให้การสร้างตัวแทนเป็นไปโดยไม่ต้องใช้โค้ด; Control Tower รับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • ผู้ใช้ในช่วงแรกพบว่าการแก้ไขปัญหาเร็วขึ้น 33% และมีการส่งต่อปัญหาไปยังขั้นตอนถัดไปน้อยลงในกระบวนการสนับสนุน

ServiceNow มีบริการ AI แบบตัวแทนหรือไม่?

ใช่. ServiceNow มอบ AI แบบตัวแทนผ่าน Now Assist และ ServiceNow Agentic Framework ซึ่งเปิดตัวในเดือนกันยายน 2024

เอเจนต์ AI แบบตัวแทนของ ServiceNow ช่วยให้เกิดเอเจนต์เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติที่สามารถแก้ไขปัญหาด้านไอทีเชิงรุก จัดการคำขอของพนักงาน และประสานกระบวนการทางธุรกิจระหว่างแผนกต่างๆ ได้โดยใช้การแทรกแซงจากมนุษย์น้อยที่สุด

สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม Now, ตัวแทนที่มีเป้าหมายชัดเจนเหล่านี้สามารถจัดการกับงานใน ITSM, HR, และบริการลูกค้าได้โดยการวางแผนขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอน, ดำเนินการตามการกระทำ, และเรียนรู้จากผลลัพธ์

ระบบนี้แสดงถึงวิวัฒนาการของ ServiceNow จากแพลตฟอร์มเวิร์กโฟลว์สู่ศูนย์กลางการประสานงานด้วย AI แทนที่จะรอให้มนุษย์เป็นผู้เริ่มแต่ละขั้นตอน ตัวแทนเหล่านี้จะวิเคราะห์คำขอที่เข้ามา วางแผนการดำเนินการ และประสานงานระหว่างระบบต่างๆ เพื่อปิดเคสหรือให้บริการตามคำขอโดยอัตโนมัติ

ความสามารถเด่นในภาพรวม

ความสามารถสิ่งที่ช่วยให้คุณทำได้
สตูดิโอและออเคสเตรเตอร์สำหรับตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สร้างและประสานงานตัวแทนกระบวนการทำงานของ AI ด้วยเครื่องมือที่มีโค้ดต่ำ ออกแบบตัวแทนที่ดำเนินการกระบวนการหลายขั้นตอนผ่านการวางแผนแบบโซ่ความคิด
เวิร์กโฟลว์ดาต้าแฟบริคเชื่อมต่อข้อมูลองค์กรข้ามแอปพลิเคชันและระบบแยกส่วนแบบเรียลไทม์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูล HR, IT และ CRM ได้ทันทีเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
บริการโครงสร้างพื้นฐานตัวแทนปัญญาประดิษฐ์เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันแบบหลายตัวแทน ช่วยให้ ServiceNow และตัวแทนจากบุคคลที่สามสามารถสื่อสารและส่งต่องานระหว่างกันได้ โดยหลีกเลี่ยงปัญหาการเพิ่มจำนวนตัวแทนมากเกินไป
หอควบคุมด้วยปัญญาประดิษฐ์บริหารจัดการและตรวจสอบกิจกรรมของตัวแทน AI ทั้งหมดจากศูนย์กลาง พร้อมการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด, เส้นทางตรวจสอบ, และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ตัวแทนโดเมนที่สร้างไว้ล่วงหน้าปรับใช้ตัวแทนที่พร้อมใช้งานสำหรับการสนับสนุนลูกค้า การจัดการบริการไอที และทรัพยากรบุคคล ด้วยทักษะที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้อย่างรวดเร็ว

ปัญญาประดิษฐ์แบบตัวแทนของ ServiceNow มอบความสามารถหลักหลายประการที่เปลี่ยนแปลงวิธีการที่องค์กรจัดการคำขอบริการและกระบวนการทำงาน

ความสามารถเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อทำให้งานบริการเดสก์แบบประจำเป็นอัตโนมัติ ซึ่งโดยปกติแล้วต้องใช้เวลาของพนักงาน

สตูดิโอเอไอเอเจนต์มอบอินเทอร์เฟซแบบภาพให้ทีมสามารถเชื่อมต่อขั้นตอนของเอเจนต์ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด ขณะที่คอนโทรลทาวเวอร์ทำให้ทุกการกระทำอัตโนมัติถูกบันทึกไว้เพื่อการตรวจสอบความปลอดภัย

ตอนนี้ที่คุณเข้าใจแล้วว่าแพลตฟอร์มของ ServiceNow สามารถทำอะไรได้บ้าง มาดูกันว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไรในการนำเอเจนต์เหล่านี้ไปใช้งาน

บริการ AI ของ ServiceNow Agentic มีค่าใช้จ่ายเท่าไร?

ราคาไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ServiceNow ทำการตลาด AI แบบตัวแทนของตนในฐานะส่วนเสริมมากกว่าผลิตภัณฑ์เดี่ยว โดยรวมความสามารถเหล่านี้ไว้ในแพ็กเกจการสมัครสมาชิกระดับองค์กร เช่น Now Assist Pro ขึ้นไป (หน้าแสดงราคาของ ServiceNow, เข้าถึงเมื่อเดือนตุลาคม 2025)

องค์กรต้องใช้แผนระดับสูงสุดเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์ AI Orchestrator และ Agent Studio โดยค่าใช้จ่ายจะถูกรวมอยู่ในใบอนุญาตพรีเมียมเหล่านั้นแล้ว

บริษัทไม่ได้เปิดเผยค่าธรรมเนียมต่อตัวแทนหรือราคาตามการใช้งานต่อสาธารณะ ในทางปฏิบัติ ลูกค้าที่อยู่ในแผนบริการระดับสูงสุดของ ServiceNow เท่านั้นที่สามารถปลดล็อกความสามารถของตัวแทน AI เหล่านี้ได้ และค่าใช้จ่ายสุดท้ายจะถูกเจรจาเป็นรายกรณีเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ServiceNow ที่กว้างขึ้น ยังไม่มีตัวเลือกการชำระเงินตามการใช้งานแบบง่ายๆ (ณ เดือนตุลาคม 2025)

เมื่อเข้าใจเรื่องราคาแล้ว การเปรียบเทียบจุดแข็งกับข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์

ประโยชน์หลักและข้อเสียที่อาจเกิดขึ้น

ระบบเอเจนติก AI ของ ServiceNow มอบระบบอัตโนมัติที่มีความหมาย แต่มาพร้อมกับการพิจารณาที่ทีมควรประเมินก่อนตัดสินใจใช้งาน

ข้อดี:

  • การผสานรวมแบบเนทีฟกับข้อมูล ServiceNow ที่มีอยู่ หมายความว่าเจ้าหน้าที่สามารถใช้งานเวิร์กโฟลว์ แบบฟอร์ม และบันทึกของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่าที่ซับซ้อน
  • ไม่มีตัวสร้างโค้ดใดที่ช่วยเร่งความเร็วให้กับนักบินได้โดยการให้ผู้ดูแลกระบวนการกำหนดค่าตัวแทนด้วยวิธีลากและวางแทนที่จะต้องใช้ผู้พัฒนา
  • การกำกับดูแลที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าช่วยให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างง่ายดายผ่าน AI Control Tower ซึ่งบันทึกการตัดสินใจของทุกตัวแทนเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ข้อเสีย:

  • ทำงานได้ดีที่สุดเฉพาะกับข้อมูลบน Now Platform เท่านั้น ดังนั้นองค์กรที่มีระบบกระจายอยู่หลายที่อาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ ServiceNow's Data Cloud ก่อน
  • เอเจนต์ที่ทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานยังคงต้องการจุดตรวจสอบจากมนุษย์ เนื่องจากการตัดสินใจโดยอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์อาจเบี่ยงเบนไปโดยปราศจากการกำกับดูแลในสถานการณ์ที่ซับซ้อน
  • การเพิ่มราคาสามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากคุณสมบัติเหล่านี้ต้องการใบอนุญาตระดับพรีเมียมแทนที่จะเป็นแบบจ่ายตามการใช้งานที่ยืดหยุ่น

หมายเหตุความเสี่ยงที่สมดุล: ติดตามทั้งค่าใช้จ่ายและการเบี่ยงเบนของตัวแทนอย่างใกล้ชิดในระหว่างการทดลองใช้ ผู้ใช้งานในช่วงแรกๆ รายงานว่าในขณะที่ตัวแทนสามารถจัดการงานประจำได้ดี แต่กรณีขอบเขตที่ซับซ้อนยังคงแสดงพฤติกรรมที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ซึ่งต้องการการตัดสินใจจากมนุษย์ งบประมาณสำหรับการปรับแต่งอย่างต่อเนื่องและกำหนดกฎการยกระดับที่ชัดเจนเพื่อจับข้อผิดพลาดก่อนที่มันจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการ

องค์กรที่เห็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจะผสานการทำงานอัตโนมัติของเจ้าหน้าที่เข้ากับกรอบการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งและความคาดหวังที่เป็นจริงเกี่ยวกับจุดที่ความเชี่ยวชาญของมนุษย์ยังคงสร้างคุณค่าที่ไม่อาจทดแทนได้

ใครกำลังใช้ ServiceNow Agentic AI?

ผู้ใช้งานกลุ่มแรกในหลากหลายอุตสาหกรรมแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่วัดได้จากการนำเอเจนต์ AI ของ ServiceNow มาใช้ในกระบวนการทำงานจริง

  • บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่นำเอเจนต์ AI มาใช้ในฝ่ายสนับสนุนด้านไอที พบว่าเวลาในการแก้ไขปัญหาลดลง 33 เปอร์เซ็นต์ และจำนวนการส่งต่อปัญหาไปยังผู้เชี่ยวชาญลดลง 18 เปอร์เซ็นต์ (Constellation Research, กันยายน 2025)
  • ฟอร์มูลา 1 ได้สร้างตัวแทนเหตุการณ์สำคัญ AI ที่ช่วยลดเวลาในการแก้ไขปัญหาวิกฤตลงได้ 15 ถึง 25 นาทีต่อเหตุการณ์ ระหว่างการแข่งขันสดผ่านการคัดแยกข้ามทีมโดยอัตโนมัติ (กรณีศึกษา ServiceNow, 2024)
  • โครงการนำร่องของ Siemens Energy ช่วยประหยัดเวลาของนักวิเคราะห์ได้ 1,200 ชั่วโมงต่อไตรมาส โดยการอัตโนมัติขั้นตอนการทำงานประจำที่เคยต้องประสานงานด้วยตนเอง (คำกล่าวเปิดงานลูกค้า ServiceNow, 2024)

ผลลัพธ์เหล่านี้มีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน: ตัวแทนมีความสามารถโดดเด่นในงานที่มีปริมาณมากและสามารถทำซ้ำได้ ซึ่งความเร็วมีความสำคัญและแผนผังการตัดสินใจถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน บริษัทที่บันทึกกระบวนการของตนอย่างชัดเจนก่อนที่จะนำตัวแทนไปใช้งาน จะเห็นผลลัพธ์ที่รวดเร็วมากกว่าบริษัทที่พยายามทำให้กระบวนการทำงานที่ไม่เข้าใจดีเป็นอัตโนมัติ

ต่อไป มาดูกันว่า ServiceNow มีแผนจะนำเทคโนโลยีนี้ไปพัฒนาต่อในทิศทางใด

ทิศทางต่อไปของ ServiceNow Agentic AI

ServiceNow ยังคงขยายขีดความสามารถของ AI แบบตัวแทนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการบรรลุเป้าหมายสำคัญหลายประการที่กำหนดทิศทางของแผนงานในอนาคต

ไตรมาส 3 ปี 2024: การเปิดตัวที่แวนคูเวอร์ได้เปิดให้ใช้งานทั่วไปในเดือนกันยายน 2024 โดยเพิ่มความสามารถในการแชร์หน่วยความจำข้ามตัวแทน ซึ่งช่วยให้ตัวแทนหลายรายสามารถแชร์บริบทระหว่างเซสชันได้ (บันทึกการเปิดตัวของ ServiceNow, กันยายน 2024)

ไตรมาส 1 ปี 2025: ServiceNow ประกาศความร่วมมือกับ NVIDIA ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 เพื่อพัฒนาโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับเวิร์กโฟลว์ขององค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงความแม่นยำในการให้เหตุผลของตัวแทน (ข่าวประชาสัมพันธ์ของ NVIDIA, กุมภาพันธ์ 2025)

2026 ครึ่งปีแรก: บริษัทมีแผนจะเปิดตัว API เครื่องมือแบบเปิดในครึ่งปีแรกของปี 2026 ซึ่งจะช่วยให้ตัวแทนของ ServiceNow สามารถโต้ตอบกับแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่ของ ServiceNow ได้ผ่านตัวเชื่อมต่อมาตรฐาน (การประชุมรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2025 ของ CEO ServiceNow)

"เรากำลังเปลี่ยนจากการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการไปสู่การดำเนินงานแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ซึ่งตัวแทน AI ไม่ได้เพียงแค่ช่วยเหลือเท่านั้น แต่สามารถดำเนินกระบวนการให้บริการทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบได้จริง" บิล แมคเดอร์มอตต์ ซีอีโอของ ServiceNow กล่าวกับนักลงทุนในเดือนตุลาคม 2025

วิสัยทัศน์นั้นขึ้นอยู่กับการที่ตัวแทนต้องมีความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะทำงานโดยไม่ต้องมีการกำกับดูแลจากมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นขีดจำกัดที่อุตสาหกรรมยังไม่สามารถข้ามผ่านได้อย่างสมบูรณ์ ความร่วมมือกับ NVIDIA และการเปิดตัว API แบบเปิดเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่า ServiceNow วางเดิมพันไว้ว่าแบบจำลองที่ดีขึ้นและการผสานรวมที่กว้างขวางขึ้นจะช่วยลดช่องว่างด้านความน่าเชื่อถือนี้ได้

วิธีทดลองใช้ ServiceNow Agentic AI

การได้รับประสบการณ์ตรงกับ AI แบบเอเจนต์ของ ServiceNow ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมง หากคุณทำตามขั้นตอนหกขั้นตอนนี้

  1. ลงทะเบียนเพื่อรับ Personal Developer Instance ฟรีที่ developer. servicenow. com เพื่อเข้าถึงสภาพแวดล้อมแซนด์บ็อกซ์
  2. เปิดใช้งานปลั๊กอิน Now Assist ผ่านแผงการตั้งค่าผู้ดูแลระบบ
  3. สร้างตัวแทนหลายขั้นตอนอย่างง่ายใน Flow Designer โดยใช้ผืนผ้าใบแบบภาพเพื่อกำหนดเงื่อนไขการกระตุ้นและการกระทำ
  4. กำหนดมาตรการป้องกันโดยกำหนดข้อกำหนดการอนุมัติและกฎการจัดการข้อยกเว้นในคุณสมบัติของตัวแทน
  5. ทดสอบตัวแทนของคุณในแซนด์บ็อกซ์โดยการส่งคำขอตัวอย่างและตรวจสอบบันทึกการดำเนินการในแดชบอร์ดตัวแทน
  6. ย้ายไปยังการผลิตด้วยบทบาทที่มีสิทธิ์น้อยที่สุด โดยให้สิทธิ์แก่ตัวแทนเฉพาะเท่าที่จำเป็นสำหรับงานเฉพาะของพวกเขาเท่านั้น

คาดว่าจะใช้เวลา 30 นาทีในการตั้งค่าเริ่มต้น และอีกหนึ่งชั่วโมงในการทดลองกับการกำหนดค่าของตัวแทน อินเทอร์เฟซแบบลากและวางของ Flow Designer สามารถจัดการกับความซับซ้อนส่วนใหญ่ได้ แต่คุณจะต้องมีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบสำหรับ ServiceNow ของคุณและความคุ้นเคยกับกระบวนการอนุมัติขององค์กรของคุณ

หลังจากการทดสอบ คุณจะได้ต้นแบบที่สามารถใช้งานได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่า AI แบบเอเจนต์เหมาะสมกับความต้องการของศูนย์บริการของคุณหรือไม่

คำถามที่พบบ่อย

ServiceNow agentic AI ทำงานนอกแพลตฟอร์ม ServiceNow หรือไม่? ไม่. ตัวแทนเหล่านี้ทำงานภายใน Now Platform และทำงานหลักกับข้อมูลของ ServiceNow คุณสามารถเชื่อมต่อระบบภายนอกผ่าน API และเฟรมเวิร์กเครื่องมือเปิดที่กำลังจะเปิดตัวในอนาคต แต่การทำงานหลักของตัวแทนจะยังคงอยู่ภายในโครงสร้างพื้นฐานของ ServiceNow

การตรวจสอบการกระทำของตัวแทนดำเนินการอย่างไร? ทุกการตัดสินใจของตัวแทนจะถูกบันทึกไว้ใน AI Control Tower พร้อมด้วยเวลาที่บันทึกไว้ แหล่งข้อมูลที่ถูกปรึกษา และการกระทำที่ได้ดำเนินการไว้ ทีมตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบสามารถตรวจสอบบันทึกการตรวจสอบเหล่านี้เพื่อยืนยันว่าตัวแทนได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การกำกับดูแล และทำการส่งต่ออย่างเหมาะสมเมื่อจำเป็น

องค์กรสามารถนำโมเดลภาษาของตนเองมาใช้ได้หรือไม่? ยังไม่สามารถทำได้ ขณะนี้ตัวแทนของ ServiceNow ใช้โมเดลที่บริษัทได้ฝึกฝนไว้ล่วงหน้าและโมเดลจากความร่วมมือกับ NVIDIA การผสานรวมโมเดลที่กำหนดเองยังไม่พร้อมใช้งานในรุ่นที่ออกเดือนตุลาคม 2025 อย่างไรก็ตาม ServiceNow ได้ระบุไว้ว่าความสามารถนี้อาจจะมีในเวอร์ชันอนาคต

ทักษะที่ผู้ดูแลระบบจำเป็นต้องมีในการปรับใช้เอเจนต์คืออะไร? ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการมีความสำคัญมากกว่าความสามารถในการเขียนโค้ด ผู้ดูแลระบบควรเข้าใจขั้นตอนการทำงานที่ต้องการให้ระบบอัตโนมัติ รู้จักใช้เครื่องมือภาพของ Flow Designer และเข้าใจแนวคิดพื้นฐานด้านการกำกับดูแล เช่น สายการอนุมัติและการจัดการข้อยกเว้น ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมสำหรับการปรับใช้เอเจนต์มาตรฐาน

ตัวแทนจัดการงานที่ไม่สามารถทำได้อย่างไร? ตัวแทนจะส่งต่อให้มนุษย์เมื่อพวกเขาถึงขอบเขตที่กำหนดไว้หรือเผชิญกับสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการฝึกอบรม ระบบสามารถส่งงานที่ติดขัดไปยังทีมเฉพาะพร้อมบริบททั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวแทนได้พยายามทำแล้ว เพื่อให้มนุษย์สามารถดำเนินการต่อได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่

ตำแหน่งที่ ClickUp Brain เข้ากันได้

ClickUp Brain มุ่งเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลภายในพื้นที่ทำงานของ ClickUp ในขณะที่ ServiceNow มุ่งเป้าไปที่การอัตโนมัติตั๋วและกระบวนการทั่วทั้งองค์กรข้ามแผนก ClickUp Brain ช่วยให้บุคคลและทีมขนาดเล็กสามารถอัตโนมัติการสร้างงาน สร้างสรุปโครงการ และตอบคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาในพื้นที่ทำงาน (บล็อกเปิดตัว ClickUp Brain, 2024) ตัวแทนของ ServiceNow ทำงานในระดับองค์กร ประสานงานการจัดการบริการ IT การรับพนักงานใหม่ของ HR และกระบวนการสนับสนุนลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับหลายระบบและสายการอนุมัติ

ทีมที่ใช้ทั้งสองเครื่องมือมักจะใช้ ClickUp Brain สำหรับการจัดการโครงการอัตโนมัติและ ServiceNow สำหรับการดำเนินงานของศูนย์บริการ การตัดสินใจขึ้นอยู่กับขอบเขต: เลือก ClickUp Brain เมื่อคุณต้องการปรับปรุงวิธีการจัดระเบียบงานภายในทีม หรือเลือก ServiceNow เมื่อคุณต้องการทำให้คำขอบริการที่เป็นทางการซึ่งข้ามขอบเขตของแผนกเป็นอัตโนมัติ

ขั้นตอนต่อไปและรายการตรวจสอบการดำเนินการ

ServiceNow นำเสนอ AI แบบตัวแทนผ่าน Now Assist และ Agentic Framework ซึ่งมอบตัวแทนอัตโนมัติที่สามารถลดเวลาในการแก้ไขปัญหาลงได้ถึงหนึ่งในสามในโครงการนำร่องที่ออกแบบอย่างดี ตัวแทนเหล่านี้ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณจับคู่กับธรรมาภิบาลที่ชัดเจน ขอบเขตที่เป็นจริง และการกำกับดูแลจากมนุษย์อย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีซับซ้อนที่อยู่นอกขอบเขต

พร้อมที่จะประเมินว่า AI แบบตัวแทนของ ServiceNow เหมาะกับการดำเนินงานของคุณหรือไม่? กรุณาตรวจสอบรายการต่อไปนี้:

  • ตรวจสอบกระบวนการให้บริการของศูนย์บริการปัจจุบันของคุณเพื่อระบุงานที่มีปริมาณมากและสามารถทำซ้ำได้ซึ่งตัวแทนสามารถจัดการได้
  • ยืนยันว่าชั้นบริการของ ServiceNow ของคุณรวมถึงการเข้าถึง Now Assist และ AI Agent Studio
  • ขอการสาธิตที่เน้นกรณีการใช้งานเฉพาะของคุณ โดยขอให้แสดงเส้นทางการตรวจสอบและการจัดการการยกระดับปัญหา
  • ดำเนินการทดลองใช้ระยะเวลา 30 วัน ด้วยกระบวนการทำงานที่มีขอบเขตชัดเจนเพียงหนึ่งก่อนขยายไปยังกระบวนการเพิ่มเติม
  • กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จล่วงหน้า โดยติดตามทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรการคุณภาพเพื่อตรวจจับการเบี่ยงเบนของตัวแทนตั้งแต่เนิ่นๆ

เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ วัดผลอย่างรอบคอบ และขยายต่อเมื่อพิสูจน์คุณค่าได้ในกรณีการใช้งานแรกของคุณ เทคโนโลยีนี้ใช้งานได้ แต่ต้องการการนำไปใช้อย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน