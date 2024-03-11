ClickUp ได้รับรางวัลในรายชื่อนายจ้างสตาร์ทอัพที่ดีที่สุดในอเมริกาประจำปี 2025 ของ Forbes

ซานดิเอโก, 11 มีนาคม 2024 — ClickUp ได้รับการจัดอันดับในรายชื่อ Forbes ของนายจ้างสตาร์ทอัพที่ดีที่สุดในอเมริกาปี 2024 รางวัลอันทรงเกียรตินี้มอบโดย Forbes และ Statista Inc. ซึ่งเป็นพอร์ทัลสถิติชั้นนำของโลกและผู้ให้บริการจัดอันดับอุตสาหกรรม รายชื่อรางวัลนี้ประกาศเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2024 และสามารถดูได้บนเว็บไซต์ของ Forbes
การจัดอันดับนายจ้างสตาร์ทอัพที่ดีที่สุดในอเมริกาประจำปี 2024 ตรวจสอบสตาร์ทอัพที่มีผลงานดีที่สุดในฐานะนายจ้างผ่านตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้สมัครงานในการค้นหาสตาร์ทอัพที่มีนวัตกรรมและมั่นคงในการทำงาน บริษัทที่ได้รับการพิจารณาในการประเมินจะต้องมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งระหว่างปี 2014 ถึง 2021 มีพนักงานอย่างน้อย 50 คน และมีโครงสร้างแบบสตาร์ทอัพ
มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลมากกว่า 7 ล้านจุด จากบริษัททั้งหมด 20,000 แห่ง มีเพียง 3,000 แห่งเท่านั้นที่ผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์เชิงลึกตามสามเกณฑ์หลัก:
- ชื่อเสียงของนายจ้าง: กำหนดและทดสอบแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ทำงานและคำค้นหา (เช่น การมีส่วนร่วมของพนักงาน วัฒนธรรมองค์กร/บริษัท กลยุทธ์ของบริษัท ฯลฯ) การวิเคราะห์ข้อความโดยใช้ระบบอัลกอริทึมถูกนำมาใช้เพื่อจัดหมวดหมู่เนื้อหาเป็นเชิงบวก เชิงกลาง หรือเชิงลบ
- ความพึงพอใจของพนักงาน: หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพนักงาน, ค่าตอบแทนและสวัสดิการ, ความยืดหยุ่นในที่ทำงาน, ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม, เป็นต้น
- การเติบโต: ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์, การเติบโตของจำนวนพนักงาน, จำนวนพนักงานทั้งหมด, ตำแหน่งงานว่าง, เป็นต้น ได้ถูกวิเคราะห์แล้ว
จากผลการศึกษา ClickUp รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับในรายชื่อ Forbes' Best Small Employers 2024 ของอเมริกา
"เรารู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในนายจ้างสตาร์ทอัพที่ดีที่สุดโดย Forbes" เดเร็ก ดาห์ลิน หัวหน้าฝ่ายบุคคลและกฎหมายของ ClickUp กล่าว "ความมุ่งมั่นของเราที่ ClickUp ไม่ใช่เพียงแค่การเป็นเลิศในด้านซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างวัฒนธรรมที่บุคคลที่มีความสามารถพิเศษสามารถเติบโตและสร้างอาชีพที่น่าจดจำได้อีกด้วย การยอมรับจาก Forbes ครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงสภาพแวดล้อมที่มีชีวิตชีวาและมุ่งเน้นการเติบโตที่เราได้สร้างขึ้นสำหรับทีมของเรา"
เกี่ยวกับ ClickUp
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่ปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของผู้คนได้อย่างยืดหยุ่น มันแทนที่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงานทั้งหมดด้วยแพลตฟอร์มเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ซึ่งรวมถึง AI, การจัดการโครงการ, การทำงานร่วมกันในเอกสาร, กระดานไวท์บอร์ด, ตารางสเปรดชีต, และเป้าหมาย ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ซานดิเอโก ClickUp มีภารกิจที่จะทำให้โลกมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในฐานะหนึ่งในบริษัท SaaS ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ClickUp ได้ช่วยให้ผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนและทีมมากกว่า 2 ล้านทีมมีชีวิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและประหยัดเวลาได้อย่างน้อยหนึ่งวันต่อสัปดาห์ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมwww.clickup.com