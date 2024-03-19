ClickUp utnämnt till Fast Companys årliga lista över världens mest innovativa företag 2025

ClickUp ansluter sig till Nvidia, YouTube, Taco Bell och många andra

San Diego, Kalifornien – 19 mars 2024 — ClickUp, produktivitetsplattformen som samlar arbetet på ett ställe, har utsetts till Fast Companys prestigefyllda lista över världens mest innovativa företag 2024.

Årets lista lyfter fram företag som formar branschen och kulturen genom sina innovationer. Dessa organisationer sätter nya standarder och uppnår anmärkningsvärda milstolpar inom alla sektorer av ekonomin. Förutom världens 50 mest innovativa företag uppmärksammar Fast Company 606 organisationer inom 58 sektorer och regioner.

”Det är otroligt att för andra året i rad hamna på topp 10 i kategorin Arbetsplats på denna prestigefyllda lista!”, säger Zeb Evans, VD och grundare av ClickUp. ”Vi satsar dubbelt så mycket på innovation under 2024 och är på god väg att nå flera milstolpar på vår resa mot att bli den ultimata appen för arbete. Tidigare i år lanserade vi ClickUp Brain, det första AI-neuronala nätverket för arbete. ClickUp Brain är den första AI-tjänsten som hämtar kunskap från hela organisationens arbetsyta för att eliminera arbete om arbete och spara tid åt människor. Tid är vår mest värdefulla resurs och vi brinner för att ge den tillbaka till våra kunder.”

Världens mest innovativa företag är Fast Companys signum och ett av dess mest efterlängtade redaktionella projekt under året.

Redaktörerna och skribenterna på Fast Company har identifierat de företag som driver utvecklingen framåt över hela världen och inom olika branscher, efter att ha utvärderat tusentals ansökningar genom en konkurrensutsatt ansökningsprocess. Resultatet är en globalt omfattande guide till dagens innovationer, från nystartade företag till några av världens mest värdefulla företag. Fast Companys paket om de mest innovativa företagen finns tillgängligt online, i appform via iTunes och i tidningskiosker från och med den 26 mars. Hashtaggen är #FCMostInnovative.

”Vår lista över de mest innovativa företagen är både en omfattande översikt över innovationsekonomin och en ögonblicksbild av de affärstrender som präglat året”, säger Brendan Vaughan, chefredaktör för Fast Company. ”Vi såg extraordinära innovationer över hela linjen under 2023, men vi såg också ett antal tydliga mönster: AI:s växande fotavtryck och inflytande, liveevenemangens triumferande återkomst och stora framsteg inom klimatteknik. Vi står inför svåra utmaningar på många fronter, men de lösningar vi hyllar i MIC ger mig stort hopp om framtiden.”

Denna senaste utmärkelse kommer efter en rad andra priser och utmärkelser för ClickUp. Företaget utnämndes också till Inc Power Partner och en av Forbes Americas Best Start-Up Employers 2024. Det utnämndes också till nummer 1 i flera G2-kategorier, inklusive projekt- och portföljhantering, arbetshantering och projektsamarbete.

OM CLICKUP

ClickUp är världens enda allt-i-ett-plattform för produktivitet som anpassar sig efter hur människor vill arbeta. Den ersätter alla enskilda verktyg för produktivitet på arbetsplatsen med en enda, enhetlig plattform som inkluderar AI, projektledning, dokumentsamarbete, whiteboards, kalkylblad och mål. ClickUp grundades 2017 och har sitt säte i San Diego. Företagets mission är att göra världen mer produktiv. Som ett av de snabbast växande SaaS-företagen i världen har ClickUp hjälpt mer än 10 miljoner användare och 2 miljoner team att leva ett mer produktivt liv och spara minst en dag varje vecka. För mer information, besök www.clickup.com.

OM FAST COMPANY

Fast Company är det enda mediemärket som helt ägnar sig åt den viktiga korsningen mellan affärer, innovation och design, och engagerar de mest inflytelserika ledarna, företagen och tänkarna om framtidens affärer. Fast Company har sitt huvudkontor i New York City och ges ut av Mansueto Ventures LLC, tillsammans med vår systerpublikation Inc. , och finns online på www.fastcompany.com.