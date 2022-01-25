การวางแผนแคมเปญการตลาดแบบพันธมิตร: คู่มือทีละขั้นตอน

แซม โอไบรอันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของAffise—ผู้ให้บริการโซลูชันการตลาดแบบSaaSPRMระดับโลก. เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเพื่อการเติบโต มีพื้นฐานด้านการจัดการผลิตภัณฑ์และการออกแบบ พร้อมด้วยความหลงใหลในนวัตกรรม การเติบโต และเทคโนโลยีการตลาด.
การดำเนินธุรกิจนั้นยาก คุณต้องสวมหมวกหลายใบ พยายามทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบ แต่โดยธรรมชาติแล้ว หมวกเหล่านั้นไม่ได้พอดีกับทุกคนเสมอไป สำหรับหลายๆ คนการตลาดยังคงเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในฐานะเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
การหาลูกค้าเป้าหมาย การเพิ่มการมองเห็น และการกระตุ้นยอดขาย อาจเป็นส่วนที่ยากที่สุด แต่ก็เป็นสิ่งที่ให้ความรู้สึกภาคภูมิใจที่สุดเช่นกัน จุดประสงค์หลักของธุรกิจคุณคือการขาย สร้างกำไร และทำให้เงินหมุนเวียนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แคชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชชช
การตลาดแบบพันธมิตรอาจเป็นคำตอบสำหรับปัญหาของคุณ วิธีทำงานนั้นง่ายมาก คุณเสนอค่าคอมมิชชั่นให้กับนักการตลาดคนอื่นสำหรับการนำลูกค้าเป้าหมายมาและช่วยเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และธุรกิจของคุณ
คุณจ่ายเงินให้พันธมิตรของคุณเฉพาะเมื่อพวกเขาทำผลงานได้เท่านั้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณ และทำให้โอกาสของการลงทุนที่ล้มเหลวเกือบเป็นศูนย์ กำไรของคุณอาจลดลงเล็กน้อย แต่เนื่องจากพันธมิตรของคุณเป็นผู้ทำการตลาดทั้งหมด จึงคุ้มค่า
ยกตัวอย่างโปรแกรมผู้ส่งเสริมการขายของ ClickUpผู้ส่งเสริมการขายจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับผู้ใช้ใหม่ทุกคนที่พวกเขาแนะนำมา รวมถึงบัญชีฟรีด้วย! ในขณะเดียวกัน ClickUp ก็ได้รับประโยชน์จากการได้รับการ 노출เพิ่มเติมและการสร้างลูกค้าเป้าหมายจากการร่วมงานกับผู้ส่งเสริมการขายคุณภาพสูง นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายสมัครที่นี่เพื่อเริ่มสร้างรายได้!
ทำตามขั้นตอนง่าย ๆ แปดขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างโปรแกรมการตลาดแบบพันธมิตรที่มีประสิทธิภาพสูงของคุณเอง!
8 ขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรมการตลาดแบบพันธมิตรที่มีประสิทธิภาพสูง
1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณ
คุณรู้ไหมว่าใครซื้อสินค้าของคุณ? 🤔
ก่อนที่คุณจะเริ่มแคมเปญการตลาดแบบเอฟฟิลิเอйт คุณจำเป็นต้องรู้ว่าคุณคือใคร และอยู่ที่ไหน อายุเท่าไร รายได้เท่าไร เป็นต้น คุณควรรู้ว่าปัญหาที่สินค้าของคุณช่วยแก้ไขได้คืออะไร และความต้องการและความกังวลของกลุ่มเป้าหมายของคุณคืออะไร
ค้นหาว่าคุณต้องการเข้าถึงใคร และสร้างอวาตาร์ลูกค้าสำหรับธุรกิจของคุณ ภาพที่ชัดเจนของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าพวกเขาเป็นใคร และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงพวกเขาและผลักดันพวกเขาลงสู่ช่องทางการขายของคุณ การปรับแบรนด์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้คุณสามารถสื่อสารและให้บริการแก่พวกเขาได้ดีที่สุดในทุกอย่างที่คุณและพันธมิตรของคุณทำ
พยายามหาว่าลูกค้าของคุณชอบใช้เวลาที่ไหน พวกเขาอยู่บน YouTube หรือ Instagram หรือไม่? พวกเขาค้นหาอะไรบน Google? พวกเขาติดตามอินฟลูเอนเซอร์คนไหน? พวกเขาอ่านบล็อกอะไร และสมัครรับฟังพอดแคสต์อะไร? ผู้ส่งเสริมการขายหลายคนใช้ผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียของตนเพื่อโน้มน้าวให้ผู้ติดตามคลิกที่ลิงก์พันธมิตร
เมื่อคุณได้รับคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้แล้ว คุณจะรู้ว่าควรจ้างพันธมิตรทางการตลาดแบบใดเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของคุณ
2. กำหนดวัตถุประสงค์
หากคุณไม่มีเป้าหมาย คุณก็ไม่มีสิ่งใดที่จะใช้วัดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของคุณ กำหนดเป้าหมาย SMART: เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถทำได้ สมจริง และมีกรอบเวลา วัตถุประสงค์ทางการตลาดเหล่านี้จะช่วยให้คุณประเมินได้ว่าโปรแกรมพันธมิตรของคุณกำลังทำงานอยู่หรือไม่
ตัวอย่างของเป้าหมายการขายแบบ SMARTอาจเป็น ว่า ในสองเดือนข้างหน้า คุณต้องการมีผู้ส่งเสริมการขาย 20 คน ที่สามารถนำลูกค้าเป้าหมายมาอย่างน้อย 2,000 ราย คุณควรประเมินความสำเร็จของแคมเปญการตลาดแบบผู้ส่งเสริมการขายของคุณตามเป้าหมายเหล่านี้ และกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) เพื่อวัดผลการดำเนินงานรายวันและรายสัปดาห์
การตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดได้ช่วยให้ระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของกลยุทธ์การตลาดของคุณได้ ดังนั้นคุณจึงสามารถปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม
คุณยังสามารถตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย ได้อีกด้วยเป้าหมายเหล่านี้คือ เป้าหมายที่เกินความสามารถในปัจจุบันของคุณ แต่จะกระตุ้นให้คุณพยายามมากขึ้น ประสบความสำเร็จมากขึ้น และชนะได้ดีขึ้น 🎯
3. ตรวจสอบคู่แข่ง
อะไรที่ขัดขวางคุณจากการครองโลก? คู่แข่ง! หากคุณต้องการให้ธุรกิจของคุณเติบโต คุณต้องรู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนเมื่อเทียบกับคู่แข่งการวิเคราะห์คู่แข่งอย่างละเอียดสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกจุดอ้างอิงสำหรับโปรแกรมพันธมิตรของคุณได้
การวิจัยของคุณควรตอบคำถามต่อไปนี้:
- กลยุทธ์การแบ่งรายได้ของพวกเขาคืออะไร? พันธมิตรจะได้รับรายได้ต่อคลิกหรือได้รับค่าคอมมิชชั่นมาตรฐาน?
- พวกเขาใช้เครือข่ายพันธมิตรเพื่อหาพันธมิตรหรือไม่?
- ผู้ค้าให้การสนับสนุนผู้ส่งเสริมการขายอย่างไร? มีการอบรมให้หรือไม่?
- เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรแกรมพันธมิตรคืออะไร?
- พวกเขาใช้ตัวชี้วัดการติดตามความก้าวหน้าอะไรบ้าง?
เหตุผลของการวิจัยนี้คือเพื่อให้คุณสามารถดึงดูดพันธมิตรที่เหมาะสมและทำให้พวกเขาเลือกคุณแทนคู่แข่งของคุณ
โดยการประเมินโปรแกรมผู้ส่งเสริมการขายของคู่แข่ง คุณสามารถค้นหาโอกาสเพื่อปรับปรุงโปรแกรมของพวกเขา และหาวิธีที่จะทำได้ดีกว่า 📈
4. ปรับปรุงช่องทางการแปลงให้เหมาะสม
ผู้ส่งเสริมการขายจะพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงของคุณก่อนที่พวกเขาจะเลือกคุณเหนือผู้อื่น ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้, การออกแบบเว็บไซต์, และข้อความขายของคุณเพื่อปรับปรุงสิ่งนี้ สิ่งนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ EPC ของคุณและเพิ่มอัตราการยอมรับโปรแกรม
ตัวชี้วัดที่พันธมิตรส่วนใหญ่สนใจคือรายได้ต่อคลิก (EPC) EPC เป็นการวัดความสามารถในการทำกำไรของแคมเปญการตลาดแบบพันธมิตร พันธมิตรมักเลือกใช้เวลาอันมีค่าในการโปรโมทผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างรายได้ให้มากที่สุด
คุณจะพบว่ามันยากที่จะหาผู้ส่งเสริมการขายที่มี EPC ต่ำ. มันเป็นโลกที่ไม่แน่นอน, เราบอกคุณ!
รายได้จะดีขึ้นเมื่ออัตราการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น ไม่มีประโยชน์ที่จะมีผู้ติดต่อหนึ่งแสนคนหากคุณเปลี่ยนได้เพียง 100 คนให้เป็นลูกค้าที่ซื้อสินค้า ปรับปรุงช่องทางการเปลี่ยนแปลงของคุณเพื่อให้สามารถเปลี่ยนผู้ติดต่อให้ได้มากที่สุด และทำให้การเป็นพันธมิตรกับคุณมีกำไรมากขึ้น
ยิ่งพวกเขาสามารถทำเงินได้มากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งดึงดูดพันธมิตรที่มีคุณภาพสูงมากขึ้นเท่านั้น
5. ตัดสินใจว่าคุณต้องการใช้เครือข่ายพันธมิตรหรือไม่
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของคุณ คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะดำเนินโปรแกรมผู้ส่งเสริมการขายของคุณเองหรือเข้าร่วมเครือข่ายผู้ส่งเสริมการขาย 👥
การทำด้วยตัวเองอาจเป็นเรื่องยุ่งยากและเพิ่มภาระงานที่คุณกำลังมองหาวิธีลดตั้งแต่แรก
แทนที่จะทำเช่นนั้น คุณสามารถเข้าร่วมเครือข่ายที่ช่วยคุณค้นหาผู้ส่งเสริมการขายและอำนวยความสะดวกในความสัมพันธ์ของคุณกับพวกเขาได้ อย่างไรก็ตาม เครือข่ายผู้ส่งเสริมการขายจะหักค่าคอมมิชชั่นส่วนหนึ่งจากยอดขายแต่ละครั้งที่พวกเขาเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นปัญหาได้
หากคุณตัดสินใจที่จะทำธุรกิจคนเดียวและต้องการติดต่อกับพันธมิตรทางธุรกิจโดยตรงคุณจะต้องใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเพื่อช่วยในการจัดการทรัพยากร การจัดการงาน และช่วยกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการการตลาดแบบพันธมิตรหรือเครือข่ายพันธมิตร การตัดสินใจควรขึ้นอยู่กับงบประมาณ ลำดับความสำคัญ และขีดความสามารถของคุณ
6. ค้นหาพันธมิตรที่เหมาะสม
นี่คือจุดสูงสุดของการเดินทางในฐานะพันธมิตรของคุณ:การค้นหาคนที่เหมาะสม เมื่อคุณเริ่มต้นโปรแกรมพันธมิตรของคุณ คุณต้องค้นหาพันธมิตรอย่างจริงจัง แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเช่น Facebook และ LinkedIn มีชุมชนพันธมิตรที่เฟื่องฟูที่คุณสามารถเข้าร่วมได้
นอกเหนือจากการมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์แล้ว คุณสามารถติดต่อผู้ส่งเสริมการขายผ่านอีเมล การเข้าร่วมเว็บไซต์ผู้ส่งเสริมการขาย หรือการส่งข้อความถึงผู้มีอิทธิพลที่ได้รีวิวสินค้าเช่นของคุณหรือมีผู้ติดตามที่คล้ายกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ อย่าลืมเพิ่มลายเซ็นอีเมลของเจ้าของกิจการเพื่อแสดงให้ผู้รับทราบว่าพวกเขากำลังติดต่ออยู่กับใคร
โปรดระมัดระวังในการเลือกพันธมิตร และอย่ายอมรับทุกคนที่สมัครเข้ามา คุณไม่ต้องการหรือจำเป็นต้องมีเนื้อหาคุณภาพต่ำ—สิ่งนี้จะทำลายชื่อเสียงของคุณ ยอมรับเฉพาะผู้สมัครที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแบรนด์ของคุณเท่านั้น
การสรรหาพันธมิตรที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าเป็นเรื่องยาก แต่เมื่อคุณมีทีมที่ดีทำงานให้คุณ และยอดขายเริ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่อง พวกเขาจะมีแรงจูงใจในการทำงานหนักยิ่งขึ้นไปอีก 🤝
7. สนับสนุนพันธมิตรของคุณ
ไม่ใช่ว่าทุกคนที่คุณจ้างจะเป็นมืออาชีพ ส่วนใหญ่จะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการตลาดแบบพันธมิตรเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย
คุณควรเตรียมพร้อมที่จะสนับสนุนพันธมิตรของคุณด้วยชุดเครื่องมือพันธมิตรที่ยอดเยี่ยม อีกแนวคิดที่ดีคือการมีผู้จัดการพันธมิตรที่สามารถช่วยเหลือพวกเขาเพื่อเพิ่มรายได้ของพวกเขา และในทางกลับกัน ยอดขายของคุณก็จะเพิ่มขึ้นด้วย
สร้างชุมชนที่มีชีวิตชีวาที่คุณสามารถมีส่วนร่วมกับผู้ร่วมงานของคุณอยู่เสมอ ช่วยเหลือพวกเขาเมื่อจำเป็น กลุ่ม Facebook ออนไลน์ถูกใช้โดยธุรกิจมากมายเพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจในหมู่ผู้ร่วมงานของพวกเขา
คุณอาจจัดกิจกรรมเป็นครั้งคราว หรืออาจจัดเว็บสัมมนาเพื่อแบ่งปันคำแนะนำและเทคนิคเพื่อช่วยเหลือผู้ร่วมงานใหม่ และฝึกอบรมให้พวกเขาใช้ซอฟต์แวร์ติดตามและแดชบอร์ด
จำไว้: ยิ่งผู้ส่งเสริมการขายของคุณทำผลงานได้ดีขึ้น คุณก็จะทำกำไรได้มากขึ้น
8. ทดสอบทุกอย่าง
เมื่อโปรแกรมผู้ส่งเสริมการขายของคุณพร้อมใช้งานแล้ว ให้ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และปรับปรุงตามความจำเป็น
การทดสอบมีความสำคัญอย่างยิ่ง
ในอุดมคติ คุณควรใช้การทดสอบ A/B ทดสอบแคมเปญการตลาดแบบพันธมิตรสองแคมเปญพร้อมกัน แล้วตัดทิ้งแคมเปญที่ไม่ทำงานออกไป
ใช้เป้าหมายของคุณเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) สำหรับผู้ร่วมงานของคุณ และเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของพวกเขา
ขอความคิดเห็นจากพันธมิตรของคุณเพื่อให้คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่ปรับปรุงผลลัพธ์ได้อย่างต่อเนื่อง อัปเดตสื่อการตลาด วัสดุส่งเสริมการขาย และรหัสข้อเสนอของคุณอยู่เสมอ
คุณสามารถกระตุ้นให้ผู้ส่งเสริมการขายของคุณได้โดยการส่งอีเมลให้พวกเขาส่วนลดพิเศษ, เพิ่มอัตราการจ่ายค่าคอมมิชชั่น, หรือส่งของขวัญให้พวกเขา
รับไอเดียเพิ่มเติมในการปรับปรุงแคมเปญการตลาดแบบพันธมิตรของคุณด้วยคำแนะนำจาก AI ของเรา
เริ่มต้นใช้การตลาดแบบพันธมิตร
ณ ตอนนี้ คุณน่าจะมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับวิธีการเริ่มต้นโปรแกรมผู้ส่งเสริมการขายแล้วไม่ว่าคุณจะขายเสื้อผ้า, เครื่องประดับ, หรือบริการในวงการ SaaS, แคมเปญการตลาดผู้ส่งเสริมการขายสามารถผลักดันธุรกิจของคุณไปสู่ระดับใหม่
การตลาดแบบพันธมิตรสามารถทำกำไรได้อย่างมหาศาล อาจกลายเป็นช่องทางการตลาดที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของคุณเมื่อคุณได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายและตั้งเป้าหมายไว้แล้ว นอกจากนี้ยังเป็น 'ที่หลบภัย' หากคุณไม่มีเวลาติดตามงบประมาณ คุณสามารถเลือกเข้าร่วมเครือข่ายพันธมิตรหรือจ้างผู้จัดการเพื่อค้นหาและสนับสนุนพันธมิตรใหม่ของคุณได้
การตลาดแบบพันธมิตรเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากที่คุณอาจไม่ได้รับการเปิดเผยผ่านแคมเปญการขายและการตลาดแบบดั้งเดิมการใช้โมเดลอินฟลูเอนเซอร์สามารถช่วยให้คุณเข้าถึงลูกค้าที่มีศักยภาพได้ในราคาเพียงเศษเสี้ยวของการโฆษณา
แคมเปญการตลาดแบบพันธมิตรที่ประสบความสำเร็จสามารถดึงดูดการเข้าชมและสร้างโอกาสในการขายได้มากกว่าช่องทางการตลาดอื่น ๆ และมีความเสี่ยงต่ำมาก คุณกำลังรออะไรอยู่? เข้าสู่โลกที่น่าหลงใหลของการตลาดแบบพันธมิตรวันนี้ 🤝