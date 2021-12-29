ClickUp + Minerva: Gör 2025 till ditt bästa år hittills

Chau Mui är tillväxtmarknadsförare på Minerva, där hon har som uppdrag att göra internet till en enklare plats för alla. är tillväxtmarknadsförare på Minerva, där hon har som uppdrag att göra internet till en enklare plats för alla.

Ahh, nytt år, nytt jag!

Varje år sätter vi upp nyårslöften för oss själva, och varje år verkar det som om de avtar redan innan januari är över...

Ta en stund och tänk tillbaka på det senaste nyårslöftet du gjorde.

Har du försökt att börja träna, läsa fler böcker eller äntligen starta det nya företaget du alltid pratat om?

Om du är som de flesta människor är det troligt att du hade lite svårt att hålla fast vid dina nyårslöften, och vet du vad? Det är helt normalt!

De flesta människor vet inte hur man håller fast vid ett nyårslöfte eftersom de inte har lagt upp en rätt plan. Visst, vem som helst kan spela fotboll, men för att vinna krävs rätt träning, strategi och lag för att genomföra det. Det är svårt att uppnå nyårslöften utan en väl genomtänkt och strukturerad plan.

Därför samarbetar vi med ClickUp och affärseffektivitetscoachen och ClickUp-konsulten Yvonne Heimann för att skapa den ultimata e-postkursen i produktivitet som hjälper dig att bli så produktiv som möjligt!

Så vad är Minerva egentligen?

Minerva är ett gratis tillägg till Google Chrome som skapar interaktiva instruktionsguider! Användare kan lära sig hur man gör vad som helst online genom att helt enkelt följa en prick.

Oavsett om du är distansarbetare, student eller helt enkelt en ny användare av en plattform kan Minerva hjälpa dig att enkelt lära dig och dela med dig av hur man gör vad som helst online – på halva tiden. Vår kurs visar dig alla tips och tricks för att skapa den perfekta arbetsplatsen för dig på ClickUp. 😉

Minerva

Hur du förbereder dig för framgång

Det första steget för att uppnå ditt mål är att identifiera de exakta åtgärder du behöver vidta för att nå dit. För att ta reda på det måste du göra en uppgiftsgranskning.

En uppgiftsgranskning är helt enkelt en organiserad logg över vad du gör varje dag.

Du kommer att bli förvånad över vad du lägger din tid på. När du väl ser allt du gör kommer du att kunna skära ned, delegera och hantera din tid effektivt för att passa in i ditt nyårslöfte.

Är ditt nyårslöfte att läsa en bok i veckan? Då kanske du kan passa in 15 minuter extra direkt efter att du borstat tänderna men innan ditt första möte.

Utan en uppgiftsgranskning kommer du spontant att försöka passa in ditt nya mål utan struktur. Detta gör det lättare att hoppa över och så småningom glömma bort det. Målet är att förvandla din resolution till en lättsmält vana som naturligt passar in i din dagliga eller veckovisa rutin.

Minerva

Att börja året med en plan hjälper

ClickUp är den perfekta plattformen för att utarbeta din plan, följa dina framsteg och få en överblick över praktiskt taget allt du arbetar med.

Oavsett om du sätter upp mål för ditt privatliv eller yrkesliv kommer vår kurs att visa dig hur du skapar, delegerar och automatiserar alla de olika uppgifter som krävs för att uppnå ditt mål. Du kanske upptäcker att du lägger mycket tid på uppgifter som du skulle kunna delegera.

Du kanske upptäcker att du inte har avsatt tillräckligt med tid för att faktiskt nå ditt mål. Du kanske upptäcker att du behöver börja sova mer!

Oavsett vad du upptäcker kommer du att lära dig hur du planerar din tid mer effektivt. 🙌

Med ditt nyårslöfte i åtanke kan du nu börja dela upp det i mindre delar som passar in i din schemaläggning.

Vi presenterar vår e-postkurs om produktivitet 2022

Vår mission är att göra arbetet så enkelt som möjligt, så att du kan ägna mer tid åt att göra saker du älskar (som att titta på Squid Games på Netflix), och vi hoppas att du får göra mer av det under 2022.

Vår kostnadsfria 3-veckors e-postkurs visar dig exakt hur du konfigurerar processer för att effektivisera ditt arbete med hjälp av ClickUp och Minerva.

Du kommer att lära dig hur du:

Skapa en personlig ClickUp-arbetsyta som passar dina behov

Skapa och designa mallar för att förkorta dina uppgifter

Delegera och tilldela uppgifter till ditt team

Tusentals entreprenörer och yrkesverksamma över hela världen har använt Yvonnes tips för att få bättre grepp om sina mål, och nu ska vi göra samma sak för dig. Med 7 enkla videor, steg-för-steg-guider och fördesignade mallar kommer du att få igång dina nyårslöften på nolltid.

Vad kommer du att åstadkomma under 2022? 😉

Anmäl dig gratis till vår kurs på clickup.minervaknows.com!