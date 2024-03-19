ClickUp ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในรายชื่อประจำปีของ Fast Company ในฐานะบริษัทที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2025

ClickUp เข้าร่วมกับ Nvidia, YouTube, Taco Bell และอื่นๆ อีกมากมาย
ซานดิเอโก, แคลิฟอร์เนีย – 19 มีนาคม 2024 —ClickUp แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่รวมการทำงานไว้ในที่เดียว ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในรายชื่อบริษัทที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2024 โดย Fast Company
รายชื่อในปีนี้เน้นให้เห็นถึงธุรกิจที่กำลังกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมผ่านนวัตกรรมของพวกเขา องค์กรเหล่านี้กำลังสร้างมาตรฐานใหม่และบรรลุเป้าหมายที่น่าทึ่งในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ นอกเหนือจาก 50 บริษัทที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในโลก Fast Company ยังยกย่ององค์กรอีก 606 แห่งจาก 58 ภาคส่วนและภูมิภาคต่างๆ
"มันน่าเหลือเชื่อมากที่ได้รับการยอมรับให้อยู่ในอันดับ 10 ของหมวดหมู่สถานที่ทำงานในรายการที่มีชื่อเสียงนี้ติดต่อกันเป็นปีที่สอง!" ซีบ อีแวนส์ ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง ClickUp กล่าว "เราทุ่มเทให้กับการนวัตกรรมในปี 2024 และกำลังเดินทางไปสู่เป้าหมายใหญ่หลายประการบนเส้นทางของเราเพื่อกลายเป็นแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ก่อนหน้านี้ในปีนี้เราได้เปิดตัว ClickUp Brain ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายประสาทเทียมสำหรับทำงานเป็นครั้งแรก" ClickUp Brain คือบริการ AI ตัวแรกที่ดึงความรู้จากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานขององค์กร เพื่อขจัดงานที่เกี่ยวกับงานและช่วยประหยัดเวลาให้กับผู้คน เวลาคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของเรา และเราหลงใหลในการคืนเวลาให้กับลูกค้าของเรา
บริษัทที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในโลก ถือเป็นแฟรนไชส์อันโดดเด่นของ Fast Company และเป็นหนึ่งในผลงานด้านบรรณาธิการที่ได้รับการรอคอยมากที่สุดแห่งปี
บรรณาธิการและนักเขียนของ Fast Company ได้ระบุบริษัทที่ขับเคลื่อนความก้าวหน้าทั่วโลกและในทุกอุตสาหกรรม โดยประเมินการส่งผลงานหลายพันรายการผ่านกระบวนการสมัครที่แข่งขันกันอย่างเข้มข้น ผลลัพธ์คือคู่มือครอบคลุมทั่วโลกเกี่ยวกับนวัตกรรมในปัจจุบัน ตั้งแต่สตาร์ทอัพในระยะเริ่มต้นไปจนถึงบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก แพ็กเกจ "บริษัทที่มีนวัตกรรมมากที่สุด" ของ Fast Company พร้อมให้บริการออนไลน์, ผ่านแอปพลิเคชันบน iTunes, และบนแผงหนังสือตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม. แฮชแท็กคือ #FCMostInnovative.
"รายชื่อบริษัทที่มีนวัตกรรมมากที่สุดของเราเป็นการมองภาพรวมของเศรษฐกิจนวัตกรรมและภาพรวมของแนวโน้มทางธุรกิจที่กำหนดปี" กล่าวโดย Fast Company บรรณาธิการบริหาร Brendan Vaughan "เราได้เห็นนวัตกรรมที่ไม่ธรรมดาในทุกภาคส่วนในปี 2023 แต่เราก็ได้เห็นรูปแบบที่ชัดเจนอยู่ไม่กี่อย่างเช่นกัน: การเติบโตของรอยเท้าและผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ (AI) การกลับมาอย่างประสบความสำเร็จของกิจกรรมสด และการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในเทคโนโลยีด้านสภาพภูมิอากาศ เราเผชิญกับความท้าทายที่น่ากลัวในหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาที่เราเฉลิมฉลองใน MIC ทำให้ผมมีความหวังมากมายเกี่ยวกับอนาคต"
การยอมรับล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากได้รับรางวัลและเกียรติยศมากมายสำหรับ ClickUp บริษัทยังได้รับการขนานนามว่าเป็นInc Power Partner และหนึ่งในนายจ้างเริ่มต้นที่ดีที่สุดในอเมริกาของ Forbes ประจำปี 2024 นอกจากนี้ยังได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ในหลายหมวดหมู่ของ G2 รวมถึงการจัดการโครงการและพอร์ตโฟลิโอ การจัดการการทำงาน และการร่วมมือในโครงการ
เกี่ยวกับ CLICKUP
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่ปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของผู้คนได้อย่างยืดหยุ่น มันแทนที่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงานทั้งหมดด้วยแพลตฟอร์มเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ซึ่งรวมถึง AI, การจัดการโครงการ, การทำงานร่วมกันในเอกสาร, กระดานไวท์บอร์ด, ตารางสเปรดชีต, และเป้าหมาย ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ซานดิเอโก ClickUp มีภารกิจที่จะทำให้โลกมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในฐานะหนึ่งในบริษัท SaaS ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ClickUp ได้ช่วยให้ผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนและทีมมากกว่า 2 ล้านทีมมีชีวิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและประหยัดเวลาได้อย่างน้อยหนึ่งวันต่อสัปดาห์ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมwww.clickup.com
เกี่ยวกับ FAST COMPANY
Fast Company เป็นแบรนด์สื่อเพียงหนึ่งเดียวที่ทุ่มเทอย่างเต็มที่ให้กับจุดตัดที่สำคัญระหว่างธุรกิจ นวัตกรรม และการออกแบบ โดยเชื่อมโยงผู้นำ บริษัท และนักคิดที่มีอิทธิพลมากที่สุดเกี่ยวกับอนาคตของธุรกิจ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครนิวยอร์ก Fast Company จัดพิมพ์โดย Mansueto Ventures LLC พร้อมกับสิ่งพิมพ์ในเครือของเรา Inc. และสามารถพบได้ทางออนไลน์ที่www.fastcompany.com