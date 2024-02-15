ผู้เชี่ยวชาญเห็นพ้อง: ClickUp Brain คือเครื่องมือ AI ที่ทรงพลังเพื่อเร่งความเร็วในการทำงานทั้งหมดของคุณ

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ชั้นนำมาร่วมงานเสมือนจริงที่ทำให้พวกเขาทึ่งในผลิตภัณฑ์ของคุณ?
เราเรียกงานเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จของ ClickUp Brain ว่างานเลี้ยงเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จ!
คณะผู้เชี่ยวชาญที่น่าทึ่งของเราประกอบด้วยบุคคลเช่น ไรลีย์ บราวน์ ผู้ร่วมก่อตั้งVisionairy ซึ่งได้ทดลองใช้ ClickUp Brain ด้วยตัวเองเพื่อปลดล็อกทุกความเป็นไปได้ของ AI ภายในพื้นที่ทำงานของเขา
ผู้เชี่ยวชาญท่านอื่น ๆ เช่น เดวิน รีด หัวหน้าฝ่ายเนื้อหาที่Clari, ชากีร่า ฟลอยด์ หัวหน้าฝ่ายการตลาดที่Satori Ops และโจนาธาน แม็กซิม ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของViral App Launch ต่างก็แสดงปฏิกิริยาทึ่งเมื่อได้เห็น ClickUp Brain ทำงานจริง
สิ่งที่ทำให้ ClickUp Brain แตกต่างคือ มันไม่ใช่แค่เครื่องมือสร้างเนื้อหาหรือสร้างเนื้อหาขึ้นมาใหม่หรือสร้างมุกตลกเพียงไม่กี่มุกเท่านั้น แต่เป็นโซลูชัน AI ที่ทรงพลังซึ่งทำงานเป็นเครือข่ายประสาทเทียมที่เชื่อมต่องาน เอกสาร ผู้คน และความรู้ทั้งหมดของบริษัทของคุณเข้าด้วยกันเพื่อให้เข้าถึงคำตอบได้ทันที
ในงานของเรา วิทยากรในเวทีเสวนาได้แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับความน่าเบื่อของงานที่ต้องทำด้วยมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไรลีย์ บราวน์ ได้อธิบายถึงความจำเป็นที่ต้องเร่งทำวิดีโอให้เสร็จ แต่บ่อยครั้งกลับต้องติดขัดกับงานด้านปฏิบัติการ
รับชมงานเปิดตัว AI แบบออนดีมานด์เพื่อฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ของเราและชมการสาธิตการทำงานของ ClickUp Brain!
การหาเวลาทำงานที่มีผลกระทบมากที่สุด—ซึ่ง AI ไม่สามารถทำได้—เป็นความรู้สึกที่พบได้บ่อยในหมู่ผู้เชี่ยวชาญด้านงานส่วนใหญ่ แต่เมื่อพูดถึงการปรับทีมให้สอดคล้องกัน การรับข้อมูลอัปเดตโครงการอย่างรวดเร็ว การหลีกเลี่ยงการสลับบริบท และการค้นหาข้อมูลประเภท เข็มในมหาสมุทร การมีเครื่องมืออย่าง ClickUp Brain ถือเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่จะช่วยประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพ และทำงานให้เสร็จเร็วขึ้น
ที่นี่ เราจะพาคุณไปชมคุณสมบัติเด่นที่นำเสนอในงานเปิดตัวของเรา พร้อมตอบคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณสงสัย
คุณสมบัติของ ClickUp Brain ที่โดดเด่นจนต้องจับตามอง
เราได้เร่งผ่านคุณสมบัติที่น่าทึ่งมากมายเพื่อแสดงให้คุณเห็นว่า ClickUp Brain ไม่เพียงแต่เข้ากับการทำงานประจำวันของคุณเท่านั้น แต่ยังปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญและช่วยประหยัดเวลาของคุณอีกด้วย นี่คือคุณสมบัติบางส่วนที่เราได้กล่าวถึงในงาน Launch Party ของเรา:
เข้าถึง ClickUp Brain จากทุกที่
เครื่องมือ AI ของเราไม่ได้ถูกซ่อนไว้ แต่ประสบการณ์การแชท AI ใหม่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ที่คุณต้องการใน Workspace ของคุณ เป็นประตูสู่การค้นหาคำตอบด้วยตนเองและช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุด
ด้วยการเข้าถึงการแบ่งปันข้อมูลที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา การมุ่งเน้นส่วนบุคคลและการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้รับประโยชน์จากการถูกรบกวนน้อยลง เมื่อทีมอัปเดตงานหรือทำงานร่วมกันในผลลัพธ์ที่ต้องการ เพียงแตะเดียว AI จะปรากฏขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถอ้างอิงการตัดสินใจและข้อมูลที่มีเอกสารประกอบอยู่แล้วได้
งานใดที่ได้รับความนิยมในพื้นที่ทำงานของคุณ
คุณเคยเริ่มต้นวันโดยต้องการรู้ว่างานไหนสำคัญที่สุด และ มีผลกระทบมากที่สุดหรือไม่?
ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถป้อนคำถามเพื่อดูว่างานใดในพื้นที่ทำงานของคุณมีการเคลื่อนไหวมากที่สุด เพื่อให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานที่จำเป็นต้องทำทันทีได้อย่างง่ายดาย ดูสรุปกิจกรรมของงานเพื่อติดตามความคืบหน้าและหยุดการเลื่อนดูการอัปเดตที่ไม่มีที่สิ้นสุด
ค้นหาเอกสารฐานความรู้เพื่อข้อมูลที่แม่นยำ
หากคุณเป็นเหมือนพวกเราที่ ClickUp เรามีเอกสารฐานความรู้ทั้งหมดของบริษัทอยู่ในแพลตฟอร์มของเราเพื่อให้เข้าถึงได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม เอกสารเหล่านี้อาจมีหลายสิบหน้าเมื่อสิ่งที่เราต้องการคือค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็ว เช่น "ClickUp หยุดทำการในวันประธานาธิบดีหรือไม่?" หรือ "ClickUp มีเงินช่วยเหลือด้านสุขภาพเท่าไร?"
ข้อมูลคำถาม-คำตอบเหล่านี้อาจดูเล็กน้อย แต่ช่วยประหยัดเวลาให้ทีมของเราไม่ต้องเสียเวลาค้นหาเอกสาร และเมื่อพนักงานหลายร้อยคนเสียเวลาเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละวัน ก็กลายเป็นเวลาที่เสียไปเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
สร้างการรายงานสถานะส่วนตัวหรือการอัปเดตของทีมได้ในพริบตา
ปลดปล่อยพลังของ AI ด้วย StandUp และสร้างสรุปสถานะสำหรับสูงสุด 10 คน เปลี่ยนการเช็คอินตามปกติให้เป็นการเปิดเผยความก้าวหน้าที่น่าตื่นเต้น จุดเช็คพอยต์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราทำงานอย่างมีความรับผิดชอบ แต่ยังเป็นการเฉลิมฉลองความพยายามของบุคคลและทีมอีกด้วย
ลองนึกภาพการประชุมแบบตัวต่อตัว การประชุมทีม และการทบทวนงานที่ดำเนินไปพร้อมกันอย่างรวดเร็ว การประชุมสแตนด์อัพประจำวันที่ได้รับการสนับสนุนโดย ClickUp AI มอบความโปร่งใสแบบเรียลไทม์ เพื่อให้คุณรักษาความคล่องตัวในขณะที่ตอบสนองต่อเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น เช่น การตั้งเป้าหมาย
สำหรับวันที่คุณต้องการภาพรวมความคืบหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อรักษาแรงผลักดันของคุณ ให้หยิบการ์ด StandUp ขึ้นมาเพื่อกระตุ้นข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณตลอดทั้งสัปดาห์
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ และประสิทธิภาพของ ClickUp Brain
ในฐานะเจ้าของพื้นที่ทำงาน ClickUp ฉันจะสามารถดึงข้อมูลจากเอกสารส่วนตัวได้หรือไม่?
คำตอบสั้น: ไม่มีใครสามารถเข้าถึงเอกสารส่วนตัวได้เว้นแต่พวกเขาจะได้รับอนุญาต
แม้ว่าเราจะภาคภูมิใจในความโปร่งใสผ่านแพลตฟอร์ม ClickUp แต่เราก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความรู้ขององค์กรของคุณ
ฟังก์ชันการค้นหาด้วย AI ของเราขึ้นอยู่กับสิทธิ์การเข้าถึงอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้ไว้ในสภาพแวดล้อม ClickUp ของคุณ หรือข้อมูลที่ถูกแชร์ให้คุณอย่างสาธารณะ จะเป็นเพียงสิ่งที่คุณสามารถมองเห็นได้เท่านั้น
คุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ ClickUp Brain เป็นส่วนหนึ่งของการวัดความปลอดภัยโดยรวมของ ClickUp ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2, การรับรองมาตรฐาน ISO, การปฏิบัติตาม GDPR และการโฮสต์ข้อมูลในท้องถิ่น
วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้เครื่องมือใหม่ทั้งหมดโดยเร็วที่สุดคืออะไร…มีเคล็ดลับในการติดตามและฝึกอบรมเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง?
คำตอบสั้น: ClickUp AI แน่นอน!
ผู้จัดการความรู้ AI ใน ClickUp Brain เชื่อมต่อกับเอกสารช่วยเหลือทั้งหมดของ ClickUp ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถรับคำตอบอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับวิธีการใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ของมันได้โดยไม่ต้องค้นหาในหน้าอื่น
เรายังมีเคล็ดลับและเทคนิคที่เป็นประโยชน์มากมาย—ซึ่งบางข้อเรายังเรียนรู้อยู่—บนช่องทางโซเชียลมีเดียของเรา อย่าลืมติดตามเราบนLinkedIn,Instagram,X (Twitter) และTikTok!
ขีดจำกัดของ AI คืออะไร? ตัวอย่างเช่น ChatGPT มีขีดจำกัดว่าคุณสามารถใช้ได้กี่ครั้งในระยะเวลา 3 ชั่วโมง
คำตอบสั้น: ไม่จำกัดการใช้งานในแผนการชำระเงินของเรา
ไม่มีขีดจำกัดในการป้อนข้อมูลเข้าสู่ ClickUp Brain ของคุณในแผนชำระเงินของเรา—ยกเว้นการจำกัดที่อาจเกิดขึ้นจาก API ของ ChatGPT หากมีการป้อนข้อมูลจำนวนมาก (หมายถึงหลายแสนรายการ) ในช่วงเวลาสั้น ๆ
นอกจากนี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเราไม่มีการเข้าถึงเนื้อหาของผู้ใช้ ดังนั้นข้อมูล AI ของคุณภายใน ClickUp จึงปลอดภัยและเป็นส่วนตัว
สำหรับผู้ที่ต้องการทดลองใช้ ClickUp AI ฟรีก่อน ยินดีมาก! คุณควรทำเช่นนั้นตอนนี้เลย อย่างไรก็ตาม เรามีข้อจำกัดในการป้อนข้อมูลสำหรับการทดลองใช้ฟรี แต่ข้อจำกัดนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อมีการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน
เพื่อเป็นการเตือนความจำ ClickUp Brain มีให้บริการในราคา $5/เดือนต่อผู้ใช้ ซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับราคาของ ChatGPT4 ที่อยู่ที่ $19.99/เดือน
เราจะสามารถใช้ ClickUp AI เพื่อดึงข้อมูลจากแดชบอร์ดได้หรือไม่?
คำตอบสั้น: ยังไม่
เรากำลังทำงานอย่างหนักเพื่ออนาคตของ ClickUp Brain ซึ่งหมายความว่าเรากำลังมุ่งมั่นที่จะมอบฟีเจอร์ AI ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเพื่อใช้งานในพื้นที่ทำงานของพวกเขา การดึงข้อมูลจากแดชบอร์ดอยู่ในรายการของเรา ดังนั้นโปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเร็วๆ นี้!
คุณสามารถให้ AI เข้าถึง ClickUp Docs สำหรับฟีเจอร์การสร้างเนื้อหาได้หรือไม่? (เช่น ใช้ Docs เพื่อฝึก AI เกี่ยวกับแบรนด์หรือโทนเสียงของคุณ?)
คำตอบสั้น: ยังไม่พร้อม แต่ Wiki กำลังจะมาเร็ว ๆ นี้
วิกิอยู่ในแผนงานฟีเจอร์ AI ของเราและจะมาถึงในเร็วๆ นี้ แล้วนั่นหมายความว่าอย่างไร?
วิกิจะทำหน้าที่เป็นวิธีในการจัดอันดับเอกสารเฉพาะให้สูงขึ้นในการค้นหา AI ของคุณ ซึ่งจะช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาเฉพาะได้ นี่จะเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของการรวมวิกิสำหรับการสร้างแบรนด์หรือโทนเสียงของคุณ เพื่อให้การค้นหา AI ของเราทราบว่าจะต้องค้นหาที่นั่นก่อน
คุณสามารถบันทึกข้อมูลที่คุณป้อนก่อนหน้านี้ไว้ใน ClickUp AI ได้โดยอัตโนมัติหรือไม่?
คำตอบสั้น: สามารถเข้าถึงได้เพียงข้อมูลที่คุณป้อนไว้ก่อนหน้านี้ห้าครั้งเท่านั้น
ณ ตอนนี้ ClickUp Brain สามารถบันทึกอัตโนมัติได้เพียง 5 ครั้งล่าสุดของคุณเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เราได้รับคำแนะนำมากมายเกี่ยวกับคุณสมบัตินี้ ดังนั้นเราจึงกำลังพิจารณาที่จะเพิ่มไว้ในอนาคต
ClickUp Brain เรียนรู้บริบทได้เร็วแค่ไหน? ถ้าฉันโหลดงาน 50 งาน มันจะเรียนรู้ข้อมูลตามบริบทได้เร็วแค่ไหน?
คำตอบสั้น: ทันทีที่ข้อมูลพร้อมใช้งาน
ClickUp Brain ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำความเข้าใจและใช้บริบทของ Workspace ของคุณให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งรวมถึงการช่วยเหลือกับงาน เอกสาร แดชบอร์ด และคำถามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คำตอบจาก ClickUp Brain นั้นอิงจากข้อมูลและการโต้ตอบที่มีอยู่ใน Workspace ของคุณเท่านั้น ดังนั้นจึงสามารถปรับตัวให้เข้ากับข้อมูลใหม่ได้เมื่อมีการเพิ่มเข้ามา
ฉันใช้ OtterAI ซึ่งเชื่อมต่อกับปฏิทินของฉัน บันทึกการประชุม ถอดเสียงการประชุม และสรุปประเด็นสำคัญ คุณสมบัติการถอดเสียงด้วย AI ของ ClickUp เทียบได้หรือไม่? ฉันอยากรวมทุกอย่างไว้ใน ClickUp!
คำตอบสั้น: ClickUp ไม่ใช่ทางเลือกโดยตรง แต่มีวิธีแก้ไขที่ง่าย
แม้ว่า ClickUp Brain จะไม่ใช่ทางเลือกที่ทดแทนOtter.ai ได้โดยตรง แต่คุณยังสามารถเชื่อมต่อ ClickUp กับ Otter หรือZoom AI(ซึ่งมีให้บริการฟรีในแผนการชำระเงินทั้งหมดของ Zoom) ได้อย่างสะดวก
เมื่อบันทึกการประชุมหรือบันทึกการประชุมอยู่ในClickUp แล้ว คุณสามารถจัดรูปแบบเนื้อหาได้ตามต้องการ และสามารถเข้าถึงได้ผ่าน ClickUp Brain แน่นอน
เยี่ยมชมหน้าการผสานรวมของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม!
คำถามโพลพิเศษ: ระดับความสบายใจของคุณกับ AI คืออะไร?
เราได้ทำการสำรวจความคิดเห็นในงานเปิดตัวของเราเพื่อสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ AI ของคุณ และขอบอกเลยว่า ทุกคนดูเหมือนมืออาชีพเลยทีเดียว! นี่คือผลลัพธ์:
- 67% กล่าวว่าพวกเขากำลังใช้ AI อย่างต่อเนื่อง
- 23% กล่าวว่าพวกเขากำลังใช้งานอยู่ แต่กำลังทดสอบน้ำ
- 10% กล่าวว่าพวกเขาไม่เคยลองแต่สนใจ
หากคุณยังไม่มั่นใจในพลังของ AI และ ClickUp Brain คุณต้องเห็นมันทำงานอย่างมหัศจรรย์ใน Workspace ของคุณเอง นี่คือคุณสมบัติที่ปลดล็อกประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ช่วยให้คุณลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
ดูว่า ClickUp Brain กำลังเปลี่ยนแปลงเกมอย่างไร และจองการสาธิตอย่างรวดเร็วกับทีมของเราในวันนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ