Planera en affiliate-marknadsföringskampanj: en steg-för-steg-guide

Sam O'Brien är marknadschef för Affise – en global SaaS PRM-marknadsföringslösning. Han är expert på tillväxtmarknadsföring med bakgrund inom produktledning och design och brinner för innovation, tillväxt och marknadsföringsteknik.

Att driva ett företag är svårt. Du måste ha många olika roller och försöka göra allt perfekt, men naturligtvis passar inte alla dessa roller lika bra. För många är marknadsföring fortfarande den största utmaningen som småföretagare.

Att få in leads, öka exponeringen och driva försäljningen kan vara det svåraste, men det är också det mest tillfredsställande. Hela poängen med ditt företag är att sälja, tjäna pengar och få pengarna att rulla in. Ka-ching! 💰

Affiliate-marknadsföring kan vara lösningen på dina problem. Det fungerar på ett enkelt sätt. Du erbjuder en annan marknadsförare provision för att de skaffar leads och ökar kännedomen om dina produkter och din verksamhet.

Du betalar dina affiliates endast när de presterar, vilket ökar din avkastning på investeringen och gör risken för misslyckade investeringar nästintill obefintlig. Dina vinstmarginaler minskar något, men eftersom din affiliate sköter all marknadsföring är det värt det.

Ta ClickUps affiliateprogram som exempel. Affiliates får en utbetalning för varje ny användare de hänvisar, inklusive gratiskonton! ClickUp drar samtidigt nytta av den extra exponeringen och leadgenereringen som kommer från att arbeta med högkvalitativa affiliates. Det är själva definitionen av ömsesidigt fördelaktigt. Ansök här för att börja tjäna pengar!

Följ de åtta enkla stegen nedan för att utveckla ett högpresterande affiliate-marknadsföringsprogram!

1. Bestäm din målgrupp

Vet du vem som köper din produkt? 🤔

Innan du påbörjar en affiliate-marknadsföringskampanj måste du veta vilka dina kunder är, var de bor, deras ålder, inkomst osv. Du bör veta vilka problem din produkt löser och vilka behov och bekymmer din målgrupp har.

Ta reda på vem du vill nå och skapa en kundavatar för ditt företag. Ju tydligare bild du har av din målkund, desto bättre förstår du vem de är och desto större är sannolikheten att du når dem och får dem att gå vidare i din försäljningstratt. Det är viktigt att anpassa ditt varumärke efter målgruppen, så att du kan kommunicera med och betjäna dem på bästa sätt i allt du – och dina affiliates – gör.

Försök ta reda på var dina kunder håller till. Är de på YouTube eller Instagram? Vad söker de efter på Google? Vilka influencers följer de? Vilka bloggar läser de och vilka poddar prenumererar de på? Många affiliates använder sina följare på sociala medier för att övertyga dem att klicka på affiliate-länkar.

När du har svaret på dessa frågor vet du vilka affiliates du ska anlita för att nå din målgrupp.

via EasyAffiliate

2. Sätt upp mål

Om du inte har några mål har du inget att mäta din framgång eller misslyckande mot. Definiera SMART-mål: specifika, mätbara, uppnåbara, realistiska och tidsbundna. Dessa marknadsföringsmål hjälper dig att bedöma om ditt affiliateprogram fungerar.

Ett exempel på ett SMART-försäljningsmål kan vara att du inom två månader vill ha 20 affiliates som genererar minst 2 000 leads. Du bör utvärdera framgången för din affiliate-marknadsföringskampanj mot dessa mål och även definiera KPI:er för att mäta den dagliga och veckovisa prestationen.

Att sätta upp mätbara mål hjälper dig att identifiera styrkor och svagheter i din marknadsföringsstrategi, så att du kan göra lämpliga förändringar vid rätt tidpunkt.

Du kan också sätta upp ambitiösa mål. Det är mål som ligger utanför dina nuvarande möjligheter, men som uppmuntrar dig att sträva hårdare, uppnå mer och vinna bättre. 🎯

via Bodybuildingmealplan. com

3. Kolla in konkurrenterna

Vad hindrar dig från att erövra världen? Konkurrensen! Om du vill att ditt företag ska växa måste du veta var du står i förhållande till dina konkurrenter. En grundlig konkurrentanalys kan hjälpa dig att fastställa en referenspunkt för ditt affiliateprogram.

Din forskning bör besvara följande frågor:

Vad är deras strategi för intäktsdelning? Tjänar affiliate per klick eller får de en standardprovision?

Använder de ett affiliate-nätverk för att hitta affiliates?

Hur stöder handlaren affiliate-marknadsföraren? Erbjuds någon utbildning?

Vilka är villkoren för affiliate-programmet?

Vilka mätvärden använder de för att följa upp framstegen?

Syftet med denna undersökning är att du ska kunna attrahera rätt affiliates och få dem att välja dig framför dina konkurrenter.

Genom att utvärdera dina konkurrenters affiliate-program kan du söka efter möjligheter att förbättra dem och hitta sätt att göra det bättre. 📈

4. Optimera din konverteringskanal

Affiliates kommer att ta hänsyn till din konverteringsfrekvens innan de väljer dig framför andra. Arbeta med din användarupplevelse, webbdesign och försäljningstext för att förbättra detta. Detta kommer att ha en direkt inverkan på din EPC och öka programmets antagandegrad.

Det mått som de flesta affiliates är intresserade av är intäkter per klick (EPC). EPC är ett mått på lönsamheten för en affiliate-marknadsföringskampanj. Affiliates föredrar att lägga sin värdefulla tid på att marknadsföra de produkter och tjänster som ger dem mest pengar.

Det är svårt att få affiliates med låg EPC. Det är en ombytlig värld, det kan vi lova!

Intäkterna kommer att förbättras i takt med konverteringsgraden. Det är meningslöst att ha hundratusentals leads om du bara konverterar 100 av dem till köpande kunder. Optimera din konverteringskanal för att konvertera maximalt antal leads och göra samarbetet med dig mer lönsamt.

Ju mer de kan tjäna, desto fler högkvalitativa affiliates kommer du att attrahera.

via Crazyegg. com

5. Bestäm om du vill använda ett affiliate-nätverk

Beroende på dina mål kan du välja att driva ditt affiliateprogram själv eller gå med i ett affiliatenätverk. 👥

Att göra det själv kan vara besvärligt och ökar arbetsbelastningen som du egentligen vill minska.

Istället kan du gå med i ett nätverk som hjälper dig att hitta affiliates och underlättar din relation med dem. Affiliatenätverk tar dock en del av provisionen för varje försäljning de är inblandade i, vilket kan vara ett problem.

Om du bestämmer dig för att gå solo och vill hantera affiliates direkt behöver du projektledningsprogramvara som hjälper dig med resurshantering, uppgiftshantering och att definiera tydliga mål.

Oavsett om du väljer programvara för affiliate-marknadsföring eller ett affiliate-nätverk bör valet baseras på din budget, dina prioriteringar och din kapacitet.

via Entrepreneur. com

6. Hitta lämpliga affiliates

Detta är den avgörande delen av din affiliate-resa: att hitta rätt personer. När du startar ditt affiliate-program måste du aktivt söka efter partners. Sociala medieplattformar som Facebook och LinkedIn har blomstrande affiliate-communityn som du kan gå med i.

Förutom engagemang i sociala medier kan du nå ut till affiliates via e-post, genom att gå med i affiliate-webbplatser eller genom att skicka meddelanden till influencers som har recenserat produkter som liknar dina eller vars följare liknar din målgrupp. Glöm inte att lägga till en e-postsignatur för företagets ägare för att visa dina mottagare vem de pratar med.

Var försiktig när du väljer affiliates och acceptera inte alla som ansöker. Du vill inte ha och behöver inte innehåll av låg kvalitet – det skadar ditt rykte. Acceptera endast de sökande som stämmer överens med ditt varumärkes mål.

Det är svårt att rekrytera affiliates som visar sig vara en tillgång, men när du väl har ett bra team som arbetar för dig och försäljningen börjar rulla in, kommer de att motiveras att arbeta ännu hårdare. 🤝

7. Stöd dina affiliates

Alla affiliates du anlitar kommer inte att vara proffs. De flesta kommer att ha liten eller ingen utbildning inom affiliate-marknadsföring.

Du bör vara redo att stödja dina affiliates med ett fantastiskt affiliate-verktyg. En annan bra idé är att ha en affiliate-manager som kan hjälpa dem att öka sina intäkter och därmed även din försäljning.

Skapa en aktiv gemenskap där du ständigt interagerar med dina affiliates och hjälper dem när det behövs. Många företag använder Facebook-grupper online för att öka kunskapen och förståelsen bland sina partners.

Du kan också anordna ett evenemang då och då, eller kanske hålla ett webbinarium för att dela med dig av tips och tricks som hjälper nya affiliates och utbildar dem i att använda spårningsprogram och dashboards.

Kom ihåg detta: Ju bättre dina affiliates presterar, desto mer vinst kommer du att göra.

8. Testa allt

När ditt affiliateprogram är igång ska du övervaka det regelbundet och göra förbättringar vid behov.

Testning är avgörande.

Helst bör du använda A/B-testning. Testa två affiliate-marknadsföringskampanjer parallellt och släng den som inte fungerar.

Använd dina mål för att utveckla KPI:er för dina affiliates och för att övervaka deras prestanda.

Be om feedback från dina affiliates så att du aktivt kan göra ändringar som förbättrar resultaten. Uppdatera kontinuerligt ditt marknadsföringsmaterial, dina reklammaterial och dina erbjudandekoder.

Du kan uppmuntra dina affiliates genom att skicka dem exklusiva rabatter via e-post, höja provisionssatserna eller skicka dem en gåva.

Få fler idéer för att förbättra dina affiliate-marknadsföringskampanjer med våra AI-förslag.

Börja använda affiliate-marknadsföring

Nu bör du ha en bättre uppfattning om hur du startar ett affiliateprogram. Oavsett om du säljer kläder, smycken eller en tjänst inom SaaS-området kan en affiliate-marknadsföringskampanj ta ditt företag till nya höjder.

Affiliate-marknadsföring kan vara otroligt lukrativt. Det kan till och med bli din mest framgångsrika marknadsföringskanal när du väl har bestämt dig för din målgrupp och satt upp dina mål. Det är också en "säker hamn" om du inte har tid att hålla koll på budgetar. Du kan välja att gå med i ett affiliate-nätverk eller anlita en manager som hittar och stöttar dina nya partners åt dig.

Affiliate-marknadsföring är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att nå en bred publik som du inte skulle nå via traditionella försäljnings- och marknadsföringskampanjer. Genom att använda influencer-modellen kan du nå potentiella kunder till en bråkdel av kostnaden för reklam.

En framgångsrik affiliate-marknadsföringskampanj kan driva trafik och generera leads som ingen annan marknadsföringskanal och är extremt riskavvisande. Vad väntar du på? Gå in i den fascinerande världen av affiliate-marknadsföring idag. 🤝