ClickUp prisad på Forbes lista över Amerikas bästa startup-arbetsgivare 2025

San Diego, 11 mars 2024 — ClickUp har tilldelats utmärkelsen på Forbes lista över Amerikas bästa startup-arbetsgivare 2024. Denna prestigefyllda utmärkelse delas ut av Forbes och Statista Inc. , världsledande statistikportal och leverantör av branschrankningar. Utmärkelselistan offentliggjordes den 5 mars 2024 och kan ses på Forbes webbplats.

Rankningen America’s Best Startup Employers 2024 granskar de bäst presterande startup-företagen som arbetsgivare genom definierade KPI:er för att guida potentiella kandidater i att hitta innovativa och stabila startup-företag att arbeta för. Företag som beaktas i utvärderingen måste ha sitt huvudkontor i USA, ha grundats mellan åren 2014 och 2021, ha minst 50 anställda och uppvisa en startup-struktur.

Mer än 7 miljoner datapunkter samlades in och analyserades. Av 20 000 företag kvalificerade sig endast 3 000 för en djupgående analys baserad på tre kriterier:

Arbetsgivarens rykte: Relevanta aspekter av arbetsplatsen och söktermer definieras och testas (t.ex. medarbetarengagemang, företags-/företagskultur, företagsstrategi, ...). Algoritmbaserad textanalys användes för att kategorisera positivt, neutralt eller negativt innehåll. Medarbetarnöjdhet: Ämnen som berörde personalbehållning, ersättning och förmåner, flexibilitet på arbetsplatsen, mångfald och inkludering etc. Tillväxt: Data om webbplatstrafik, personalökning, totalt antal anställda, lediga tjänster etc. har analyserats.

Baserat på undersökningsresultaten är ClickUp mycket glada över att ha blivit erkända på Forbes lista över Amerikas bästa små arbetsgivare 2024.

”Vi är otroligt stolta över att ha blivit erkända som en av de bästa startup-arbetsgivarna av Forbes”, säger Derek Dahlin, chef för personal och juridik på ClickUp. ”Vårt engagemang på ClickUp handlar inte bara om att vara bäst på produktivitetsprogramvara, utan också om att främja en kultur där exceptionella individer kan blomstra och bygga legendariska karriärer. Detta erkännande från Forbes är ett bevis på den livfulla, tillväxtorienterade miljö vi har skapat för vårt team.”

Om ClickUp

ClickUp är världens enda allt-i-ett-plattform för produktivitet som anpassar sig efter hur människor vill arbeta. Den ersätter alla enskilda verktyg för produktivitet på arbetsplatsen med en enda, enhetlig plattform som inkluderar AI, projektledning, dokumentsamarbete, whiteboards, kalkylblad och mål. ClickUp grundades 2017 och har sitt säte i San Diego. Företagets mission är att göra världen mer produktiv. Som ett av de snabbast växande SaaS-företagen i världen har ClickUp hjälpt mer än 10 miljoner användare och 2 miljoner team att leva ett mer produktivt liv och spara minst en dag varje vecka. För mer information, besök www.clickup.com.