Mi különbözteti meg a Lindy Agentic AI-t a Zapier-től vagy az n8n-től?

Főbb tanulságok

A Lindy természetes nyelvű utasítások segítségével automatizálja a feladatokat.

Ügynökei ötvözik a logikai gondolkodást és az integrációkat a komplex irodai munkafolyamatok kezelése érdekében.

A Lindy több mint 1600 eszközt támogat kód nélküli beállítással és mélyreható alkalmazásintegrációval.

A felhasználók hetente több órát spórolnak meg az AI-ügynökökkel, amelyek korlátok között önállóan működnek.

A Lindy kínál Agentic AI-t?

Igen, a Lindy kód nélküli ügynöki platformján keresztül ügynöki AI-t kínál. A Lindy ügynökei természetes nyelvű utasítások segítségével automatizálják az olyan feladatokat, mint az e-mailek szortírozása, a találkozók ütemezése és az ügyfélszolgálat.

A platform 2023 márciusában indult, és ügynökeit „félig autonómnak” pozicionálja, ami azt jelenti, hogy a felhasználók határozzák meg a célokat és a korlátokat, míg az ügynökök végzik el a végrehajtást.

Ez a megközelítés a teljes autonóm viselkedés helyett a biztonságot és az átláthatóságot helyezi előtérbe, így alkalmas olyan csapatok számára, amelyek olyan munkafolyamatokat kezelnek, ahol a kontroll és a kiszámíthatóság fontos.

Hogyan működik valójában?

Amikor valami történik – érkezik egy e-mail, benyújtásra kerül egy űrlap vagy véget ér egy megbeszélés –, az ügynök aktiválódik.

Elolvassa az adatokat, és az Anthropic Claude programját használja a kontextus megértéséhez és a következő lépés eldöntéséhez. Ezután e-maileket küld, adatbázisokat frissít, feladatokat hoz létre vagy más eszközöket indít el.

A platform természetes nyelvű utasításokat kombinál több mint 1600 alkalmazás mély integrációjával. Az Agent Builder segítségével egyszerű angol nyelven leírja, mit szeretne, és a Lindy ezt végrehajtható munkafolyamatokká alakítja. Nincs szükség kódolásra.

Az ügynök ezután folyamatosan fut, párhuzamosan kezelve a feladatokat, ami azt jelenti, hogy egyszerre több weboldalt is kutathat, tucatnyi e-mail választ fogalmazhat meg, vagy több száz potenciális ügyfelet minősíthet, miközben Ön alszik.

A beépített biztonsági korlátok között szerepelnek jóváhagyási lépések, ellenőrzési nyomvonalak és tartalék logika, amelyek biztosítják, hogy az ügynökök autonóm működésük során a határokon belül maradjanak.

A legjobb az egészben, hogy nem kell választania a „egyszerű, de merev” ( mint a Zapier ) és a „rugalmas, de kódigényes” ( mint az n8n ) megoldások között.

A Lindy egy középutat céloz meg: elég intelligens ahhoz, hogy adatokról érveljen, és elég egyszerű ahhoz, hogy nem technikai felhasználók is tudják használni.

A munkafolyamat ereje a párhuzamosításban rejlik. A Lindy ügynök egyszerre több weboldalt is kutathat, párhuzamosan több tucat e-mailre válaszolhat, vagy több száz potenciális ügyfelet minősíthet le, amíg egy ember csak néhányat tud kezelni.

Ez a sebességelőny még nagyobb, ha az ügynökök éjszaka vagy hétvégén dolgoznak.

Hogyan néz ez ki a gyakorlatban?

Vegyük példának az Interlaced nevű IT-szolgáltató céget, amelynek növekedési csapata túlterhelt volt az értékesítési feladatokkal. A megbeszélések jegyzetai szétszórtan voltak elhelyezve az e-mail és naptár alkalmazásokban, és nem volt tiszta összefoglalás a CRM-ben. A kézi naplózás hetente négy-öt órát vett igénybe fejenként.

Csapatuk kód írása nélkül, kevesebb mint egy hét alatt telepítette a Lindy értékesítési ügynököt. Az ügynök most:

Észleli, amikor egy értékesítési megbeszélés véget ér (naptárból indított trigger). Letölti a találkozó jegyzőkönyvét vagy leírását. Kivonja a legfontosabb részleteket – résztvevők, üzletkötési szakasz, következő lépések. A jegyzeteket automatikusan rögzíti a Salesforce-ba. Megfogalmaz egy követő e-mailt a potenciális ügyfélnek. Megtervezi a következő hívást, ha erről szó volt.

Az eredmény: hetente több mint 5 óra megtakarítás a kézi adatbevitelben és tisztább CRM-rekordok. A vállalat vezérigazgatója megjegyezte, hogy ez volt az első megoldás, amely a nyers találkozói jegyzőkönyveket zökkenőmentesen strukturált CRM-frissítésekre alakította át.

Ez a példa egy fontos versenyelőnyre utal: a Lindy olyan feladatokban jeleskedik, amelyek mind logikai gondolkodást, mind integrációt igényelnek. Ha „el kell olvasnia egy e-mailt, el kell döntenie, mit jelent, majd frissítenie kell három rendszert”, a Lindy minimális beállítással elvégzi ezt a feladatot.

Speciális eszközök, mint például a kimenő SDR-ek, nyers lead-mennyiség tekintetében felülmúlhatják, de a Lindy olyan széleskörűséget kínál, amelyet máshol nem kaphat meg.

Mi teszi Lindyt különlegessé?

A Lindy pozicionálása az „AI-natív” munkafolyamat-automatizálást hangsúlyozza. A Zapier feltételalapú IFTTT logikájával („ha X, akkor Y”) ellentétben a Lindy ügynökök Claude érvelését használják a kétértelműségek kezelésére.

Például egy Zapier automatizálás ellenőrizheti, hogy egy e-mail tartalmaz-e „sürgős” jelzőt, hogy továbbítsa azt. A Lindy ügynök elolvassa az e-mailt, megérti a kontextust és a hangnemet, és a tényleges tartalom alapján dönt a sürgősségről.

A közösség visszajelzései megerősítik ezt az erősséget az ügynök-típusú feladatok esetében, miközben felhívják a figyelmet a kompromisszumokra is:

Erősségek:

Percek alatt, nem hetek alatt hoz létre működő ügynököket.

A kódolás nélküli felület csökkenti a nem technikai csapatok számára jelentkező nehézségeket.

Az LLM-alapú érvelés megoldja a homályos, kontextusfüggő feladatokat.

A kiterjedt sablonkönyvtár megkönnyíti a gyakori felhasználási eseteket.

Kompromisszumok:

Előzetesen nagy mértékben függ a Google szolgáltatásaitól (Gmail, Sheets, Docs).

Még nem olyan kiforrott, mint az n8n vagy a Zapier a tisztán API-intenzív szkriptelés terén.

Speciális eszközök (pl. kimenő hívásokra specializált AI SDR-ek) szűk résekben felülmúlhatják a Lindy teljesítményét.

A korai ökoszisztéma kevesebb egyedi csatlakozót jelent, mint a régebbi platformok.

Az egyik korai felhasználó megjegyezte, hogy a Lindy „többnyire csak működik” a tipikus irodai automatizáláshoz, de „általános célú”nak érezte a dedikált kimenő prospektáló eszközökhöz képest.

Egy másik felhasználó dicsérte a rugalmasságát, de figyelmeztetett, hogy a komplex ciklusokban fontos figyelni a hitelhasználatot, hogy elkerülhető legyen a költségek elszaladása.

A különbség a következőre vezethető vissza: ha a munkafolyamatának 70%-a érvelés és integráció, akkor a Lindy valószínűleg a legmegfelelőbb megoldás. Ha 90%-a nyers API-hívásokból áll, vagy 100%-ban specializált (pl. dedikált lead generálás), akkor érdemesebb egy másik eszközt választani.

A Lindy integrációja és ökoszisztémájának illeszkedése

A Lindy csatlakozik a csapatod által már használt eszközökhöz. A platform több mint 1600 alkalmazást támogat több mint 7000 előre elkészített integráción keresztül, amelyeket a Pipedream partnerség biztosít. Ez azt jelenti, hogy a leggyakoribb SaaS eszközök egyedi kódolás nélkül is elérhetők.

Platform Integrációs típus Gmail, Google Naptár, Google Táblázatok Beépített csatlakozók e-mailekhez, ütemezéshez és adattároláshoz. Slack Küldjön riasztásokat, tegyen közzé összefoglalókat, indítson ügynököket csatorna parancsokból. Salesforce, HubSpot Naplózza a tevékenységeket, frissítse az üzleteket, töltse le a kapcsolattartási adatokat. Stripe, PayPal Tranzakciós adatok lekérése, fizetések indítása. OpenAI, Anthropic Szükség esetén bővítse az ügynököket egyedi LLM-hívásokkal. Web API-k (Autopilot segítségével) A Lindy az API korlátain túl is képes kattintani, gépelni és adatokat gyűjteni bármely webalkalmazásból.

Az előre elkészített csatlakozók mellett a Lindy támogatja az API-hívásokat és a webhookokat a saját vagy belső rendszerek számára. Az Agents Hub és a Community fórum lehetővé teszi a csapatok számára, hogy megosszák a bevált ügynököket, a partnerügynökségek (például a Seven Zero Ventures) pedig Lindy-megoldásokat építhetnek és értékesíthetnek, hogy kiterjesszék a Lindy hatókörét.

Ez az ökoszisztéma-pozicionálás azt jelenti, hogy a Lindy nem próbálja helyettesíteni az egész rendszerét – intelligensen összekapcsolja az elemeket, és automatizálja a köztük lévő összekötő munkát.

Közösségi visszhang és a korai felhasználók véleménye

A felhasználók általában nagyon elégedettek a Lindy egyszerű használatával és hatékonyságával, bár a visszajelzésekből kiderülnek néhány figyelemre méltó részlet.

„Sokak számára a Lindy AI lehetővé teszi a tipikus irodai feladatok automatizálását oly módon, hogy az nem túl bonyolult, de praktikus is. Leginkább csak működik; úgy tűnik, kevesebb hibát követ el, mint mások” – jegyezte meg az egyik korai felhasználó.

Rámutattak arra, hogy a Lindy „rendkívül függő” a Google szolgáltatásaitól (előre kéri a Gmail, a Naptár és a Dokumentumok engedélyeit), és néha ~20 másodpercet vesz igénybe egy új feladat inicializálása.

A Reddit r/SaaS oldalán egy felhasználó így írt: „A Lindy jó, de számomra kissé általánosnak tűnik.” Megállapította, hogy a dedikált eszközök több potenciális ügyfelet találtak a szigorú kimenő prospektáláshoz, míg a Lindy szélesebb körű, mindenre kiterjedő automatizálást nyújtott az e-mailek és a nyomon követések összehangolásához, anélkül, hogy specializálódott volna.

A kód nélküli fejlesztőprogramokról szóló vitákban a Lindy dicséretet kapott, mint „inkább AI-alapú, de még korai stádiumban lévő ökoszisztéma”, amely kiválóan teljesít az ügynök-típusú feladatokban, míg a tisztán API-alapú automatizálás terén elmarad az n8n-től.

A tapasztalt felhasználók megjegyezték, hogy a Zapier „egyszerűen működik” az egyszerű folyamatok esetében, az n8n pedig mélyreható ellenőrzést kínál, míg a Lindy az intelligenciát és több lépéses gondolkodást igénylő felhasználási esetekben tűnik ki.

A kreatív közösség tagjai megosztották egymással a trükköket, a Reddit-bejegyzések automatizálásától a több ügynököt érintő munkafolyamatok összehangolásáig.

Egy népszerű tipp: használja a Lindy „Autopilot” módját webes műveletekhez, amely lehetővé teszi, hogy az ügynök úgy viselkedjen, mint egy ember, aki bármely webalkalmazáson kattint és gépel. Ez lehetővé tette a tartalmak platformok közötti keresztposztolását és az adatok API-k nélküli lekérését a műszerfalakról.

Mások óvatosságra intenek a hitelhasználat figyelemmel kísérése során komplex ciklusokban, és dicsérik a Lindy emlékeztetőit, amikor egy folyamat drágává válhat.

Útiterv és ökoszisztéma-kilátások

A Lindy pályafutása az egyszerű feladatok automatizálásán túlmutató ambíciókat tükröz. A legfontosabb közelmúltbeli mérföldkövek jelzik a vállalat irányvonalát:

2025. március 28. – Mobilalkalmazás indítása

A Lindy bevezette az iOS és Android alkalmazásokat, így „AI-alkalmazottak kerültek a zsebébe”. Ez a frissítés (a felhasználók leggyakrabban kért funkciója) lehetővé teszi a csapatok számára, hogy útközben is kommunikáljanak az ügynökökkel – hangutasításokkal irányíthatják a Lindyt, hogy megbeszéléseket szervezzen vagy összefoglalja a telefonon található tartalmakat. A valós idejű értesítések folyamatosan tájékoztatják a felhasználókat, miközben az ügynökök elvégzik a feladatokat.

2025. augusztus 4. – Lindy 3. 0 megjelenése

A platform jelentős frissítése során bevezették az Agent Buildert (természetes nyelvű prompt-to-agent létrehozás), az Autopilotot (az API korlátait meghaladó műveletek végrehajtására felhőalapú számítógépeket használó ügynökök) és a Team Accountsot (többfelhasználós együttműködés és központi irányítás). A Lindy 3.0 egy lépéssel közelebb hozta azt a víziót, hogy teljes értékű AI-alkalmazottak dolgozzanak együtt emberi csapatokkal.

2025. augusztus 27. – Lindy Build (alkalmazáskészítő):

A Lindy az ügynökökön túlmutatva az AI-vezérelt szoftverkészítés területére is kiterjed. A Lindy Build egy AI App Builder, amely egy parancsból teljes webalkalmazásokat generál – beleértve a frontendet, a backendet és az adatbázist – és automatikusan teszteli és javítja a saját kódját. Ez az „automatikus minőségbiztosítási” képesség célja, hogy minimális emberi beavatkozással gyártásra kész eszközöket szállítson.

2025. október 3. – Gaia Voice Agent

A Lindy piacra dobta a Gaia nevű, telefonhívásokhoz készült új generációs AI hangmodellt. A Gaia természetesebb, emberhez hasonlóbb beszélgetéseket és gyorsabb válaszidőket biztosít ( 500 ms-mal gyorsabb, mint a korábbi megoldások ). T

Ez jobb ügyfélszolgálati botokat, AI recepciósokat és hangvezérelt asszisztenseket tesz lehetővé. A korai felhasználók simább hívásfolyamatról és jelentős költségmegtakarításról számolnak be, mivel a hívásokat elterelik az emberi ügynököktől.

2026-ra és az azt követő évekre előretekintve Lindy utal az „ügynöki társadalmak” funkcióira (amelyek lehetővé teszik a több AI-ügynök közötti komplex koordinációt) és a mélyebb vállalati integrációkra.

A vállalat 2025-re 10-szeres ARR-növekedést tervez egy kis létszámú csapattal, és további beruházásokat tervez a megfelelőség (SSO/SCIM támogatás) és a domain-specifikus AI-készségek (pl. számviteli ismeretekkel rendelkező pénzügyi ügynökök) területén.

Mennyibe kerül a Lindy Agentic AI?

A Lindy egyszerű, használat alapú árazási modellt kínál, amely a ingyenes kipróbálástól a vállalati bevezetésig terjed:

Ingyenes csomag (0 USD): 400 kredit havonta. Ideális egy ügynök kipróbálásához; elegendő automatizálást biztosít a platform teszteléséhez, mielőtt elköteleződne.

Starter (49 USD/hó): 5000 feladat havonta. Alapvető funkciók kis csapatok számára. A 5000 kredit feletti felhasználásért 10 USD-t kell fizetni minden további 1000 kredit után.

Üzleti (299 USD/hó): 30 000 feladat havonta. Nagyobb volumenű csomag növekvő szervezetek számára. A túllépés esetén további 1000 feladat után ~10 USD kerül felszámításra, és prioritásos támogatást is tartalmaz.

Vállalati (egyedi): Korlátlan vagy az Ön méretére szabott egyedi kreditek. Magában foglalja a fejlett biztonságot (egyedi adatmegőrzés, dedikált példány) és a gyakorlati bevezetést. A Lindy nagyobb szervezetekkel dolgozik együtt, amelyek havonta több mint 30 000 automatizálásra van szükségük, hogy egyedi feltételeket állapítsanak meg.

Egy kredit egy feladat végrehajtását vagy műveletet jelent. Bizonyos komplex műveletek – például hosszú telefonhívások vagy nagy fájlok elemzése – több kreditet is felemészthetnek. A hangos ügynök használata magasabb szinteken külön mérhető.

Egy gyakran figyelmen kívül hagyott költség a prémium API-khoz vagy szolgáltatásokhoz való csatlakozás alapjául szolgáló integrációs díjak. Például egyes webhookok vagy fejlett Salesforce-csatlakozóknak lehetnek saját használatonkénti költségeik, bár a Lindy előre elkészített integrációi általában átláthatóan kezelik ezt.