Igen, a ClickUp az egyik leggyorsabban növekvő alkalmazás 2018-ban.

Micsoda befejezése 2018-nak!

Annyi új, fantasztikus kiadás és hihetetlen növekedés után örömmel jelentjük be, hogy...

A ClickUp a Zapier 2018-as év 10 leggyorsabban növekvő alkalmazása közé tartozik!

Nagyon hálásak vagyunk minden felhasználónknak, akik értékesnek találták a ClickUp-ot munkájuk és projektjeik teljesen új módon történő szervezéséhez. És hogy könnyűnek találják a ClickUp és más eszközeik összekapcsolását a Zapier segítségével.

Ez a júliusban közzétett hírre következik, miszerint az év közepén is az egyik legnépszerűbb alkalmazás voltunk.

A ClickUp arra törekszik, hogy a legteljesebb, egyszerű, de hasznos termelékenységi platform legyen. Ez igazolja, hogy Ön és csapata rendkívül hasznosnak találja a ClickUp-ot.

A ClickUp integrálódik a Zapierrel, hogy zökkenőmentesen automatizálja azokat a kisebb feladatokat, amelyeket egyébként manuálisan kellene elvégeznie.

Íme néhány példa arra, hogy mit lehet csinálni a ClickUp és a Zapier segítségével:

A ClickUp számos más eszközzel is integrálható! Valójában az egyik legfontosabb célunk, hogy API-nk segítségével hatékonyabban tudd kezelni a munkádat és a csapatodat.

A ClickUp számos integrációval rendelkezik, amelyeket Zapier nélkül is használhat, például a Slack, Github, Gitlab, Everhour, Toggl, Harvest, Google Drive, Box és mások. A teljes listát itt találja.

Van még más gyorsan növekvő vállalat a listán? Igen.

A következő cégek szintén a Zapier leggyorsabban növekvő alkalmazásainak top 10-es listáján szerepelnek:

Mi jön ezután?

Nem, még nem végeztünk. 2019-re még sok más tervünk is van:

Gantt-diagramok

Bejövő levelek

Célok

Portfóliók

ClickUp 2. 0

Hatalmas köszönet a Zapiernek, hogy felvett minket a listájára! És köszönet nektek is, hogy támogatjátok minket.