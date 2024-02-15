Experterna är överens: ClickUp Brain är ett kraftfullt AI-verktyg som snabbar upp allt ditt arbete

Vad händer när du samlar några av de mest framstående AI-experterna för ett virtuellt evenemang som får dem att bli imponerade av din produkt?

Vi kallar det en lyckad lanseringsfest för ClickUp Brain!

Vår fantastiska panel bestod av bland andra Riley Brown, medgrundare av Visionairy, som testade ClickUp Brain själv för att utnyttja alla möjligheter som AI erbjuder inom hans arbetsområde.

Andra experter som Devin Reed, innehållschef på Clari, Shakira Floyd, marknadschef på Satori Ops, och Jonathan Maxim, grundare och VD för Viral App Launch, delade alla en imponerad reaktion när de såg ClickUp Brain i aktion.

Det som skiljer ClickUp Brain från andra verktyg är att det inte bara är ännu ett generativt verktyg för att skapa och redigera innehåll eller spotta ur sig några skämt. Det här är en kraftfull AI-lösning som fungerar som ett neuralt nätverk som kopplar samman uppgifter, dokument, människor och all kunskap inom ditt företag för omedelbar tillgång till svar.

Under vårt evenemang delade paneldeltagarna med sig av sina erfarenheter av hur tråkigt manuellt arbete kan vara. Riley Brown förklarade särskilt behovet av att komma ikapp med videoredigering, men att man ofta fastnar i det operativa arbetet.

Se AI-lanseringsfesten på begäran för att höra våra AI-experter och se en demonstration av ClickUp Brain i aktion!

Att hitta tid att arbeta med det mest betydelsefulla arbetet – som inte kan utföras av AI – är en vanlig åsikt bland de flesta yrkesverksamma. Men när det gäller att samordna team, få snabba projektuppdateringar, undvika kontextbyten och hitta den där nålen i höstacken av information, är ett verktyg som ClickUp Brain en game changer som sparar tid, ökar effektiviteten och får arbetet gjort snabbare.

Här går vi igenom de viktigaste funktionerna som presenterades på vår lanseringsfest och svarar på några av dina mest angelägna produktfrågor.

ClickUp Brain-funktioner som stal showen

Vi gick igenom en massa imponerande funktioner för att visa hur ClickUp Brain inte bara passar in i ditt dagliga arbete utan också förbättrar det avsevärt och sparar tid åt dig. Här är några av de funktioner vi tog upp under vår lanseringsfest:

Få tillgång till ClickUp Brain var du än befinner dig

Vårt AI-verktyg är inte gömt, utan den nya AI Chat-upplevelsen är tillgänglig där du behöver den i ditt arbetsområde. Det är en självbetjäningsportal där du kan söka efter svar och hålla ditt team i ett oavbrutet flöde.

Automatisera arbetsflöden och skala upp din SaaS-verksamhet med ClickUp AI

Med tillgång till ständig informationsdelning kan du fokusera på individuella uppgifter och samarbeta i teamet utan avbrott. När teamen uppdaterar sina uppgifter eller samarbetar kring leveranser kan du med ett enkelt tryck aktivera AI så att alla kan se befintliga dokumenterade beslut och data.

Vilka uppgifter är populära i din arbetsmiljö?

Börjar du någonsin dagen med att behöva veta vilken uppgift som är viktigast och mest betydelsefull?

Med ClickUp Brain kan du skriva in frågor för att se vilka uppgifter i ditt arbetsområde som har mest aktivitet, så att du kan prioritera det arbete som verkligen behöver göras omedelbart. Se enkelt aktivitetsöversikter för uppgifter för att komma ikapp och slippa scrolla oändligt genom uppdateringar.

Sök i kunskapsbasens dokument för att hitta exakt information.

Om du är som vi på ClickUp har vi alla våra företags kunskapsbasdokument inom vår plattform som vi kan komma åt när som helst. Dessa dokument kan dock ha dussintals sidor när allt vi behöver är att snabbt hitta en bit information som "Firar ClickUp President's Day?" eller "Hur mycket är ClickUps hälsobidrag?"

Sammanfatta snabbt aktiviteten för en uppgift under en viss tidsperiod och ställ specifika frågor om uppgiftsägaren, förfallodatum, kommentarer och mycket mer.

Dessa frågor och svar kan verka små, men de sparar vårt team från att slösa tid på att söka igenom dokument. Och med hundratals anställda som regelbundet slösar några minuter här och där, blir det snabbt en stor summa.

Utnyttja kraften i AI med StandUp och skapa statusrapporter för upp till 10 personer, vilket förvandlar rutinmässiga avstämningar till spännande framstegsrapporter. Dessa regelbundna avstämningar håller oss inte bara ansvariga, utan firar också individens och teamets insatser.

Skapa en sammanfattning av en uppgift över en viss antal dagar för att snabbt få en översikt över uppdateringar, uppgifter och flaskhalsar.

Föreställ dig att dina enskilda möten, teammöten och retrospektiva möten flyger fram samtidigt. Dagliga standup-möten med hjälp av ClickUp AI ger realtidsöversikt, vilket säkerställer att du förblir flexibel samtidigt som du kan fokusera på större mål, såsom målsättning.

För de dagar när du behöver en snabb översikt över framstegen för att hålla igång momentumet, öppna StandUp-kortet för att få den information som är viktigast för dig under veckan.

Vanliga frågor om ClickUp Brains säkerhet, produkt och prestanda

Kan jag som ägare av ClickUp Workspace hämta data från privata dokument?

Kort svar: Ingen kan komma åt privata dokument om de inte har fått tillstånd.

Vi är stolta över transparensen i ClickUp-plattformen, men vi prioriterar ännu högre att skydda dina data och din organisations kunskap.

Våra AI-sökfunktioner är helt beroende av behörigheter, så de privata uppgifter du tillhandahåller till din ClickUp-miljö – eller det som delas offentligt med dig – är det enda du kommer att se.

Samarbete är nyckeln med ClickUp 3. 0 Docs så att du snabbt kan dela, ställa in behörigheter eller exportera till interna eller externa användare.

Säkerhetsfunktionerna relaterade till ClickUp Brain är en del av ClickUps övergripande säkerhetsåtgärder, som inkluderar saker som SOC 2-kompatibilitet, ISO-certifieringar, GDPR-kompatibilitet och lokaliserad datahosting.

Kort svar: ClickUp AI, så klart!

AI Knowledge Manager i ClickUp Brain är kopplad till alla ClickUps hjälpdokument, vilket innebär att du kan få snabba svar på hur du använder alla dess olika funktioner – utan att behöva leta efter dem på en annan sida.

Ställ allmänna frågor om ClickUp Brain, specifika frågor om din arbetsyta eller till och med hur du använder ClickUp Brain.

Vi ger också massor av användbara tips och tricks – några av dem lär vi oss fortfarande själva – på våra sociala mediekanaler, så se till att följa oss på LinkedIn, Instagram, X (Twitter) och TikTok!

Vad är AI-begränsningen? ChatGPT har till exempel en begränsning för hur många gånger du kan använda det under en tre timmars period.

Kort svar: Obegränsad användning i våra betalda abonnemang

Det finns ingen gräns för dina ClickUp Brain-inmatningar på våra betalda planer – förutom eventuella begränsningar som skulle komma från ChatGPT:s API om enorma mängder (vi pratar om hundratusentals) inmatningar används på mycket kort tid.

Du kan dessutom vara säker på att vi inte har tillgång till användarnas innehåll, så dina AI-data i ClickUp är säkra och privata.

För dig som först vill prova ClickUp AI gratis , jättebra! Det bör du nog göra direkt. Vi har dock begränsningar för vår kostnadsfria testversion, men det upphör med ett betalt abonnemang.

Som en påminnelse är ClickUp Brain tillgängligt för 5 $/månad per användare, vilket är ett fynd när man tänker på att ChatGPT4 kostar 19,99 $/månad.

Kommer vi att kunna använda ClickUp AI för att hämta data från instrumentpaneler?

Kort svar: Inte ännu

Vi arbetar redan hårt med framtiden för ClickUp Brain, vilket innebär att vi ser till att kunderna har de absolut bästa AI-funktionerna att använda i sitt arbetsutrymme. Att hämta data från instrumentpaneler står på vår lista, så håll utkik efter mer information snart!

Kan du ge AI tillgång till ClickUp Docs för funktionen för innehållsgenerering? (dvs. använda Docs för att träna AI på ditt varumärke eller din tonfall?)

Kort svar: Inte ännu, men Wikis kommer snart.

Wikis finns med på vår AI-funktionsplan och kommer snart. Så, vad betyder det?

Wikis fungerar som ett sätt att ranka specifika dokument högre i din AI-sökning, vilket gör att du kan prioritera specifikt innehåll. Detta är ett perfekt exempel på hur du kan inkludera wikis för ditt varumärke eller din ton, så att vår AI-sökning vet att den ska söka där först.

Kan du spara dina tidigare inmatningar automatiskt i ClickUp AI?

Kort svar: Endast dina fem senaste inmatningar är tillgängliga.

För närvarande kan ClickUp Brain endast spara dina senaste fem inmatningar automatiskt. Vi har dock fått mycket feedback om just denna funktion, så det är något vi överväger att lägga till i framtiden.

Hur snabbt lär sig ClickUp Brain sammanhang? Om jag laddar 50 uppgifter, hur snabbt lär det sig sammanhanget i data?

Kort svar: Så snart data blir tillgängliga.

ClickUp Brain är utformat för att så snabbt som möjligt förstå och utnyttja sammanhanget i ditt arbetsutrymme. Detta inkluderar hjälp med uppgifter, dokument, instrumentpaneler och andra frågor och svar.

Svaren från ClickUp Brain baseras helt enkelt på de data och interaktioner som finns tillgängliga i ditt arbetsutrymme, så det kan anpassas till ny information så snart den läggs till.

Kort svar: ClickUp är inte ett direkt alternativ, men det finns enkla lösningar.

Även om ClickUp Brain inte är ett direkt alternativ till Otter.ai, har du möjlighet att integrera ClickUp med antingen Otter eller Zoom AI (som bekvämt nog är tillgängligt gratis i alla betalda Zoom-abonnemang).

När transkriptet eller mötesanteckningarna finns i ClickUp kan innehållet formateras hur du vill och är naturligtvis tillgängligt via ClickUp Brain.

Besök vår integrationssida för att lära dig mer!

Bonusfråga: Hur bekväm är du med AI?

Under vår lanseringsfest genomförde vi en undersökning om era erfarenheter av AI, och vi kan konstatera att ni alla verkar vara proffs! Här är resultaten:

67 % uppgav att de aktivt använder AI

23 % uppgav att de använder det, men testar fortfarande

10 % uppgav att de inte har provat men är intresserade

Om du fortfarande är osäker på kraften i AI och ClickUp Brain måste du se hur det fungerar i din egen arbetsyta. Det här är verkligen effektivitetshöjande funktioner som hjälper dig att minska det manuella arbetet och fokusera på det som är viktigast.

Se hur ClickUp Brain förändrar spelplanen och boka en snabb demo med vårt team idag för att öka din produktivitet.