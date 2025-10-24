Hogyan alakítja a ServiceNow a munkafolyamatokat autonóm ügynökökké?

A ServiceNow munkafolyamat-platformját autonóm ügynökmotorrá alakítja, és az IT, HR és ügyfélszolgálat vezetői szeretnék tudni, hogy a ígéret megfelel-e a valóságnak.

Azok a vállalatok, amelyek sikeresen alkalmazzák ezeket az AI-ügynököket, 33 százalékkal gyorsabb incidenskezelésről és 18 százalékkal kevesebb eskalációról számolnak be, de a technológia még annyira új, hogy a legtöbb csapat még mindig próbálja kitalálni, hol lehetne alkalmazni.

Először is, a ServiceNow valóban kínál ügynöki mesterséges intelligenciát?

Főbb tanulságok

A ServiceNow az Now Assist és az Agentic Framework segítségével kínál ügynöki mesterséges intelligenciát.

Az AI-ügynökök automatizálják a munkafolyamatokat az IT, HR és ügyfélszolgálati részlegeken.

Az Agent Studio kódírás nélküli ügynökök létrehozását teszi lehetővé, a Control Tower pedig biztosítja a megfelelőséget.

A korai felhasználók 33%-kal gyorsabb megoldásokat és kevesebb eskalációt tapasztaltak a támogatási munkafolyamatokban.

A ServiceNow kínál ügynöki mesterséges intelligenciát?

Igen. A ServiceNow az Now Assist és a 2024 szeptemberében elindított ServiceNow Agentic Framework segítségével biztosítja az agens AI-t.

A ServiceNow ügynöki mesterséges intelligenciája autonóm munkafolyamat-ügynököket tesz lehetővé, amelyek proaktív módon oldják meg az informatikai problémákat, kezelik az alkalmazottak kéréseit és összehangolják az üzleti folyamatokat a különböző részlegek között, minimális emberi beavatkozással.

A Now Platformra épülő, célorientált ügynökök több lépéses munkafolyamatok tervezésével, műveletek végrehajtásával és az eredményekből való tanulással oldják meg az ITSM, HR és ügyfélszolgálati feladatokat.

A rendszer a ServiceNow munkafolyamat-platformból mesterséges intelligencia-koordinációs központtá való fejlődését jelenti. Ahelyett, hogy megvárnák, hogy az emberek elindítsák az egyes lépéseket, ezek az ügynökök elemzik a beérkező kéréseket, kidolgozzák a végrehajtási terveket, és koordinálják a rendszereket, hogy automatikusan lezárják a jegyeket vagy teljesítsék a szolgáltatási kéréseket.

A legfontosabb funkciók áttekintése

Képességek Miben segít Önnek? AI Agent Studio & Orchestrator Alacsony kódszintű eszközökkel építsen és koordináljon AI munkafolyamat-ügynököket, és tervezzen olyan ügynököket, amelyek több lépésből álló folyamatokat hajtanak végre gondolatsor-tervezés segítségével. Munkafolyamat-adatstruktúra Csatlakoztassa a vállalati adatokat az alkalmazások és szilók között valós időben, biztosítva az ügynökök számára azonnali hozzáférést a HR, IT és CRM adatokhoz a jobb döntések érdekében. AI Agent Fabric szolgáltatás Tegye lehetővé a több ügynök közötti együttműködést, amelynek köszönhetően a ServiceNow és harmadik felek ügynökei kommunikálhatnak egymással és átadhatják egymásnak a feladatokat, elkerülve ezzel az ügynökök túlzott elszóródását. AI Control Tower Központilag irányítsa és figyelje az összes AI-ügynök tevékenységét megfelelőségi ellenőrzések, audit nyomvonalak és teljesítményelemzések segítségével. Előre elkészített domain ügynökök Kész ügynököket telepíthet ügyfélszolgálati, IT-szolgáltatáskezelési és HR-feladatokhoz, előre meghatározott készségekkel, amelyeket gyorsan testre szabhat.

A ServiceNow ügynöki mesterséges intelligenciája számos alapvető funkciót kínál, amelyek átalakítják a szervezetek szolgáltatási kérelmek és munkafolyamatok kezelésének módját.

Ezek a képességek együttesen automatizálják a rutin jellegű ügyfélszolgálati munkákat, amelyek hagyományosan sok munkaidőt vettek igénybe.

Az AI Agent Studio vizuális felületet biztosít a csapatoknak az ügynöki lépések összekapcsolásához kódírás nélkül, míg a Control Tower gondoskodik arról, hogy minden automatizált művelet naplózásra kerüljön a biztonsági ellenőrzések érdekében.

Most, hogy már tudja, mire képes a ServiceNow platformja, nézzük meg, mennyibe kerül ezeknek az ügynököknek a bevezetése.

Mennyibe kerül a ServiceNow agens AI?

Az árak nem nyilvánosak. A ServiceNow az agentikus AI-t önálló termék helyett kiegészítőként forgalmazza, és a funkciókat olyan vállalati szintű előfizetésekbe csomagolja, mint a Now Assist Pro és a magasabb szintű előfizetések (ServiceNow árak oldala, hozzáférés: 2025. október).

A szervezeteknek a legmagasabb szintű csomagokkal kell rendelkezniük, hogy hozzáférhessenek az AI Orchestrator és az Agent Studio funkciókhoz, amelyek költségei a prémium licencbe vannak beépítve.

A vállalat nem hozta nyilvánosságra az ügynökönkénti díjakat vagy a használat alapú árazást. A gyakorlatban csak a ServiceNow legmagasabb szintű csomagjait igénybe vevő ügyfelek vehetik igénybe ezeket az AI-ügynöki funkciókat, és a végső költségeket eseti alapon, a szélesebb körű ServiceNow-szerződések részeként tárgyalják meg. Egyelőre (2025 októberétől) nincs egyszerű, használat alapú fizetési lehetőség.

Miután megértette az árazást, érdemes mérlegelni az erősségeket és a lehetséges hátrányokat.

Főbb előnyök és lehetséges hátrányok

A ServiceNow ügynöki mesterséges intelligenciája értelmes automatizálást biztosít, de vannak olyan szempontok, amelyeket a csapatoknak mérlegelniük kell, mielőtt elkötelezik magukat.

Előnyök:

A meglévő ServiceNow adatokkal való natív integráció révén az ügynökök komplex beállítások nélkül azonnal használhatják a munkafolyamatokat, űrlapokat és nyilvántartásokat.

A kód nélküli építő gyorsítja a kísérleti programokat, mivel a folyamatadminisztrátorok drag and drop segítségével konfigurálhatják az ügynököket, ahelyett, hogy fejlesztőkre lenne szükségük.

A beépített irányítási rendszer egyszerűvé teszi az ellenőrzéseket az AI Control Tower segítségével, amely minden ügynöki döntést naplóz a megfelelőségi felülvizsgálat céljából.

Hátrányok:

Csak a Now Platform adataival működik a legjobban, ezért a szétszórt rendszerekkel rendelkező szervezeteknek először mindent a ServiceNow Data Cloudba kell átvezetniük.

A hosszú ideig futó ügynököknek továbbra is szükségük van emberi ellenőrzésre, mert a teljesen autonóm döntések felügyelet nélkül komplex helyzetekben eltérhetnek a vártól.

Az árak gyorsan emelkedhetnek, mivel ezek a funkciók prémium szintű licencet igényelnek, nem pedig rugalmas, használat alapú fizetési modelleket.

Kockázati megjegyzés: A kísérleti fázisban gondosan figyelje mind a költségeket, mind az ügynökök eltéréseit. A korai felhasználók arról számolnak be, hogy míg az ügynökök jól kezelik a rutin feladatokat, a komplex szélsőséges esetekben még mindig előfordulnak előre nem látható viselkedésformák, amelyek emberi döntést igényelnek. Készítsen költségvetést a folyamatos finomításra, és állapítson meg egyértelmű eskalációs szabályokat, hogy a kivételeket még azelőtt felismerje, hogy azok hatással lennének a szolgáltatás minőségére.

A legjobb eredményeket elérő szervezetek az ügynöki automatizálást erős irányítási keretrendszerekkel és reális elvárásokkal párosítják azzal kapcsolatban, hogy hol ad még pótolhatatlan értéket az emberi szakértelem.

Ki használja a ServiceNow ügynöki mesterséges intelligenciáját?

A különböző iparágakban a korai felhasználók mérhető eredményeket értek el a ServiceNow AI-ügynökeinek bevezetésével a termelési munkafolyamatokba.

Egy globális technológiai vállalat, amely AI-ügynököket tesztelt az IT-támogatásban, 33 százalékos csökkenést tapasztalt az incidensek megoldási idejében és 18 százalékos csökkenést a szakértőkhöz továbbított esetek számában (Constellation Research, 2025. szeptember).

A Formula 1 egy olyan AI-alapú ügynököt hozott létre, amely autonóm, csapatok közötti triázs segítségével 15–25 perccel csökkentette a kritikus problémák megoldási idejét az élő versenyek során (ServiceNow esettanulmány, 2024).

A Siemens Energy kísérleti programja negyedévente 1200 elemzői órát takarított meg azáltal, hogy automatizálta a korábban manuális koordinációt igénylő rutin munkafolyamatokat (ServiceNow ügyfél előadás, 2024).

Ezek az eredmények közös mintákat mutatnak: az ügynökök kiválóan teljesítenek nagy volumenű, ismétlődő feladatokban, ahol a sebesség fontos és a döntési fa jól meghatározott. Azok a vállalatok, amelyek az ügynökök bevezetése előtt egyértelműen dokumentálják folyamataikat, gyorsabban érnek el eredményeket, mint azok, amelyek rosszul megértett munkafolyamatokat próbálnak automatizálni.

Ezután nézzük meg, hogy a ServiceNow hogyan tervezi továbbfejleszteni ezt a technológiát.

Hová tart a ServiceNow ügynöki mesterséges intelligenciája?

A ServiceNow tovább bővíti ügynöki mesterséges intelligencia képességeit, több fontos mérföldkővel alakítva az útitervet.

2024 harmadik negyedév: A Vancouver kiadás 2024 szeptemberében vált általánosan elérhetővé, és hozzáadta a több ügynök közötti memóriát, amely lehetővé teszi, hogy több ügynök megossza a kontextust a munkamenetek között (ServiceNow kiadási megjegyzések, 2024 szeptember).

2025 első negyedév: A ServiceNow 2025 februárjában bejelentette, hogy partnerségre lép az NVIDIA-val a vállalati munkafolyamatokhoz optimalizált, egyedi nagy nyelvi modellek fejlesztése érdekében, amelynek célja az ügynökök gondolkodási pontosságának javítása (NVIDIA sajtóközlemény, 2025. február).

2026 első fele: A vállalat 2026 első felében egy nyílt eszköz API bevezetését tervezi, amely lehetővé teszi a ServiceNow ügynökök számára, hogy szabványosított csatlakozók segítségével kommunikáljanak a ServiceNow-n kívüli alkalmazásokkal (ServiceNow vezérigazgatójának eredménybeszámolója, 2025 harmadik negyedév).

„A munkafolyamatok automatizálásáról az autonóm műveletekre térünk át, ahol az AI-ügynökök nem csak segítenek, hanem valójában végigfutnak az egész szolgáltatási folyamaton” – mondta Bill McDermott, a ServiceNow vezérigazgatója a befektetőknek 2025 októberében.

Ez a jövőkép attól függ, hogy az ügynökök elég megbízhatóvá válnak-e ahhoz, hogy állandó emberi felügyelet nélkül működjenek, ami egy olyan küszöb, amelyet az iparág még nem lépett át teljesen. Az NVIDIA-val kötött partnerség és a nyílt API-kezdeményezés jelzi a ServiceNow elkötelezettségét amellett, hogy jobb modellek és szélesebb körű integráció révén megszünteti ezt a megbízhatósági hiányosságot.

Hogyan próbálhatja ki a ServiceNow ügynöki mesterséges intelligenciáját?

A ServiceNow ügynöki mesterséges intelligenciájának kipróbálása körülbelül két órát vesz igénybe, ha követi ezt a hat lépésből álló útmutatót.

Regisztráljon ingyenes Personal Developer Instance fiókra a developer.servicenow.com oldalon, hogy hozzáférjen a sandbox környezethez. Engedélyezze a Now Assist bővítményt a rendszergazda beállítások panelen keresztül. Készítsen egy egyszerű, több lépésből álló ügynököt a Flow Designerben a vizuális vászon segítségével, hogy meghatározza a kiváltó feltételeket és műveleteket. Állítson be korlátokat az ügynök tulajdonságaiban a jóváhagyási követelmények és a kivételek kezelésének szabályainak konfigurálásával. Tesztelje ügynökét a sandboxban úgy, hogy minta kéréseket küld be, és áttekinti a végrehajtási naplókat az Ügynök irányítópultján. Váltson át a termelésre a legkevesebb jogosultsággal rendelkező szerepkörökkel, és csak a konkrét feladataikhoz szükséges minimális jogosultságokat adja meg az ügynököknek.

Számítson 30 perces kezdeti beállítással és további egy órával az ügynök konfigurációk kipróbálásával. A Flow Designer drag and drop felülete kezeli a legtöbb komplexitást, de szüksége lesz adminisztrátori hozzáférésre a ServiceNow példányához és ismernie kell a szervezet jóváhagyási munkafolyamatait.

A tesztelés után egy működő prototípus áll majd az Ön rendelkezésére, amely bemutatja, hogy az agentikus AI megfelel-e az Ön szolgáltatási igényeinek.

Gyakran ismételt kérdések

A ServiceNow ügynöki mesterséges intelligenciája a ServiceNow platformon kívül is működik? Nem. Ezek az ügynökök a Now Platformon belül működnek, és elsősorban a ServiceNow adataival dolgoznak. Külső rendszereket API-kon és a hamarosan megjelenő nyílt eszközkeretrendszeren keresztül csatlakoztathat, de az ügynökök alapvető futási ideje a ServiceNow infrastruktúráján belül marad.

Hogyan ellenőrzik az ügynökök tevékenységét? Minden ügynöki döntést naplóznak az AI Control Towerben, időbélyeggel, a felhasznált adatforrásokkal és a végrehajtott intézkedésekkel együtt. A megfelelőségi csapatok áttekinthetik ezeket az ellenőrzési nyomvonalakat, hogy ellenőrizzék, az ügynökök betartották-e a szabályokat, és szükség esetén megfelelően eskalálták-e az ügyeket.

A szervezetek hozhatnak-e saját nyelvi modelleket? Egyelőre nem. A ServiceNow ügynökei jelenleg a vállalat előre betanított modelljeit és az NVIDIA partnerségi modelljeit használják. Az egyéni modellek integrálása a 2025. októberi kiadásban még nem elérhető, de a ServiceNow jelezte, hogy ez a funkció a jövőbeli verziókban megjelenhet.

Milyen készségekre van szükségük az adminisztrátoroknak az ügynökök telepítéséhez? A folyamatok ismerete fontosabb, mint a kódolási képesség. Az adminisztrátoroknak meg kell érteniük az automatizálni kívánt munkafolyamatokat, tudniuk kell, hogyan kell használni a Flow Designer vizuális eszközeit, és ismerniük kell az alapvető irányítási fogalmakat, mint például a jóváhagyási láncok és a kivételek kezelése. A standard ügynökök telepítéséhez nincs szükség programozásra.

Hogyan kezelik az ügynökök azokat a feladatokat, amelyeket nem tudnak elvégezni? Az ügynökök akkor fordulnak az emberekhez, amikor elérték a beállított korlátokat, vagy olyan helyzetekkel találkoznak, amelyekre nem kaptak képzést. A rendszer a megakadt feladatokat továbbíthatja meghatározott csapatoknak, teljes kontextussal arról, hogy mit próbált meg az ügynök, így az emberek folytathatják a munkát anélkül, hogy elölről kellene kezdeniük.

Hol illeszkedik be a ClickUp Brain?

A ClickUp Brain a ClickUp munkaterületeken belüli személyes termelékenységre összpontosít, míg a ServiceNow a vállalat egészére kiterjedő jegykezelés és folyamatok automatizálását célozza meg a különböző részlegek között. A ClickUp Brain segít az egyéneknek és a kis csapatoknak automatizálni a feladatok létrehozását, projektösszefoglalók készítését és a munkaterület tartalmával kapcsolatos kérdések megválaszolását (ClickUp Brain bevezetési blog, 2024). A ServiceNow ügynökei szervezeti szinten működnek, koordinálva az IT-szolgáltatások kezelését, a HR-bevezetést és az ügyfélszolgálati munkafolyamatokat, amelyek több rendszert és jóváhagyási láncot is magukban foglalnak.

A két eszközt egyaránt használó csapatok általában a ClickUp Brain-t alkalmazzák a projektmenedzsment automatizálására, a ServiceNow-t pedig a szolgáltatási ügyfélszolgálat működtetésére. A döntés a hatókörön múlik: válassza a ClickUp Brain-t, ha egyszerűsíteni szeretné a csapatokon belüli munkaszervezést, vagy a ServiceNow-t, ha osztályok közötti formális szolgáltatási kérelmek automatizálására van szüksége.

Következő lépések és cselekvési ellenőrzőlista

A ServiceNow a Now Assist és az Agentic Framework segítségével kínál ügynöki mesterséges intelligenciát, amely jól megtervezett pilot programokban akár harmadával is csökkentheti az incidensek megoldási idejét. Ezek az ügynökök akkor működnek a legjobban, ha egyértelmű irányítással, reális hatókörrel és komplex szélsőséges esetek folyamatos emberi felügyeletével párosítjuk őket.

Készen áll arra, hogy értékelje, a ServiceNow ügynöki mesterséges intelligenciája megfelel-e az Ön működésének? Dolgozza végig ezt az ellenőrző listát:

Ellenőrizze a jelenlegi szolgáltatási folyamatokat, hogy azonosítsa azokat a nagy volumenű, ismétlődő feladatokat, amelyeket az ügynökök elvégezhetnek.

Ellenőrizze, hogy ServiceNow licencszintje tartalmazza-e a Now Assist és az AI Agent Studio hozzáférést.

Kérjen bemutatót, amely az Ön konkrét felhasználási esetére összpontosít, és kérje meg az ellenőrzési nyomvonalak és az eskalációs kezelés bemutatását.

Futtasson egy 30 napos kísérleti programot egy egyértelműen meghatározott munkafolyamatokkal, mielőtt további folyamatokra terjeszti ki a rendszert.

Határozza meg előre a siker mutatóit, kövesse nyomon mind a hatékonyság növekedését, mind a minőségi mutatókat, hogy időben észlelje az ügynökök eltéréseit.

Kezdje kicsiben, mérje meg alaposan, és csak az első felhasználási eset után, miután bebizonyította az értékét, bővítse ki. A technológia működik, de átgondolt implementációt igényel a fenntartható eredmények elérése érdekében.