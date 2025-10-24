วิธีที่ ServiceNow เปลี่ยนเวิร์กโฟลว์ให้กลายเป็นตัวแทนอัตโนมัติ

ServiceNow กำลังเปลี่ยนแพลตฟอร์มเวิร์กโฟลว์ของตนให้เป็นเครื่องยนต์ตัวแทนอัตโนมัติ และผู้บริหารจากฝ่ายไอที ทรัพยากรบุคคล และบริการลูกค้าต่างต้องการทราบว่าคำมั่นสัญญาดังกล่าวสอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม่
บริษัทที่ประสบความสำเร็จในการนำเอเจนต์ AI เหล่านี้ไปใช้รายงานว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น 33 เปอร์เซ็นต์ และลดการส่งต่อปัญหาไปยังระดับที่สูงขึ้นได้ 18 เปอร์เซ็นต์ แต่เทคโนโลยีนี้ยังคงใหม่พอสมควร ทำให้ทีมส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในขั้นตอนการค้นหาว่ามันเหมาะสมกับตำแหน่งใดในองค์กร
ประการแรก ServiceNow มี AI แบบตัวแทนจริงหรือไม่?
ประเด็นสำคัญ
- ServiceNow นำเสนอปัญญาประดิษฐ์เชิงตัวแทนผ่าน Now Assist และ Agentic Framework
- ตัวแทน AI ทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติครอบคลุมทั้งแผนก IT, HR, และบริการลูกค้า
- Agent Studio ช่วยให้การสร้างตัวแทนเป็นไปโดยไม่ต้องใช้โค้ด; Control Tower รับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ผู้ใช้ในช่วงแรกพบว่าการแก้ไขปัญหาเร็วขึ้น 33% และมีการส่งต่อปัญหาไปยังขั้นตอนถัดไปน้อยลงในกระบวนการสนับสนุน
ServiceNow มีบริการ AI แบบตัวแทนหรือไม่?
ใช่. ServiceNow มอบ AI แบบตัวแทนผ่าน Now Assist และ ServiceNow Agentic Framework ซึ่งเปิดตัวในเดือนกันยายน 2024
เอเจนต์ AI แบบตัวแทนของ ServiceNow ช่วยให้เกิดเอเจนต์เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติที่สามารถแก้ไขปัญหาด้านไอทีเชิงรุก จัดการคำขอของพนักงาน และประสานกระบวนการทางธุรกิจระหว่างแผนกต่างๆ ได้โดยใช้การแทรกแซงจากมนุษย์น้อยที่สุด
สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม Now, ตัวแทนที่มีเป้าหมายชัดเจนเหล่านี้สามารถจัดการกับงานใน ITSM, HR, และบริการลูกค้าได้โดยการวางแผนขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอน, ดำเนินการตามการกระทำ, และเรียนรู้จากผลลัพธ์
ระบบนี้แสดงถึงวิวัฒนาการของ ServiceNow จากแพลตฟอร์มเวิร์กโฟลว์สู่ศูนย์กลางการประสานงานด้วย AI แทนที่จะรอให้มนุษย์เป็นผู้เริ่มแต่ละขั้นตอน ตัวแทนเหล่านี้จะวิเคราะห์คำขอที่เข้ามา วางแผนการดำเนินการ และประสานงานระหว่างระบบต่างๆ เพื่อปิดเคสหรือให้บริการตามคำขอโดยอัตโนมัติ
ความสามารถเด่นในภาพรวม
|ความสามารถ
|สิ่งที่ช่วยให้คุณทำได้
|สตูดิโอและออเคสเตรเตอร์สำหรับตัวแทนปัญญาประดิษฐ์
|สร้างและประสานงานตัวแทนกระบวนการทำงานของ AI ด้วยเครื่องมือที่มีโค้ดต่ำ ออกแบบตัวแทนที่ดำเนินการกระบวนการหลายขั้นตอนผ่านการวางแผนแบบโซ่ความคิด
|เวิร์กโฟลว์ดาต้าแฟบริค
|เชื่อมต่อข้อมูลองค์กรข้ามแอปพลิเคชันและระบบแยกส่วนแบบเรียลไทม์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูล HR, IT และ CRM ได้ทันทีเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
|บริการโครงสร้างพื้นฐานตัวแทนปัญญาประดิษฐ์
|เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันแบบหลายตัวแทน ช่วยให้ ServiceNow และตัวแทนจากบุคคลที่สามสามารถสื่อสารและส่งต่องานระหว่างกันได้ โดยหลีกเลี่ยงปัญหาการเพิ่มจำนวนตัวแทนมากเกินไป
|หอควบคุมด้วยปัญญาประดิษฐ์
|บริหารจัดการและตรวจสอบกิจกรรมของตัวแทน AI ทั้งหมดจากศูนย์กลาง พร้อมการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด, เส้นทางตรวจสอบ, และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
|ตัวแทนโดเมนที่สร้างไว้ล่วงหน้า
|ปรับใช้ตัวแทนที่พร้อมใช้งานสำหรับการสนับสนุนลูกค้า การจัดการบริการไอที และทรัพยากรบุคคล ด้วยทักษะที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้อย่างรวดเร็ว
ปัญญาประดิษฐ์แบบตัวแทนของ ServiceNow มอบความสามารถหลักหลายประการที่เปลี่ยนแปลงวิธีการที่องค์กรจัดการคำขอบริการและกระบวนการทำงาน
ความสามารถเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อทำให้งานบริการเดสก์แบบประจำเป็นอัตโนมัติ ซึ่งโดยปกติแล้วต้องใช้เวลาของพนักงาน
สตูดิโอเอไอเอเจนต์มอบอินเทอร์เฟซแบบภาพให้ทีมสามารถเชื่อมต่อขั้นตอนของเอเจนต์ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด ขณะที่คอนโทรลทาวเวอร์ทำให้ทุกการกระทำอัตโนมัติถูกบันทึกไว้เพื่อการตรวจสอบความปลอดภัย
ตอนนี้ที่คุณเข้าใจแล้วว่าแพลตฟอร์มของ ServiceNow สามารถทำอะไรได้บ้าง มาดูกันว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไรในการนำเอเจนต์เหล่านี้ไปใช้งาน
บริการ AI ของ ServiceNow Agentic มีค่าใช้จ่ายเท่าไร?
ราคาไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ServiceNow ทำการตลาด AI แบบตัวแทนของตนในฐานะส่วนเสริมมากกว่าผลิตภัณฑ์เดี่ยว โดยรวมความสามารถเหล่านี้ไว้ในแพ็กเกจการสมัครสมาชิกระดับองค์กร เช่น Now Assist Pro ขึ้นไป (หน้าแสดงราคาของ ServiceNow, เข้าถึงเมื่อเดือนตุลาคม 2025)
องค์กรต้องใช้แผนระดับสูงสุดเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์ AI Orchestrator และ Agent Studio โดยค่าใช้จ่ายจะถูกรวมอยู่ในใบอนุญาตพรีเมียมเหล่านั้นแล้ว
บริษัทไม่ได้เปิดเผยค่าธรรมเนียมต่อตัวแทนหรือราคาตามการใช้งานต่อสาธารณะ ในทางปฏิบัติ ลูกค้าที่อยู่ในแผนบริการระดับสูงสุดของ ServiceNow เท่านั้นที่สามารถปลดล็อกความสามารถของตัวแทน AI เหล่านี้ได้ และค่าใช้จ่ายสุดท้ายจะถูกเจรจาเป็นรายกรณีเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ServiceNow ที่กว้างขึ้น ยังไม่มีตัวเลือกการชำระเงินตามการใช้งานแบบง่ายๆ (ณ เดือนตุลาคม 2025)
เมื่อเข้าใจเรื่องราคาแล้ว การเปรียบเทียบจุดแข็งกับข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์
ประโยชน์หลักและข้อเสียที่อาจเกิดขึ้น
ระบบเอเจนติก AI ของ ServiceNow มอบระบบอัตโนมัติที่มีความหมาย แต่มาพร้อมกับการพิจารณาที่ทีมควรประเมินก่อนตัดสินใจใช้งาน
ข้อดี:
- การผสานรวมแบบเนทีฟกับข้อมูล ServiceNow ที่มีอยู่ หมายความว่าเจ้าหน้าที่สามารถใช้งานเวิร์กโฟลว์ แบบฟอร์ม และบันทึกของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่าที่ซับซ้อน
- ไม่มีตัวสร้างโค้ดใดที่ช่วยเร่งความเร็วให้กับนักบินได้โดยการให้ผู้ดูแลกระบวนการกำหนดค่าตัวแทนด้วยวิธีลากและวางแทนที่จะต้องใช้ผู้พัฒนา
- การกำกับดูแลที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าช่วยให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างง่ายดายผ่าน AI Control Tower ซึ่งบันทึกการตัดสินใจของทุกตัวแทนเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ข้อเสีย:
- ทำงานได้ดีที่สุดเฉพาะกับข้อมูลบน Now Platform เท่านั้น ดังนั้นองค์กรที่มีระบบกระจายอยู่หลายที่อาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ ServiceNow's Data Cloud ก่อน
- เอเจนต์ที่ทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานยังคงต้องการจุดตรวจสอบจากมนุษย์ เนื่องจากการตัดสินใจโดยอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์อาจเบี่ยงเบนไปโดยปราศจากการกำกับดูแลในสถานการณ์ที่ซับซ้อน
- การเพิ่มราคาสามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากคุณสมบัติเหล่านี้ต้องการใบอนุญาตระดับพรีเมียมแทนที่จะเป็นแบบจ่ายตามการใช้งานที่ยืดหยุ่น
หมายเหตุความเสี่ยงที่สมดุล: ติดตามทั้งค่าใช้จ่ายและการเบี่ยงเบนของตัวแทนอย่างใกล้ชิดในระหว่างการทดลองใช้ ผู้ใช้งานในช่วงแรกๆ รายงานว่าในขณะที่ตัวแทนสามารถจัดการงานประจำได้ดี แต่กรณีขอบเขตที่ซับซ้อนยังคงแสดงพฤติกรรมที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ซึ่งต้องการการตัดสินใจจากมนุษย์ งบประมาณสำหรับการปรับแต่งอย่างต่อเนื่องและกำหนดกฎการยกระดับที่ชัดเจนเพื่อจับข้อผิดพลาดก่อนที่มันจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการ
องค์กรที่เห็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจะผสานการทำงานอัตโนมัติของเจ้าหน้าที่เข้ากับกรอบการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งและความคาดหวังที่เป็นจริงเกี่ยวกับจุดที่ความเชี่ยวชาญของมนุษย์ยังคงสร้างคุณค่าที่ไม่อาจทดแทนได้
ใครกำลังใช้ ServiceNow Agentic AI?
ผู้ใช้งานกลุ่มแรกในหลากหลายอุตสาหกรรมแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่วัดได้จากการนำเอเจนต์ AI ของ ServiceNow มาใช้ในกระบวนการทำงานจริง
- บริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่นำเอเจนต์ AI มาใช้ในฝ่ายสนับสนุนด้านไอที พบว่าเวลาในการแก้ไขปัญหาลดลง 33 เปอร์เซ็นต์ และจำนวนการส่งต่อปัญหาไปยังผู้เชี่ยวชาญลดลง 18 เปอร์เซ็นต์ (Constellation Research, กันยายน 2025)
- ฟอร์มูลา 1 ได้สร้างตัวแทนเหตุการณ์สำคัญ AI ที่ช่วยลดเวลาในการแก้ไขปัญหาวิกฤตลงได้ 15 ถึง 25 นาทีต่อเหตุการณ์ ระหว่างการแข่งขันสดผ่านการคัดแยกข้ามทีมโดยอัตโนมัติ (กรณีศึกษา ServiceNow, 2024)
- โครงการนำร่องของ Siemens Energy ช่วยประหยัดเวลาของนักวิเคราะห์ได้ 1,200 ชั่วโมงต่อไตรมาส โดยการอัตโนมัติขั้นตอนการทำงานประจำที่เคยต้องประสานงานด้วยตนเอง (คำกล่าวเปิดงานลูกค้า ServiceNow, 2024)
ผลลัพธ์เหล่านี้มีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน: ตัวแทนมีความสามารถโดดเด่นในงานที่มีปริมาณมากและสามารถทำซ้ำได้ ซึ่งความเร็วมีความสำคัญและแผนผังการตัดสินใจถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน บริษัทที่บันทึกกระบวนการของตนอย่างชัดเจนก่อนที่จะนำตัวแทนไปใช้งาน จะเห็นผลลัพธ์ที่รวดเร็วมากกว่าบริษัทที่พยายามทำให้กระบวนการทำงานที่ไม่เข้าใจดีเป็นอัตโนมัติ
ต่อไป มาดูกันว่า ServiceNow มีแผนจะนำเทคโนโลยีนี้ไปพัฒนาต่อในทิศทางใด
ทิศทางต่อไปของ ServiceNow Agentic AI
ServiceNow ยังคงขยายขีดความสามารถของ AI แบบตัวแทนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการบรรลุเป้าหมายสำคัญหลายประการที่กำหนดทิศทางของแผนงานในอนาคต
ไตรมาส 3 ปี 2024: การเปิดตัวที่แวนคูเวอร์ได้เปิดให้ใช้งานทั่วไปในเดือนกันยายน 2024 โดยเพิ่มความสามารถในการแชร์หน่วยความจำข้ามตัวแทน ซึ่งช่วยให้ตัวแทนหลายรายสามารถแชร์บริบทระหว่างเซสชันได้ (บันทึกการเปิดตัวของ ServiceNow, กันยายน 2024)
ไตรมาส 1 ปี 2025: ServiceNow ประกาศความร่วมมือกับ NVIDIA ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 เพื่อพัฒนาโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับเวิร์กโฟลว์ขององค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงความแม่นยำในการให้เหตุผลของตัวแทน (ข่าวประชาสัมพันธ์ของ NVIDIA, กุมภาพันธ์ 2025)
2026 ครึ่งปีแรก: บริษัทมีแผนจะเปิดตัว API เครื่องมือแบบเปิดในครึ่งปีแรกของปี 2026 ซึ่งจะช่วยให้ตัวแทนของ ServiceNow สามารถโต้ตอบกับแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่ของ ServiceNow ได้ผ่านตัวเชื่อมต่อมาตรฐาน (การประชุมรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2025 ของ CEO ServiceNow)
"เรากำลังเปลี่ยนจากการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการไปสู่การดำเนินงานแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ซึ่งตัวแทน AI ไม่ได้เพียงแค่ช่วยเหลือเท่านั้น แต่สามารถดำเนินกระบวนการให้บริการทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบได้จริง" บิล แมคเดอร์มอตต์ ซีอีโอของ ServiceNow กล่าวกับนักลงทุนในเดือนตุลาคม 2025
วิสัยทัศน์นั้นขึ้นอยู่กับการที่ตัวแทนต้องมีความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะทำงานโดยไม่ต้องมีการกำกับดูแลจากมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นขีดจำกัดที่อุตสาหกรรมยังไม่สามารถข้ามผ่านได้อย่างสมบูรณ์ ความร่วมมือกับ NVIDIA และการเปิดตัว API แบบเปิดเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่า ServiceNow วางเดิมพันไว้ว่าแบบจำลองที่ดีขึ้นและการผสานรวมที่กว้างขวางขึ้นจะช่วยลดช่องว่างด้านความน่าเชื่อถือนี้ได้
วิธีทดลองใช้ ServiceNow Agentic AI
การได้รับประสบการณ์ตรงกับ AI แบบเอเจนต์ของ ServiceNow ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมง หากคุณทำตามขั้นตอนหกขั้นตอนนี้
- ลงทะเบียนเพื่อรับ Personal Developer Instance ฟรีที่ developer. servicenow. com เพื่อเข้าถึงสภาพแวดล้อมแซนด์บ็อกซ์
- เปิดใช้งานปลั๊กอิน Now Assist ผ่านแผงการตั้งค่าผู้ดูแลระบบ
- สร้างตัวแทนหลายขั้นตอนอย่างง่ายใน Flow Designer โดยใช้ผืนผ้าใบแบบภาพเพื่อกำหนดเงื่อนไขการกระตุ้นและการกระทำ
- กำหนดมาตรการป้องกันโดยกำหนดข้อกำหนดการอนุมัติและกฎการจัดการข้อยกเว้นในคุณสมบัติของตัวแทน
- ทดสอบตัวแทนของคุณในแซนด์บ็อกซ์โดยการส่งคำขอตัวอย่างและตรวจสอบบันทึกการดำเนินการในแดชบอร์ดตัวแทน
- ย้ายไปยังการผลิตด้วยบทบาทที่มีสิทธิ์น้อยที่สุด โดยให้สิทธิ์แก่ตัวแทนเฉพาะเท่าที่จำเป็นสำหรับงานเฉพาะของพวกเขาเท่านั้น
คาดว่าจะใช้เวลา 30 นาทีในการตั้งค่าเริ่มต้น และอีกหนึ่งชั่วโมงในการทดลองกับการกำหนดค่าของตัวแทน อินเทอร์เฟซแบบลากและวางของ Flow Designer สามารถจัดการกับความซับซ้อนส่วนใหญ่ได้ แต่คุณจะต้องมีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบสำหรับ ServiceNow ของคุณและความคุ้นเคยกับกระบวนการอนุมัติขององค์กรของคุณ
หลังจากการทดสอบ คุณจะได้ต้นแบบที่สามารถใช้งานได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่า AI แบบเอเจนต์เหมาะสมกับความต้องการของศูนย์บริการของคุณหรือไม่
คำถามที่พบบ่อย
ServiceNow agentic AI ทำงานนอกแพลตฟอร์ม ServiceNow หรือไม่? ไม่. ตัวแทนเหล่านี้ทำงานภายใน Now Platform และทำงานหลักกับข้อมูลของ ServiceNow คุณสามารถเชื่อมต่อระบบภายนอกผ่าน API และเฟรมเวิร์กเครื่องมือเปิดที่กำลังจะเปิดตัวในอนาคต แต่การทำงานหลักของตัวแทนจะยังคงอยู่ภายในโครงสร้างพื้นฐานของ ServiceNow
การตรวจสอบการกระทำของตัวแทนดำเนินการอย่างไร? ทุกการตัดสินใจของตัวแทนจะถูกบันทึกไว้ใน AI Control Tower พร้อมด้วยเวลาที่บันทึกไว้ แหล่งข้อมูลที่ถูกปรึกษา และการกระทำที่ได้ดำเนินการไว้ ทีมตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบสามารถตรวจสอบบันทึกการตรวจสอบเหล่านี้เพื่อยืนยันว่าตัวแทนได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การกำกับดูแล และทำการส่งต่ออย่างเหมาะสมเมื่อจำเป็น
องค์กรสามารถนำโมเดลภาษาของตนเองมาใช้ได้หรือไม่? ยังไม่สามารถทำได้ ขณะนี้ตัวแทนของ ServiceNow ใช้โมเดลที่บริษัทได้ฝึกฝนไว้ล่วงหน้าและโมเดลจากความร่วมมือกับ NVIDIA การผสานรวมโมเดลที่กำหนดเองยังไม่พร้อมใช้งานในรุ่นที่ออกเดือนตุลาคม 2025 อย่างไรก็ตาม ServiceNow ได้ระบุไว้ว่าความสามารถนี้อาจจะมีในเวอร์ชันอนาคต
ทักษะที่ผู้ดูแลระบบจำเป็นต้องมีในการปรับใช้เอเจนต์คืออะไร? ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการมีความสำคัญมากกว่าความสามารถในการเขียนโค้ด ผู้ดูแลระบบควรเข้าใจขั้นตอนการทำงานที่ต้องการให้ระบบอัตโนมัติ รู้จักใช้เครื่องมือภาพของ Flow Designer และเข้าใจแนวคิดพื้นฐานด้านการกำกับดูแล เช่น สายการอนุมัติและการจัดการข้อยกเว้น ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมสำหรับการปรับใช้เอเจนต์มาตรฐาน
ตัวแทนจัดการงานที่ไม่สามารถทำได้อย่างไร? ตัวแทนจะส่งต่อให้มนุษย์เมื่อพวกเขาถึงขอบเขตที่กำหนดไว้หรือเผชิญกับสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการฝึกอบรม ระบบสามารถส่งงานที่ติดขัดไปยังทีมเฉพาะพร้อมบริบททั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวแทนได้พยายามทำแล้ว เพื่อให้มนุษย์สามารถดำเนินการต่อได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่
ตำแหน่งที่ ClickUp Brain เข้ากันได้
ClickUp Brain มุ่งเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลภายในพื้นที่ทำงานของ ClickUp ในขณะที่ ServiceNow มุ่งเป้าไปที่การอัตโนมัติตั๋วและกระบวนการทั่วทั้งองค์กรข้ามแผนก ClickUp Brain ช่วยให้บุคคลและทีมขนาดเล็กสามารถอัตโนมัติการสร้างงาน สร้างสรุปโครงการ และตอบคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาในพื้นที่ทำงาน (บล็อกเปิดตัว ClickUp Brain, 2024) ตัวแทนของ ServiceNow ทำงานในระดับองค์กร ประสานงานการจัดการบริการ IT การรับพนักงานใหม่ของ HR และกระบวนการสนับสนุนลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับหลายระบบและสายการอนุมัติ
ทีมที่ใช้ทั้งสองเครื่องมือมักจะใช้ ClickUp Brain สำหรับการจัดการโครงการอัตโนมัติและ ServiceNow สำหรับการดำเนินงานของศูนย์บริการ การตัดสินใจขึ้นอยู่กับขอบเขต: เลือก ClickUp Brain เมื่อคุณต้องการปรับปรุงวิธีการจัดระเบียบงานภายในทีม หรือเลือก ServiceNow เมื่อคุณต้องการทำให้คำขอบริการที่เป็นทางการซึ่งข้ามขอบเขตของแผนกเป็นอัตโนมัติ
ขั้นตอนต่อไปและรายการตรวจสอบการดำเนินการ
ServiceNow นำเสนอ AI แบบตัวแทนผ่าน Now Assist และ Agentic Framework ซึ่งมอบตัวแทนอัตโนมัติที่สามารถลดเวลาในการแก้ไขปัญหาลงได้ถึงหนึ่งในสามในโครงการนำร่องที่ออกแบบอย่างดี ตัวแทนเหล่านี้ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณจับคู่กับธรรมาภิบาลที่ชัดเจน ขอบเขตที่เป็นจริง และการกำกับดูแลจากมนุษย์อย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีซับซ้อนที่อยู่นอกขอบเขต
พร้อมที่จะประเมินว่า AI แบบตัวแทนของ ServiceNow เหมาะกับการดำเนินงานของคุณหรือไม่? กรุณาตรวจสอบรายการต่อไปนี้:
- ตรวจสอบกระบวนการให้บริการของศูนย์บริการปัจจุบันของคุณเพื่อระบุงานที่มีปริมาณมากและสามารถทำซ้ำได้ซึ่งตัวแทนสามารถจัดการได้
- ยืนยันว่าชั้นบริการของ ServiceNow ของคุณรวมถึงการเข้าถึง Now Assist และ AI Agent Studio
- ขอการสาธิตที่เน้นกรณีการใช้งานเฉพาะของคุณ โดยขอให้แสดงเส้นทางการตรวจสอบและการจัดการการยกระดับปัญหา
- ดำเนินการทดลองใช้ระยะเวลา 30 วัน ด้วยกระบวนการทำงานที่มีขอบเขตชัดเจนเพียงหนึ่งก่อนขยายไปยังกระบวนการเพิ่มเติม
- กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จล่วงหน้า โดยติดตามทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรการคุณภาพเพื่อตรวจจับการเบี่ยงเบนของตัวแทนตั้งแต่เนิ่นๆ
เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ วัดผลอย่างรอบคอบ และขยายต่อเมื่อพิสูจน์คุณค่าได้ในกรณีการใช้งานแรกของคุณ เทคโนโลยีนี้ใช้งานได้ แต่ต้องการการนำไปใช้อย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน