Az automatizálástól a környezeti mesterséges intelligenciáig: megoldásokkal kapcsolatos tanácsadói perspektíva a jövőről

A mai szervezetek többsége egy frusztráló mintában ragadt. Bevezették az AI eszközöket. Kialakították az automatizálást. Lenyűgöző koncepcióbizonyítékokat mutattak be az egyes csapatokon belül. Mégis, valahogy a várt átalakító termelékenységnövekedés továbbra is elérhetetlennek tűnik.

A probléma nem a technológia.

A legtöbb vállalat még mindig az AI érettségének első fázisában működik: a szilárd automatizálásban.

A szilárd automatizálás és a következő fázis közötti szakadék, ahol az AI valóban környezeti, proaktív és kontextusérzékeny lesz, az egyik legjelentősebb versenyképességi fordulópontot jelenti a mai üzleti életben.

A jel, hogy készen áll a fejlődésre

Honnan tudja, hogy szervezete készen áll-e a szilárd automatizáláson túllépni? Megfigyeltem egy bizonyos mintát, amely jelzi a készenlétet. `

Teljes körű munkafolyamat: Kifejezetten konkrét felhasználási esetekre, például támogatási jegyek kezelésére vagy kódgenerálásra és -ellenőrzésre tervezték, ügynöki mesterséges intelligencia felhasználásával. Funkcionális összekapcsolódás szükségessége: A munkafolyamatok összekapcsolásának igénye a fel- és lefelé irányuló funkciókkal, például a kiadáskezeléssel, a termékfejlesztési tervekkel, a képzéssel és a megvalósítással. Eszközök konszolidálása: az eszközök elszaporodásának és az AI-licencek átfedésének csökkentése

Amikor a munkafolyamatok érettsége és konszolidációja egyszerre következik be, a szervezet készen áll arra, hogy a szilárd automatizálásról az egységes, környezeti AI felé fejlődjön.

Ez a konvergencia pillanat fontos. Ekkor a csapatok abbahagyják a „Mit tud ez az eszköz?” kérdést, és elkezdik azt kérdezni, hogy „Hogyan hozhatunk létre olyan környezetet, ahol az AI megérti az egész működésünket?”

A csapatokat visszatartó akadályok

Még egyértelmű felkészültség esetén is a legtöbb szervezet ugyanazokkal a akadályokkal szembesül:

Technológiai konszolidáció: Az AI megfigyeléséhez, tanulásához és cselekvéséhez szükséges közös környezet nélkül a csapatok nem tudnak előrelépni.

Kulturális akadályok: A funkciók közötti tudásmegosztás, a szándékos támogatás és az AI használatának gyakorlására alkalmas biztonságos környezet hiánya gátolja a fejlődést.

Nincs súlypont: A vezetés által támogatott mesterséges intelligencia stratégia hiánya miatt a szervezetek szilárd struktúrákba szorulnak.

Itt válik elengedhetetlenül fontossá az AI transzformációs mátrix.

AI-átalakulási mátrix

A szervezeteknek mindkét tengelyen magas szintű érettségre van szükségük: AI-érettség és kontextus-érettség. Lehet, hogy a világ legkifinomultabb AI-képességeivel rendelkezik, de ha a kontextusa több tucat egymástól független eszközre van felosztva, akkor az AI-je továbbra sem fogja felismerni a legfontosabb mintákat.

Gyakori tévhitek tisztázása

Mielőtt a csapatok előreléphetnek, át kell gondolniuk, hogy mi is valójában az AI.

Generatív mesterséges intelligencia vs. ügynöki mesterséges intelligencia:

A generatív mesterséges intelligencia egyszeri feladatokat lát el.

Az agens AI strukturát, korlátokat és egyértelmű munkameghatározásokat igényel az ismételhető eredmények elérése érdekében.

Az ambient AI nem „csak úgy megtörténik”. Szándékos tervezést igényel a kontextus megosztása, a koordináció és a világos szabályok kialakítása érdekében.

Gondoljon rá így: egy ChatGPT-hez hasonló felület nem teszi valamit ügynökké, ahogyan a kormánykerék sem teszi valamit önvezető autóvá.

A valódi ügynöki mesterséges intelligencia meghatározott paraméterek között működik, több lépésből álló munkafolyamatokat hajt végre, és a felhalmozott kontextus alapján hoz döntéseket. A környezeti mesterséges intelligencia még ennél is tovább megy, láthatatlanul működik a háttérben az egész működés során.

Amikor a kapcsolódó munkafolyamatok felszabadítják a valódi értéket

Hadd mutassak egy konkrét példát arra, hogy mi változik, ha a szigetelt automatizálásról az összekapcsolt, ügynöki munkafolyamatokra tér át.

Automatikus kontextus rögzítés: Az ügynökök összegyűjtik és központosítják az értékesítési ciklusok fontos részleteit.

Zökkenőmentes átadás: A kontextus visszakereshető a szállítási és ügyfélszolgálati csapatok számára, így megszűnik a kommunikációs szakadék.

Tudásgyarapítás: az információk megőrződnek és bővülnek, nem vesznek el a különböző eszközök között.

Ez nem csak a hatékonyságról szól.

A cél egy olyan intézményi memória létrehozása, amely valóban megmarad és az idő múlásával egyre értékesebbé válik. A régi modellben az értékesítési kontextus e-mailek, csevegőüzenetek és különböző rendszerekben szétszórt találkozói jegyzetek között reked. Az ambient AI modellben ez a kontextus automatikusan oda áramlik, ahol és amikor szükség van rá.

A kontextus az igazi gyorsító Amint az AI hozzáférhet a szervezeti kontextusához, feladataidhoz, ütemterveidhez, beszélgetéseidhez és döntéseidhez, már nem íróeszközként viselkedik, hanem elemzőként.

A vezetői szerep fejlődése

Ahogy a szervezetek az alapvető automatizálástól a valódi környezeti mesterséges intelligenciáig fejlődnek, a vezetés szerepe alapvető változáson megy keresztül.

Vezetői támogatás: A vezérigazgatóknak és a technológiai igazgatóknak az AI-t technikai kísérletből nem megkerülhető üzleti követelménnyé kell emelniük.

Stratégiai összehangolás: Egységes útiterv kidolgozása, amely elősegíti a technológiai konvergenciát és egységesíti a vállalat egészében használt eszközöket.

Kulturális fejlődés: Befektetés a munkaerőbe gyakorlati közösségek, aktív képzési programok és folyamatos tanulás révén.

Ez nem a technikai szakértelemről szól. Arról szól, hogy olyan szervezeti feltételeket teremtsünk, amelyek lehetővé teszik a környezeti AI fejlődését. Ez azt jelenti, hogy elkötelezzük magunkat a konvergencia mellett, még akkor is, ha az egyes csapatok nem akarnak lemondani a kedvenc eszközeikről. Ez azt jelenti, hogy befektetünk az infrastruktúrába és a irányításba, amelyek lehetővé teszik a biztonságos, funkciók közötti AI műveleteket. A legfontosabb azonban az, hogy az AI átalakulást stratégiai prioritásként kezeljük, nem pedig taktikai kísérletek sorozataként.

Két megközelítés a környezeti AI kiépítéséhez

Devin Stoker, a ClickUp mesterséges intelligencia kiválósági központjának igazgatója, széles körben együttműködött olyan szervezetekkel, amelyek ezt az átmenetet végigcsinálták. Két különböző megközelítést lát, amelyek vállalat-szintű környezeti mesterséges intelligenciához vezethetnek.

1. A marginális nyereségek összesítése

Lényegében ez hasonló a Sir Dave Brailsford vezette brit kerékpáros csapat megközelítéséhez, amely a marginális nyereség összesítésére összpontosított” – magyarázza Devin. „Úgy vélem, hogy minden új, kiváló minőségű ügynök vagy mesterséges intelligencia munkafolyamat 1%-os marginális nyereséget jelent a vállalat számára. Ha továbbra is befektet ezekbe a fejlesztésekbe, az eredményeként a környezeti mesterséges intelligencia zökkenőmentesen integrálódik az összes folyamatába.

Ebben a modellben:

Minden jól megtervezett ügynök vagy munkafolyamat hozzáadott értéket jelent.

A valódi változás akkor következik be, amikor a fejlesztések a csapatok és funkciók között halmozódnak.

2. A háttérben működő környezeti mesterséges intelligencia

A második megközelítés, amelyet Devin leír, az AI-ra összpontosít, amely automatikusan a háttérben dolgozik, hogy feladatait elvégezze. Ezek a környezeti ügynökök nem igényelnek közvetlen parancsokat a támogatás nyújtásához.

A ClickUp többféle környezeti ügynököt tartalmaz, amelyek képesek kérdésekre válaszolni a csevegésben, intézkedéseket hozni a munkafolyamatok részeként, idővel alkalmazkodni a felhasználói visszajelzésekhez, és akár a háttérben frissíteni a vállalat tudását.

Kontextusérzékeny: A felhasználó környezete és folyamatban lévő tevékenységei alapján működik.

Háttérművelet: Diszkréten működik a háttérben, elkerülve a folyamatos felhasználói interakciót.

Személyre szabott: Tanul a felhasználói viselkedésből, és alkalmazkodik az egyéni igényekhez.

Tudásfenntartás: Az ambient AI automatikusan frissíti és gazdagítja a szervezeti tudást.

Mindkét megközelítésnek van egy közös kritikus követelménye: konvergált környezetre van szükségük, ahol az AI hozzáférhet a teljes kontextushoz az összes munkában, kommunikációban és együttműködésben.

A környezeti ügynökök csendes ereje A környezeti ügynökök leginkább alulértékelt előnye, hogy autonóm módon működnek, így nincs szükség manuális utasításokra. Háttérben gyűjtik a kontextust, továbbítják az információkat a megfelelő helyre, rögzítik a tudást, mielőtt az elveszne, és fenntartják a kapcsolószövetet, amelyet a csapatoknak soha nincs idejük dokumentálni.

Az előrelépés útja

A szilárd automatizálástól a környezeti mesterséges intelligenciáig vezető út nem csupán a jobb technológia bevezetéséről szól. Arról szól, hogy olyan feltételeket teremtsünk, amelyek között a mesterséges intelligencia világosan, kontextusban és folyamatosan működhet.

A legsikeresebb szervezetek a következőkre törekednek:

Kötelezze el magát a konvergenciára: egyesítse a munkát, a tudást és az együttműködést egyetlen környezetben.

Megosztja az AI-tanulmányokat: Építsen ki egy funkciók közötti tudásmegosztási kultúrát.

Tegye stratégiai fontosságúvá az AI-t: Kezelje az AI-átalakulást elsődleges prioritásként, ne csak egy újabb IT-projektként.

Azok a szervezetek, amelyek végrehajtják ezt az átállást, nem csak jobb termelékenységet érnek el. Olyan összetett hatást váltanak ki, amelyben minden egyes fejlesztés megkönnyíti és értékesebbé teszi a következőt.

Mesterséges intelligenciájuk okosabbá válik, mert több kontextussal rendelkezik. Csapatuk gyorsabbá válik, mert kevesebb időt töltenek kereséssel és többet alkotással. Versenyelőnyük növekszik, mert olyan ütemben tudnak végrehajtani, amelyet versenytársaik nem tudnak utánozni.

A kérdés nem az, hogy meg kell-e tenni ezt az átállást, hanem az, hogy hogyan lehet azt hatékonyan végrehajtani. Az a kérdés, hogy Ön fog-e vezetni, vagy csak nézni fogja, ahogy versenytársai előrehaladnak.