ClickUp + Minerva: ทำให้ปี 2025 เป็นปีที่ดีที่สุดของคุณ

อา! ปีใหม่ ตัวฉันใหม่!
ทุกปี เราตั้งเป้าหมายปีใหม่ให้กับตัวเอง และทุกปี ดูเหมือนว่าเป้าหมายเหล่านั้นจะค่อยๆ เลือนหายไปก่อนที่เดือนมกราคมจะสิ้นสุดลง...
ใช้เวลาสักครู่ในตอนนี้ และคิดถึงเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ครั้งล่าสุด
คุณกำลังพยายามเริ่มโปรแกรมออกกำลังกายใหม่ อ่านหนังสือให้มากขึ้น หรือเริ่มธุรกิจใหม่ที่คุณพูดถึงมาตลอดหรือไม่?
หากคุณเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่ มีโอกาสที่คุณจะประสบปัญหาในการยึดมั่นกับปณิธานของคุณ และเดาอะไรได้ไหม? มันเป็นเรื่องปกติมาก!
คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะทำตามปณิธานได้อย่างไรเพราะพวกเขาไม่ได้วางแผนที่เหมาะสม แน่นอนว่าใครๆ ก็เล่นฟุตบอลได้ แต่การจะชนะได้นั้นต้องอาศัยการฝึกซ้อมที่ถูกต้อง กลยุทธ์ที่เหมาะสม และทีมที่ลงตัว การจะบรรลุปณิธานได้นั้นเป็นเรื่องยากหากไม่มีแผนการที่ดีและมีการจัดโครงสร้างอย่างรอบคอบ
นั่นคือเหตุผลที่เราร่วมมือกับClickUp และ Business Efficiency Coach รวมถึงที่ปรึกษา ClickUpอย่าง Yvonne Heimannเพื่อสร้างคอร์สอีเมลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด เพื่อช่วยให้คุณกลายเป็นตัวเองที่มีประสิทธิภาพสูงสุด!
มินเนอร์วาคืออะไรกันแน่?
มินเนอร์วาเป็นส่วนขยายของ Google Chromeที่ให้ใช้ฟรี ซึ่งสร้างคู่มือการใช้งานแบบโต้ตอบได้! ผู้ใช้สามารถเรียนรู้วิธีการทำสิ่งต่าง ๆ ทางออนไลน์ได้เพียงแค่ทำตามจุด
ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานทำงานทางไกล นักเรียน หรือผู้ใช้ใหม่ของแพลตฟอร์ม Minerva สามารถช่วยคุณเรียนรู้และแบ่งปันวิธีการทำสิ่งต่างๆ ออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย—ในเวลาเพียงครึ่งเดียว หลักสูตรของเราจะแสดงเคล็ดลับและเทคนิคทั้งหมดในการสร้างพื้นที่ทำงานที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณบน ClickUp 😉
วิธีเตรียมตัวให้ประสบความสำเร็จ
ขั้นตอนแรกในการบรรลุเป้าหมายของคุณคือการระบุขั้นตอนที่แน่นอนที่คุณต้องทำเพื่อไปถึงจุดนั้น ในการค้นหาสิ่งนั้น คุณจะต้องทำการตรวจสอบงาน
การตรวจสอบงานเป็นเพียงบันทึกที่จัดระเบียบอย่างเป็นระบบของสิ่งที่คุณทำในแต่ละวัน
คุณอาจแปลกใจเมื่อได้เห็นว่าตัวเองใช้เวลาไปกับอะไรบ้าง เมื่อคุณได้เห็นทุกสิ่งที่คุณทำแล้ว คุณจะสามารถลดทอน มอบหมายงาน และบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่คุณตั้งใจไว้
คุณตั้งใจจะอ่านหนังสือหนึ่งเล่มต่อสัปดาห์ใช่ไหม? ถ้าอย่างนั้น บางทีคุณอาจจะเพิ่มเวลาอีก 15 นาทีหลังจากแปรงฟันแต่ก่อนเริ่มประชุมแรกของคุณได้
หากไม่มีการตรวจสอบงาน คุณจะพยายามทำตามเป้าหมายใหม่ของคุณโดยไม่มีโครงสร้าง ซึ่งทำให้ง่ายต่อการละเลยและลืมไปในที่สุด เป้าหมายคือการเปลี่ยนความตั้งใจของคุณให้กลายเป็นนิสัยที่สามารถทำได้ง่ายและเข้ากับกิจวัตรประจำวันหรือรายสัปดาห์ของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ
เริ่มต้นปีด้วยแผนการช่วยได้
ClickUp คือแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างแผนของคุณ ติดตามความคืบหน้า และ มองเห็นภาพรวมของทุกสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ได้อย่างชัดเจน
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างเป้าหมายสำหรับชีวิตส่วนตัวหรือชีวิตการทำงาน หลักสูตรของเราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการสร้าง มอบหมาย และทำให้งานต่างๆ ที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติ คุณอาจพบว่าคุณกำลังใช้เวลามากกับงานที่คุณสามารถมอบหมายให้ผู้อื่นทำได้
คุณอาจพบว่าคุณไม่ได้จัดสรรเวลาไว้เพียงพอที่จะไปไล่ตามเป้าหมายของคุณจริง ๆ คุณอาจพบว่าคุณต้องเริ่มนอนให้มากขึ้น!
ไม่ว่าคุณจะค้นพบอะไร คุณจะได้เรียนรู้วิธีวางแผนเวลาของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 🙌
เมื่อคุณมีเป้าหมายในใจแล้ว คุณสามารถเริ่มแบ่งเป้าหมายนั้นออกเป็นส่วนเล็ก ๆ ที่เหมาะกับตารางเวลาของคุณได้
แนะนำหลักสูตรอีเมลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำปี 2022 ของเรา
เราอยู่ในภารกิจที่จะทำให้การทำงานง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้คุณสามารถใช้เวลาไปกับสิ่งที่คุณรักได้มากขึ้น (เช่น การดูซีรีส์ Squid Games บน Netflix) และเราหวังว่าคุณจะได้ทำสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นในปี 2022
คอร์สอีเมลฟรี 3 สัปดาห์ของเราจะแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนถึงวิธีการตั้งค่ากระบวนการเพื่อทำให้การทำงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้ ClickUp และ Minerva
คุณจะได้เรียนรู้วิธี:
- ตั้งค่าพื้นที่ทำงาน ClickUp ที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ
- สร้างและออกแบบเทมเพลตเพื่อลดระยะเวลาในการทำงานของคุณ
- มอบหมายและมอบหมายงานให้กับทีมของคุณ
ผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญหลายพันคนทั่วโลกได้ใช้คำแนะนำของอีฟอนน์เพื่อทำให้เป้าหมายของพวกเขามีความหมายมากขึ้น และตอนนี้เราจะทำเช่นเดียวกันให้กับคุณ ด้วยวิดีโอ 7 ตอนที่ง่าย ๆ คู่มือแบบโต้ตอบขั้นตอนต่อขั้นตอน และเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า คุณจะได้รับการตัดสินใจของคุณให้เริ่มต้นได้ในเวลาไม่นาน
ตอนนี้ คุณจะบรรลุอะไรในปี 2022? 😉
