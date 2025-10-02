ทำไมเราถึงสร้าง ClickUp Calendar

ปฏิทินของคุณคือเครื่องมือจัดลำดับความสำคัญที่ดีที่สุด ทุกคนมีตารางเวลา 24×7 เดียวกันในแต่ละสัปดาห์ วิธีที่คุณใช้ช่วงเวลาเหล่านั้นจะกำหนดว่าสัปดาห์ของคุณจะเต็มไปด้วยผลลัพธ์หรือหมดไปกับการทำงานเล็กๆ น้อยๆ
การจัดสรรเวลา หรือการใช้วันในปฏิทินเพื่อกันเวลาไว้สำหรับการทำงาน เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมายนี้ อย่างไรก็ตาม การทำเป็นนิสัยอาจเป็นเรื่องท้าทาย
เรากำลังจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น
ระบบเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณไว้วางใจได้
จิตใจของคุณไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเก็บข้อมูล—มันถูกสร้างมาเพื่อมีไอเดียต่าง ๆ ทันทีที่คุณจำงานหรือสิ่งที่ต้องติดตามได้ ขั้นตอนที่ดีที่สุดคือการนำความคิดนั้นออกจากหัวของคุณและใส่ไว้ในระบบที่คุณไว้วางใจ
เดวิด อัลเลน ใน Getting Things Done™ ได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนที่สุด:
- จับความคิด: นำความคิดออกจากหัวของคุณและบันทึกไว้ในระบบที่เชื่อถือได้
- ชี้แจง: การดำเนินการคืออะไร? หากใช้เวลาน้อยกว่า 5 นาที ให้ทำทันที หากมากกว่านั้น ให้จัดตารางเวลา
- มีส่วนร่วม: ลงมือทำงาน
เราเชื่อว่าปฏิทินเป็นระบบเช่นนี้ ด้วยการวางงานของคุณไว้ข้างปฏิทิน คุณจะมั่นใจได้ว่าไม่พลาดสิ่งใดเลย
ด้วย ClickUp Calendar ลำดับความสำคัญ งานที่ได้รับมอบหมาย และงานค้างที่ปรับแต่งได้ของคุณจะอยู่ตรงนั้น—ติดกับเครื่องมือที่คุณตรวจสอบหลายครั้งต่อวัน—พร้อมสำหรับการดำเนินการ
"ฉันยุ่งเกินไป ฉันไม่ต้องการระบบ!"
การมีระบบทำให้คุณมี เวลามากขึ้น ไม่ใช่เวลาน้อยลง
การปลดปล่อยสมองของคุณจากการกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำ การสนทนา และการแจ้งเตือนต่างๆ จะช่วยให้คุณมีสมาธิกับเวลาและพลังงานของคุณในด้านอื่นๆ ใช้เวลานั้นในการคิดเชิงกลยุทธ์ สร้างสรรค์ หรือดูแลตัวเอง—ขึ้นอยู่กับคุณ
ทำงานย้อนกลับจากสัปดาห์ที่ประสบความสำเร็จ
หากวันทำงานของคุณเป็นเหมือนของฉัน ไม่มีวันที่จะขาดแคลนสิ่งที่ต้องทำ
คำแนะนำของฉัน? เริ่มจากบนลงล่างโดยมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่คุณต้องการให้ได้ภายในสิ้นสัปดาห์ แทนที่จะเริ่มจากล่างขึ้นบนด้วยงานที่ไม่มีที่สิ้นสุดและข้อความในกล่องจดหมาย วิธีนี้จะช่วยให้สิ่งที่ถูกต้องได้รับความสนใจอย่างเหมาะสม นำไปสู่ผลกระทบที่ต้องการ
ฉันเริ่มต้นแต่ละสัปดาห์ด้วยการเขียนผลลัพธ์สามข้อที่จะทำให้สัปดาห์นั้นเป็นสัปดาห์ที่ประสบความสำเร็จ ฉันสร้างสิ่งเหล่านี้เป็นงานใน ClickUp และทำเครื่องหมายว่าเป็นงานสำคัญ
นี่คือความมหัศจรรย์: ClickUp Calendar ใช้ AI เพื่อแนะนำช่วงเวลาโฟกัสสำหรับงานเหล่านั้นและแก้ไขความขัดแย้งโดยอัตโนมัติด้วยการปรับเวลาให้เหมาะสม สิ่งนี้ช่วยปกป้องเวลาของคุณสำหรับสิ่งที่สำคัญที่สุด ในขณะที่ยังคงความยืดหยุ่นต่อความเป็นจริงในแต่ละวัน
ทำตามวันที่กำหนด ไม่ใช่กำหนดส่ง
ลองนึกภาพว่าคุณกำลังต่อจิ๊กซอว์
บางงานก็เหมือนกล่องปริศนา—ที่แสดงให้เห็นผลลัพธ์สุดท้าย. บางงานก็เหมือนชิ้นส่วนแต่ละชิ้น หรือคำแนะนำแบบขั้นตอนต่อขั้นตอน.
นี่คือข้อคิด: คุณไม่สามารถกำหนดเวลาสำหรับงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์โดยการตั้งวันเริ่มต้นและวันครบกำหนดได้ แต่ควรกำหนดเวลาเพื่อทำงานเหล่านั้นในปฏิทินของคุณแทน เราเรียกสิ่งนี้ว่า "วันลงมือทำ" (DO dates) ไม่ใช่ "วันครบกำหนด" (DUE dates) งานหนึ่งอาจมีหลายวันลงมือทำ แต่มีวันครบกำหนดเพียงวันเดียว
ClickUp Calendar ทำให้การสร้างวันที่ต้องทำหลายวันสำหรับงานหนึ่งเป็นเรื่องง่าย คลิก "วางแผน" ที่งานใดก็ได้ในแถบด้านข้าง เลือกช่วงเวลาว่าง และเสร็จสิ้น! ทำซ้ำตามต้องการ วิธีนี้จะสร้างบล็อกโฟกัสที่เชื่อมโยงกับงานโดยไม่เปลี่ยนแปลงวันที่เริ่มต้นหรือกำหนดส่ง
โดยทั่วไปแล้ว งานที่เกี่ยวข้องกับหลายคนหรือใช้เวลาหลายชั่วโมงมักจะเป็นผลลัพธ์ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลลัพธ์สุดท้ายตรงกับภาพบนกล่อง
คุณสามารถแบ่งผลลัพธ์ออกเป็นงานย่อยได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำเช่นนั้น บางครั้งงานก็ไม่สามารถคาดเดาได้—เช่น การแก้ไขข้อบกพร่อง ซึ่งอาจใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งวัน และมักต้องอาศัยการลองผิดลองถูก
จัดกลุ่มงานที่คล้ายกันเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวน
การรวบรวมงานไว้ในบริบทเดียวสามารถลดการเสียสมาธิได้ ตัวอย่างเช่น ฉันรวบรวมงานธุรการทั้งหมดไว้ในเช้าวันพุธแทนที่จะกระจายไปทั่วทั้งสัปดาห์ งานเหล่านี้เป็นงานเล็ก ๆ ดังนั้นการบล็อกเวลาหนึ่งชั่วโมงสำหรับแต่ละงานจึงไม่มีความหมาย
ClickUp Calendar ทำให้เรื่องนี้ง่ายขึ้น เลือกช่วงเวลาว่าง เลือกเวลาโฟกัส และลากงานหลายงานจากรายการค้างมาไว้ในบล็อกเดียวกัน
สิ่งนี้สอดคล้องกับการจำกัดเวลา—เทคนิคที่คุณจำกัดเวลาที่ใช้กับงานหนึ่งเพื่อลดสิ่งรบกวนและเพิ่มสมาธิ
วิธีที่ดีกว่า
ปฏิทินของคุณถึงเวลาอัปเกรดแล้ว และตอนนี้พร้อมให้คุณใช้งานแล้ว ทีมงานของเราได้ทำงานอย่างหนักเพื่อส่งมอบสิ่งนี้ให้กับคุณ
การเปิดตัวครั้งแรกของเราประกอบด้วย:
- การสนับสนุน Google Workspace (Outlook/Microsoft 365 ในเวอร์ชันเบต้าแบบเปิด)
- ผู้ช่วยจดบันทึก AI จับบันทึกการสนทนาโดยอัตโนมัติ
- การแบ่งเวลาทำงานด้วยระบบ AI
ทั้งหมดนี้อยู่ในปฏิทินที่สวยงาม ออกแบบมาเพื่อมืออาชีพเช่นคุณ
ลองใช้ ClickUp Calendar วันนี้ แล้วบอกเราว่าคุณคิดอย่างไร!
หมายเหตุ: กำลังต่อสู้กับการผัดวันประกันพรุ่งอยู่หรือเปล่า? ไม่ต้องอาย—บริการอย่างโซเชียลมีเดียถูกออกแบบมาให้เป็นสิ่งเสพติดส่วนขยายเบราว์เซอร์นี้อาจช่วยได้
ริคาร์โด คลีรีโก
หัวหน้าปฏิทิน, ClickUp