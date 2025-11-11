Mi az IBM Agentic AI és hogyan segíthet Önnek hatékonyabban dolgozni?

Minden héten az operációs csapatok órákat veszítenek azzal, hogy összehangolják a feladatok elvégzését a egymástól független eszközökön.

Miután megfigyeltem, ahogy három ellátási lánc-elemző hat különböző platformról származó adatokat manuálisan egyeztetett, elkezdtem nyomon követni, mennyi idő veszik el a rutin átadások.

Az IBM új agentikus AI-képességei ígéretet tesznek arra, hogy visszanyerjük ezeket az órákat azáltal, hogy az autonóm ügynökök kezelik a koordinációt.

Ez az útmutató bemutatja, mit kínál valójában az IBM, hogyan működik, és illeszkedik-e a rendszeréhez.

Főbb tanulságok

Az IBM agentikus AI-je kontextusérzékeny, több ügynökös koordinációval automatizálja a munkafolyamatokat.

Az AgentOps valós időben érvényesíti a szabályzatokat és felügyeli az ügynökök viselkedését.

Az előre elkészített csatlakozók csökkentik az integrációs időt a régebbi és a modern rendszerek között.

Az IBM kínál Agentic AI-t?

Az IBM 2025 októberében, a TechXchange konferencián mutatta be átfogó ügynöki AI képességeit, és a watsonx Orchestrate-et helyezte autonóm vállalati stratégiájának középpontjába.

A platform több mint 500 előre elkészített eszközt és domain-specifikus ügynököt tartalmaz az IBM-től és harmadik fél partnerektől.

Az egycélú automatizálási szkriptekkel ellentétben az Orchestrate tartalmazza az AgentOps-ot, egy beépített megfigyelhetőségi és irányítási réteget, amely valós idejű felügyeletet és szabályok érvényesítését biztosítja, hogy az ügynökök megbízhatóan és biztonságosan működjenek.

Az IBM ezt a bevezetést a feladatok automatizálásától a valódi autonómia felé történő elmozdulásként fogalmazza meg, ahol az ügynökök kontextusérzékeny döntéseket hoznak és több lépésből álló munkafolyamatokat hajtanak végre anélkül, hogy folyamatos emberi felügyeletre lenne szükség.

Hogyan működik valójában?

A Watsonx Orchestrate koordinációs központként működik, amely összekapcsolja az adatforrásait, üzleti logikáját és AI-modelleit autonóm munkafolyamatokká.

Amikor egy felhasználó vagy rendszer feladatot indít el, az Orchestrate azt a megfelelő ügynökhöz továbbítja, aki természetes nyelvértelmezés segítségével értelmezi a kérést, a kapcsolódó alkalmazásokból kinyeri a szükséges kontextust, végrehajtja a szükséges műveleteket, és strukturált eredményeket ad vissza.

A platform támogatja mind az együgynökös feladatokat, mind a többügynökös koordinációt, ahol több speciális ügynök együttműködik komplex folyamatok, például az árajánlat-készpénz vagy az incidens-triage elvégzésében.

Alapvető összetevők és funkcióik

Komponens Üzleti funkció AgentOps Valós idejű felügyelet, ellenőrzési nyomvonalak, szabályok érvényesítése Langflow integráció Kódolás nélküli, drag-and-drop ügynöképítő nem fejlesztők számára Ügynökfejlesztő készlet Python/OpenAPI SDK egyedi ügynökök létrehozásához Hálózati intelligencia Autonóm anomáliafelismerés és -megoldás távközlési hálózatokban Granite LLM-ek Az IBM alapmodelljei, amelyek az ügynökök gondolkodását támogatják

Ez a moduláris architektúra lehetővé teszi, hogy előre elkészített ügynökökkel kezdje a gyakori feladatok elvégzését, majd az igényeinek változásával egyedi logikával bővítse a platformot.

A felügyeleti réteg párhuzamosan fut, és jelzi a szabályszegéseket vagy a váratlan viselkedést, mielőtt azok eljutnának a termelési rendszerekbe.

Hogyan néz ez ki a gyakorlatban?

Egy közepes méretű kiskereskedelmi vállalat Orchestrate ügynököket vetett be 1900 üzlethelyiség jelöltjeinek kezelésére. Az automatizálás előtt a franchise-menedzserek hetente három órát töltöttek a jelentkezők kézi szűrésével, e-mailek megírásával és a szűrés ütemezésével.

Az ügynök most már elemzi az önéletrajzokat, összehasonlítja a rendelkezésre állást, személyre szabott üzeneteket fogalmaz meg, és közvetlenül a naptárba foglalja az interjú időpontjait. Az egész folyamat kevesebb mint három perc alatt lezárul.

Ez a munkafolyamat tükrözi az agentikus AI piacán tapasztalható mintákat, ahol a korai felhasználók a végpontok közötti automatizálás megvalósítása előtt a jól meghatározott folyamatokban a gyors eredményeket részesítik előnyben.

A legfontosabb különbség abban rejlik, hogy a versenytársak hogyan kezelik a kormányzást és az integráció mélységét.

Mi teszi az IBM-et különlegessé?

Az IBM több évtizedes vállalati architektúra tapasztalatát hozza az agentikus AI-ba, ami a kormányzás, a biztonság és a mainframe-kompatibilitás hangsúlyozásában is megmutatkozik.

Míg az újabb belépők a sebességre és a könnyű telepítésre koncentrálnak, az IBM az Orchestrate-et olyan szervezetek számára tervezte, amelyek teljes audit nyomvonalakra, megfelelőségi gyorsítókra és az ügynökök közvetlen csatlakoztatására olyan régebbi rendszerekhez, mint az IBM Z, van szükségük.

A platform nyitott Agent Connect keretrendszere lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy szabványos API-k segítségével külső AI-eszközöket vagy egyedi ügynököket csatlakoztassanak, elkerülve ezzel a beszállítói függőséget, miközben megőrzik a központosított megfigyelhetőséget.

Főbb előnyök és hátrányok

Az AgentOps olyan életciklus-átláthatóságot biztosít, amely megfelel a szabályozott iparágak audit követelményeinek.

A mainframe-natív ügynökök middleware nélkül is végrehajthatnak tranzakciókat az IBM Z rendszereken.

A kezdeti beállítás bonyolultsága lassíthatja a bevezetést a könnyű SaaS alternatívákhoz képest.

Az árak az ügynökpéldányok számával arányosan emelkednek, ami nagy mennyiségek esetén költségessé válhat.

A platform robusztussága vonzó azoknak a vállalatoknak, amelyek a gyors kísérletezés helyett a megbízhatóságot és a szabályoknak való megfelelést tartják szem előtt.

Ezeknek a megkülönböztető tényezőknek a megértése megteremti az alapot ahhoz, hogy értékelje, hogyan illeszkedik az Orchestrate a meglévő technológiai környezetbe.

Integráció és ökoszisztéma-kompatibilitás

A Watsonx Orchestrate összekapcsolja a jelenlegi alkalmazásait anélkül, hogy azokat lecserélné.

A platform natív integrációkkal rendelkezik a Salesforce, a Microsoft 365, a Workday, az SAP és több száz más vállalati eszköz számára, így az ügynökök adatokat olvashatnak, műveleteket indíthatnak és rekordokat frissíthetnek a rendszerében anélkül, hogy egyedi API-munkára lenne szükség.

Platform/Partner Integrációs típus Salesforce Előre elkészített CRM-csatlakozó kétirányú szinkronizálással Microsoft 365 Natív Teams/Outlook ügynöki kommunikáció SAP Ellátási lánc és beszerzési ügynök modulok IBM Sterling Rendeléskezelés és készletoptimalizálás Coupa Kiadáselemzés és autonóm beszerzési ügynökök

A mainframe-től függő szervezetek esetében a Model Context Protocol réteg összeköti az ügynököket a Db2, CICS és IMS környezetekkel, lehetővé téve az alapvető üzleti logika automatizálását, amelyhez korábban speciális fejlesztői hozzáférésre volt szükség.

A 2025 májusában elindított Agent Catalog kiterjeszti ezt az ökoszisztémát azzal, hogy lehetővé teszi a partnerek számára domain-specifikus ügynökök közzétételét.

Az S&P Global például beépíti az Orchestrate-et a Market Intelligence csomagjába, és új ügynököket hoz létre, amelyek saját kockázati adatokat használnak a beszerzési és biztosítási munkafolyamatokhoz.

Ez a kapcsolódási modell csökkenti a bevezetés során felmerülő nehézségeket, de a siker továbbra is a gondos bevezetési tervezésen és az érdekelt felek támogatásán múlik.

Közösségi visszhang és a korai felhasználók véleménye

Az első felhasználók nyíltan beszélnek az IBM agentikus AI-eszközeinek ígéretéről és a tanulási görbéről.

A G2 értékeléseiben a vállalati felhasználók dicsérik a Slack, a Salesforce és a ServiceNow zökkenőmentes integrációját, és kiemelik, hogy a természetes nyelv megértése intuitívvá teszi a feladatok összehangolását, miután az ügynököket konfigurálták.

A biztonsági és megfelelőségi funkciók rendszeresen említésre kerülnek, egy értékelő kiemelte, hogy a irányítási ellenőrzések „sokkal robusztusabbak”, mint a versenytárs platformoké.

„A vállalati alkalmazásokkal való zökkenőmentes integráció miatt a bevezetés a vártnál gyorsabban ment végbe.”

„A tanulási görbe valódi, de a kormányzási funkciók igazolják a befektetett erőfeszítést.”

„Az értékelési mutatók finomhangolása után az ügynökök megbízhatósága jelentősen javult.”

Az IBM alkalmazottai között egy Reddit-szálon vegyes tapasztalatokról számoltak be: az egyik felhasználó intuitívnak nevezte az Agent Lab felhasználói felületét, míg egy másik azt kérdezte, hogy ugyanazt a terméket használják-e, utalva arra, hogy a használhatóság a felhasználási eset komplexitásától függően változik.

A 2025 júliusában tartott AMA-n az IBM watsonx Orchestrate szakértője éles kérdéseket kapott az ügynökök hibamódjairól, és az egyik résztvevő megjegyezte, hogy az LLM-alapú ügynökök „gyakran olyan látványosan buknak el, hogy nehéz észrevenni, hogy egyáltalán elbuktak”, ami aláhúzza a jobb megfigyelhetőség és értékelő eszközök szükségességét.

Ezek a nyílt beszélgetések arra utalnak, hogy az IBM a valós problémák alapján iterál, ami összhangban áll a nyilvános üzeneteivel, miszerint a gyakorlati eredményeket részesíti előnyben a felhajtással szemben. A roadmap ezt a pragmatikus fókuszt tükrözi.

Útiterv és ökoszisztéma-kilátások

Az IBM rövid távú tervei középpontjában a technikai akadályok csökkentése és az iparág-specifikus ügynökök könyvtárainak bővítése áll.

A Langflow vizuális építő, amely jelenleg technológiai előnézetben van, várhatóan 2025 október végére lesz általánosan elérhető, lehetővé téve az üzleti felhasználók számára, hogy kód írása nélkül több ügynökös munkafolyamatokat állítsanak össze.

2025 decemberében a Project Infragraph magánbétába lép, és egységes megfigyelhetőségi gráfot biztosít a hibrid felhő erőforrások között, amely végül a Red Hat Ansible, az OpenShift és a Turbonomic rendszerhez kapcsolódik az autonóm infrastruktúra-kezelés érdekében.

Az IBM Institute for Business Value előrejelzése szerint 2027-re a vezetők 67 százaléka várja, hogy az AI-ügynökök önálló döntéseket hozzanak a munkafolyamatokban, szemben a mai 24 százalékkal.

Az IBM technológiai igazgatója kijelentette: „Olyan bizalmi réteget építünk, amely lehetővé teszi a vállalatok számára az AI-ügynökök biztonságos méretezését, és ez az a terület, ahol a piac megkülönbözteti a piacvezetőket a kísérletezőktől.”

Ez a kilátás tükrözi az IBM azon várakozását, hogy az agens AI a kísérleti fázisból a nagy léptékű gyártásba kerülve a kormányzás és a megbízhatóság fontosabbá válik, mint az elsőként piacra lépők sebessége.

Mennyibe kerül az IBM Agentic AI?

Az IBM a watsonx Orchestrate-et felügyelt SaaS-ként kínálja az IBM Cloud vagy az AWS platformon, a telepítés méretének megfelelő, többszintű árazással.

Az Essentials csomag ára körülbelül 500 dollár/hó/ügynök, és tartalmazza az alapvető AI- és LLM-funkciókat, a kódolás nélküli ügynöképítőt, az összehangolási funkciókat, valamint hozzáférést az integrációk és eszközök katalógusához.

A Standard csomag egyedi árazást alkalmaz, és fejlett munkafolyamat-automatizálást, döntési dokumentumok feldolgozását és továbbfejlesztett vállalati integrációs támogatást kínál.

A 30 napos ingyenes próbaidőszak teljes körű hozzáférést biztosít az értékeléshez, beleértve a hamarosan megjelenő funkciókhoz való korai hozzáférést is.

Az alap előfizetésen túl a szervezeteknek költségvetést kell szánniuk az integrációs szolgáltatásokra, ha egyedi csatlakozókra van szükségük, kiszámítaniuk kell a nagy volumenű ügynöki munkaterhelés költségeit, valamint képzést kell biztosítaniuk az üzleti felhasználóknak a Langflow builder és az AgentOps irányítópultok használatához.

Az IBM állítása szerint az előre elkészített ügynökökkel a vállalatok 70 százalékkal gyorsabban tudnak telepíteni, mint ha mindent nulláról építenének fel.

Az árképzési modell kedvez azoknak a szervezeteknek, amelyek több részlegen is bevezetni tervezik az ügynököket, ahol az egy példányra jutó költségek a termelékenység növekedésével arányosan csökkennek.