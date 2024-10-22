Ja, ClickUp är en av de snabbast växande apparna under 2018

Vilket sätt att avsluta 2018 på.

Efter så många fantastiska nya lanseringar och en otrolig tillväxt är vi glada att kunna meddela att...

ClickUp är en av Zapiers 10 snabbast växande appar under 2018!

Vi är så tacksamma mot alla våra användare som har upplevt ClickUp som värdefullt för att organisera sitt arbete och sina projekt på ett helt nytt sätt. Och att ni tycker att det är enkelt att ansluta ClickUp till era andra verktyg via Zapier.

Detta följer på nyheten i juli att vi också var en av de bästa apparna för halvåret.

ClickUp strävar efter att vara den mest kompletta produktivitetsplattformen som finns, som är enkel men användbar. Detta är ett bevis på att du och dina team tycker att ClickUp är oerhört användbart.

ClickUp integreras med Zapier för att smidigt automatisera många mindre uppgifter som du annars skulle behöva göra manuellt.

Här är några exempel på vad du kan göra med ClickUp och Zapier:

ClickUp integreras också med massor av andra verktyg! Att använda vårt API för att hjälpa dig att hantera ditt arbete och ditt team mer effektivt är faktiskt ett av våra främsta mål.

ClickUp har många integrationer som du kan använda utan Zapier, till exempel med Slack, Github, Gitlab, Everhour, Toggl, Harvest, Google Drive, Box och mer. Se hela listan här.

Finns det några andra snabbväxande företag på listan? Ja.

Dessa andra toppföretag finns också med på listan över Zapiers tio snabbast växande appar:

Vad händer härnäst?

Nej, vi är inte klara än. Vi har mycket mer planerat för 2019:

Gantt-diagram

Inbox

Mål

Portföljer

ClickUp 2. 0

Stort tack till Zapier för att ni har tagit med oss! Och tack till er för att ni stöttar oss.