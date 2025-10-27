Főbb tanulságok

A ChatGPT Atlas közvetlenül beágyazza a mesterséges intelligenciát a weboldalakba, így megszünteti a másolás-beillesztés okozta problémákat.

Az Atlas megjelenése kihívást jelent a Chrome dominanciájának, de komoly biztonsági sebezhetőségekkel küzd.

Az Atlashoz hasonló AI böngészők az ügynöki, kontextustudatos digitális munkafolyamatok felé való elmozdulást jelzik.

Az Atlas hatékony felhasználói eszközöket kínál, de biztonsági kockázatok miatt nem alkalmas vállalati felhasználásra.

San Francisco, Kalifornia, 2025. október 21.

Az OpenAI kiadta a ChatGPT Atlas-t, egy mesterséges intelligenciával működő webböngészőt, amely közvetlenül beágyazza a beszélgető mesterséges intelligenciát minden meglátogatott weboldalba. A bevezetés kihívást jelent a Google Chrome böngészőjének, amely világszerte 3 milliárd felhasználóval körülbelül 65%-os piaci részesedéssel rendelkezik. Az Atlas megszünteti a böngésző lapok és a ChatGPT közötti állandó másolást és beillesztést, amelyet a tudásmunkások naponta több százszor végeznek, lehetővé téve a mesterséges intelligencia asszisztensnek, hogy teljes kontextustudatossággal kövesse Önt az interneten.

A böngésző macOS felhasználók számára ingyenesen elérhető, Windows, iOS és Android verziói pedig hamarosan megjelennek. Az OpenAI 800 millió heti ChatGPT felhasználója jelenti a fő célközönséget. Az Alphabet részvényei a bejelentés napján 2%-kal estek, ami körülbelül 18 milliárd dollár piaci értéket törölt el, mielőtt részben helyreálltak, jelezve a befektetők aggodalmát a Chrome reklámalapú üzleti modelljével kapcsolatban, amely új versenynyomással szembesül.

Az Atlas azért fontos, mert az OpenAI chatbotokon túli platformstratégiáját képviseli. Fidji Simo vezérigazgató úgy írja le a vállalat elképzelését, hogy a ChatGPT „az életed operációs rendszerévé” válik, és a böngészőkben zajlik a tudásalapú munka. Az e-mailek, dokumentumok, kutatások, projektmenedzsment és együttműködési eszközök mind a böngésző lapjain találhatók. A ChatGPT böngészőbe való natív beágyazásával az OpenAI megszünteti a gondolkodás és a cselekvés közötti súrlódást.

A bevezetés azonban jelentős kihívásokkal szembesül. A biztonsági kutatók a megjelenés után három napon belül kritikus sebezhetőségeket fedeztek fel, a korai értékelések a megbízhatóságot illetően vegyesek, és a Chrome 20 éves előnye szinte leküzdhetetlen átállási akadályokat jelent a mainstream felhasználók számára.

Hogyan működik az Atlas és mi teszi különlegessé?

A meghatározó jellemzője a folyamatosan megjelenő „Ask ChatGPT” oldalsáv, amely automatikusan felismeri az éppen megtekintett oldalt. Bármelyik weboldalon rákattintasz a gombra, és a ChatGPT összefoglalja a cikkeket, összehasonlítja a termékeket, kivonja az adatokat vagy megválaszolja a tartalommal kapcsolatos kérdéseket anélkül, hogy manuálisan kellene másolnod és beillesztened a szöveget.

Az OpenAI hivatalos bejelentése szerint ez megoldja a jelenlegi AI-munkafolyamatokat sújtó kontextusproblémát. A tudásmunkások számtalan órát töltenek azzal, hogy e-mail szövegeket másolnak a ChatGPT-be a hangnem kiigazítása érdekében, találkozói jegyzeteket illesztenek be összefoglalókhoz, linkeket húznak át kutatási segítségnyújtáshoz, és dokumentumokról készítenek képernyőfelvételeket elemzés céljából. Az Atlas ezt feleslegessé teszi azzal, hogy az oldalsávnak teljes kontextust biztosít az aktuális oldalról, a megnyitott lapokról és a böngészési előzményekről.

A böngésző tartalmaz egy beépített írási segédprogramot, amely akkor jelenik meg, amikor szöveget jelöl ki bármely űrlapmezőben. Jelölje ki az e-mail vázlatot a Gmailben, kattintson a ChatGPT felületre, és azonnal átírhatja a szöveget az érthetőség érdekében, vagy módosíthatja a hangnemet anélkül, hogy elhagyná az oldalt. Ben Goodger, a mérnöki részleg vezetője, aki korábban a Firefox és a Chrome fejlesztőcsapatokat vezette, ezt a „sidecar funkciót” emelte ki, mint a legfőbb megkülönböztető tényezőt.

Az Atlas böngészőmemóriákat is kínál, egy opcionális funkciót, amelynek segítségével a ChatGPT megjegyzi a látogatott webhelyek legfontosabb adatait. Ha hetekkel később megkérdezi tőle, hogy „találja meg az összes projektmenedzsment eszközt, amelyet a múlt hónapban kutattam, és készítsen összehasonlító táblázatot”, akkor az emlékezik a böngészési szokásaira. Az OpenAI adatvédelmi dokumentációja szerint az emlékek 30 napig tárolódnak a szervereiken, olyan adatvédelmi szűrőkkel, amelyek kizárják a kormányzati azonosítókat, hitelesítő adatokat, orvosi dokumentumokat és pénzügyi információkat. A felhasználók teljes mértékben ellenőrizhetik az emlékeket, megtekinthetik, törölhetik az egyes elemeket, vagy teljesen letilthatják a funkciót webhelyenként vagy globálisan.

Az ügynök mód továbbfejleszti az automatizálást, de továbbra is csak a Plus (20 USD/hó), Pro (200 USD/hó) és Business előfizetők számára elérhető. Az AI önállóan képes navigálni a weboldalakon, gombokra kattintani, űrlapokat kitölteni, termékeket kosárba tenni és több lépésből álló munkafolyamatokat végrehajtani. Az OpenAI bemutatta, hogy az ügynök körülbelül 15 másodperc alatt e-maileket ír az Outlookban, étkezési terveket keres és élelmiszert rendel az Instacarton keresztül, valamint projektfeladatokat hoz létre a Google dokumentumokból.

Az ügynök módnak vannak jelentős hátrányai. Az OpenAI kifejezetten figyelmeztet arra, hogy „bonyolult munkafolyamatok esetén hibákat okozhat”, és a MIT Technology Review tesztjei megbízhatósági problémákat tártak fel, amikor a vásárlási ügynök olyan termékeket ajánlott, amelyeket a tesztelő már megvásárolt. Biztonsági kutatók felfedezték, hogy rosszindulatú webhelyek rejtett utasításokat juttathatnak be, amelyeket az ügynök tévesen legitim felhasználói parancsoknak értelmez, ami egy prompt injection támadás, amely alapvetően megoldatlan probléma az AI rendszerekben.

A Chrome továbbra is dominál, de az AI böngészők közötti verseny egyre hevesebbé válik

A ChatGPT Atlas egy olyan piacra lép be, ahol a Chrome a globális böngészőhasználat 65–68%-át uralja, mintegy 3 milliárd felhasználóval. A Safari az iOS dominanciájának köszönhetően 16–19%-os részesedéssel rendelkezik, a Microsoft Edge 5–7%-kal, míg a többi szereplő a fennmaradó piaci részesedésért küzd. A StatCounter adatai szerint a Chrome piaci részesedése 2025-ben valójában nőtt, annak ellenére, hogy évekig stagnált, ami a Google Androidon keresztüli ökoszisztéma-zárolásának, a bővítmények kiforrottságának és a több mint 20 éves szokásformálásnak köszönhető.

A versenykörnyezet 2025-ben drámai változáson ment keresztül, amikor az AI-képességek lettek az új csatatér. A Google 2025 szeptemberében integrálta a Gemini AI-t a Chrome-ba, így a korábban csak Pro-felhasználók számára elérhető funkciók ingyenesen elérhetővé váltak minden egyesült államokbeli felhasználó számára. A Gemini több lap kontextusérzékenységet, összefoglalást és egy AI módot kínál a címsorban komplex lekérdezésekhez. A Google tervei között szerepel a teljes ügynöki böngészési képességek bevezetése is, amely hamarosan megvalósul.

A Microsoft mindössze két nappal az Atlas után, 2025. október 23-án újraindította az Edge Copilot Mode funkcióját, amelynek jellemzőit a TechCrunch „szinte azonosnak” minősítette az OpenAI kínálatával. A Copilot Mode tartalmazza az önálló feladatvégzéshez szükséges Actions funkciót, a lapok közötti kapcsolatokat nyomon követő Journeys funkciót és a hangvezérlésű navigációt. Az OpenAI 14 milliárd dolláros befektető partnerének gyors versenyképes reakciója jól illusztrálja, milyen gyorsan tudják a piacon már meglévő szereplők lemásolni az innovációkat.

Gene Munster, a Deepwater Asset Management elemzője az X-en közzétette, hogy „a Google gyorsan lemásolhatja (és meg is fogja) ezeket a funkciókat, ami megnehezíti az Atlas számára a piaci részesedés megszerzését”. Hangsúlyozta, hogy az Atlas „nem tízszer jobb a Chrome-nál”, ami általában a váltási költségek és a bevett szokások leküzdéséhez szükséges küszöbérték.

A Perplexity 2025 júliusában indította el Comet böngészőjét, amely kezdetben kizárólag a havi 200 dolláros Max előfizetők számára volt elérhető, majd októberben teljesen ingyenessé vált. A Browser Company Arc böngészője 2025 közepén Dia-ra váltott, amely egy AI-alapú böngésző, jelenleg csak meghívóval elérhető béta verzióban. Az Opera AI-alapú funkciókkal ellátott Opera Neon böngészőt indított, és még a magánélet védelmére összpontosító Brave is Leo AI funkciókkal bővült.

A piackutató cég Market.us előrejelzése szerint az AI böngésző piac 2024-ben 4,5 milliárd dollárról 2034-re 76,8 milliárd dollárra nő, ami 32,8%-os összetett éves növekedési rátát jelent. A böngésző piaci részesedése azonban még nem követte az AI keresés által okozott változásokat. A Chrome dominanciája változatlan marad, annak ellenére, hogy az AI keresési alternatívák egyre népszerűbbek.

A legvalószínűbb forgatókönyv szerint az Atlas 1–3% piaci részesedést szerez a technológiai rajongók, a ChatGPT gyakori felhasználói és azok között, akik másodlagos böngészőt keresnek bizonyos AI-támogatott munkafolyamatokhoz. Ez a szerény siker még mindig 40–50 millió felhasználót jelentene, ha az OpenAI a heti 800 millió ChatGPT-felhasználójának csupán 5%-át tudná átállítani, ami több, mint sok régóta létező versenytársának felhasználói száma.

Biztonsági réseket árnyékol be a bevezetés

Az Atlas október 21-i indulását követő három napon belül a NeuralTrust biztonsági cég kritikus sebezhetőségeket fedezett fel, amelyek lehetővé teszik rosszindulatú szereplők számára a böngésző mesterséges intelligenciájának manipulálását. A vágólap-befecskendezéses támadás során URL-ek álcájában rosszindulatú parancsokat rejtenek el, amelyek lehetővé teszik az ügynök számára, hogy veszélyes webhelyekre navigáljon, adatokat lopjon, jogosulatlan vásárlásokat hajtson végre vagy a felhasználó tudta nélkül bejegyzéseket tegyen közzé a közösségi médiában.

A NeuralTrust azt is megállapította, hogy az OAuth tokenek titkosítás nélkül vannak tárolva, ami jogosulatlan fiókhozzáférés kockázatát jelenti. Ezenkívül rosszindulatú böngészőbővítmények hamis AI-oldalsávokat jeleníthetnek meg, amelyek ráveszik a felhasználókat adateltérítésre szolgáló parancsok futtatására. Hasonló sebezhetőségeket fedeztek fel a Perplexity Comet és az Opera Neon böngészőkben is, ami arra utal, hogy ezek az AI-alapú böngészők egész kategóriáját érintő rendszerbeli kihívások.

Az alapvető probléma a gyors behatolás, azaz az AI képtelensége megbízhatóan megkülönböztetni a megbízható felhasználói utasításokat és a megbízhatatlan weboldal-tartalmakat. A támadók rosszindulatú parancsokat rejtnek el fehér háttér előtt fehér szövegben, gépi kódban vagy kép metaadatokban, amelyeket az emberek nem láthatnak, de az AI-ügynökök feldolgoznak.

Az egyesült királyságbeli programozó és biztonsági kutató Simon Willison blogjában kijelentette, hogy „a biztonsági és adatvédelmi kockázatok számomra továbbra is leküzdhetetlenül magasnak tűnnek. Addig nem fogok megbízni ezekben a termékekben, amíg egy csapat biztonsági kutató nem vizsgálja meg őket alaposan.”

Az Atlas használatát fontolgató vállalkozások számára az OpenAI dokumentációjában kifejezetten figyelmeztet arra, hogy az Atlas-t ne használják szabályozott, bizalmas vagy termelési adatokkal. Az ügynök mód előzetes verzióban indul. A böngésző olyan biztonsági intézkedéseket alkalmaz, mint a pénzügyi webhelyeken végzett műveletek előtti szüneteltetés és a fontos műveletek előtt történő kifejezett engedélykérés, de az OpenAI elismeri, hogy ezek a „biztonsági intézkedések nem fogják megakadályozni minden támadást”.

Az adatvédelmi aggályok túlmutatnak a biztonsági réseken. A böngésző memóriája 30 napig tárolja a böngészési adatokat az OpenAI szerverein. Az adatvédelmi szűrők célja a személyes adatok kizárása, de az adatvédelem szószólói arra figyelmeztetnek, hogy ha az AI egyszer összekapcsolja a viselkedési adatokat, akkor egy adat eltávolítása nem törli a rólad kialakított képet.

A MIT Technology Review az Atlas-t „nem több, mint szoftvernek álcázott cinizmusnak” nevezte, azzal érvelve, hogy „az Atlas valódi ügyfele, valódi végfelhasználója nem a weboldalakat böngésző személy, hanem az adatokat gyűjtő vállalat”. Minden meglátogatott oldal, minden lekérdezés, minden delegált feladat viselkedési tréningadatokat szolgáltat az OpenAI számára.

Rachel Tobac, a SocialProof Security vezérigazgatója azt javasolja a felhasználóknak, hogy egyedi jelszavakat és többfaktoros hitelesítést alkalmazzanak az AI böngészőfiókokhoz, korlátozzák a banki és egészségügyi információkhoz való hozzáférést, és fontolják meg az AI böngészők elkülönítését az érzékeny fiókoktól.

Mit jelent ez a termelékenységi csapatok számára?

A ChatGPT ökoszisztémába már beágyazott szervezetek, különösen azok, amelyek Enterprise vagy Business előfizetéssel rendelkeznek, számára az Atlas valódi munkafolyamat-fejlesztéseket kínál, amelyeket érdemes másodlagos vagy speciális böngészőként értékelni. Azok a csapatok, amelyek naponta több száz alkalommal használják a ChatGPT-t kutatási összefoglalók, e-mailek megfogalmazása, értekezletek jegyzetének elemzése vagy dokumentumok szerkesztése céljából, rájönnek, hogy az integrált élmény megszünteti az ismétlődő kontextusváltásokat.

Az Atlas jelenleg kiemelkedő teljesítményt nyújt olyan gyakorlati alkalmazási területeken, mint a kutatásigényes munkakörök, például marketingstratégák és versenyképességi elemzők, akik több lapon keresztül is képesek kommunikálni a keresési eredményekkel. A tartalomkészítési munkafolyamatok előnyösnek tartják az e-mail kliensekben és dokumentációs eszközökben közvetlenül elérhető beépített írási segítséget. A több tucat forrásból származó információkat kezelő üzemeltetési vezetők a böngésző memóriáját használhatják a korábbi hónapok szállítói ajánlatainak vagy projektütemterv-változásainak felidézésére.

Az Atlas azonban több területen nem felel meg a vállalati alkalmazások követelményeinek. A jelenlegi biztonsági rései és az OpenAI kifejezett figyelmeztetése, hogy szabályozott vagy bizalmas adatokkal ne használják, alkalmassá teszik pénzügyi szolgáltatások, egészségügy, jogi vagy bármely más, szigorú szabályozási követelményekkel rendelkező környezetben való alkalmazásra. A kizárólag macOS-ra történő bevezetés korlátozza az azonnali telepítést, mivel a Windows-felhasználók továbbra is dominálnak a vállalati környezetben. Az ügynök megbízhatósága előzetes állapotban, elismert hibaarányokkal, azt jelenti, hogy a kritikus fontosságú automatizáláshoz emberi ellenőrzés szükséges.

Az árak is fontos szempontok. Az ingyenes csomag tartalmazza a böngészőt, az oldalsávon található ChatGPT-t és a memóriákat, ami egyéni felhasználók számára elegendő. Az ügynök módhoz Plus, Pro vagy Business előfizetés szükséges. A ChatGPT Enterprise-ért már fizető csapatok hozzáférést kapnak az Atlashoz, de ez még béta verzióban van, és még nem rendelkezik SOC 2 vagy ISO tanúsítvánnyal.

A verseny dinamikája a legtöbb szervezet számára a kivárás stratégiáját sugallja. Munster értékelése szerint a Google egy éven belül átveszi az Atlas funkcióit, ami azt jelenti, hogy a Chrome felhasználók böngészőváltás nélkül is hasonló képességekhez juthatnak. A Microsoft Edge Copilot Mode már most is hasonló funkciókat kínál a Microsoft 365-be integrált csapatok számára.

Egyéni power user-ek és korai felhasználók számára érdemes kipróbálni az Atlas-t másodlagos böngészőként AI-támogatott feladatokhoz, miközben a Chrome-ot vagy az Edge-et megtartják az érzékeny munkákhoz. Importálják a könyvjelzőket és jelszavakat, kísérletezzenek a memóriákkal és az oldalsávval kutatási projektekhez, de kerüljék a banki, bérszámfejtési rendszerekhez vagy bizalmas ügyféladatokhoz való kapcsolódást, amíg a biztonsági kutatók nem végeznek alaposabb ellenőrzést.

A szélesebb körű trend fontosabb, mint az, hogy melyik böngésző nyer. Az AI-alapú böngészők a munkahelyi eszközök következő fázisát jelentik. Ahogy a Slack megváltoztatta a csapatok közötti kommunikációt, és a Notion átalakította a dokumentációt, úgy a beszélgetéses felületek is átalakítják az információkhoz való hozzáférést. A csapatoknak értékelniük kell munkafolyamataikat az olyan súrlódási pontok szempontjából, mint a másolás-beillesztés az eszközök között, a kontextus elvesztése a lapok közötti váltáskor és a weboldalakról történő manuális adatkinyerés.

Az OpenAI következő lépései

Az OpenAI nem csak a piaci részesedésért versenyezve fejleszt böngészőt. Az AI-ügynökök terjesztéséhez szükséges platforminfrastruktúrát épít. Simo elképzelése szerint a ChatGPT „az életed operációs rendszere”, amihez elengedhetetlen a felhasználók és a digitális munka közötti elsődleges interfész birtoklása. Miután a Meta az Atlas elindítása előtti héten kizárta a harmadik féltől származó chatbotokat a WhatsApp 3 milliárd felhasználójából, az OpenAI rájött, hogy a terjesztéshez nem támaszkodhat a platformok kapuőreire.

A stratégiai terv tükrözi a Google útját. A ChatGPT keresési alternatívaként indult, majd böngészőre terjeszkedett, és a fejlesztési tervben szerepel a fogyasztói hardver is. Az OpenAI nemrégiben elindította a ChatGPT Pulse-t, egy központi irányítópultot proaktív frissítésekkel, valamint a Sora alkalmazást, amely mesterséges intelligenciával videókat generál, és a Meta és a TikTok célközönségét célozza meg. Az Atlas ennek az ökoszisztémának a középpontjában áll, így a ChatGPT lesz az online tevékenységek alapértelmezett kiindulópontja a Google helyett.

A pénzügyi nyomás sürgetővé teszi a döntést. Az OpenAI 2029-ig körülbelül 115 milliárd dollárt tervez befektetni infrastruktúrába, az éves kiadások 2026-ban eléri a 17 milliárd dollárt, míg a jelenlegi bevételek az előfizetésekből körülbelül 12,7 milliárd dollárt tesznek ki. A vállalat több pénzt veszít, mint amennyit keres, ami nyomást gyakorol az új bevételi források megtalálására.

Az Atlas többféle bevételszerzési lehetőséget kínál. A hirdetések már fejlesztés alatt állnak: az OpenAI felvette egy hirdetési vezetőt és létrehozott egy csapatot, amelynek feladata a szponzorált tartalmak és az AI-alapú ajánlások integrálása. A heti 800 millió felhasználóval a böngészési kontextuson alapuló személyre szabott hirdetések évente milliárdokat hozhatnak. Az e-kereskedelem integrációja ugyanazt a modellt követi: a Walmart bejelentette, hogy hamarosan elérhetővé válik a ChatGPT azonnali fizetési funkciója.

Az időzítés egybeesik a Google antitröszt-sebezhetőségével. A DOJ antitröszt-ügye arra kényszerítheti a Google-t, hogy megszüntesse az Apple-nek fizetett évi 20 milliárd dolláros díjat az alapértelmezett keresőhelyért, ezzel megszüntetve a Chrome legerősebb terjesztési előnyét, miközben az OpenAI az AI-natív böngésző szögéből támad.

A hivatalos nyilatkozatok alapján a rövid távú ütemterv prioritásai között szerepelnek a Windows, iOS és Android verziók, amelyek elengedhetetlenek a széles körű elterjedéshez. A többprofilos támogatás és a továbbfejlesztett fejlesztői eszközök pótolják a jelenlegi hiányosságokat. A megbízhatóbb, továbbfejlesztett ügynöki funkciók fogják eldönteni, hogy az automatizálási funkciók átlépnek-e a preview fázisból a termeléskész állapotba. A gyors beavatkozást igénylő sebezhetőségekhez szükséges biztonsági javítások elengedhetetlenek a vállalatok hitelességéhez.

Az AI böngésző piac valószínűleg több nyertest fog támogatni különböző résekben. A Chrome az ökoszisztémába bezárult általános fogyasztók számára, az Edge a Microsoft 365 vállalati felhasználók számára, a Safari az Apple ökoszisztéma rajongói számára, az Atlas a ChatGPT aktív felhasználói számára, a Comet az AI keresés rajongói számára, a Brave pedig a magánélet védelméért küzdők számára. A Chrome piaci részesedése nem fog összeomlani, de a három év alatt 72%-ról 55-60%-ra történő fragmentáció több milliárd dolláros hirdetési bevételkiesést jelentene a Google számára.

A böngészők előtt álló általános változások: Minden jelentős böngésző a következő 12–18 hónapban bevezeti a beszélgető AI interfészeket, a több lap közötti következtetéskészséget és az ügynöki feladatok automatizálását. Az Atlas által bevezetett újítások inkább alapvető követelményekké válnak, mint megkülönböztető tényezőkké. A verseny az AI minőségére, az adatvédelemre, az ökoszisztéma integrációjának mélységére és a felhasználói bizalomra helyeződik át.

A tudásmunkások és a termelékenységi csapatok számára a gyakorlati tanulság egyértelmű. A munkához használt böngésző az elkövetkező két évben alapvetően megváltozik, függetlenül attól, hogy melyik cég termékét választja. Értékelje most csapata munkafolyamatait, hogy azonosítsa az olyan nagy súrlódású feladatokat, mint az ismétlődő kutatás, a több forrásból származó információk összefoglalása, a kézi adatbevitel és az eszközök közötti kontextusváltás. Az AI-böngészők fejlődésével ezek a súrlódási pontok automatizálási lehetőségekké válnak.

Kezdje el kipróbálni az AI-val kiegészített böngészést alacsony kockázatú környezetben, dolgozzon ki irányelveket arra vonatkozóan, hogy az AI-ügynökök mikor kezelhetnek és mikor nem kezelhetnek érzékeny adatokat, és készítse fel a csapatokat arra, hogy a beszélgetős felületek az online információkkal való interakció elsődleges módjává válnak. Az Atlas a legtöbb felhasználó számára nem fogja felváltani a Chrome-ot, de máris sikeresen felgyorsította a webes navigáció jövőjét.

Források

Ez a cikk frissülni fog, amint új információk állnak rendelkezésre a ChatGPT Atlas böngésző funkcióiról, elérhetőségéről, biztonsági javításairól és piaci elterjedtségéről.