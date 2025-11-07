Oracle Agentic AI: ez a hiányzó láncszem az Ön működésében?

Képzelje el, hogy beszerzési csapata három napig vár egy egyszerű számla jóváhagyására, míg a pénzügyi osztály elmerül a kézi egyeztetésekben.

Képzelje el, hogy intelligens ügynökök perceken belül elvégzik ezeket a feladatokat, megtanulják a munkafolyamatokat, és emberi beavatkozás nélkül koordinálják a különböző részlegek munkáját.

Az Oracle 2025 márciusában lépett be az agentikus AI piacra egy olyan platformmal, amely pontosan ezt a változást ígéri.

Az alábbiakban megvizsgáljuk, hogyan működik az Oracle agentic AI, mi különbözteti meg másoktól, és vajon teljesíti-e az automatizálás ígéretét a középvállalatok és a nagyvállalati csapatok számára.

Főbb tanulságok

Az Oracle az agentikus mesterséges intelligenciát közvetlenül a Fusion Cloudba ágyazza, további licencköltségek nélkül.

Az AI Agent Studio lehetővé teszi a kódolás nélküli munkafolyamat-automatizálást vállalati adatok és szabályok felhasználásával.

A partnerek által előre elkészített ügynökök csökkentik a beállítási időt és megfelelnek a szigorú megfelelőségi követelményeknek.

Az MCP és A2A protokollok biztonságos, platformok közötti ügynöki együttműködést tesznek lehetővé nagy léptékben.

Az Oracle kínál agens AI-t?

Igen. Az Oracle 2025 márciusában, a CloudWorld London rendezvényen mutatta be az AI Agent Studio-t, amely az agentikus képességeket közvetlenül a Fusion Cloud Applications alkalmazásokba ágyazza.

A platform több mint 50 előre elkészített ügynökkel érkezik, amelyek már működnek az ERP, HCM, ellátási lánc és ügyfélélmény modulokban, és a Fusion előfizetőknek nem kell további licencdíjat fizetniük értük.

Az Agent Studio egy kódolás nélküli építőként működik, ahol az üzleti felhasználók drag-and-drop sablonok segítségével állíthatnak össze egyedi ügynököket, több ügynököt magában foglaló munkafolyamatokat szervezhetnek, és olyan modellek közül választhatnak, mint a Cohere Command R+ vagy a Meta Llama 3.

Az Oracle ezeket az ügynököket úgy építette fel, hogy azok natív hozzáféréssel rendelkeznek a Fusion adatokhoz, üzleti szabályokhoz és biztonsági irányelvekhez, ahelyett, hogy a mesterséges intelligenciát a régi rendszerekre építette volna. Ez az architektúra-választás az Oracle ügynököknek azonnali kontextust biztosít, amelyet a harmadik féltől származó eszközök API-hívásokon keresztül kell rekonstruálniuk.

A kiadás révén az Oracle közvetlen versenybe lép a Salesforce Agentforce, a Microsoft Copilot Studio és a ServiceNow ügynöki kínálatával, bár az Oracle csomagstratégiája élesen ellentétben áll a fogyasztási díjakat vagy felhasználónkénti kiegészítőket felszámító versenytársakkal.

Hogyan működik ez valójában?

Az Oracle ügynöki platformjának lényege, hogy az ügynök létrehozását és a végrehajtást egymástól elkülöníti.

Az Agent Studio egy vizuális felületet biztosít, ahol megadhatja az ügynök célját, például „5000 dollár alatti megrendelések automatikus jóváhagyása, ha a költségvetés rendelkezésre áll”.

Ezután hozzárendel egy sor készséget az ügynökhöz, amelyek előre elkészített API-csatlakozók a Fusion modulokhoz, például a Számlák, Költségvetés vagy Szállítók kezelése modulokhoz.

Az ügynök több lépésből álló tervet állít össze, sorrendben meghívja a szükséges API-kat, az eredményeket a jóváhagyási szabályok alapján értékeli, majd vagy elvégzi a feladatot, vagy a szélsőséges eseteket emberi felülvizsgálónak továbbítja.

A háttérben az Oracle platformja egy érvelő motort használ, amely a magas szintű utasításokat diszkrét műveletekre bontja.

Ha egy felhasználó megkéri az ügynököt, hogy „egyeztesse a múlt havi költségjelentéseket”, az ügynök lekérdezi a költségmodulból az egyező bizonylatokat, összehasonlítja a hitelkártya-tranzakciókat, jelzi a rendellenességeket, és összeállít egy összefoglaló jelentést.

A következtető hurok az Oracle Cloud Infrastructure-en fut a kiválasztott nagy nyelvi modellel együtt, így a vállalatok modellváltást hajthatnak végre, például Cohere-ről OpenAI GPT-4o-ra válthatnak anélkül, hogy újra kellene írniuk az ügynöki logikát.

Komponens Üzleti funkció AI Agent Studio Kódolás nélküli építő az ügynöki munkafolyamatok tervezéséhez és a jóváhagyási szabályok meghatározásához Fusion API réteg Közvetlen hozzáférés az ERP, HCM, SCM és CX adatokhoz, közbenső szoftver nélkül Multi-LLM útválasztó Támogatás az OCI-n tárolt OpenAI, Anthropic, Cohere, Google és Meta modellekhez Agent Marketplace Minősített partner által készített ügynökök, amelyek natívan telepíthetők a Fusion környezetbe.

A piac különösen érdekes.

2025 októberére az Oracle kibővítette a stúdiót, és több száz iparág-specifikus ügynököt vett fel olyan partnerektől, mint a Deloitte és az IBM. Minden ügynök átesik egy 21 pontból álló megfelelőségi ellenőrzésen, amely kiterjed a biztonságra, a pontosságra és a token hatékonyságára, mielőtt az Oracle közzéteszi.

Ez az ellenőrzés csökkenti annak kockázatát, hogy teszteletlen automatizálási megoldásokat alkalmazzanak a termelési pénzügyi vagy HR rendszerekben.

Hogyan néz ez ki a gyakorlatban?

Vegyünk egy közepes méretű egészségügyi beszállítót, amely hetente 200 megrendelést kezel.

Az Oracle agentikus AI bevezetése előtt a beszerzési elemzők reggelente a megrendelések tételeit a számlákkal egyeztették, a költségvetés rendelkezésre állását ellenőrizték, és e-mailben továbbították a jóváhagyásokat. Mire egy sürgős sebészeti kesztyű megrendelés végleges jóváhagyásra került, három nap telt el.

Az Oracle Requisition-to-Contract Agent alkalmazás piacra dobását követően a munkafolyamat jelentősen leegyszerűsödött:

Igénylés létrehozása: Az osztályvezető benyújtja a beszerzési igényt a Fusion Procurement rendszerben. Ügynöki érvényesítés: Az ügynök valós időben ellenőrzi a készletszinteket, ellenőrzi a költségvetési kódokat és megerősíti a szállító megfelelőségi állapotát. Automatizált útválasztás: Az 5000 dollár alatti megrendelések esetében az ügynök automatikusan jóváhagyja és létrehoz egy PO-t. Magasabb összegek esetén előre kitöltött indoklási feljegyzéssel továbbítja a CFO-nak. Folyamatos tanulás: Az ügynök jelzi az egyes részlegekben ismétlődő költségtúllépéseket, és negyedévente javaslatot tesz a jóváhagyási küszöbértékek módosítására.

A beszerzési elemző mostantól a beszállítói tárgyalásokra és a stratégiai beszerzésre koncentrálhat, míg az ügynök a rutin jóváhagyások 80 százalékát kezeli. Ez a minta megismétlődik a pénzügyi zárási folyamatokban, az alkalmazottak beilleszkedési ellenőrzőlistáiban és az ügyfélszolgálati jegyek osztályozásában.

Ez a hatékonyságnövekedés egy természetes kérdést vet fel: ha több gyártó is kínál agentikus AI-t, miért válasszuk az Oracle-t?

Mi teszi az Oracle-t különlegessé?

Az Oracle legfőbb megkülönböztető jegye a natív Fusion integráció.

A versenytársak gyakran egyedi API-fejlesztést vagy harmadik féltől származó csatlakozókat igényelnek a vállalati adatok eléréséhez. Az Oracle ügynökök ugyanazon a biztonsági peremterületen belül működnek, mint az ERP, és automatikusan öröklik a szerepköralapú hozzáférés-vezérlést.

Amikor egy ügynök pénzügyi adatokat gyűjt egy előrejelzéshez, ugyanazokat az adatmaszkolási szabályokat követi, amelyek az adott szerepkörben dolgozó emberi felhasználókra vonatkoznak. Nincs külön engedélyezési réteg, nincs párhuzamos irányítási politika.

A második előny a többmodellű rugalmasság.

Míg egyes platformok a saját modelljükhöz kötik a felhasználókat, az Oracle támogatja az OpenAI GPT-4, az Anthropic Claude, a Cohere Command R+, a Google Gemini és még az xAI modelleket is, amelyek az Oracle Cloud Infrastructure-en futnak.

A csapatok tesztelhetik, melyik modell teljesít a legjobban a számlák kivonása és a természetes nyelvű lekérdezések terén, majd ennek megfelelően oszthatják el a feladatokat. A platform kezeli a tokenek használatának nyomon követését és a költségek modellenkénti elosztását, így a pénzügyi osztály pontosan láthatja, hol koncentrálódik az AI-re fordított kiadás.

Egyéb fontos előnyök:

Nulla egyedi kódolás a Fusion API-khoz : Az ügynökök azonnal hozzáférnek az összes modulhoz.

Partneri ökoszisztéma mérete : Több mint : Több mint 32 000 tanúsított fejlesztő kapott képzést az Agent Studio használatáról az Accenture, a Deloitte és az IBM vállalatoknál.

Beépített irányítás: Minden ügynök naplózza döntéseit, így az ellenőrzések egyszerűek.

A hátránya azonban az Oracle ökoszisztéma-központúsága. Ha a rendszer nagy részben Salesforce-re vagy SAP-re épül, az Oracle natív előnyei csökkennek. Az Agent Studio leginkább azoknak a szervezeteknek nyújt előnyt, amelyek már elkötelezték magukat a Fusion Cloud mellett, vagy áttérést terveznek.

Az integráció mélysége döntő fontosságú, ezért vizsgáljuk meg, hogyan kapcsolódik az Oracle a tágabb technológiai környezethez.

Integráció és ökoszisztéma-kompatibilitás

Az Oracle úgy tervezte az Agent Studio-t, hogy a Fusion-on belül működjön, de figyelembe veszi azt is, hogy a vállalatok hibrid környezetet működtetnek.

A platform támogatja a Model Context Protocol (MCP) protokollt, egy új szabványt, amely lehetővé teszi az ügynökök számára, hogy külső adatforrásokat, például SharePoint, Snowflake vagy Databricks adatbázisokat lekérdezzenek anélkül, hogy egyedi csatlakozókat kellene létrehozniuk.

A negyedéves előrejelzést összeállító ügynök a Fusion ERP-ből lekérheti a korábbi értékesítési adatokat, azokat egy külső elemzési adattárból származó piaci trendadatokkal kombinálhatja, és egy munkafolyamatban forgatókönyv-modelleket generálhat.

A több gyártótól származó ügynökök koordinálása érdekében az Oracle Agent2Agent (A2A) csatlakozókat alkalmaz.

Képzelje el, hogy egy Oracle Fusion beszerzési ügynök átad egy szállítási feladatot egy IBM Watsonx Orchestrate rendszeren futó logisztikai ügynöknek.

Az A2A keretrendszer biztonságosan továbbítja a kontextust, például a PO számot, a szállítási dátumot és a szállító preferenciáját a rendszerek között. Minden ügynök megőrzi saját biztonsági határait, de az átadás a végfelhasználó számára átlátható.

Integrációs pont A megfelelőség jellege Oracle Fusion Cloud Közvetlen API-hozzáférés örökölt biztonsági és üzleti szabályokkal Harmadik fél ügynökök (IBM, Salesforce) Adatcsere MCP és A2A csatlakozók segítségével, biztonságos hitelesítő adatok tárolásával Több LLM-szolgáltató (OpenAI, Anthropic, Google) Modelltervezés az OCI-n keresztül egységes megfigyelhetőségi irányítópulttal Partner Marketplace A tanúsított ügynökök egyetlen kattintással telepíthetők a Fusion munkafolyamatokba.

A piactér közvetlenül be van ágyazva a Fusion Applications alkalmazásba, így az IT-adminisztrátorok az ERP felületét elhagyva böngészhetnek, tesztelhetnek és telepíthetnek harmadik féltől származó ügynököket.

Az Oracle minden piaci ügynököt egy 21 pontos ellenőrzőlista alapján ellenőriz, amely a megfelelőséget, a biztonságot és a teljesítményt fedi le, mielőtt jóváhagyná. Ez a szűrés csökkenti annak kockázatát, hogy nem megfelelő automatizálás kerüljön a termelési rendszerekbe.

Az integráció rendezése után hogyan tudják a csapatok az agentikus AI-t bevezetni anélkül, hogy megzavarnák a működést?

Közösségi visszhang és a korai felhasználók véleménye

Az Oracle AI Agent Studio iránti első reakciók óvatos optimizmus és kiváró szkepticizmus között oszlottak meg.

A Reddit r/GenAI4all fórumán egy felhasználó így írt: „Jól hangzik, de ha nem egyszerűsíti a munkafolyamatokat, akkor csak újabb AI-hype. ” Egy másik kommentelő így fogalmazott: „A 90-es évek óta nem bízom az Oracle termékeiben, és most sem szándékozom megkezdeni. ” Egy harmadik hozzászóló így fogalmazott: „Ha csak több kattintást és irányítópultot ad hozzá valódi nyereség nélkül, akkor ez csak egy extra lépésekkel járó AI. ”

A vállalati ügyfelek másképp látják a dolgokat: a valós telepítések mérhető eredményeket hoznak, míg a szkeptikusok csak ígéreteket látnak.

Emily Crow, a Choctaw Nation IT igazgatója elmondta: „Már több mint 40 generatív AI funkciót vezettünk be, és alig várjuk, hogy még több Oracle AI ügynököt használhassunk alkalmazottaink jobb támogatására és a működési hatékonyság javítására.”

A Milwaukee Tool, egy gyártó-forgalmazó vállalat, az Oracle beágyazott ügynökeinek köszönhetően kétszámjegyű növekedést ért el anélkül, hogy arányosan növelte volna a megrendelések teljesítésével foglalkozó alkalmazottak számát.

Az iparági elemzők potenciált látnak ebben, bár nem írnak ki blankó csekket.

Mickey North Rizza, az IDC munkatársa optimista véleményét így fogalmazta meg: „Az AI Agent Marketplace elindításával az Oracle magasabbra teszi a lécet, megkönnyítve a vállalkozások számára az AI-vezérelt automatizálás bevezetését és méretezhetőségét.”

Ez a vélemény tükrözi az elemzők széles körű konszenzusát, miszerint az Oracle integrált megközelítése megoldja azokat a valódi problémákat, amelyekkel a versenytársak még mindig küzdenek, amikor mesterséges intelligenciát építenek be a régi rendszerekbe.

A kivétel a végrehajtási kockázat, amely továbbra is magas marad minden olyan szervezet számára, amely rossz adatkezelési gyakorlatokkal vagy nem egyértelmű folyamatfelelősséggel indul.

Útiterv és ökoszisztéma-kilátások

Az Oracle gyorsan halad előre, hogy megszilárdítsa pozícióját az agentikus AI területén, mielőtt a versenytársak felzárkóznának. A tervet három fő mérföldkő jelzi.

2026 elején az Oracle bevezeti az Ask Oracle-t, a Fusion Applications természetes nyelvű kezdőlapját.

A menükben való navigálás helyett a felhasználók beírják vagy kimondják a kéréseket, például „mutasd az összes 10 000 dollár feletti lejárt számlát”, és a rendszer cselekvésre kész irányítópultokat jelenít meg.

Ez az interfész proaktív módon jeleníti meg az ügynök ajánlásait, például költségvetés-átcsoportosítást javasol, ha a kiadási trendek eltérnek az előrejelzésektől.

2026 harmadik negyedévére az Oracle egy hatalmas AI szuperklaszter elindítását tervezi a felhőalapú infrastruktúráján, kezdetben 50 000 AMD Instinct MI450 GPU-val.

Ez a klaszter támogatni fogja a modellek képzését és a nagy teljesítményű következtetéseket azoknak az ügyfeleknek, akik komplex ügynöki munkafolyamatokat futtatnak. A beruházás aláhúzza az Oracle ambícióját, hogy az AWS, Azure és Google Cloud mellett a legmagasabb szintű mesterséges intelligencia-számítási szolgáltatóként versenyezzen.

A leginkább beszédtéma az Oracle és az OpenAI közötti partnerség, egy ötéves megállapodás, amelynek értéke akár 300 milliárd dollár is lehet a felhőkapacitás tekintetében.

Ha 2027-re teljes mértékben megvalósul, az OpenAI az Oracle egyik legnagyobb felhőalapú ügyfele lesz, és a Fusion vállalati ügyfelei profitálni fognak az OCI-n tárolt, legmodernebb alapmodellek közelségéből.

A partnerség emellett kedvezményes árakat is biztosíthat az Oracle ügyfeleinek, akik a GPT-4 vagy jövőbeli modelleket használnak.

Clay Magouyrk, az Oracle mesterséges intelligenciaért felelős vezetője előrejelzése szerint az agentikus mesterséges intelligencia három éven belül minden felhőalkalmazásunkban jelen lesz, és az Oracle SaaS-át egy folyamatosan tanuló, autonóm működési platformmá alakítja.

Ezeket az ambiciózus terveket szem előtt tartva, mennyibe fog kerülni az Oracle agentic AI nagy léptékű üzemeltetése?

Mennyibe kerül az Oracle Agentic AI?

Az Oracle úgy alakította ki az árazást, hogy megszüntesse a hagyományos AI-licencelés áraival kapcsolatos sokkot. Az AI Agent Studio meglévő Fusion Cloud ügyfelek számára felár nélkül elérhető.

Annyi egyedi ügynököt hozhat létre, telepíthet és futtathat, amennyit előfizetése támogat, anélkül, hogy ügynökönkénti díjat kellene fizetnie. Ez a csomagolás kiküszöböli az egyes automatizálási munkafolyamatokért egyes versenytársak által felszámított apró díjakat.

Azok az ügyfelek, akik a Fusion-tól függetlenül szeretnék az Oracle Cloud Infrastructure-en tárolni az ügynököket, az OCI Generative AI Agents szolgáltatásért 0,003 dollárt fizetnek 10 000 feldolgozott karakter után (bemenet és kimenet együttesen).

Egy tipikus ügynöki beszélgetés, amely egy 2000 karakteres megrendelést dolgoz fel és egy 500 karakteres összefoglalót generál, 2500 karaktert fogyaszt, ami tranzakciónként körülbelül 0,00075 dollárba kerül. Nagyobb léptékben egy havonta 100 000 tranzakciót feldolgozó vállalkozás körülbelül 75 dollárt fizetne végrehajtási díjaként.

További költségek merülnek fel a visszakereséssel kiegészített generáláshoz szükséges tudásbázis tárolásáért (0,0084 USD/GB-óra) és az adatok beviteléért, amikor dokumentumokat töltenek fel az ügynök kontextusába (0,0003 USD/10 000 karakter).

Azok a szervezetek, amelyeknek dedikált GPU-kapacitásra van szükségük az egyedi modellek finomhangolásához, az OCI Generative AI Service Dedicated hosting szolgáltatást körülbelül 12 dollár/AI-egység-óra áron foglalhatják le, bár az Oracle 30 napos ingyenes próbaidőt kínál 300 dollár kreditértékkel az új OCI-felhasználók számára.

Az integrációs szolgáltatásokban rejtett költségek merülhetnek fel, ha a Fusion környezete egyedi adatleképezéseket vagy régebbi rendszerhidakat igényel.

Az Oracle partnerei, mint például az Accenture és a Deloitte, a tanácsadási órákat külön számlázzák, ezért az ügynöki projekt költségvetésének 10–20 százalékát számoljon be professzionális szolgáltatásokra, kivéve, ha belső csapata már rendelkezik Agent Studio tanúsítvánnyal.

A tanulság: Az Oracle árazása átlátható és versenyképes, különösen a Fusion ügyfelek számára, akik elkerülik az ügynökönkénti licencdíjak csapdáját. A fogyasztásalapú díjak a használattal arányosan változnak, így a kísérleti projektek megfizethetőek, a nagy léptékű bevezetések pedig előre jelezhetőek.

Záró gondolatok

Az Oracle Agent Studio valódi értéket nyújt, ha már használja a Fusion Cloudot, és hajlandó befogadni a termelésbe való bevezetés előtti tanulási görbét.

A natív integráció megkerüli a versenytársak által előírt API-komplexitást, de a siker a sok csapat által alábecsült adatminőségtől és a folyamatok egyértelműségétől függ.

Próbáljon ki egy rutin munkafolyamatot, például a számlák jóváhagyását 30 napig, és kövesse nyomon a pontosságot és a ciklusidőt a manuális alapértékhez képest.

Az Oracle-t használó üzletek számára, amelyek tiszta adatkezeléssel és dedikált finomítási erőforrásokkal rendelkeznek, a csomagárak és a piaci ökoszisztéma indokolja a harmadik féltől származó rétegekbe való befektetést.