Erbjuder Salesforce agentbaserad AI? Här är vad du behöver veta

Om du har hört ryktet om AI-agenter som faktiskt kan göra saker istället för att bara svara på frågor, så är du inte ensam.

Övergången från passiva chatbots till autonoma AI-arbetare är verklig, och Salesforce har gett sig in i leken med full kraft.

Ja, Salesforce erbjuder absolut agentisk AI, och de kallar den Agentforce.

Vad är Salesforce Agentforce?

Agentforce är Salesforces plattform för att bygga autonoma AI-agenter som finns i deras CRM-ekosystem.

Det här är inte vanliga chattbottar som spottar ut förprogrammerade svar. Istället kan de vidta konkreta åtgärder inom försäljning, service och marknadsföring utan att vänta på att du ska tala om för dem vad de ska göra härnäst.

Tänk på det så här: en traditionell AI-assistent kan hjälpa dig att skriva ett e-postmeddelande. En Agentforce-agent kan lösa ett kundsupportärende från början till slut, uppdatera register, kontrollera lager och följa upp, helt på egen hand.

Plattformen lanserades på Dreamforce 2024, där deltagarna skapade mer än 10 000 AI-agenter på några minuter under live-demonstrationer. Det är ett tydligt tecken på att Salesforce satsar stort på denna teknik.

Hur fungerar det egentligen?

Agentforce fungerar med hjälp av några viktiga tekniker som samverkar:

Atlas Reasoning Engine är hjärnan bakom verksamheten. Den utvärderar kundens behov, tar reda på vilken data som är relevant och skapar en steg-för-steg-plan för att få jobbet gjort. Salesforces forskning visade att Atlas-drivna agenter levererade svar som var dubbelt så relevanta och 33 procent mer exakta än konkurrerande lösningar (Salesforce Press Release, 2024).

Agent Builder är där du skapar eller anpassar dessa AI-arbetare. Det är utformat som ett verktyg med låg kod, så du behöver inte vara programmerare. Du kan ta befintliga Salesforce-arbetsflöden och omvandla dem till agentåtgärder med hjälp av enkla instruktioner på engelska. Det finns till och med en testmiljö där du kan se agenten tänka igenom sin plan innan den sätts i drift.

Data Cloud Integration förser agenterna med all information de behöver. Den samlar kunddata från ditt CRM-system, e-postmeddelanden, köphistorik och andra källor. Det innebär att en agent som hjälper en kund kan se hela kundens relation med ditt företag, inte bara den aktuella konversationen.