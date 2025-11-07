Megéri-e beállítani az Amazon Agentic AI-t? Íme a kompromisszum

Főbb tanulságok

Az Amazon a Bedrock AgentCore és a Quick Suite révén kínálja az agentikus mesterséges intelligenciát.

Az AgentCore hét alapvető komponens és erős biztonsági rendszer segítségével koordinálja a feladatokat.

A Quick Suite több mint 1000 eszközön automatizálja a munkafolyamatokat természetes nyelv használatával.

Az árak a használat alapján kerülnek kiszámításra, de a beállításhoz mélyreható AWS-infrastruktúra ismeretekre van szükség.

Az Amazon kínálja az Agentic AI-t?

Az Amazon két fő termékkel kínálja az agentikus mesterséges intelligenciát: az Amazon Bedrock AgentCore és az Amazon Quick Suite.

A Bedrock AgentCore biztosítja az infrastruktúra réteget, amely hét alapvető komponenst kínál a fejlesztőknek az AI-ügynökök biztonságos létrehozásához és működtetéséhez.

A Quick Suite közvetlenül a tudásmunkásoknak szól, és egy AI-alapú munkaterületként működik, amely automatizálja a kutatást, az adatok vizualizálását és a munkafolyamatok koordinálását.

Mindkét termék az AWS Summit New York 2025 rendezvényen debütált, ahol az Amazon vállalati szintű megoldásként pozicionálta őket, amelyek képesek kezelni az érzékeny adatokat és a komplex műveleteket.

A vállalat 2025 márciusában létrehozta az Agentic AI részlegét, jelezve ezzel hosszú távú elkötelezettségét e piac iránt.

Ezek az eszközök az Amazon szélesebb körű felhőalapú ökoszisztémáján belül működnek, lehetővé téve az ügynökök számára, hogy kihasználják a meglévő AWS-szolgáltatásokat, miközben a nyílt protokollok révén függetlenek maradnak a szállítóktól.

Ez a pozícionálás azért fontos, mert lehetővé teszi a Quick Suite számára, hogy több mint 1000 alkalmazással csatlakozzon, és az AgentCore-nak rugalmasságot biztosít, hogy bármilyen alapmodellel dolgozzon.

Hogyan működik valójában?

Az Amazon agentikus architektúrája egy alapmodellt használ, amely a felhasználói célokat kisebb lépésekre bontja, lekérdezi a szükséges adatokat, és a megfelelő API-kat hívja meg az egyes lépések végrehajtásához.

A Bedrock AgentCore hét komponens segítségével koordinálja a végrehajtást, a memóriát, a hitelesítést és a felügyeletet, míg a Quick Suite természetes nyelvű felületet biztosít, így a munkavállalók kód írása nélkül is kérhetnek jelentéseket.

A rendszer megjegyzi az interakciók kontextusát, és minden műveletet naplóz az ellenőrzési nyomvonalakhoz. Az AgentCore Gateway a meglévő API-kat ügynökkompatibilis eszközökké alakítja, így a régi rendszereket átírás nélkül is összekapcsolhatja.

Íme a komponensek lebontása:

Alkatrész Üzleti funkció Futtatási idő AI-folyamatok és feladatok automatizálása Memória Biztonságosan tárolja a munkamenet és az állapot adatait Identitás A felhasználókat vállalati bejelentkezéssel hitelesíti Gateway Kezel API-interakciókat és integrációkat Kódértelmező Feldolgozza és lefordítja a végrehajtáshoz szükséges kódot Böngésző Webalapú ügynöki műveletek lehetővé tétele Megfigyelhetőség Valós idejű irányítópultokkal figyeli a teljesítményt

Minden munkamenet könnyű microVM-ekben fut, amelyek elszigetelik a munkaterheléseket, és manuális beavatkozás nélkül nulláról több ezer egyidejű felhasználóra skálázhatók. Ez a rugalmasság fontos, ha az ügynököket olyan osztályokon vezeti be, ahol a használati minták előre nem jelezhetők.

Az igazi próba akkor jön el, amikor a gyakorlatban látja működni, ezért nézzünk át egy olyan forgatókönyvet, amely bemutatja, hogyan működnek együtt ezek az összetevők.

Hogyan néz ez ki a gyakorlatban?

Vegyünk példának egy egészségügyi műveleti menedzsert, aki két órát töltött egy-egy eset előzetes engedélyezési jelentésének összeállításával. Három különálló rendszerből gyűjtötte össze az adatokat, ellenőrizte a biztosítási jogosultságot, és összefoglalta az eredményeket a klinikai személyzet számára.

A kézi összeszerelés lassú és hibalehetőségekkel teli volt, különösen a betegazonosítók eszközök közötti másolásakor. Az AgentCore-alapú megoldás bevezetése után azonban a munkafolyamat három perc alá csökkent:

A menedzser beírja: „Előzetes engedélyezési összefoglalót készíteni a 4721-es betegazonosítóhoz.” Az ügynök hitelesíti magát a hitelesítő adataival, és egyszerre lekérdezi az EHR-t, a számlázási rendszert és a fizetői adatbázist. Összehasonlítja a biztosítási fedezeteket, jelzi a hiányzó dokumentumokat, és összefoglalót készít a szervezet standard formátumában. A kész jelentés a megosztott meghajtóra kerül, egy auditnaplóval, amely minden elérhető adatforrást feltüntet.

Az ügynök önállóan kezeli a rutin eseteket, és csak akkor eskalálja azokat, ha hiányzó adatokkal vagy szabályzati kivételekkel találkozik.

Ez a tendencia az iparágakban is megfigyelhető, mivel a versenytársak is bevezetik saját ügynöki platformjaikat, így az autonóm feladatvégzés a megkülönböztető tényezőből alapvető elvárássá válik.

Mi teszi az Amazont különlegessé?

Az Amazon megközelítése a vállalati bizalmat helyezi előtérbe a feltűnő fogyasztói funkciókkal szemben, és az AgentCore-t azzal a feltételezéssel építette fel, hogy a pénzügyi szolgáltatások, az egészségügy és a kormányzati ügyfelek elutasítanak minden olyan rendszert, amely nem bizonyítja a megfelelőségét.

Ez a filozófia minden tervezési döntésben megmutatkozik: az ügynökök az AWS biztonsági rendszerét öröklik, izolált VPC-kben futnak, és a SOC 2 és HIPAA követelményeknek megfelelő ellenőrzési nyomvonalakat generálnak.

Az AWS felhőalapú ökoszisztéma strukturális előnyt biztosít. A Bedrock ügynökök natívan hívják meg a Lambda funkciókat, lekérdezik a DynamoDB-t vagy indítják el a Step Functions funkciókat anélkül, hogy elhagynák az AWS határait, míg a Quick Suite egyetlen felületen egyesíti a belső és külső forrásokból származó adatokat.

Három erőssége kiemelkedő:

Az AgentCore támogatja a piacon a leghosszabb munkamenet-időt, akár nyolc órát, lehetővé téve az aszinkron munkafolyamatokat, például az éjszakai kötegelt feldolgozást.

A Quick Suite több mint 50 natív csatlakozóval integrálható, és a Model Context Protocol segítségével további 1000 alkalmazáshoz fér hozzá olyan partnerek révén, mint az Atlassian és az Asana.

A fogyasztásalapú árazás azt jelenti, hogy az ügyfelek csak a számítási és következtetéses feladatokért fizetnek, elkerülve a helyalapú díjakat, amelyek más platformokat drágává tesznek nagy léptékben.

A hátránya a komplexitás. Az AgentCore beállítása megköveteli az IAM szerepkörök, a VPC hálózatok és az API Gateway konfigurációk ismeretét, ami meredek tanulási görbét jelent a felhőtechnológiában kevésbé jártas csapatok számára.

Az Amazon feltételezi, hogy a vásárlók már jelentős AWS-terhelést futtatnak, ami szűkíti a potenciális piacot a plug-and-play SaaS alternatívákhoz képest, de a rendszer konfigurálása után mélyen integrálódik a környező infrastruktúrába.

Közösségi visszhang és a korai felhasználók véleménye

Az első reakciók a technikai mélység iránti lelkesedés és a tanulási görbe miatti frusztráció között oszlottak meg.

Az AWS fórum egyik korai kommentelője, aki kipróbálta a Quick Suite-ot, így írt: „Kipróbáltam az új Quick Suite-ot, és elképesztő”, megjegyezve , hogy az ügynök képessége, hogy több forrásból is adatokat gyűjtsön és vizualizációkat készítsen , meglepően hatékonynak tűnt.

Ugyanazon a fórumon egy másik felhasználó azzal érvelt, hogy „a Quicksuite sokkal rosszabb, mint a PowerBI”, ami arra utal, hogy egyesek az új agentikus felület helyett a megszokott BI-eszközöket részesítik előnyben.

Másrészt az Amazon pozicionálásával kapcsolatban is felmerült a szkepticizmus.

„Ó, remek, az AWS újabb üzleti termelékenységi szlenget épít” – jegyezte meg egy Reddit-kommentelő, kifejezve kételyét, hogy az Amazon versenyképes lehet-e az irodai termelékenység terén a már meglévő szereplőkkel szemben.

Mások a termékek átfedése miatti zavart emelték ki, és a Quick Suite, QuickSight és Q Business termékcsaládot „spagettinek” nevezték, ami bonyolítja az üzenetátadást.

A Hacker News és a technológiai fórumokon gyakran összehasonlítják az AWS megközelítését a Microsoft Copilot vagy a Google Duet megoldásaival.

Sokan üdvözlik a „biztonságra és integrációra” való összpontosítást, és azt jósolják, hogy a vállalatok jobban fognak bízni az AWS-ben, mint a fogyasztóknak szóló platformokban.

Az egyedi ügynököket fejlesztő programozók között konszenzus van abban, hogy az AgentCore páratlan rugalmasságot kínál, míg a Quick Suite-hez hasonló végfelhasználói termékek még finomításra szorulnak, hogy felzárkózzanak a bevált eszközök felhasználói élményéhez. Ezek a vegyes jelek arra utalnak, hogy a siker a végrehajtás és az iteráció sebességétől függ, ami elvezet minket a fejlesztési tervhez.

Útiterv és ökoszisztéma-kilátások

Az Amazon idővonala tükrözi azt a többéves elkötelezettséget, hogy az agentikus AI az AWS egyik alapvető pillére legyen.

A vállalat 2023 júliusában mutatta be az Amazon Bedrock Agents szolgáltatást, majd a re:Invent 2024 rendezvényen bejelentette a több ügynök közötti együttműködést.

Az AgentCore 2025 októberében vált általánosan elérhetővé , kilenc AWS régióra terjeszkedve, VPC-izoláció és CloudFormation sablonok támogatásával.

A Quick Suite 2025 októberében került nyilvános forgalomba, miután a BMW, az Intuit és a Koch Industries zártkörű előzetes bemutatót tartott róla.

A jövőre nézve az AWS azt tervezi, hogy 2026 elején kiterjeszti az Agent-to-Agent kommunikációs protokollt az összes AgentCore szolgáltatásra, lehetővé téve az ügynökök számára, hogy dinamikusan igénybe vegyék egymás képességeit.

A Generative AI Innovation Center további 100 millió dollárt kapott az agentikus AI kutatás finanszírozására, a díjazottak nevét 2026 februárjában hirdetik ki.

Az Amazon emellett bővíti a Project Rainier projektet, egy közel egymillió Trainium2 chipből álló képzési klasztert, amely a szerszámhasználatra és a hosszú távú gondolkodásra optimalizált, következő generációs modelleket fogja működtetni.

„Az Amazon ügynöki mesterséges intelligencia iránti elképzelése újragondolja a vállalati automatizálást” – jegyezte meg az InfoQ egyik iparági elemzője, kiemelve az ügynökök azon potenciálját, hogy több részleget és rendszert átfogó munkafolyamatokat koordináljanak.

A tervből kitűnik, hogy az Amazon ezt alapvető technológiának tekinti, nem pedig kiegészítő funkciónak, és folyamatosan fektet be a irányításba, a megfelelőségbe és az ökoszisztéma partnerségeibe.

Mennyibe kerül az Amazon Agentic AI?

Az Amazon a felhasználás alapján számol fel díjat, nem pedig a felhasználói szám vagy az előfizetés alapján, vagyis csak az ügynökei által ténylegesen felhasznált számítási és következtető kapacitásért fizet.

A Bedrock AgentCore a alapmodell-hívások bemeneti és kimeneti tokenjei után számláz, valamint az infrastruktúra költségeit is, amikor az ügynökök Lambda-funkciókat hívnak meg, adatbázisokat lekérdeznek vagy az S3-ba írnak. Nagy volumenű offline munkák, például éjszakai jelentéskészítés esetén a kötegelt feldolgozás körülbelül felére csökkenti a következtetés költségeit.

A Quick Suite hasonló filozófiát követ, de az árazást az Amazon QuickSight licenceléséhez köti, az Enterprise Edition felhasználók pedig havi számlázási díjat fizetnek az agentikus funkciókért.

Ez a fogyasztási modell a tényleges használatnak megfelelően skálázza a költségeket, így az ügynököket időszakosan működtető csapatok lényegesen kevesebbet fizetnek, mint azok, akik éjjel-nappal alkalmazzák őket.

A nehézség abban rejlik, hogy a havi kiadásokat még a tényleges munkaterhelési minták felmérése előtt kell megbecsülni, és az üzleti csúcsidőszakok váratlan számlákat eredményezhetnek.

Az AgentCore Observability segít a költségek szinte valós idejű nyomon követésében, és lehetővé teszi az adminisztrátorok számára, hogy költségvetési riasztásokat állítsanak be az ügynökök viselkedésének optimalizálása és a pazarlás csökkentése érdekében.

Záró gondolatok

Az Amazon agens AI-je akkor érdemes, ha már jelentős munkaterhelést futtat az AWS-en, és a mérnökei jól ismerik az IAM szerepköröket és a VPC konfigurációkat.

Az AgentCore biztonsági felépítése és natív szolgáltatásintegrációja felülmúlja a harmadik féltől származó rétegeket, de a beállítás bonyolultsága lassítja a felhőinfrastruktúrával nem rendelkező csapatokat.

Próbálja ki 30 napig egy ismétlődő munkafolyamatot, például a számlák feldolgozását vagy a jelentések készítését, és kövesse nyomon a tokenek költségeit és pontosságát a manuális alapértékekhez képest.

Az AWS-hez elkötelezett szervezetek számára, amelyek rendelkeznek a kezdeti konfiguráció kezeléséhez szükséges technikai erőforrásokkal, a fogyasztásalapú árazás és a megfelelőségi ellenőrzések igazolják a tanulási görbe meglétét az egyszerűbb SaaS alternatívákhoz képest.