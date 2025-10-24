A Salesforce kínál ügynöki mesterséges intelligenciát? Itt van, amit tudnia kell

Ha hallottál már olyan AI-ügynökökről, amelyek nem csak kérdésekre válaszolnak, hanem ténylegesen cselekednek is, akkor nem vagy egyedül.

A passzív chatbotokról az autonóm AI-munkavállalókra való átállás valós folyamat, és a Salesforce teljes erővel belevetette magát ebbe.

Igen, a Salesforce természetesen kínál ügynöki mesterséges intelligenciát, amelyet Agentforce néven emlegetnek.

Mi az a Salesforce Agentforce?

Az Agentforce a Salesforce platformja, amely autonóm mesterséges intelligencia ügynökök létrehozására szolgál, amelyek a CRM ökoszisztémájukon belül működnek.

Ezek nem a tipikus chatbotok, amelyek előre megírt válaszokat adnak. Ehelyett valódi lépéseket tudnak tenni az értékesítési, szolgáltatási és marketing folyamatokban, anélkül, hogy megvárnák, hogy Ön megmondja nekik, mit tegyenek.

Gondoljon rá így: egy hagyományos AI-asszisztens segíthet Önnek egy e-mail megírásában. Az Agentforce ügynöke viszont önállóan képes megoldani egy ügyfélszolgálati ügyet az elejétől a végéig, frissíteni a nyilvántartásokat, ellenőrizni a készleteket és nyomon követni az ügyeket.

A platform a Dreamforce 2024 rendezvényen debütált, ahol a résztvevők élő bemutatók során perceken belül több mint 10 000 mesterséges intelligencia ügynököt hoztak létre. Ez egyértelmű jelzés arra, hogy a Salesforce nagy reményeket fűz ehhez a technológiához.

Hogyan működik valójában?

Az Agentforce néhány kulcsfontosságú technológia együttes működésén alapul:

Az Atlas Reasoning Engine a művelet agya. Értékeli az ügyfél igényeit, kitalálja, mely adatok relevánsak, és lépésről lépésre kidolgozza a feladat elvégzéséhez szükséges tervet. A Salesforce kutatása szerint az Atlas által támogatott ügynökök kétszer olyan releváns és 33 százalékkal pontosabb válaszokat adtak, mint a versenytárs megoldások (Salesforce sajtóközlemény, 2024).

Az Agent Builder az a hely, ahol ezeket az AI-munkásokat létrehozhatja vagy testreszabhatja. Alacsony kódszintű eszközként lett kialakítva, így nem kell programozónak lennie. A meglévő Salesforce munkafolyamatokat egyszerű angol nyelvű utasítások segítségével ügynöki műveletekké alakíthatja. Van még egy tesztelési sandbox is, ahol megfigyelheti, ahogy az ügynök átgondolja a tervét, mielőtt élesben is bevetésre kerülne.

Az adatfelhő-integráció az ügynököknek minden szükséges információt megad. Összegyűjti az ügyfelek adatait a CRM-ből, e-mailekből, vásárlási előzményekből és egyéb forrásokból. Ez azt jelenti, hogy az ügyfeleket segítő ügynökök nem csak a jelenlegi beszélgetést, hanem az ügyfél és a vállalat közötti teljes kapcsolatot figyelembe vehetik.