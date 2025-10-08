Microsoft Agentic AI: Hogyan működik az Agent Framework?

A Microsoft belépése az agentikus AI területére jelentős változást jelent az autonóm ügynökök fejlesztésének demokratizálása felé.

Miután tanúja volt az AutoGenhez hasonló kutatási keretrendszerek és a Semantic Kernelhez hasonló, gyártásra kész eszközök közötti fragmentációnak, a Microsoft a Build 2025 konferencián bemutatta azok egyesítését, és 2025. október 1-jén kiadta a Microsoft Agent Framework (MAF) nyilvános előzetes verzióját.

Ez a konszolidáció egy kritikus hiányosságot pótol, amelynek következtében a vállalatok nehezen tudták összekapcsolni a legmodernebb kutatásokat az üzembiztonsággal.

Így működik, és mit kell tudni róla.

Főbb tanulságok

A Microsoft egyesíti az AutoGen és a Semantic Kernel programokat a Microsoft Agent Framework-ben.

A MAF deklaratív SDK-val és rugalmas integrációkkal egyszerűsíti az ügynökök fejlesztését.

Az Azure integráció révén a vállalkozások megfigyelhetőséget, memóriatámogatást és megfelelőséget nyernek.

A migráció refaktorálást igényel, és felmerülhetnek a beszállítói függőség vagy a költségek átláthatóságával kapcsolatos aggályok.

A Microsoft kínál Agentic AI-t?

Igen, a Microsoft az Agent Framework (MAF) segítségével kínál agentikus AI-t, amelynek nyilvános előzetes verziója 2025. október 1-jén jelent meg, miután a Build 2025 konferencián először bemutatták.

A Microsoft Agent Framework egy egységes platform, amely a Semantic Kernel és az AutoGen rendszereket egyetlen SDK-ba egyesíti, és determinisztikus és dinamikus koordinációs mintákat, csatlakoztatható memóriatárolókat, valamint vállalati szintű integrációkat biztosít a Model Context Protocol és az Agent-to-Agent kommunikációs szabványok révén.

A keretrendszer kiküszöböli a különálló eszközök kezelésének bonyolultságát, miközben megőrzi a fejlesztők számára a testreszabott implementációkhoz szükséges rugalmasságot.

Ez az egységes megközelítés alapot teremt ahhoz, hogy megvizsgáljuk, hogyan működik a MAF a háttérben, hogy autonóm ügynöki képességeket biztosítson.

Gyors áttekintés a képességekről: Microsoft Agent Framework

A Microsoft Agent Framework átfogó funkcionalitást biztosít az ügynökök teljes életciklusa során, a fejlesztéstől a telepítésig és a felügyeletig:

Képességek Részletek Egységes SDK Egyetlen könyvtár, amely a Semantic Kernel és az AutoGen programokat deklaratív ügynökdefiníciókkal ötvözi Memóriaintegráció Redis elsődleges csatlakozója, Pinecone, Qdrant és más vektoros tárolók pluggable csatlakozók segítségével elérhetőek Eszközök összehangolása OpenAI függvényhívások, Azure AI csatlakozók és MCP protokoll támogatás külső API-khoz Identitáskezelés Az Entra Agent ID egyedi identitásokat biztosít Azure AD integrációval a hozzáférés-vezérléshez. Megfigyelhetőség Lépésszintű követési nyomok, token telemetria és OpenTelemetry exportálási lehetőségek Szabványoknak való megfelelés Natív támogatás a Model Context Protocol (MCP) és az Agent-to-Agent (A2A) kommunikációhoz

Ez a technikai alap a MAF-ot fejlesztési platformként és operatív futási környezeteként is pozícionálja a vállalati ügynökök telepítéséhez.

Hogyan működik a Microsoft Agent Framework a háttérben?

A MAF öt különálló technikai rétegen keresztül működik, amelyek összehangoltan működnek, hogy lehetővé tegyék az autonóm döntéshozatalt és a feladatok végrehajtását.

Orchestration Layer: Deklaratív DSL-t használ determinisztikus és dinamikus tervezési mintákkal a több ügynök koordinációjához. Memóriakezelés: Támogatja a csatlakoztatható tárolókat, beleértve a Redis, Pinecone, Qdrant, Weaviate és Elasticsearch rendszereket a kontextus állandóságának biztosítása érdekében. Eszközintegráció: szabványosított protokollok révén lehetővé teszi az OpenAI függvényhívásokat, az OpenAPI sémákat és az Azure AI szolgáltatáscsatlakozókat. Biztonsági keretrendszer: Az Entra Agent ID-t valósítja meg az egyedi identitásokhoz, és az Azure AD-n keresztül integrálja a megfelelőségi ellenőrzéseket. Megfigyelhetőségi stack: Lépésről lépésre rögzíti a következtetési nyomokat, a token telemetriát, és exportálja az OpenTelemetry adatokat a monitorozáshoz.

Ezek az architektúrális rétegek szilárd alapot teremtenek, amely egyensúlyt teremt a rugalmasság és a vállalati irányítási követelmények között.

A Microsoft Agentic AI legfontosabb erősségei és kritikus hiányosságai

A Microsoft Agent Framework kiválóan egyesíti a korábban széttagolt eszközöket, miközben megőrzi a nyílt szabványok kompatibilitását.

A keretrendszer a Semantic Kernel termelési képességeinek és az AutoGen kutatási innovációinak integrációjával vonzó értékajánlatot kínál azoknak a vállalkozásoknak, amelyek stabilitást és innovációt egyaránt keresnek.

A MAF a Model Context Protocol és az Agent-to-Agent szabványok betartásával biztosítja a gyártók ökoszisztémáinak közötti interoperabilitást.

Azonban a meglévő Semantic Kernel vagy AutoGen implementációkról áttérő szervezetek refaktorálási költségekkel szembesülnek, mivel alkalmazkodniuk kell az új mintákhoz és API-khoz.

A keretrendszer szoros kapcsolata az Azure infrastruktúrával potenciális beszállítói függőségi problémákat vet fel, különösen a többfelhős telepítések esetében.

Ezenkívül, bár a megfigyelhetőségi funkciók részletes telemetriai adatokat nyújtanak, nagy átviteli sebességű esetekben teljesítménybeli többletterhelést okozhatnak, és a tartós munkamenetek ára továbbra sem ismert, ami megnehezíti a hosszú távú ügynöki munkafolyamatok költségtervezését.

Árak és licencelés: Mit számol fel a Microsoft az Agentic AI-ért?

A Microsoft az Azure AI Foundry Agent Service szolgáltatáson keresztül fogyasztásalapú számlázást alkalmaz . A díjak modellhívásonként és eszközvégrehajtásonként halmozódnak, míg a tokenenkénti és tartós munkamenetenkénti részletes díjak nem kerülnek közzétételre.

Ez a megközelítés lehetővé teszi a kísérletezést és a használattal arányos skálázhatóságot, bár a konkrét árak 2025 októberében még bizalmasak.

A MAF könyvtár nyílt forráskódú, ami csökkenti a kezdeti fejlesztés és tesztelés akadályait. A termelési telepítésekhez azonban Azure AI szolgáltatásokra van szükség, ahol a költségek a modell API-hívások, a csatlakozók használata és a tartós munkamenet-kezelés révén halmozódnak fel.

A Microsoft Agent Framework valós világbeli alkalmazásai

Számos nagyvállalat alkalmazza a MAF-et termelési ügynökök telepítésére, bizonyítva annak vállalati alkalmazhatóságát különböző felhasználási esetekben.

A korai implementációk ígéretes eredményeket mutatnak a szabályozási követelményekkel terhelt iparágakban:

KPMG telepítés: Auditálásra kész, több ügynökből álló rendszerek építése megfelelőségi nyomon követéssel, csökkentve a manuális felügyeleti követelményeket. Auditálásra kész, több ügynökből álló rendszerek építése megfelelőségi nyomon követéssel, csökkentve a manuális felügyeleti követelményeket.

Commerzbank integráció: A MAF bevezetése a munkafolyamatok automatizálása érdekében, ami mérhető hatékonyságnövekedést eredményezett a pénzügyi műveletekben. A MAF bevezetése a munkafolyamatok automatizálása érdekében, ami mérhető hatékonyságnövekedést eredményezett a pénzügyi műveletekben.

BMW Manufacturing: Ügynököket telepített diagnosztikai munkafolyamatokhoz, kihasználva a MAF megfigyelhetőségét a minőségbiztosítási folyamatokhoz. Ügynököket telepített diagnosztikai munkafolyamatokhoz, kihasználva a MAF megfigyelhetőségét a minőségbiztosítási folyamatokhoz.

Ezek a telepítések kiemelik a MAF erősségét olyan szabályozott környezetekben, ahol az ellenőrzési nyomvonalak és a kormányzási ellenőrzések rendkívül fontosak.

Útiterv és versenyképességi kilátások a Microsoft Agentic AI számára

A Microsoft stratégiai elképzelése a MAF-ról a nyílt szabványok kompatibilitásának fenntartása mellett a szélesebb Azure ökoszisztémával való folyamatos integrációt hangsúlyozza. A fejlesztési ütemterv a vállalati szintű képességek felé történő folyamatos haladást mutat.

A jövőre nézve a Microsoft az NVIDIA NIM mikroszolgáltatásokkal való bővített integrációt és a heterogén memóriaarchitektúrák fokozott támogatását tervezi. A terv további csatlakoztatható tervezőket és natív többfelhő-csatlakozó támogatást is tartalmaz.

Ez a stratégiai pozicionálás megőrzi a Microsoft versenyelőnyét, miközben nyílt szabványok révén elősegíti az ökoszisztéma növekedését.

A Microsoft Agentic AI használatának megkezdése 7 lépésben

A MAF implementálása szisztematikus beállítást igényel a fejlesztési, telepítési és üzemeltetési fázisokban.

Telepítési függőségek: Töltse le a MAF SDK-t a GitHubról, és konfigurálja fejlesztői környezetét. Azure konfigurálása: Állítsa be az Azure AI Foundry hitelesítő adatait, és hozzon létre szolgáltatáskapcsolatokat. Ügynök sémák meghatározása: Hozzon létre deklaratív ügynökdefiníciókat a MAF DSL-mintáinak segítségével. Memória tároló konfigurálása: Csatlakozzon a Redishez, a Pinecone-hoz vagy a kívánt vektor adatbázishoz. Eszközcsatlakozók implementálása: Állítson be MCP-kompatibilis eszközintegrációkat a külső API-hozzáféréshez. Biztonsági ellenőrzések bevezetése: Konfigurálja az Entra Agent ID-t, és állítson be megfelelőségi korlátokat. Monitoring engedélyezése: Aktiválja az OpenTelemetry exportokat és konfigurálja a megfigyelhetőségi irányítópultokat.

Megfelelő konfiguráció és meglévő Azure-infrastruktúra esetén a fejlesztőcsapatok általában néhány napon belül látják az első eredményeket, és a teljes termelésre való felkészültséget hetek, nem pedig hónapok alatt érik el.

Gyakran ismételt kérdések

A MAF egyesíti a Semantic Kernel és az AutoGen rendszereket, miközben megőrzi a nyílt szabványok kompatibilitását, így egyetlen platformon biztosítja mind a kutatási rugalmasságot, mind a vállalati megbízhatóságot.

Jelenleg Azure-ra van optimalizálva, de az MCP és A2A protokollok lehetővé teszik a felhők közötti eszközintegrációt, további csatlakozókonfigurációval.

A lépésszintű követési nyomok, a token-szintű telemetria és az OpenTelemetry exportálási képességek lehetővé teszik az ügynökök viselkedésének átfogó figyelemmel kísérését és hibakeresését.

Igen, az Entra Agent ID, a megfelelőségi ellenőrzések és a részletes audit nyomvonalak segítségével a MAF megfelel a pénzügyi szolgáltatások, az egészségügy és más szabályozott szektorok irányítási követelményeinek.

A migrációhoz új API-mintákra és DSL-szintaxisra való átalakítás szükséges, bár a alapvető koncepciók a meglévő Semantic Kernel fejlesztők számára ismerősek maradnak.