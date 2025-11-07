Oracle Agentic AI: Är det den saknade länken i din verksamhet?

Tänk dig att ditt inköpsteam väntar i tre dagar på ett enkelt fakturagodkännande medan ekonomiavdelningen drunknar i manuella avstämningar.

Föreställ dig nu intelligenta agenter som hanterar dessa uppgifter på några minuter, lär sig dina arbetsflöden och samordnar mellan avdelningar utan mänsklig inblandning.

Oracle gick in på marknaden för agentbaserad AI i mars 2025 med en plattform som lovar just den omvandlingen.

Nedan undersöker vi hur Oracle agentic AI fungerar, vad som utmärker det och om det lever upp till automatiseringslöftet för medelstora och stora företag.

Viktiga slutsatser

Oracle integrerar agentisk AI direkt i Fusion Cloud utan extra licenskostnader.

AI Agent Studio möjliggör automatisering av arbetsflöden utan kodning med hjälp av företagsdata och regler.

Förkonfigurerade agenter från partners minskar installationstiden och klarar strikta efterlevnadskontroller.

MCP- och A2A-protokoll möjliggör säker, plattformsoberoende agent-samverkan i stor skala.

Erbjuder Oracle agentbaserad AI?

Ja. Oracle lanserade AI Agent Studio på CloudWorld London i mars 2025, med agentfunktioner direkt inbyggda i Fusion Cloud Applications.

Plattformen levereras med över 50 förinstallerade agenter som redan fungerar i ERP-, HCM-, leveranskedje- och kundupplevelsemoduler utan extra licenskostnad för Fusion-abonnenter.

Agent Studio fungerar som en kodfri byggare där affärsanvändare kan sätta ihop anpassade agenter genom att dra och släppa mallar, samordna arbetsflöden med flera agenter och välja mellan modeller som Cohere Command R+ eller Meta Llama 3.

Oracle har byggt dessa agenter med inbyggd åtkomst till Fusion-data, affärsregler och säkerhetspolicyer istället för att lägga AI ovanpå äldre system. Det arkitektoniska valet ger Oracle-agenter omedelbar kontext som verktyg från tredje part måste rekonstruera genom API-anrop.

Lanseringen innebär att Oracle hamnar i direkt konkurrens med Salesforce Agentforce, Microsoft Copilot Studio och ServiceNows agentiska erbjudanden, även om Oracles paketeringsstrategi står i skarp kontrast till konkurrenterna som tar ut konsumtionsavgifter eller tillägg per användare.

Hur fungerar det egentligen?

I grunden separerar Oracles agentiska plattform agentskapande från exekvering.

Agent Studio erbjuder en visuell arbetsyta där du kan definiera en agents mål, till exempel ”godkänn automatiskt inköpsorder under 5 000 dollar när budget finns tillgänglig”.

Du tilldelar sedan agenten en uppsättning färdigheter, som är förkonfigurerade API-anslutningar till Fusion-moduler som leverantörsskulder, budgetering eller leverantörshantering.

Agenten sammanställer en plan i flera steg, anropar nödvändiga API:er i sekvens, utvärderar resultaten mot dina godkännanderegler och slutför antingen uppgiften eller eskalerar gränsfall till en mänsklig granskare.

Bakom kulisserna använder Oracles plattform en resonemangsmotor som bryter ner högnivåinstruktioner till diskreta åtgärder.

Om en användare ber en agent att ”avstämma förra månadens utgiftsrapporter” söker agenten i utgiftsmodulen efter obestämda kvitton, korsrefererar kreditkortstransaktioner, markerar avvikelser och utarbetar en sammanfattande rapport.

Resonemangsslingan körs på Oracle Cloud Infrastructure tillsammans med den valda stora språkmodellen, så att företag kan byta modeller, till exempel från Cohere till OpenAI GPT-4o, utan att behöva skriva om agentlogiken.

Komponent Affärsfunktion AI Agent Studio Kodfri byggare för att utforma agentarbetsflöden och definiera godkännanderegler Fusion API-lager Direkt åtkomst till ERP-, HCM-, SCM- och CX-data utan mellanprogramvara Multi-LLM-router Stöd för OpenAI-, Anthropic-, Cohere-, Google- och Meta-modeller som hostas på OCI Agent Marketplace Certifierade partnerbyggda agenter som distribueras direkt i din Fusion-miljö

Marknaden är särskilt intressant.

I oktober 2025 hade Oracle utökat studion till att omfatta hundratals branschspecifika agenter från partners som Deloitte och IBM. Varje agent genomgår en 21-punkters granskning av efterlevnad som omfattar säkerhet, noggrannhet och token-effektivitet innan Oracle publicerar den.

Denna granskning minskar risken för att otestad automatisering implementeras i produktionsfinans- eller HR-system.

Hur ser det ut i praktiken?

Tänk dig en medelstor leverantör inom hälso- och sjukvården som hanterar 200 inköpsorder per vecka.

Innan Oracles agentiska AI tillkom, tillbringade deras inköpsanalytiker morgnarna med att matcha inköpsorderposter med fakturor, kontrollera budgetens tillgänglighet och skicka godkännanden via e-posttrådar. När en brådskande beställning av operationshandskar äntligen godkändes hade tre dagar gått.

Efter att ha implementerat Oracles Requisition-to-Contract Agent från marknadsplatsen komprimerades arbetsflödet dramatiskt:

Skapande av rekvisition: En avdelningschef skickar in en inköpsbegäran i Fusion Procurement. Agentvalidering: Agenten kontrollerar lagernivåer, verifierar budgetkoder och bekräftar leverantörens efterlevnadsstatus i realtid. Automatiserad vidarebefordran: För order under 5 000 dollar godkänner agenten automatiskt och genererar en inköpsorder. För högre belopp eskaleras det till CFO med ett förifylldt motiveringsmemo. Kontinuerligt lärande: Agenten flaggar återkommande budgetöverskridanden i vissa avdelningar och föreslår reviderade godkännandetrösklar varje kvartal.

Inköpsanalytikern kan nu fokusera på leverantörsförhandlingar och strategisk inköp, medan agenten hanterar 80 procent av de rutinmässiga godkännandena. Detta mönster upprepas i finansiella avslutningsprocesser, checklistor för nyanställda och kundtjänstärenden.

Denna effektivitetsvinst väcker en naturlig fråga: om flera leverantörer erbjuder agentisk AI, varför välja Oracle?

Vad gör Oracle annorlunda?

Oracles främsta konkurrensfördel är den inbyggda Fusion-integrationen.

Konkurrenter kräver ofta anpassad API-utveckling eller tredjepartskopplingar för att nå företagsdata. Oracle-agenter finns inom samma säkerhetsområde som ditt ERP-system och ärver automatiskt rollbaserade åtkomstkontroller.

När en agent hämtar finansiella data för en prognos följer den samma regler för datamaskering som gäller för mänskliga användare i den rollen. Inget separat behörighetslager, inga dubbla styrningspolicyer.

En andra fördel är flexibiliteten med flera modeller.

Medan vissa plattformar låser dig till sin egen modell, stöder Oracle OpenAI GPT-4, Anthropic Claude, Cohere Command R+, Google Gemini och till och med xAI-modeller som körs på Oracle Cloud Infrastructure.

Team kan testa vilken modell som fungerar bäst för fakturaextrahering jämfört med naturlig språkfrågeställning och sedan dirigera uppgifterna därefter. Plattformen hanterar spårning av tokenanvändning och kostnadsfördelning per modell, så att ekonomiavdelningen kan se exakt var AI-utgifterna koncentreras.

Andra viktiga styrkor är:

Ingen anpassad kodning för Fusion API:er : Agenterna har direkt tillgång till alla moduler.

Partner-ekosystemets omfattning : Över : Över 32 000 certifierade utvecklare utbildade i Agent Studio hos Accenture, Deloitte och IBM.

Inbyggd styrning: Varje agent loggar sina beslut, vilket gör revisioner enkla.

Men nackdelen är Oracles fokus på ekosystem. Om din stack i hög grad består av Salesforce eller SAP minskar Oracles inbyggda fördelar. Agent Studio passar bäst för organisationer som redan använder Fusion Cloud eller planerar en migrering.

Integrationsdjupet är avgörande, så låt oss undersöka hur Oracle ansluter till det bredare tekniklandskapet.

Integration och ekosystemanpassning

Oracle har utformat Agent Studio för att fungera inom Fusion, men är också medvetna om att företag använder hybridmiljöer.

Plattformen stöder Model Context Protocol (MCP), en ny standard som gör det möjligt för agenter att söka i externa datakällor som SharePoint, Snowflake eller Databricks utan att behöva bygga skräddarsydda kopplingar.

En agent som sammanställer en kvartalsprognos kan hämta historiska försäljningsdata från Fusion ERP, kombinera dem med marknadstrenddata från ett externt analyslager och generera scenariomodeller i ett enda arbetsflöde.

För samordning mellan flera leverantörer implementerar Oracle Agent2Agent (A2A)-anslutningar.

Föreställ dig en inköpsagent i Oracle Fusion som överlämnar en leveransuppgift till en logistikagent som körs på IBM watsonx Orchestrate.

A2A-ramverket överför kontext, såsom PO-nummer, leveransdatum och transportörspreferenser, säkert mellan systemen. Varje agent behåller sin egen säkerhetsgräns, men överföringen är transparent för slutanvändaren.

Integrationspunkt Passformens karaktär Oracle Fusion Cloud Direkt API-åtkomst med ärvda säkerhets- och affärsregler Tredjepartsagenter (IBM, Salesforce) Datautbyte via MCP- och A2A-anslutningar med säker lagring av inloggningsuppgifter Multi-LLM-leverantörer (OpenAI, Anthropic, Google) Modellera routing genom OCI med en enhetlig observationspanel Partner Marketplace Certifierade agenter distribueras direkt i Fusion-arbetsflöden med enklickinstallation.

Marknadsplatsen är inbyggd direkt i Fusion Applications, så IT-administratörer kan bläddra, testa och distribuera tredjepartsagenter utan att lämna ERP-gränssnittet.

Oracle validerar varje marknadsplatsagent mot en 21-punkts checklista som omfattar efterlevnad, säkerhet och prestanda innan godkännande. Denna kurering minskar risken för att oseriös automatisering kommer in i produktionssystemen.

När integrationen är klar, hur implementerar teamen egentligen agentisk AI utan att störa verksamheten?

Community Buzz & tidiga användares åsikter

De första reaktionerna på Oracles AI Agent Studio var delade mellan försiktig optimism och avvaktande skepsis.

På Reddits r/GenAI4all skrev en användare: ”Låter coolt, men om det inte faktiskt effektiviserar arbetsflödena är det bara ännu mer AI-hype.” En annan kommentator medgav: ”Jag har inte litat på ett Oracle-produkt sedan 90-talet och jag har inte för avsikt att börja nu.” En tredje kommenterade: ”Om det bara lägger till fler klick och instrumentpaneler utan verkliga vinster, är det AI med extra steg.”

Företagskunder berättar en annan historia, med verkliga implementationer som visar mätbara resultat där skeptikerna bara ser löften.

Emily Crow, IT-direktör på Choctaw Nation, berättar: ”Vi har redan infört över 40 generativa AI-funktioner och ser fram emot att utnyttja fler av Oracles AI-agenter för att bättre stödja våra medarbetare och förbättra den operativa effektiviteten. ”

Milwaukee Tool, en tillverkande distributör, tillskriver Oracles inbyggda agenter för att ha upprätthållit en tvåsiffrig tillväxt utan proportionell ökning av personalstyrkan inom orderhantering.

Branschanalytiker ser potential här, även om de inte skriver ut blankocheckar.

IDC:s Mickey North Rizza uttryckte sin optimistiska syn när hon sa: ”Med lanseringen av AI Agent Marketplace höjer Oracle ribban och gör det enklare för företag att införa och skala upp AI-driven automatisering.”

Denna uppfattning återspeglar en bredare analytikerkonsensus om att Oracles integrerade tillvägagångssätt löser verkliga friktionspunkter som konkurrenter fortfarande kämpar med när de kopplar AI till äldre system.

Nackdelen är genomföranderisken, som förblir hög för alla organisationer som startar med dålig datahygien eller otydligt processansvar.

Roadmap och utsikter för ekosystemet

Oracle agerar snabbt för att befästa sin position inom agentisk AI innan konkurrenterna hinner ikapp. Tre viktiga milstolpar utgör grunden för roadmappen.

I början av 2026 kommer Oracle att introducera Ask Oracle, en startsida med naturligt språk för Fusion Applications.

Istället för att navigera i menyer skriver eller säger användarna önskemål som ”visa alla förfallna fakturor över 10 000 dollar” och systemet visar då användbara dashboards.

Detta gränssnitt visar proaktivt agentrekommendationer, till exempel förslag på budgetomfördelningar när utgiftstrender avviker från prognoserna.

Senast under tredje kvartalet 2026 planerar Oracle att lansera ett massivt AI-superkluster på sin molninfrastruktur, med start med 50 000 AMD Instinct MI450 GPU:er.

Denna kluster kommer att stödja modellträning och högkapacitetsinferens för kunder som kör komplexa agentarbetsflöden. Investeringen understryker Oracles ambition att konkurrera med AWS, Azure och Google Cloud som en ledande leverantör av AI-databehandling.

Det mest omtalade är Oracles partnerskap med OpenAI, ett femårigt avtal som potentiellt kan vara värt 300 miljarder dollar i molnkapacitet.

Om OpenAI fullt ut realiseras till 2027 kommer det att bli en av Oracles största molnkunder, och Fusion-kunderna kommer att dra nytta av närheten till de senaste grundmodellerna som finns på OCI.

Partnerskapet kan också ge Oracle-kunder som använder GPT-4 eller framtida modeller tillgång till förmånliga priser.

Oracle Chief AI Officer Clay Magouyrk förutspådde att agentbaserad AI kommer att vara allmänt förekommande i våra molnapplikationer inom tre år, vilket kommer att förvandla Oracles SaaS till en självlärande, autonom driftsplattform.

Med dessa ambitiösa planer i åtanke, vad kommer det att kosta att köra Oracle agentic ai i stor skala?

Hur mycket kostar Oracle Agentic AI?

Oracle strukturerar prissättningen för att undvika den chockartade prislappen som traditionella AI-licenser innebär. AI Agent Studio ingår utan extra kostnad för befintliga Fusion Cloud-kunder.

Du kan bygga, distribuera och köra så många anpassade agenter som din prenumeration stöder utan att betala avgifter per agent. Denna paketering eliminerar de småpriser som vissa konkurrenter tar ut för varje automatiseringsarbetsflöde.

För kunder som vill vara värd för agenter på Oracle Cloud Infrastructure oberoende av Fusion kostar OCI Generative AI Agents-tjänsten 0,003 dollar per 10 000 bearbetade tecken (inmatning och utmatning sammanlagt).

En typisk agentkonversation som bearbetar en inköpsorder på 2 000 tecken och genererar en sammanfattning på 500 tecken skulle konsumera 2 500 tecken, vilket kostar cirka 0,00075 dollar per transaktion. I stor skala skulle ett företag som bearbetar 100 000 transaktioner per månad betala ungefär 75 dollar i exekveringsavgifter.

Ytterligare kostnader uppstår från lagring av kunskapsbas för sökförstärkt generering (0,0084 dollar per GB-timme) och datainhämtning vid uppladdning av dokument till agentens kontext (0,0003 dollar per 10 000 tecken).

Organisationer som behöver dedikerad GPU-kapacitet för finjustering av anpassade modeller kan boka OCI Generative AI Service Dedicated hosting för cirka 12 dollar per AI-enhetstimme, men Oracle erbjuder en 30-dagars gratis provperiod med 300 dollar i krediter för nya OCI-användare.

Dolda kostnader tenderar att dyka upp i integrationstjänster om din Fusion-miljö kräver anpassade datamappningar eller bryggor till äldre system.

Oracle-partner som Accenture och Deloitte fakturerar konsulttimmar separat, så räkna med 10 till 20 procent av din agentprojektbudget för professionella tjänster, såvida inte ditt interna team redan är certifierat på Agent Studio.

Slutsats: Oracles prissättning är transparent och konkurrenskraftig, särskilt för Fusion-kunder som undviker licenskostnader per agent. Konsumtionsbaserade avgifter skalar med användningen, vilket gör pilotprojekt överkomliga och stora implementationer förutsägbara.

Slutkommentarer

Oracle Agent Studio ger verkligt värde om du redan använder Fusion Cloud och kan acceptera en inlärningskurva före produktionsimplementering.

Den inbyggda integrationen kringgår den API-komplexitet som konkurrenterna tvingar fram, men framgången beror på datakvalitet och processklarhet, vilket många team underskattar.

Testa ett rutinmässigt arbetsflöde, till exempel fakturagodkännanden, under 30 dagar och jämför noggrannhet och cykeltid med din manuella baslinje.

För Oracle-engagerade butiker med ren datastyrning och dedikerade förfiningsresurser motiverar det paketerade prissättnings- och marknadsplats-ekosystemet investeringen jämfört med tredjepartslager.