De bästa MCP-certifieringarna för agentisk AI år 2025

Jag minns att jag felsökte en kunds API-integration klockan två på natten och växlade mellan sex olika verktyg bara för att spåra ett arbetsflöde.

Den fragmenterade upplevelsen lärde mig varför universella standarder är viktiga. Model Context Protocol (MCP) lovar att lösa detta kaos genom att ge AI-system ett enda gränssnitt för anslutning till externa data och tjänster.

Till skillnad från de gamla Microsoft Certified Professional-certifieringarna som har samma förkortning, fokuserar dagens MCP-certifieringar på detta revolutionerande protokoll som förändrar hur vi bygger AI-applikationer.

Viktiga punkter

Model Context Protocol (MCP) standardiserar integrationen av AI-verktyg genom en enhetlig arkitektur.

MCP-certifieringar sträcker sig från snabba mikrokvalifikationer till djupgående bootcamps för utvecklare.

Anthropic, Hugging Face och DeepLearning. AI erbjuder mycket praktiska MCP-utbildningskurser.

Effektiv MCP-utbildning lägger tonvikt på praktiska färdigheter inom säkerhet, API-design och distribution.

Vad är MCP?

Model Context Protocol (MCP) är en öppen källkodsstandard som gör det möjligt för stora språkmodeller att säkert ansluta till externa datakällor, verktyg och tjänster via en enhetlig klient-serverarkitektur.

MCP introducerades av Anthropic i november 2024 och följer principerna om uttryckligt samtycke från användaren. Det stöder både lokala och fjärrbaserade installationer för maximal flexibilitet.

Detta protokoll löser M×N-integrationsproblemet genom att tillhandahålla ett enda gränssnittsskikt. Istället för att skapa separata anslutningar för varje verktygskombination kan utvecklare använda MCP för att skapa plug-and-play-åtkomst till tjänster som Google Drive, Slack eller företagsdatabaser samtidigt som säkerheten och användarkontrollen upprätthålls.

Den kraftiga ökningen av AI-drivna verktyg har skapat en ny integrationsutmaning som MCP direkt tar itu med. De flesta utvecklare känner till svårigheterna med att koppla samman olika tjänster, men MCP erbjuder en standardiserad lösning som eliminerar behovet av anpassade lösningar.

Översikt över MCP-certifieringsprogram

MCP-certifieringslandskapet omfattar olika utbildningsalternativ från stora teknikföretag, utbildningsplattformar och specialiserade leverantörer. Dessa program sträcker sig från omfattande bootcamps till snabba mikrokvalifikationer, var och en riktad mot olika kompetensnivåer och karriärmål.

Här är de viktigaste MCP-certifieringsprogrammen som finns tillgängliga idag:

Anthropic Academy: Omfattande praktisk kurs som täcker serverutveckling med Python-dekoratorer.

DeepLearning. AI: Kortkurs med fokus på att bygga AI-applikationer med rik kontext med MCP-integration

Hugging Face: Gratis kurs som erbjuder både grundläggande certifikat och fullständiga examensbevis.

StationX: Sex timmars bootcamp på begäran som täcker säkerhetsprocesser och anpassade arbetsflöden

Udemy: Avancerad kurs uppdaterad för produktionsklara arkitekturer med intervjuer med branschexperter

Microsoft: Öppen källkodsläroplan via GitHub och Microsoft Learn-dokumentationsserver

BytePlus: Guide för certifieringsberedskap som lyfter fram 40 % latens och 30 % resursförbättringar

Övrigt: Ytterligare alternativ via Coursera och Udacity för utveckling av grundläggande färdigheter.

Dessa program varierar avsevärt i omfattning, kostnad och erkännande, vilket gör att en noggrann utvärdering är avgörande för dina professionella mål.

En detaljerad titt på de bästa MCP-certifieringarna 2025

Varje MCP-certifieringsprogram har olika tillvägagångssätt för att undervisa i protokollet, från teoretiska grunder till praktisk implementering. Att förstå dessa skillnader hjälper dig att välja det som passar bäst för din inlärningsstil och dina karriärmål.

1. Antropisk akademi

En omfattande kurs med fokus på MCP-arkitektur, klient-server-kommunikation och praktisk utveckling med Python-dekoratorer. Deltagarna lär sig att definiera resurser, uppmaningar och hantera dokumentflöden.

Programmet är idealiskt för utvecklare som är bekanta med grundläggande Python-, JSON- och HTTP-begrepp. Det lägger tonvikt på praktisk tillämpning och utfärdar ett certifikat efter avslutad kurs.

2. Djupinlärning. AI

Det här alternativet från DeepLearning.ai är en kortfattad, målinriktad kurs som är utformad för att ge deltagarna färdigheter för att bygga AI-appar med rikt innehåll med hjälp av MCP. Ämnena omfattar standardisering av datatillgång, MCP-serverdistribution, chatbot-integration och utforskning av nya användningsfall.

I slutet får deltagarna ett mikrokvalifikationsbevis när de är färdiga, vilket gör det lämpligt för dem som söker fokuserad utbildning i praktisk MCP-implementering och MCP-certifieringar.

3. Kramande ansikte

Hugging Faces kostnadsfria, strukturerade kurs är uppdelad i grundläggande teori (enhet 1) och praktiska uppgifter (enheterna 2–3). Den täcker MCP-grunder, användningsfall och skapandet av fullständiga applikationer.

Eleverna kan erhålla ett grundläggande certifikat efter enhet 1 eller ett omfattande slutbetyg efter att ha avslutat alla kursenheter. Detta gör det utmärkt för elever som föredrar stegvis, praktisk utbildning och mcp-certifieringar.

4. StationX

Denna sex timmar långa, on-demand-videokurs är skräddarsydd för AI-utvecklare, säkerhetsforskare och automatiseringsspecialister. Den täcker MCP-grunder, skapande av server-klient, säkerhetsimplementeringar, anpassade arbetsflöden och dataintegration.

Kursen är mycket praktisk och ger ett certifikat efter avslutad kurs, lämplig för yrkesverksamma som snabbt behöver skaffa sig kunskaper i MCP-grunder och MCP-certifieringar.

5. Udemy

En annan populär certifiering är en avancerad, nyligen uppdaterad kurs (per september 2025) som fördjupar sig i MCP:s teori, säkra serverarkitekturer, integrationer med LangChain och LangGraph samt distributionstekniker med Docker, AWS eller Cloudflare.

Kursen innehåller intervjuer med branschexperter, vilket gör den idealisk för deltagare som vill tillämpa MCP i produktionsmiljöer. Deltagarna får ett certifikat som belyser praktiska, avancerade tekniker och MCP-certifieringar.

6. Microsoft

Microsoft erbjuder en öppen källkodsbaserad läroplan som är tillgänglig via GitHub och Microsoft Learn, med praktisk utbildning inriktad på integration av MCP med Microsoft-tjänster.

Det utfärdar inga formella certifieringar utan lägger tonvikten på praktiska tillämpningar, särskilt när det gäller att integrera aktuell dokumentation i AI-modeller.

Detta är dock idealiskt för utvecklare som är intresserade av att använda MCP inom Microsofts ekosystem MCP-certifieringar.

7. BytePlus

BytePlus erbjuder en guide för certifieringsförberedelser som beskriver steg såsom att studera MCP-specifikationer, genomföra rekommenderade kurser och bygga MCP-servrar eller -klienter.

Guiden lyfter fram konkreta prestandaförbättringar, inklusive 40 % minskning av latens och 30 % resursbesparingar.

Även om det inte erbjuder formella certifieringar, fungerar det som en strukturerad färdplan för utvecklare som strävar efter mätbara MCP-expertis-MCP-certifieringar.

Övriga (Coursera och Udacity)

Ytterligare grundläggande program som finns tillgängliga via plattformar som Coursera och Udacity erbjuder vanligtvis videobaserade föreläsningar om centrala MCP-färdigheter.

Dessa utbildningar leder vanligtvis till slutbetyg snarare än formella examensbevis, och de saknar ofta praktiska bedömningar.

Dessa kurser passar nybörjare eller personer som vill förstå grundläggande MCP-begrepp innan de går vidare till mer djupgående praktisk utbildning och MCP-certifieringar.

De praktiska programmen får genomgående högre betyg i studenternas nöjdhetsundersökningar, särskilt de som kräver faktisk serverinstallation och klientintegrationsprojekt.

Risker och efterlevnadsaspekter att tänka på

MCP-implementeringar medför specifika säkerhetsutmaningar som certifieringsprogrammen måste ta itu med. Att förstå dessa risker hjälper dig att utvärdera om en kurs täcker väsentliga säkerhetsrutiner på ett heltäckande sätt.

Viktiga säkerhetsaspekter att beakta är bland annat:

Validering av leveranskedjan: Verifiera MCP-serverns äkthet genom signerade paket och godkända lager. Tokenhantering: Implementera OAuth-tokens med minsta möjliga behörighet och korta giltighetstider. Användarens samtyckesprotokoll: Säkerställ uttryckliga begäranden om tillstånd för varje klientanslutning och parametervalidering. Sessionssäkerhet: Bind sessionsidentifierare till användarspecifik information med hjälp av säker slumpmässig generering.

Dessa metoder överensstämmer med Legit Securitys MCP-säkerhetsramverk och hjälper till att förhindra vanliga attackvektorer som promptinjektion och exponering av inloggningsuppgifter.

Vanliga frågor

Det finns ännu ingen officiell leverantörsneutral MCP-certifiering. Nuvarande certifikat är mikrocertifikat eller slutbetyg från kursleverantörer.

Model Context Protocol har inget samband med Microsofts nedlagda Certified Professional-program, som avslutades 2021.

Anställningschefer prioriterar praktisk erfarenhet av REST API:er, OAuth 2.0 och faktiska MCP-implementeringar framför enbart certifikat.

De flesta omfattande program kräver grundläggande kunskaper i Python, JSON och HTTP, även om vissa introduktionskurser börjar med grunderna.

Ja, MCP-koncepten gäller i stor utsträckning API-design, säkerhetsprotokoll och systemarkitektur utöver specifika implementationer.