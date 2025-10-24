Hur ServiceNow förvandlar arbetsflöden till autonoma agenter

ServiceNow förvandlar sin arbetsflödesplattform till en autonom agentmotor, och chefer inom IT, HR och kundservice vill veta om löftet stämmer överens med verkligheten.

Företag som framgångsrikt implementerar dessa AI-agenter rapporterar 33 procent snabbare incidenthantering och 18 procent färre eskaleringar, men tekniken är fortfarande så pass ny att de flesta team fortfarande försöker lista ut var den passar in.

Först och främst, erbjuder ServiceNow verkligen agentbaserad AI?

Viktiga punkter

ServiceNow erbjuder agentbaserad AI via Now Assist och Agentic Framework.

AI-agenter automatiserar arbetsflöden inom IT-, HR- och kundtjänstavdelningar.

Agent Studio möjliggör skapande av agenter utan kod; Control Tower säkerställer efterlevnad.

De första användarna upplevde 33 % snabbare lösningar och färre eskaleringar i supportarbetsflödena.

Erbjuder ServiceNow agentbaserad AI?

Ja. ServiceNow levererar agentbaserad AI genom Now Assist och ServiceNow Agentic Framework, som lanserades i september 2024.

ServiceNows agentbaserade AI möjliggör autonoma arbetsflödesagenter som proaktivt löser IT-problem, hanterar medarbetarnas förfrågningar och samordnar affärsprocesser mellan avdelningar med minimal mänsklig inblandning.

Dessa målinriktade agenter är byggda på Now Platform och hanterar uppgifter inom ITSM, HR och kundservice genom att planera arbetsflöden i flera steg, utföra åtgärder och lära sig av resultaten.

Systemet representerar ServiceNows utveckling från en arbetsflödesplattform till en AI-orkestreringshub. Istället för att vänta på att människor ska utlösa varje steg analyserar dessa agenter inkommande förfrågningar, utformar genomförandeplaner och samordnar mellan system för att stänga ärenden eller utföra serviceförfrågningar automatiskt.

De viktigaste funktionerna i korthet

Kapacitet Hur det hjälper dig AI Agent Studio & Orchestrator Bygg och samordna AI-arbetsflödesagenter med lågkodverktyg och utforma agenter som utför flerstegsprocesser via kedjetänkande planering. Arbetsflödesdata Koppla samman företagsdata mellan appar och silos i realtid, så att agenterna får omedelbar tillgång till HR-, IT- och CRM-data för bättre beslut. AI Agent Fabric Service Möjliggör samarbete mellan flera agenter, så att ServiceNow och tredjepartsagenter kan kommunicera och överlämna uppgifter samtidigt som man undviker en spridning av agenter. AI Control Tower Styr och övervaka alla AI-agenters aktiviteter centralt med efterlevnadskontroller, revisionsspår och prestandaanalyser. Förkonfigurerade domänagenter Implementera färdiga agenter för kundsupport, IT-tjänstehantering och HR med fördefinierade färdigheter som du snabbt kan anpassa.

ServiceNows agentbaserade AI erbjuder flera centrala funktioner som förändrar hur organisationer hanterar serviceförfrågningar och arbetsflöden.

Dessa funktioner samverkar för att automatisera rutinmässigt servicearbete som traditionellt har tagit upp personalens tid.

AI Agent Studio ger teamen ett visuellt gränssnitt för att koppla ihop agentsteg utan att skriva kod, medan Control Tower säkerställer att varje automatiserad åtgärd loggas för säkerhetsgranskningar.

Nu när du förstår vad ServiceNows plattform kan göra, låt oss titta på vad det kostar att implementera dessa agenter.

Hur mycket kostar ServiceNows agentiska AI?

Priserna är inte offentligt tillgängliga. ServiceNow marknadsför sin agentiska AI som ett tillägg snarare än en fristående produkt och inkluderar funktionerna i prenumerationer på företagsnivå som Now Assist Pro och högre (ServiceNows prissidor, hämtade i oktober 2025).

Organisationer måste ha toppnivåabonnemang för att få tillgång till funktionerna AI Orchestrator och Agent Studio, vars kostnader ingår i dessa premiumlicenser.

Företaget har inte offentliggjort några avgifter per agent eller användningsbaserade priser. I praktiken är det endast kunder med ServiceNows högsta plannivåer som kan låsa upp dessa AI-agentfunktioner, och de slutliga kostnaderna förhandlas fram från fall till fall som en del av bredare ServiceNow-kontrakt. Det finns ännu ingen enkel pay-as-you-go-alternativ (per oktober 2025).

När du har förstått prissättningen är det bra att väga fördelarna mot eventuella nackdelar.

Viktiga fördelar och möjliga nackdelar

ServiceNows agentbaserade AI erbjuder meningsfull automatisering, men det finns vissa aspekter som teamen bör utvärdera innan de bestämmer sig.

Fördelar:

Tack vare inbyggd integration med befintliga ServiceNow-data kan agenterna omedelbart använda dina arbetsflöden, formulär och register utan komplicerade inställningar.

Ingen kodbyggare påskyndar pilotprojekt genom att låta processadministratörer konfigurera agenter med dra-och-släpp-funktioner istället för att kräva utvecklare.

Den inbyggda styrningen förenklar revisioner genom AI Control Tower, som loggar varje agents beslut för granskning av efterlevnad.

Nackdelar:

Fungerar bäst endast på Now Platform-data, så organisationer med spridda system kan behöva överföra allt till ServiceNows Data Cloud först.

Långvariga agenter behöver fortfarande mänskliga kontrollpunkter, eftersom helt autonoma beslut kan avvika utan övervakning i komplexa scenarier.

Tilläggspriserna kan snabbt stiga eftersom dessa funktioner kräver premiumlicenser istället för flexibla betalningsmodeller per användning.

Balanserad risknotering: Övervaka både kostnader och agentavvikelser noggrant under pilotprojekt. Tidiga användare rapporterar att agenterna hanterar rutinuppgifter väl, men att komplexa specialfall fortfarande ger upphov till oförutsägbara beteenden som kräver mänskligt omdöme. Budgetera för löpande justeringar och fastställ tydliga eskaleringsregler för att upptäcka undantag innan de påverkar servicekvaliteten.

Organisationer som uppnår bäst resultat kombinerar agentautomatisering med starka styrningsramar och realistiska förväntningar på var mänsklig expertis fortfarande tillför ett oersättligt värde.

Vem använder ServiceNows agentiska AI?

Tidiga användare inom olika branscher visar mätbara vinster från att implementera ServiceNows AI-agenter i produktionsarbetsflöden.

Ett globalt teknikföretag som testade AI-agenter inom IT-support såg en minskning med 33 procent i incidentlösningstiden och 18 procent färre eskaleringar till specialister (Constellation Research, september 2025).

Formula 1 skapade en AI-agent för allvarliga incidenter som minskade lösningstiden för kritiska problem med 15 till 25 minuter per incident under live-tävlingar genom autonom triage mellan team (ServiceNow-fallstudie, 2024).

Siemens Energys pilotprojekt sparade 1 200 analytikertimmar per kvartal genom att automatisera rutinmässiga arbetsflödessteg som tidigare krävde manuell samordning (ServiceNow-kundens keynote, 2024).

Dessa resultat har gemensamma mönster: agenterna är utmärkta för upprepade uppgifter med hög volym där hastighet är viktigt och beslutsträdet är väl definierat. Företag som dokumenterar sina processer tydligt innan de implementerar agenter ser snabbare avkastning än de som försöker automatisera arbetsflöden som de inte förstår till fullo.

Låt oss sedan undersöka vart ServiceNow planerar att ta denna teknik.

Vart ServiceNows agentiska AI är på väg härnäst

ServiceNow fortsätter att utöka sina agentiska AI-funktioner med flera viktiga milstolpar som formar färdplanen.

2024 Q3: Vancouver-versionen blev allmänt tillgänglig i september 2024 och tillförde ett minne mellan agenter som gör det möjligt för flera agenter att dela kontext mellan sessioner (ServiceNow release notes, september 2024).

2025 Q1: ServiceNow tillkännagav i februari 2025 ett partnerskap med NVIDIA för att utveckla anpassade stora språkmodeller optimerade för företagsarbetsflöden, med målet att förbättra agenternas resonemangsnoggrannhet (pressmeddelande från NVIDIA, februari 2025).

2026 H1: Företaget planerar att lansera ett öppet verktygs-API under första halvåret 2026, vilket gör det möjligt för ServiceNow-agenter att interagera med icke-ServiceNow-applikationer via standardiserade anslutningar (ServiceNow CEO:s resultatrapport, Q3 2025).

”Vi går från automatisering av arbetsflöden till autonoma operationer, där AI-agenter inte bara assisterar utan faktiskt kör hela serviceprocesser från början till slut”, sa ServiceNows VD Bill McDermott till investerare i oktober 2025.

Den visionen förutsätter att agenterna blir tillräckligt tillförlitliga för att kunna fungera utan ständig mänsklig övervakning, en tröskel som branschen ännu inte helt har passerat. Partnerskapet med NVIDIA och initiativet med öppet API signalerar ServiceNows satsning på att bättre modeller och bredare integration kommer att överbrygga denna tillförlitlighetsklyfta.

Hur du provar ServiceNows agentiska AI

Det tar ungefär två timmar att få praktisk erfarenhet av ServiceNows agentbaserade AI om du följer dessa sex steg.

Registrera dig för en gratis personlig utvecklarinstans på developer.servicenow.com för att få tillgång till en sandlådemiljö. Aktivera Now Assist-plugin via systemadministratörens inställningspanel. Skapa en enkel agent med flera steg i Flow Designer med hjälp av den visuella arbetsytan för att definiera utlösande villkor och åtgärder. Ställ in skyddsräcken genom att konfigurera godkännandekrav och regler för hantering av undantag i agentens egenskaper. Testa din agent i sandlådan genom att skicka in exempelpåförfrågningar och granska exekveringsloggarna i Agent Dashboard. Gå över till produktion med roller med minsta möjliga behörighet, där agenterna endast får de minimibehörigheter som krävs för deras specifika uppgifter.

Räkna med att spendera 30 minuter på den initiala installationen och ytterligare en timme på att experimentera med agentkonfigurationer. Flow Designers dra-och-släpp-gränssnitt hanterar det mesta av komplexiteten, men du behöver administratörsåtkomst till din ServiceNow-instans och vara bekant med din organisations godkännandearbetsflöden.

Efter testningen har du en fungerande prototyp som visar om agentbaserad AI passar dina servicedeskbehov.

Vanliga frågor

Fungerar ServiceNows agentbaserade AI utanför ServiceNow-plattformen? Nej. Dessa agenter fungerar inom Now-plattformen och arbetar främst med ServiceNow-data. Du kan ansluta externa system via API:er och det kommande öppna verktygsramverket, men agentens kärnfunktioner förblir inom ServiceNows infrastruktur.

Hur granskas agenternas åtgärder? Varje beslut som agenterna fattar loggas i AI Control Tower med tidsstämplar, konsulterade datakällor och vidtagna åtgärder. Compliance-team kan granska dessa revisionsspår för att verifiera att agenterna följt styrningsreglerna och eskalerat på rätt sätt när det behövts.

Kan organisationer använda sina egna språkmodeller? Inte ännu. ServiceNows agenter använder för närvarande företagets förtränade modeller och NVIDIA-partnerskapsmodellerna. Anpassad modellintegration är inte tillgänglig i versionen från oktober 2025, men ServiceNow har indikerat att denna funktion kan komma i framtida versioner.

Vilka färdigheter behöver administratörer för att distribuera agenter? Processkunskap är viktigare än kodningsförmåga. Administratörer bör förstå de arbetsflöden de vill automatisera, veta hur man använder Flow Designers visuella verktyg och förstå grundläggande styrningskoncept som godkännandekedjor och hantering av undantag. Ingen programmering krävs för standarddistribution av agenter.

Hur hanterar agenter uppgifter som de inte kan slutföra? Agenter eskalerar till människor när de når konfigurerade gränser eller stöter på scenarier som ligger utanför deras utbildning. Systemet kan vidarebefordra fastnade uppgifter till specifika team med fullständig information om vad agenten har försökt göra, så att människor kan ta över utan att behöva börja om från början.

Var ClickUp Brain passar in

ClickUp Brain fokuserar på personlig produktivitet inom ClickUp-arbetsytor, medan ServiceNow riktar sig mot företagsomfattande automatisering av ärenden och processer mellan avdelningar. ClickUp Brain hjälper individer och små team att automatisera skapandet av uppgifter, generera projektsammanfattningar och svara på frågor om arbetsytans innehåll (ClickUp Brain launch blog, 2024). ServiceNows agenter arbetar på organisationsnivå och samordnar IT-tjänstehantering, HR-onboarding och kundsupportarbetsflöden som involverar flera system och godkännandekedjor.

Team som använder båda verktygen använder vanligtvis ClickUp Brain för automatisering av projektledning och ServiceNow för servicedeskverksamhet. Valet beror på omfattningen: välj ClickUp Brain när du behöver effektivisera hur arbetet organiseras inom teamen, eller ServiceNow när du automatiserar formella serviceförfrågningar som sträcker sig över avdelningsgränserna.

Nästa steg och åtgärdslista

ServiceNow erbjuder agentbaserad AI genom Now Assist och dess Agentic Framework, som levererar autonoma agenter som kan minska incidenthanteringstiden med en tredjedel i väl utformade pilotprojekt. Dessa agenter fungerar bäst när du kombinerar dem med tydlig styrning, realistisk omfattning och kontinuerlig mänsklig övervakning för komplexa gränsfall.

Är du redo att utvärdera om ServiceNows agentbaserade AI passar din verksamhet? Gå igenom denna checklista:

Granska dina nuvarande servicedeskprocesser för att identifiera upprepade uppgifter med hög volym som agenterna kan hantera.

Kontrollera att din ServiceNow-licensnivå inkluderar tillgång till Now Assist och AI Agent Studio.

Begär en demo med fokus på ditt specifika användningsfall och be att få se revisionsspår och eskaleringshantering.

Kör en 30-dagars pilot med ett tydligt avgränsat arbetsflöde innan du utökar till ytterligare processer.

Fastställ framgångsmått i förväg och spåra både effektivitetsvinster och kvalitetsmått för att upptäcka avvikelser hos agenterna i ett tidigt skede.

Börja i liten skala, mät noggrant och utvidga först efter att du har bevisat värdet i ditt första användningsfall. Tekniken fungerar, men den kräver genomtänkt implementering för att ge hållbara resultat.