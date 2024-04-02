Hur hittar jag en delsträng i Python?

Hej! Är du nyfiken på hur man hittar alla förekomster av en viss delsträng i en större sträng i Python? Då har du tur! Låt oss dyka in i detta med en rolig, lättförståelig metod som använder Pythons `find()`-metod. Detta lilla kodningsäventyr kommer inte bara att lösa ditt problem utan också lägga till ett coolt snutt till din verktygslåda!

Förstå uppgiften

Python-strängar har en robust uppsättning metoder för att manipulera och söka igenom text. Om du vill hitta varje enskilt index där en viss delsträng börjar inom en sträng behöver du ett systematiskt sätt att göra det, särskilt eftersom Pythons inbyggda `find()`-metod endast returnerar den första förekomsten från en given startpunkt.

Den föreslagna lösningen

För att fånga alla förekomster, även de som överlappar varandra, kan vi skapa en anpassad funktion. Denna funktion kommer att gå igenom strängen från början till slut och fånga varje startindex där delsträngen dyker upp. Så här gör du:

Hur funktionen fungerar

Initialisera starten: Vi börjar vid strängens början (index `0`). Sök efter delsträngen: Metoden `find()` söker efter delsträngen från det aktuella `start`-indexet. Returnera om inte hittad: Om `find()` inte hittar delsträngen returnerar den `-1`, vilket säger åt vår funktion att avbryta sökningen. Yield index: Om index hittas, `yield` (ungefär som att returnera) indexet. Gå vidare: Öka indexet `start` med längden på delsträngen för att hoppa över denna förekomst. För att hitta överlappande delsträngar ökar du helt enkelt med 1 (`start += 1`).

Exempel i praktiken

Låt oss titta på funktionen i ett verkligt scenario för att bättre förstå:

Förklaring av utdata:

När du kör ovanstående kod bör du se följande:

[1, 11, 18, 21]

Dessa siffror representerar indexen i `input_string` där delsträngen `”in”` börjar. Observera att det finns vissa överlappningar – ganska smart, eller hur?

Sammanfattning

Denna metod erbjuder ett mångsidigt sätt att hitta delsträngar i alla strängar. Oavsett om du hanterar datafiltrering, gör textanalyser eller bara leker med strängar, utökar denna funktion Pythons kapacitet på ett enkelt och effektivt sätt.

Prova gärna att leka med ökningen i slingan för att hantera överlappande fall och se hur utdata förändras. Lycka till med kodningen, och kom ihåg att varje rad kod är ett steg mot att bemästra Python! 🚀

