Az AI felváltja az ügyvédeket, vagy csak átalakítja a munkájukat?

Az AI-ről szóló, a jogi karrierek megszűnését jósló előrejelzések ütköznek a valóságban tapasztalható lassabb változásokkal.

A Goldman Sachs 2023-ban arra figyelmeztetett, hogy a generatív AI 300 millió munkahelyet tehet ki automatizálásnak, azonban 2024 végén az amerikai ügyvédi irodák 78%-a még mindig egyáltalán nem használ AI-eszközöket.

Ez az óvatos bevezetés a jogi ágazat konzervatív hajlamát tükrözi, de a helyzet gyorsan változik. Az AI automatizálja a feladatokat, nem pedig az egész karriert.

Míg a rutinmunkák eltűnnek, az alkalmazkodó ügyvédek számára új, nagyobb értékű feladatok jelennek meg. A valódi kockázat nem a helyettesítés, hanem az elavulás azok számára, akik figyelmen kívül hagyják a változást.

Főbb tanulságok

Az AI automatizálja a jogi feladatokat, de nem a teljes jogi karriert.

Az AI átveszi az ismétlődő munkákat, így a belépő szintű pozíciók is változnak.

Az AI-t alkalmazó ügyvédi irodák gyorsabbá válnak és megnövelik ügyfeleik bizalmát.

A siker az emberi ítélőképesség és az AI-val való jártasság kombinációján múlik.

Tényleg fel fogja váltani az AI az ügyvédeket?

Az AI nem fogja teljes egészében felváltani az ügyvédeket, de bizonyos feladatokat átvesz, és átalakítja a jogi munka elvégzésének módját, mert a technológia kiválóan alkalmas az információfeldolgozásra, míg az emberi ítélőképesség továbbra is pótolhatatlan.

A legújabb tanulmányok becslései szerint a jogi munka körülbelül 44%-a automatizálható a jelenlegi AI-vel, és az ügyvédek számlázható óráinak közel 74%-a, amelyet dokumentumok áttekintésére, adatelemzésre és szabványos dokumentumok megfogalmazására fordítanak, potenciálisan géppel is elvégezhető lenne.

Az olyan junior szintű feladatok, mint a jogi kutatás, az első vázlatok megírása és a szerződések elemzése, máris átkerülnek az AI-ra az új technológiát korán bevezető cégeknél, míg a stratégiai tervezést, tárgyalásokat, bírósági képviseletet és etikai érvelést igénylő senior pozíciók nagyrészt biztonságban vannak.

Az AI azonban új kockázatokat is magával hoz, például hallucinációkat és felelősségre vonhatóság hiányát, amint azt az a eset is illusztrálja, amikor két ügyvédet szankcionáltak azért, mert a ChatGPT segítségével nem létező eseteket idéző beadványt nyújtottak be.

A kialakuló konszenzus egyértelmű: az AI nem fogja kiszorítani az ügyvédeket, de azok az ügyvédek, akik használják az AI-t, felváltják azokat, akik nem.

A szakma megtanulja az AI-t hatékony segédeszközként kezelni, nem pedig egzisztenciális fenyegetésként, és azok a cégek, amelyek bevezetik ezeket az eszközöket, gyorsabb ügykezelésről, alacsonyabb költségekről és több időről számolnak be a magas értékű ügyfél-tanácsadásra.

Ez a szelektív automatizálás átalakítja a belépő szintű pozíciókat, miközben növeli az olyan, kizárólag az emberre jellemző készségek iránti igényt, mint a kreativitás, az empátia és az ítélőképesség.

Valós hatások: mi automatizálódott már?

Az AI jelenleg körülbelül 70%-kal csökkenti a dokumentumok áttekintésének idejét, így az ügyvédeknek nem kell többé órákat tölteniük a kézi szkenneléssel, és stratégiai elemzésekre koncentrálhatnak.

Ez a hatékonyságnövekedés nem hipotetikus. 2023 februárjában az Allen & Overy globális ügyvédi iroda partnerségre lépett a Harvey nevű AI-startup céggel, hogy GPT-alapú chatbotot vezessen be több mint 3500 ügyvédje számára.

A cég jelentése szerint az ügyvédek hetente néhány órát spórolnak meg a rutin jellegű szövegszerkesztés és kutatás terén, és a vezetőség figyelmeztetett, hogy a generatív AI bevezetésének elmulasztása hamarosan komoly versenyhátrányhoz vezethet.

Egy cég még egy AI-vezérelt panaszkezelő rendszert is bevezetett, amely a peres válaszok megfogalmazásának idejét 16 óráról körülbelül 3-4 percre csökkentette, ami 96%-os időmegtakarítást jelent, és így a fiatalabb munkatársak magasabb szintű feladatokra koncentrálhatnak.

A hullámhatás nem csak az időmegtakarításra korlátozódik. A vállalati jogi osztályok az AI bevezetése miatt mostantól kevesebb külső jogi irodára támaszkodnak, és a jogi ügyfelek 42%-a kedveli az AI-t használó irodákat, míg csak 31% kedveli azokat, amelyek nem használják.

Ez az ügyfelek által generált nyomás felgyorsítja az automatizálást, arra kényszerítve a cégeket, hogy integrálják az AI-t, vagy kockáztassák, hogy üzleti tevékenységüket technológiailag fejlettebb versenytársaiknak adják át.

Az ügyvédeket formáló új AI-trendek

Négy trend fogja újradefiniálni a jogi területet az elkövetkező öt évben, átalakítva az ügyvédek munkáját, számlázását és versenyképességét.

1. Az AI mainstreammé válik a jogi gyakorlatban

Ha a jelenlegi bevezetési arányok változatlanok maradnak, az AI-eszközök hamarosan ugyanolyan elterjedtek lesznek az ügyvédi irodákban, mint az e-mail.

Az ügyvédek 80%-a úgy véli, hogy az AI öt éven belül jelentős vagy átalakító hatással lesz a jogi munkára, és közel fele szerint az AI 2026-ra mainstreammé válik.

Valójában a megkérdezett ügyvédi irodák 45%-a tervezi, hogy a következő egy évben a generatív AI-t a munkafolyamatuk központi elemévé teszi, ami arra utal, hogy 2024 és 2025 fordulópontot jelent, amikor az AI a kísérleti projektekből az irodákban való integrált használatba kerül.

Azok a napok, amikor az ügyvédek AI segítség nélkül végeztek kiterjedt, rutin jellegű papírmunkát, már a végéhez közelednek.

2. A junior ügyvédek szerepének átalakítása

Ahogy az AI átveszi a rutinmunkát, a pályakezdő ügyvédek szerepe alapvetően megváltozik.

A Deloitte elemzői gyors és strukturális átalakulást jósolnak a fokozatos változás helyett, amelynek eredményeként 2030-ra a jogi területhez hasonló fehérgalléros szakmákban a junior szintű feladatok 50%-a automatizálttá válhat.

Ennek következtében az új ügyvédek számára a hangsúly az AI által nehezen elvégezhető feladatokra fog áttevődni. Felmérések szerint a szakemberek 85%-a úgy véli, hogy az AI térnyerése miatt az ügyvédeknek új készségeket kell elsajátítaniuk és új szerepeket kell vállalniuk, ahelyett, hogy egyszerűen elveszítenék az állásukat.

A jövőbeli fiatal ügyvédek kevesebb időt töltenek majd a dokumentumok unalmas feldolgozásával, és többet az AI eredményeinek felügyeletével, az ügyfelekkel való kapcsolattartással és ítélőképességük fejlesztésével, lényegében gyorsabban haladva előre az értékláncban.

3. Új hatékonysági szabványok és számlázási modellek

Az AI munkát automatizáló képessége nyomást fog gyakorolni a jogi szakmában hagyományosan alkalmazott, óradíj alapú üzleti modellre.

Egy jelentés szerint a jogi irodák óradíj alapú feladataik közel háromnegyede potenciálisan ki van téve az AI által történő automatizálásnak.

Ez azt jelenti, hogy a korábban több órát igénybe vevő feladatok perceken belül elvégezhetők, és az ügyfelek máris ellenzik az AI által felgyorsítható munkák óradíjának fizetését. A progresszív cégek erre úgy reagálnak, hogy átalánydíjakat vagy értékalapú árazást vizsgálnak az AI-támogatott munkák esetében.

Arra számíthatunk, hogy az alternatív díjazási megállapodások egyre gyakoribbá válnak, mivel az AI hatékonysága miatt a számlázható óradíj kevésbé jövedelmező vagy indokolt.

4. Az AI-val kapcsolatos szakadék a cégek között

A technológia által támogatott ügyvédi irodák és a lemaradó irodák között valószínűleg egyre nagyobb versenyelőny alakul ki.

A jogi szakemberek többsége, több mint 60% egyetért abban, hogy a generatív AI hatékony használata az elkövetkező öt évben eldönti, mely cégek lesznek sikeresek és melyek nem.

Azok, akik korán átálltak, máris hirdetik mesterséges intelligencia képességeiket, és megmutatják ügyfeleiknek, hogy gyorsabban tudnak eredményeket elérni. Másrészt azok a cégek, amelyek lassan állnak át a mesterséges intelligenciára, kockáztatják hírnevük romlását és üzleti veszteségeket.

A vállalati jogi osztályok észrevették, hogy sok külső cég még mindig vonakodik vagy képtelen hatékonyan használni az új technológiát, és a vállalati ügyvédek közel kétharmada azt mondta, hogy még nem tapasztalt idő- vagy költségmegtakarítást a külső tanácsadók AI-használatából.

2025-re és azután a jogi piacon kettőzésre kerülhet sor, ahol a technológia által támogatott, mesterséges intelligenciát magabiztosan alkalmazó cégek növekedésükben megelőzik a hagyományos cégeket.

Fejleszteni (és elhagyni) kívánt készségek

A technológia önmagában nem jelent védelmet. Azok az ügyvédek lesznek sikeresek, akik elmélyítik alapvető képességeiket, kiegészítő készségeket sajátítanak el, és feladják azokat a feladatokat, amelyeket a gépek ma már gyorsabban elvégeznek.

Alapvető készségek

Ezek az alapvető képességek túlélik az automatizálást, mert emberi ítélőképességet és interperszonális finomságot igényelnek.

Stratégiai jogi elemzés

Ügyfélkapcsolat-kezelés

Tárgyalási képviselet és szóbeli érvelés

Etikai érvelés és szakmai felelősség

Összetett tárgyalások és üzletkötések

Ezek a készségek táplálják a következő kategóriát, mivel biztosítják a kontextust és a kreativitást, amelyek a kapcsolódó képességeket hatékonnyá teszik.

Kapcsolódó készségek

Kiegészítő képességek, amelyek megsokszorozzák az alapértéket, és lehetővé teszik az ügyvédek számára, hogy hatékonyan együttműködjenek az AI-rendszerekkel.

Prompt engineering jogi AI eszközökhöz

Adatismeret és statisztikai értelmezés

Funkciók közötti projektmenedzsment

Jogi technológiai szolgáltatók értékelése

A kiberbiztonság és az adatvédelem alapjai

Ezek a kapcsolódó készségek olyan szokásokra utalnak, amelyeket érdemes elhagyni, mivel a szakma egyre inkább eltávolodik a manuális feladatoktól.

Elavult készségek

Az AI hatékonyabban végzi el azokat a feladatokat, amelyekkel korábban az ügyvédek foglalkoztak, így azoknak több idejük marad a magasabb értékű munkákra.

Kézi hivatkozásellenőrzés és Bluebook formázás

Nagy mennyiségű dokumentum áttekintése a bizonyítás céljából

Rutin szerződéskészítés testreszabás nélkül

Ismétlődő jogi kutatások már eldöntött kérdésekben

Szabványos űrlapok soronkénti ellenőrzése

Az alapvető és a kapcsolódó készségek biztosítják az olvasó jövőbiztonságát, mert a pótolhatatlan emberi ítélőképességre és a technológiai jártasságra koncentrálnak. A két kategória együttes fejlesztése felkészíti az ügyvédeket az AI-val kiegészített gyakorlatra, ahol a gépek végzik az ismétlődő munkát, az emberek pedig a stratégiai eredményeket hajtják végre.

Karrierlehetőségek: még mindig okos döntés ügyvédnek lenni?

Az automatizálással kapcsolatos aggodalmak ellenére a jogi szolgáltatások iránti kereslet továbbra is erős.

Az Amerikai Ügyvédi Kamara 2024-es technológiai felmérése szerint az AI alkalmazása a jogi szakmában évről évre közel megháromszorozódott, mégis a jogi egyetemeken végzettek továbbra is rekordmagas foglalkoztatási szintet élveznek, ami arra utal, hogy az AI inkább kiegészíti, mint megszünteti a jogi állásokat.

Három tényező miatt az emberek továbbra is nélkülözhetetlenek a jogban:

szabályozási komplexitás, amely finom értelmezést igényel

Ügyfélkapcsolatok, amelyek bizalmat és empátiát igényelnek

A bírósági érvelés, amely a meggyőzésen és a valós idejű alkalmazkodáson alapul

A nagy cégeknél a junior munkatársak fizetése továbbra is évi 200 000 dollár körül mozog, és a magasabb pozíciókba való előléptetés üteme sem lassult, ami azt jelzi, hogy a cégek az AI hatékonyságának növelése mellett is nagyra értékelik az emberi tehetséget.

A három legfontosabb szakterület, ahol a jövedelmek stabilak maradnak vagy emelkednek, a szellemi tulajdonjog, a kiberbiztonság és az adatvédelem, valamint a komplex peres ügyek, amelyek mindegyike ötvözi a technikai szakértelmet a stratégiai ítélőképességgel.

Ezek a számok azt mutatják, hogy a jogi karrier továbbra is életképes azok számára, akik alkalmazkodnak, és a szakma inkább fejlődik, mint eltűnik.

Mi jön ezután: felkészülés az AI-vezérelt jövőre

A fordulópont elérkezett. A jogi irodák közel 45%-a tervezi, hogy a következő egy évben a generatív AI-t helyezi munkamenetének középpontjába, és a cselekvés elhalasztása azt jelenti, hogy lemaradnak azokról a versenytársakról, akik máris hatékonyságnövekedést és ügyfélbizalmat értek el.

Most van itt az ideje cselekedni. Íme egy gyakorlati terv, amellyel ebben a negyedévben elindulhat.

Cselekvési terv

Ellenőrizze jelenlegi munkafolyamatait, és keressen ki heti öt órányi automatizálható feladatot, például hivatkozások ellenőrzését vagy e-mailek első vázlatának megírását. Teszteljen egy jogi célú AI eszközt, például a CoCounsel vagy a Lexis+ AI programot egy kevésbé fontos ügyben, hogy megismerje annak erősségeit és korlátait. Vegyen részt egy CLE tanfolyamon az AI etikai kérdéseiről és a prompt engineeringről, hogy folyékonyan használja az AI-t és megfeleljen az új kompetencia-szabványoknak. Havonta szervezzen AI-készségfejlesztő foglalkozásokat a csapatával, hogy tippeket osszanak meg, hibákat oldjanak meg és nyomon kövessék az időmegtakarítást. Tekintse át cége számlázási modelljét, és fontolja meg az AI-támogatott munkákra vonatkozó átalánydíjas vagy értékalapú árazást, amely gyorsabb eredményeket biztosít.

Azok a cégek, amelyek most cselekszenek, alakítják az ügyfelek elvárásait és megszerzik a piaci részesedést, míg azok, amelyek késlekednek, kockáztatják, hogy elavulnak egy olyan szakmában, ahol a hatékonyság és az alkalmazkodóképesség határozza meg a sikert.

Gyakran ismételt kérdések

Még mindig azon töpreng, hogyan fogja megváltoztatni az AI a gyakorlatát? Ezek a kérdések a leggyakoribb aggályokat érintik, amelyeket a fő narratíva nem oldott meg teljes mértékben.

Az AI fogja kezelni a rutinjellegű jogi kutatások nagy részét, mint például az ítélkezési gyakorlat és a törvények keresését, de a több joghatóságot összefogó vagy újszerű érvek előrejelzését igénylő komplex kutatások továbbra is emberi felügyeletet igényelnek. Azok az ügyvédek, akik elsajátítják az AI kutatási eszközöket, gyorsabban fogják befejezni a projekteket, és a kézi átnézés helyett az értelmezésre tudnak koncentrálni.

Az AI képes előállítani a beadványok és feljegyzések első vázlatait, de a végső terméket egy engedéllyel rendelkező ügyvédnek kell áttekintenie és szerkesztenie, hogy biztosítsa a pontosságot, elkerülje a téveszméket és megfeleljen az etikai normáknak. A bíróságok szankcionálták azokat az ügyvédeket, akik hamis hivatkozásokat tartalmazó, AI által generált beadványokat nyújtottak be, ezért az emberi ellenőrzés továbbra is kötelező.

A jogi egyetemek elkezdték beépíteni az AI-ismereteket a tantervükbe, beleértve a prompt engineering, a jogi technológiai etika és az automatizált rendszerek felügyelete témaköröket. Az ügyvédi kamarák is frissítik a kompetenciastandardokat, hogy az ügyvédeknek meg kelljen érteniük a gyakorlatban használt AI-eszközök előnyeit és kockázatait.

A jogi asszisztensek és jogi segítők vannak a legnagyobb kockázatnak kitéve, mivel az AI automatizálja a dokumentumok áttekintését, az idézetek ellenőrzését és az adatok bevitelét. Azok azonban, akik továbbképzik magukat AI-felügyeleti szerepkörökben, projektmenedzsmentben vagy ügyfélkapcsolatokban, továbbra is értékesek maradnak, és új pozíciók, például AI-kapcsolattartó vagy jogi technológiai szakértő jelennek meg ezeknek a rendszereknek a kezelésére.