Összefoglalás: Az AI felváltja a digitális marketingeseket, vagy csak átalakítja a munkájukat? Tudja meg, mely feladatok automatizálhatók, mely készségek lesznek fontosabbak, és hogyan tervezze meg következő lépéseit.

Főbb tanulságok

Az AI csökkenti a rutin feladatokat, de növeli a stratégiai marketingkészségek iránti igényt.

A termelésorientált szerepek visszaszorulnak, míg az insight-vezérelt szerepek értéke növekszik.

Az AI átalakítja a marketingesek munkáját, de nem váltja ki őket teljesen.

A marketingesek akkor érnek el sikereket, ha munkájukat a bevételi eredményekhez kötik.

Az AI valóban felváltja a digitális marketingeseket?

Az AI nem fogja eltüntetni a digitális marketingeseket, de csökkenti és összevonja a tisztán végrehajtó, ismétlődő vagy junior szerepköröket.

A stratégiára, kereskedelmi eredményekre és integrált tervezésre összpontosító pozíciók sokkal rugalmasabbak, míg a szűk csatorna-üzemeltetői szerepekre nehezedik a legnagyobb nyomás.

Az AI a teljes folyamatban átveszi a rutin jellegű termelési és optimalizálási feladatokat, az alapvető eszközök létrehozásától a kampányok finomításáig és az egyszerű betekintések feltárásáig. Az Ön hozzájárulása az irányvonal meghatározása, a kompromisszumok megkötése, valamint a minőség és az integritás biztosítása felé tolódik el.

Összességében a pozíció egyre összetettebbé válik, még akkor is, ha a ranglétrán alacsonyabb szintek száma csökkenhet.

Valós hatások: mi automatizálódott már?

A mai mesterséges intelligencia eszközök megjelenése előtt a digitális marketingesek a hét nagy részét eszközök előállításával, kampányok konfigurálásával és teljesítményadatok gyűjtésével töltötték. Ez a munka gyakran korlátozta, hogy hány ötletet tudtak kipróbálni, és milyen mélyrehatóan tudtak a stratégián gondolkodni.

Ma már a szokásos eszközök generálják az első vázlatokat, egyszerűsítik a beállítást és gyors áttekintést nyújtanak az eredményekről. Sok csapatban ez lerövidítette a termelési ciklusokat és csökkentette a rutinmunkát.

Azok a marketingesek, akik jól használják ezeket a képességeket, több időt fordítanak az iránymutatásra, a finomításra és a kísérletekből való tanulásra, miközben arra számítanak, hogy korábbi munkaterhelésük jelentős része idővel automatizálhatóvá válik.

A marketinget és a reklámozást formáló AI-trendek

Az AI egyre inkább alapvető eleme lesz a hirdetésvásárlásnak, a tartalomkezelő rendszereknek és az elemzéseknek, nem pedig csak egy kiegészítő eszköz. A főbb trendek ismerete segít a digitális marketingeseknek eldönteni, hogy mire fordítsák erőfeszítéseiket, és mely munkafolyamatok fognak változni.

1. Célorientált, AI-alapú kampányok

Az olyan platformok, mint a Google és a Meta, olyan kampánytípusokat futtatnak, amelyek automatikusan kezelik a licitálást, a hirdetések elhelyezését és a kreatív rotációt, ha világos célokat és eszközöket ad meg.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a mikromanagementről áttér a célok meghatározására, a minőség nyomon követésére és jobb inputok kidolgozására. Az ügyfelek és a vezetőség ma már elvárja a marketingesektől, hogy stratégiát határozzanak meg, míg a rendszer végrehajtja azt.

2. Mindig aktív generatív mesterséges intelligencia tartalomrendszerek

Sok csapat használja az AI-t, hogy folyamatos szövegáramot és kreatív változatokat állítson elő blogokhoz, hirdetésekhez és életciklus-kampányokhoz. Ez megváltoztatja az elvárásokat: inkább a szerkesztői ítélőképesség, a tesztelési tervek és a márka koherenciája alapján ítélnek meg, mint a nyers írási sebesség alapján. Néhány marketinges úgy írja le a hetét, hogy „kevesebb gépelés, több szerkesztés és gondolkodás”.

3. Analitikai segédpilóták és betekintési rétegek

Az elemző eszközök és a copilotok természetes nyelven válaszolnak a kampány teljesítményével kapcsolatos kérdésekre és észlelik az anomáliákat. A csapatoknak erőteljesebb kritikai gondolkodásra van szükségük az ok-okozati összefüggésekről, a kísérletek minőségéről és arról, hogy mely betekintések alapján érdemes cselekedni. A copilot javaslatokat tesz, a marketinges pedig értelmezi azokat.

4. AI-irányítás és megfelelés

A szabályozó hatóságok és a platformok szigorítják a nyomon követés, a személyre szabás és a szintetikus média szabályait. A digitális marketingeseknek meg kell érteniük az adatvédelem alapjait, a hozzájárulás, az AI által generált tartalom nyilvánosságra hozatala és a márka kockázatait, mielőtt kampányokat indítanak. A kormányzás ma már a kampánytervezés része, nem utólagos gondolat.

Ezek a trendek mind arra ösztönzik a digitális marketingeseket, hogy inkább szervezők legyenek, ne pedig gombnyomogatók. A következő részben részletesen bemutatjuk, mely képességek fontosabbak ma, és melyeket lehet biztonságosan kiszervezni.

Fejleszteni és elhagyni kívánt készségek

Mivel az AI egyre több rutinfeladatot és felületi elemzést végez, a versenyelőny a döntéshozatal, a stratégia és az együttműködés felé tolódik el. A digitális marketingeseknek az AI-t a meglévő készségeik kiegészítőjeként kell kezelniük, nem pedig azok helyettesítőjeként.

Készségek, amelyekre érdemes összpontosítani

Az ügyfelekről szerzett ismeretek, a pozícionálás, a kísérletezés, a márkaértékelés és a funkciók közötti kommunikáció egyre értékesebbé válnak, mert az AI nem tudja ezeket teljes mértékben magáévá tenni.

Sok marketinges arról számol be, hogy több időt fordít szerkesztésre, tesztek tervezésére és az értékesítési vagy termékcsapatokkal való egyeztetésre.

Vásárlói és piaci betekintés

Pozicionálás és történetmesélés

Kísérletezés és mérés

Márka és kreatív ítélőképesség

Funkciók közötti kommunikáció

Az AI-eszközök ismerete és felügyelete

Tegye láthatóvá ezeket a készségeket heti szokások révén: ismétlődő kísérletek áttekintése, rendszeres ügyfélhívások vagy előre megtervezett idő a promptok finomítására és az AI és az emberi teljesítmény összehasonlítására. Használja a kampány eredményeit és esettanulmányokat, hogy bemutassa a növekedést ezeken a területeken.

Kevesebb hangsúlyt kapó vagy kiszervezhető készségek

A rutin tartalomgyártás, a manuális kulcsszó- és listakészítés, az alapvető jelentések és a szűk, egycsatornás finomítások kevésbé jelentősek, mivel ezeket a feladatokat átveszik az eszközök. Ezeknek a feladatoknak a megértése továbbra is fontos a minőségbiztosítás szempontjából, de nem elsődleges értékajánlatként.

Rutin tartalomszerkesztés

Kézi kulcsszó- és közönséglisták

Alapvető teljesítményjelentés

Csak egycsatornás végrehajtás

Egyszerű eszköz- és banner-módosítások

Fokozatosan adja át ezeket a feladatokat az eszközöknek, miközben megtartja a minőség ellenőrzésére szolgáló könnyű felülvizsgálati szokását. Például, minden héten hasonlítsa össze az AI által optimalizált kampányokat a manuális alapértékekkel, és dokumentálja a tanulságokat. Ezáltal a kiszervezett munka tanulási ciklussá válik.

Karrier kilátások

A marketinges pozíciók átlagosnál gyorsabban növekednek, a reklám-, promóciós és marketingmenedzserek száma egy évtized alatt várhatóan 6–8%-kal fog növekedni.

A The Future of Jobs Report becslése szerint az AI 2030-ig 9 millió munkahelyet szüntet meg, de 11 millió újat teremt. A stratégiai marketing iránti kereslet összességében növekszik, még akkor is, ha egyes végrehajtás-intenzív pozíciók megszűnnek.

A digitális csatornák folyamatos növekedése, a szigorúbb adatvédelmi szabályozás, valamint a személyre szabott szolgáltatások és a mérhető ROI iránti magasabb elvárások mind növelik a képzett digitális marketingesek iránti igényt. Az automatizálás csökkenti az alacsony értékű volumeneket, miközben növeli a komplex, csatornák közötti munkával kapcsolatos elvárásokat.

A fizetés általában akkor a legmagasabb, ha a digitális marketingesek közel állnak a bevételekhez – teljesítmény, növekedés, életciklus – és komplex vagy szabályozott szektorokban dolgoznak. A szektorok közötti váltás (például az e-kereskedelemről a B2B SaaS-ra) vagy a marketing műveletek vagy elemzések felé történő elmozdulás javíthatja mind a stabilitást, mind a javadalmazást.

A rugalmas pályák közé tartozik a növekedési marketing, az életciklus és a megtartás, a P&L felelősséggel járó teljesítményi szerepek, a szabályozott iparágakban betöltött marketing szerepek, valamint a hibrid marketing műveletek vagy az AI felügyeleti pozíciók.

A niche kiválasztása és az arra való felkészülés továbbra is a marketingesek kezében lévő kulcsfontosságú eszköz.

Mi jön ezután?

A bizonytalanságot leginkább apró, átgondolt kísérletekkel lehet kezelni, nem pedig nagy karrierbeli kockázatokkal. Ezek a lépések teljes munkaidős munkával is összeegyeztethetők, és összetett előnyt jelentenek.

1. Stabilizálja jelenlegi szerepét

Térképezd fel, hol van már jelen az AI a rendszeredben – hirdetési platformok, tartalomkezelő eszközök, CRM – és jelentkezz önkéntesnek, hogy segíts dokumentálni vagy javítani ezeket a munkafolyamatokat.

Egyeztessen vezetőjével arról, hogy az AI hogyan fogja megváltoztatni a kampányok felépítését, a jelentéstételt és az eredményekkel kapcsolatos elvárásokat, hogy Ön is a megoldás részének tekintsék.

Térképezd fel az AI-t az eszköztárában

Dokumentálja a jelenlegi kampány lépéseit

Jelölje meg az automatizálható, alacsony kockázatú feladatokat

2. Mélyreható ismeretek elsajátítása egy területen

Válasszon egy fókuszterületet (például életciklus, teljesítmény, tartalmi stratégia), és tervezzen negyedévente 1–2 mesterséges intelligenciával kiegészített kísérletet. Használjon mellékprojekteket vagy alacsony kockázatú kampányokat a gyakorláshoz, majd az eredményeket esettanulmányokba foglalja.

Válasszon szakterületet

Tervezzen meg egy kis mesterséges intelligencia kísérletet

Mérje fel a mutatókat és a tanulságokat

3. Hosszabb távú lehetőségek megnyitása

Idővel bővítse ismereteit olyan kapcsolódó területekkel, mint a marketingelemzés, a marketingműveletek vagy az AI-irányítás, hogy eljusson a rugalmasabb és magasabb beosztásokhoz.

Hosszú távú értéke abban rejlik, hogy az AI-t is magában foglaló eredményeket és rendszereket birtokol, nem pedig csak egy eszközlistát ismer.

Tanuljon meg egy elemzési vagy BI platformot

Készítsen egyszerű AI-használati útmutatót

Kövesse nyomon saját kísérleti portfólióját

Záró gondolatok

Az AI átveszi a rutin jellegű digitális marketing munkákat és emeli az elvárásokat, de nem szünteti meg az ügyfeleket és a bevételeket megértő emberek iránti igényt.

Azok a digitális marketingesek, akik hajlandóak megtanulni az AI-t, élesíteni az ítélőképességüket és csapatok között együttműködni, valószínűleg nem csak kockázatot, hanem gazdagabb szerepköröket is látnak majd. Kezelje az AI-t úgy, mint egy infrastruktúrát, amelyet megtanul vezetni, ne pedig a karrierje végzetét.

Gyakran ismételt kérdések

Összpontosítson a stratégia tanulására, a mérésre, és arra, hogy olyan személy legyen, aki minőségbiztosítást végez és javítja az AI eredményeit valódi kampányokban. Jelentkezzen önkéntesnek a munkafolyamatok dokumentálására, a hibák felismerésére és kísérletek javaslatára. Értéke a végrehajtás sebességéről a döntések minőségére helyeződik át.

Támaszkodjon hipotézisek kidolgozására, kreatív tesztelésre és az ajánlatok és a közönség körüli funkciók közötti koordinációra. Az AI kezeli a mechanikát, Ön pedig a kérdéseket, amelyek irányítják. Mutassa meg, hogy képes problémákat megfogalmazni, kétértelmű eredményeket értelmezni és az érdekelt feleket összehangolni.

Az ügynökségekre nagyobb nyomás nehezedhet a termelési volumen és a számlázható órák tekintetében. A vállalaton belüli pozíciók gyakran szorosabban kapcsolódnak az üzleti stratégiához és a bevételekhez. Akár így, akár úgy, az eredményekért való felelősségvállalás és az AI-vel való jártasság segít. Gondold át, melyik környezetben tudsz gyorsabban tanulni.

A specializációk továbbra is hasznosak, de érdemes a csatornák közötti gondolkodásmódra, a kísérletezésre és az AI-vezérelt platformok működésének megértésére helyezni a hangsúlyt. Az a csatornaszakértő, aki képes teszteket tervezni és a rendszer döntéseit értelmezni, értékesebb, mint az, aki csak a gombokat állítja be.

A növekedési marketing, a termékmarketing, az ügyfélsiker-menedzsment vagy a marketingoperációk hasonló készségeket igényelnek, és előnyös, ha az AI-vel is ismerik őket. Ezek a pozíciók a kampánytervezést, az adatok kezelését és az érdekelt felek menedzselését értékelik – mindezek átvihetők a digitális marketingből.