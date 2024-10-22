ใช่แล้ว ClickUp เป็นหนึ่งในแอปที่เติบโตเร็วที่สุดในปี 2018

ช่างเป็นวิธีปิดท้ายปี 2018 ที่ยอดเยี่ยมอะไรเช่นนี้
หลังจากมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่น่าทึ่งมากมายและการเติบโตอย่างเหลือเชื่อ เราตื่นเต้นที่จะประกาศว่า...
ClickUpเป็นหนึ่งในแอปที่เติบโตเร็วที่สุด 10 อันดับแรกของ Zapierในปี 2018!
เราขอขอบคุณผู้ใช้ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบว่า ClickUp มีคุณค่าในการจัดระเบียบงานและโครงการของคุณในรูปแบบใหม่ทั้งหมด และที่ท่านพบว่ามันง่ายในการเชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมืออื่นๆ ของท่านผ่าน Zapier
นี่เป็นไปตามข่าวในเดือนกรกฎาคมที่เราเป็นหนึ่งในแอปยอดนิยมสำหรับช่วงกลางปีเช่นกัน
ClickUp มุ่งมั่นที่จะเป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ครบถ้วนที่สุด ใช้งานง่าย แต่มีประโยชน์ นี่คือหลักฐานยืนยันว่าคุณและทีมของคุณพบว่า ClickUp มีประโยชน์อย่างยิ่ง
ClickUp ผสานการทำงานกับ Zapierเพื่อทำให้งานเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่คุณอาจต้องทำด้วยตนเองเป็นอัตโนมัติได้อย่างราบรื่น
นี่คือตัวอย่างบางส่วนของสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย ClickUp และ Zapier:
ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้มากมาย! ที่จริงแล้ว การใช้API ของเราเพื่อช่วยคุณจัดการงานและทีมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือหนึ่งในเป้าหมายหลักของเรา
ClickUp มีการผสานการทำงานมากมายที่คุณสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องใช้ Zapier เช่น Slack, Github, Gitlab, Everhour, Toggl, Harvest, Google Drive, Box และอื่นๆ อีกมากมายดูรายการทั้งหมดได้ที่นี่
มีบริษัทอื่นที่เติบโตอย่างรวดเร็วในรายชื่อนี้อีกไหม? มีครับ/ค่ะ
บริษัทชั้นนำอื่น ๆ เหล่านี้ยังอยู่ในอันดับสิบของแอปที่เติบโตเร็วที่สุดของ Zapier:
อะไรต่อไป?
ไม่, เรายังไม่เสร็จ เรายังมีแผนอีกมากมายสำหรับปี 2019:
- แผนภูมิแกนต์
- กล่องขาเข้า
- เป้าหมาย
- พอร์ตโฟลิโอ
- ClickUp 2.0
ขอขอบคุณ Zapier เป็นอย่างยิ่งที่รวมเราไว้ด้วย! และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเรา