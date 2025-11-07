A ChatGPT Agentic AI hatékony eszközök közötti automatizálást tesz lehetővé

Főbb tanulságok

A ChatGPT ügynöki mesterséges intelligencia integrálódik az eszközökbe, hogy egyszerűsítse a csapat munkafolyamatait.

A csatlakozók segítségével az ügynökök hozzáférhetnek az e-mailekhez, kódokhoz, naptárakhoz és CRM-adatokhoz.

Az Apps SDK harmadik féltől származó eszközöket hoz be a ChatGPT natív felületébe.

Az Assistants API lehetővé teszi a vállalati integrációt a régebbi rendszerekkel.

Az OpenAI kínál agens AI-t?

Igen, az OpenAI az ügynöki mesterséges intelligenciát a 2025 közepén elindított ChatGPT Agent Mode segítségével biztosítja. Ez a funkció a ChatGPT-t beszélgető asszisztensből autonóm munkavállalóvá alakítja, aki képes weboldalakat böngészni, kódot végrehajtani és harmadik féltől származó alkalmazásokkal interakcióba lépni, hogy több lépésből álló feladatokat kezdettől végig elvégezzen.

A vállalat ezt a képességet egy szélesebb körű átállás részeként pozícionálja az AI-rendszerek felé, amelyek nem egyszerűen csak reagálnak, hanem „gondolkodnak és cselekszenek”. Sam Altman vezérigazgató a DevDay 2024 rendezvényen jelezte ezt az irányt, kijelentve, hogy 2025 lesz az az év, amikor az ügynökök valóban a felhasználókért fognak dolgozni.

Az OpenAI ügynöki kínálata egy nagyobb termékekből álló ökoszisztémán belül található, amely ingyenes fogyasztói hozzáférést, fizetős egyéni csomagokat és vállalati megoldásokat foglal magában.

Az ügynöki funkció jelenleg a Plus, Pro, Team és Enterprise előfizetők számára elérhető, ami tükrözi a vállalat stratégiáját, amely az automatizálást olyan többszintű szolgáltatási modellekkel ötvözi, amelyek mind a személyes, mind az üzleti felhasználók biztonsági és skálázhatósági igényeit kielégítik.

Hogyan működik ez valójában?

A ChatGPT ügynöki architektúrája egymással összekapcsolt komponensek réteges rendszerén keresztül teszi lehetővé az autonóm működést.

Az alapját az Agent Mode képezi, amely egy virtuális számítástechnikai környezetet biztosít, amely a feladatokat ütemezett automatizálás vagy közvetlen felhasználói utasítások alapján hajtja végre.

Ez a környezet három, egymással együttműködő végrehajtási eszközt koordinál:

A vizuális webböngésző élő webhelyeken navigál és űrlapokkal interakcióba lép.

A szövegalapú böngésző gyors információkeresést biztosít.

A sandboxolt kódkörnyezet feldolgozza az adatokat és elhárítja a szkriptek hibáit.

Ezek a végrehajtási eszközök a ChatGPT Connectors segítségével kapcsolódnak külső rendszerekhez, amelyek API-kon keresztül vonják le az adatokat olyan alkalmazásokból, mint a Gmail, a GitHub és a naptárrendszerek.

Ez az integráció lehetővé teszi az ügynök számára, hogy mielőtt cselekszik, hozzáférjen a releváns kontextushoz az e-mail szálakból, kódtárakból és ütemezett eseményekből.

A csapatok ezt tovább bővíthetik egyedi GPT-kkel, létrehozva speciális ügynöki példányokat, amelyek megértik a vállalatspecifikus adatokat és végrehajtják a belső munkafolyamatokat, mint például az adatbázis-frissítéseket vagy az automatizált jelentéseket.

Az ügynök a komplex kéréseket egymást követő lépésekre bontja, mindegyiket a legmegfelelőbb eszközzel végrehajtja, majd az eredményeket kiértékeli, hogy finomítsa a megközelítését.

Belső tesztelésünk szerint a komplex táblázatok modellezésénél 45,5%-os pontosságot értünk el, ami több mint kétszerese a korábbi GPT-4 módszereknek, és megközelíti a 71%-os emberi referenciaértéket.

Ez az iteratív finomítás a technikai architektúrát gyakorlati termelékenységnövekedéssé alakítja az ütemezés, az adatlekérés, az elemzés, a rendszerintegráció és a domain-specifikus automatizálás terén.

Hogyan néz ez ki a gyakorlatban?

A múlt hónapban teszteltem az Agent Mode-ot, miközben egy hétvégi utazást terveztem Portlandbe. Megkértem a ChatGPT-t, hogy hasonlítsa össze a vonatmenetrendeket, ellenőrizze a szállodák rendelkezésre állását, és állítson össze étteremajánlatokat a szállodámtól sétatávolságra.

Az ügynök megnyitotta a böngészőt, felkereste az Amtrak foglalási oldalát, feljegyezte az indulási időket és a viteldíjakat, majd átváltott a szállodák összehasonlító oldalaira, hogy összehasonlítsa az árakat és a véleményeket. Még egy ütemterv-ütközést is jelzett (a kívánt vonat a szálloda bejelentkezési határideje után érkezett meg), és egy korábbi indulást javasolt.

A teljes kutatási folyamat körülbelül hét percet vett igénybe, amelynek során átnéztem az ügynök által megnyitott három böngészőfület, és megerősítettem az eredményeket, mielőtt véglegesítettem a foglalásokat.

Íme, hogyan oldotta meg az ügynök a feladatot lépésről lépésre:

Elemezte az utazási dátumaimat és úti célomat, majd lekérdezte az Amtrakot a városom és Portland közötti vonatjáratokról. Megnyitotta a szállásfoglaló oldalakat, szűkítette a keresést környék és árkategória szerint, majd kiválasztotta a három legjobban illő szállást értékeléssel együtt. Keresztreferenciált étteremlisták a Google Maps-en, ahol a 4,5+ csillagos értékeléssel rendelkező, gyalogosan megközelíthető helyek élveznek elsőbbséget. Összefoglaló táblázatot generáltam, amely összehasonlítja az általam kért útvonalváltozatok teljes költségeit. Kiemelte az ütemterv-ütközést, és módosított paraméterekkel újra futtatta a vonatkeresést.

Ez olyan volt, mintha egy találékony gyakornokra bíztam volna a munkát, akit nem zavarnak az unalmas keresések, csakhogy az ügynök soha nem panaszkodott és nem veszítette el a koncentrációját.

A Zapier ügynöki termékeihez hasonló versenytársakkal összehasonlítva a ChatGPT beszélgetős felülete megkönnyíti az iterációt, mivel a feladat közben finomíthatja az utasításokat, ahelyett, hogy újra kellene építenie az automatizálási folyamatábrát.

Mi teszi az OpenAI-t különlegessé?

A ChatGPT ügynöki képességei az elérhetőség és a teljesítmény metszéspontjában helyezkednek el. A fejlesztői szakértelmet igénylő speciális ügynöki keretrendszerekkel ellentétben az Agent Mode beszélgetési utasítások segítségével működik.

A projektmenedzser kód írása vagy bonyolult munkafolyamatok konfigurálása helyett utasítások beírásával ütemezheti a feladatokat. Ez csökkenti a bevezetés korlátait, lehetővé téve a nem technikai csapatok számára az autonóm munkafolyamatok gyors bevezetését.

A teljesítmény-benchmarkok aláhúzzák a platform hatását. A Harvard és a Boston Consulting Group terepi tanulmányában a GPT-4-hez hozzáféréssel rendelkező tanácsadók 24,9%-kal gyorsabban végezték el a feladatokat, és 40%-kal magasabb minőségű munkát végeztek, mint az AI-támogatás nélkül dolgozó kollégáik.

És ez nem korlátozódott a rutin feladatokra. A tanulmány több területen végzett kutatást, írásbeli munkát, elemzést és problémamegoldást fedett le, bizonyítva a széles körű alkalmazhatóságot.

Integráció és ökoszisztéma-kompatibilitás

A ChatGPT integrációs stratégiája túlmutat a beépített csatlakozókra, amelyek már most is támogatják az ügynökök munkafolyamatait.

A DevDay 2025 rendezvényen az OpenAI bemutatta az Apps SDK-t, amely lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy teljes egészében a ChatGPT felületén futó mini-alkalmazásokat készítsenek.

A korai partneralkalmazások között megtalálható a Canva a tervezéshez, a Zillow az ingatlankereséshez és a Spotify a zenevezérléshez. Ezek az alkalmazások természetes nyelvű parancsokra reagálnak, így a ChatGPT-t interaktív szolgáltatások platformjává alakítják, nem pedig egyszerűen csak beszélgetési eszközzé.

Platform/Partner Integrációs típus Gmail E-mailek lekérése, ütemezés és vázlatok készítése GitHub Repozitórium-hozzáférés, kódfelülvizsgálat, problémák nyomon követése Slack Bot integráció a csapatkommunikációhoz Canva Alkalmazzon alkalmazás-plugint a vizuális tartalom létrehozásához Zillow Ingatlan keresés és összehasonlítás Salesforce CRM-adatokhoz való hozzáférés és munkafolyamatok automatizálása

Az OpenAI 2025 végéig egy „agentic commerce” protokollon keresztül lehetővé kívánja tenni a csevegés közbeni vásárlást, így a tranzakciós lehetőségeket az információkeresésen túlra is kiterjesztve.

A régebbi rendszerekkel rendelkező vállalkozások számára az Assistants API lehetővé teszi a ChatGPT képességeinek belső termékekbe történő beágyazását, támogatva a hibrid architektúrákat, ahol az agentikus funkciók javítják a konkrét érintési pontokat anélkül, hogy lecserélnék a meglévő infrastruktúrát.

Közösségi visszhang és a korai felhasználók véleménye

A fogadtatás vegyes volt, ami tükrözi az autonóm AI ígéretét és a növekedéssel járó nehézségeket egyaránt. Egy felmérésben a ChatGPT felhasználók több mint 70%-a számolt be a személyes termelékenység növekedéséről, de a korai szakaszban felmerült hibák mérsékelték a lelkesedést bizonyos funkciók iránt.

Pozitív hangulat:

Kritikus visszajelzés:

Ezek az idézetek egy átalakuló technológiát illusztrálnak. A tapasztalt felhasználók értékelik az autonómiát és az időmegtakarítást, míg mások a megbízhatóság, az értesítések pontossága és a funkciók stabilitása terén találkoznak problémákkal.

Az OpenAI elismerte, hogy az Agent Mode „csak a kezdet”, és továbbra is rendszeresen bevezeti a fejlesztéseket.

Mennyibe kerül a ChatGPT Agentic AI?

A ChatGPT többszintű árazása egyéni felhasználók, kis csapatok és nagyvállalatok igényeinek is megfelel.

A Plus csomag havi díja 20 dollár, és tartalmazza a GPT-4, az Agent Mode és a Tasks funkciókhoz való prioritásos hozzáférést.

A haladó felhasználók számára a havi 200 dolláros Pro csomag korlátlan használatot biztosít az OpenAI legfejlettebb modelljeihez, beleértve a „Pro reasoning” módot, amely több számítási kapacitást allokál a komplex lekérdezések nagyobb pontosságához.

A csapatok előfizethetnek a Business csomagra, amelynek ára felhasználónként havi 25 dollár éves számlázással, vagy havi 30 dollár. Ez a szint legfeljebb 150 felhasználót támogat, és tartalmazza a GPT-4-et 32k kontextussal, a fejlett adatelemzést, a megosztott egyéni GPT-ket és egy adminisztrációs konzolt.

Fontos, hogy az üzleti tervek garantálják, hogy az ügyfelek adatait nem használják fel adatfeldolgozáshoz, és biztosítják a SOC 2 megfelelőséget.

A vállalati árak egyediak és az OpenAI értékesítési csapata tárgyalja meg őket. A vállalati ügyfelek korlátlan GPT-4 hozzáférést, magasabb kontextuskorlátokat, titkosítási kulcskezelési lehetőségeket, domain szintű adminisztrátori ellenőrzéseket és SLA támogatást kapnak.

Az árak a használat mennyiségétől és a vállalat méretétől függően változnak, így a megoldás több száz vagy ezer alkalmazottal rendelkező szervezetek számára is alkalmas.

A rejtett költségek általában az integrációból és a változáskezelésből származnak, nem pedig magából a platformból. Az egyedi API-fejlesztés, a csatlakozó konfigurálása és a testreszabott munkafolyamatok folyamatos karbantartása dedikált fejlesztői erőforrásokat igényelhet.

A számításigényes feladatok, különösen azok, amelyek Pro érvelési módot vagy nagyfrekvenciás automatizálást használnak, a használatot magasabb szintű csomagok felé terelhetik.

Az alkalmazottak képzése és a irányítási keretrendszerek létrehozása szintén nem elhanyagolható beruházást jelent, bár ezek megtérülnek az elfogadási arányok és a kockázatcsökkentés terén.

Útiterv és ökoszisztéma-kilátások

Az OpenAI ügynöki AI stratégiája több fázisban valósul meg, amelyek mindegyike bővíti az autonómiát és az ökoszisztéma hatókörét. Ezeknek a mérföldköveknek a nyomon követése azért fontos, mert jelzik, mikor érnek be bizonyos képességek a béta kísérletekből a termeléskész funkciókba.

Múlt és jelen:

2022. november – Elindult a ChatGPT kutatási előnézet

2023 augusztus – A ChatGPT Enterprise bevezetése SOC 2 megfelelőséggel

2025 január – A feladatok funkció béta verziója elérhetővé vált a ütemezett automatizáláshoz

2025. július – Elindult az Agent Mode, amely autonóm webes navigációt és eszközhasználatot tesz lehetővé.

Közeljövő:

2025 vége – Agentic kereskedelmi protokoll , amely lehetővé teszi a csevegés közbeni vásárlásokat és tranzakciókat

2026 eleje – A ChatGPT Apps SDK minden fejlesztő számára elérhetővé válik, bevételszerzési lehetőségekkel együtt.

Hosszú távú elképzelés:

2025+ – Több ügynökös koordináció, ahol több ügynök koordinálja a komplex projekteket.

Jövőbeli modellfrissítések – GPT-6 vagy utódmodelljei továbbfejlesztett érvelési képességgel és új modalitásokkal

„2025-ben az ügynökök már működni fognak” – jelentette ki Sam Altman az OpenAI 2024 DevDay rendezvényén, kiemelve a vállalat autonóm AI-asszisztensekre való összpontosítását. Ez a szakasz, amelyet az OpenAI belső öt szintű ütemtervében „AI-ügynököknek” neveznek, még fejlettebb rendszereket előz meg, amelyek képesek egész szervezetek munkájának irányítására.

Az üzleti vezetők számára ez az útiterv azt javasolja, hogy inkább az iteratív bevezetést tervezzék meg, mintsem egy „teljes” termékre várjanak. A jelenlegi képességek máris mérhető termelékenységnövekedést eredményeznek, és a fokozatos fejlesztések az elkövetkező negyedévekben bővíteni fogják a felhasználási lehetőségeket.

„2025-ben az ügynökök már működni fognak.” – Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója

Az árazási struktúrák határozzák meg, hogy mely szervezetek férhetnek hozzá ezekhez a folyamatosan fejlődő képességekhez nagy léptékben.

Miután az árak és a képességek már tisztázódtak, az utolsó kérdés az, hogy tovább kell-e lépni, és ha igen, hogyan lehet ezt stratégiailag megtenni.

Záró gondolatok

Mint minden hatékony technológia, a ChatGPT ügynöki mesterséges intelligencia is lehetőségeket és óvatosságot igényel. A lehetőség a dokumentált termelékenységnövekedésben rejlik: a tanácsadók 25%-kal gyorsabban végzik el a feladatokat, a csapatok naponta órákat spórolnak a kutatáson, és az egész munkafolyamatok manuálisról autonómra váltanak. Az eszközök elszaporodásával és a kontextusváltás terheivel küzdő szervezetek számára az ügynökök konszolidációt és hatékonyságot kínálnak.

A gyakorlati kockázat a megbízhatóságra és a felügyeletre összpontosul. A korai szakaszban fellépő hibák, az alkalmi feladatmeghibásodások és az emberi felülvizsgálat szükségessége azt jelentik, hogy az ügynökök korlátok nélküli bevetése hibákhoz vezethet. A csapatoknak kis lépésekkel kell kezdeniük, és az automatizálás kezdeti szakaszában alacsony kockázatú, gyakran ismétlődő munkafolyamatokat kell kiválasztaniuk. Gondosan mérjék az eredményeket, kövessék nyomon a megtakarított időt és a fenntartott minőséget. A technológia fejlődésével skálázzák a bevált megoldásokat, és ismételjék meg a promptokat, integrációkat és irányítási irányelveket.

Tevékenységi ellenőrzőlista: