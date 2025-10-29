Microsoft Agentic AI

I höstas såg jag en demonstration där en AI-agent självständigt samordnade tre andra agenter för att hantera en kundåterbetalning, uppdatera lagret och meddela leveransteam. Ingen människa rörde tangentbordet. Det ögonblicket tydliggjorde varför Microsofts agentbaserade AI är så viktig för dagens arbetsflöden i företag.

Om du är intresserad av autonoma AI-system som kan resonera, planera och utföra uppgifter med minimal mänsklig övervakning, har du kommit rätt. Den här guiden beskriver Microsofts strategi, prissättning och praktiska tillämpningar så att du kan utvärdera om dessa verktyg passar dina affärsbehov.

Viktiga punkter