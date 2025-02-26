ClickUp blog
Több mint 20 alapvető Zoom gyorsbillentyű a termelékenység növeléséhez

2025. február 26.

Őszintén szólva, a Zoom egy nagyon egyszerű és megbízható videokonferencia-platform.

De tudja, mi tehetné még jobbá? A Zoom billentyűparancsok.

A Zoom gyorsbillentyűként is ismert billentyűkombinációk időt takarítanak meg és növelik a termelékenységet, mivel egy gyors billentyűkombinációval végezhet el bizonyos feladatokat, így nem kell a menükben böngésznie, hogy megtervezzen egy értekezletet.

Átnéztük az összes gyorsbillentyűt, hogy a legjobb Zoom gyorsbillentyűket mutathassuk be Önnek.

Miután elkezdte használni őket, el fogja csodálkozni, hogy hogyan tudta eddig nélkülük túlélni azokat a maratoni megbeszéléseket.

⏰ 60 másodperces összefoglaló

Íme egy rövid áttekintés a cikkben tárgyalt témákról:

  • A Zoom gyorsbillentyűk időt takarítanak meg: végezzen el olyan feladatokat, mint a némítás, a videó be- és kikapcsolása, valamint a nézetek közötti váltás pillanatok alatt.
  • Az előnyök között szerepel a koncentráció és az elérhetőség: maradjon figyelmes az egér zavaró tényezői nélkül, és könnyedén navigáljon
  • Legfontosabb gyorsbillentyűk: Alt+M minden hang elnémítása, szóköz a push-to-talk funkcióhoz, Alt+F1 az aktív beszélő nézetre váltáshoz.
  • A Zoom korlátai: Biztonsági aggályok, 40 perces ingyenes találkozók korlátozása és a stabil internetkapcsolattól való függőség
  • A ClickUp mint Zoom alternatíva: központi naptárak, valós idejű feladatkezelés és zökkenőmentes együttműködés

Mik azok a Zoom gyorsbillentyűk?

A Zoom gyorsbillentyűk olyan billentyűkombinációk, amelyek segítségével gyorsan navigálhat a Zoom funkciói között anélkül, hogy az egérre kellene támaszkodnia. Úgy tervezték őket, hogy időt takarítson meg és hatékonyabbá tegye a Zoom-értekezleteket – függetlenül attól, hogy nézetek között vált, résztvevőket kezel vagy beállításokat navigál.

✍🏻 Megjegyzés: Ahhoz, hogy ezeket a Zoom billentyűparancsokat és gyorsbillentyűket használhassa, győződjön meg arról, hogy a Zoom asztali alkalmazása (Windows, macOS vagy Linux) a legújabb verzióra van frissítve. Az iPad-felhasználók is élvezhetik a gyorsbillentyűk előnyeit, ha a Zoom mobilalkalmazást a szükséges verzióra frissítik.

Íme néhány példa, amelyet például Windows operációs rendszeren használhat:

  • Ctrl+Alt+Shift: Ugrás a Zoom értekezlet vezérlő eszköztárához képernyőmegosztás közben
  • PageUp: Ugrás az előző oldalra a Galéria nézetben
  • PageDown: Ugrás a következő oldalra a Galéria nézetben
  • Alt: Engedélyezze vagy tiltsa le az „Always show meeting controls” (Mindig mutasd a találkozó vezérlőelemeit) opciót.
  • Alt+F1: Váltson át a Beszélő nézetre

📌 Példa: Íme, hogyan segíthetnek ezek a gyorsbillentyűk. Képzelje el, hogy egy több mint 50 résztvevővel zajló nagy csapatértekezletet vezet. Ahelyett, hogy manuálisan keresné a nézetek megváltoztatásához vagy a képernyő megosztásának kezeléséhez szükséges vezérlőket, a Windows rendszeren a Ctrl + Alt + Shift + H, Mac rendszeren pedig a Ctrl + Option + Command + H gyorsbillentyűk használatával a vezérlőkre helyett az értekezletre koncentrálhat, így időt takaríthat meg és csökkentheti a zavaró tényezőket.

A Zoom gyorsbillentyűinek használatának előnyei

A Zoom billentyűparancsok jó módszerek a találkozók navigálásának javítására. Az egér használatának csökkentésével hatékonyabban dolgozhat, fenntarthatja a koncentrációját, és akár javíthatja az akadálymentességet is, hogy zökkenőmentesebb élményt nyújtson ezekkel a Zoom tippekkel.

🧠 Tudta-e: Bruno Michels fejlesztő kutatása kimutatta, hogy az egérről a billentyűparancsokra való átállás olyan gyakori feladatoknál, mint a másolás és beillesztés, akár öt másodpercet is megtakaríthat egy műveletenként. Egy év alatt ez körülbelül 134 óra – vagyis 17 teljes munkanap – időmegtakarítást jelent.

Íme néhány (forró) billentyű előnye:

1. Időt takaríthat meg a gyorsabb műveletekkel

A billentyűparancsok segítségével azonnal elvégezheti az olyan alapvető feladatokat, mint a hang elnémítása/hang visszakapcsolása, a kamera be-/kikapcsolása vagy a kéz felemelése. Ezek a műveletek, amelyek általában több kattintást igényelnek, másodpercek alatt elvégezhetők, így a munkafolyamat gyorsabbá és hatékonyabbá válik.

💡 Profi tipp: A Zoom-találkozók ütemezése még könnyebb, ha Zoom-fiókját integrálja olyan eszközökkel, mint a Google Naptár vagy a ClickUp.

2. Maradjon koncentrált a megbeszélések alatt

Ha kezeit a billentyűzeten tartja, zavartalanul részt vehet a megbeszélésen. Nem kell az egér után nyúlnia, ami elvonhatja a figyelmét a beszélgetésről vagy a feladatról.

3. Tegye a Zoomot hozzáférhetőbbé

Az akadálymentesítési igényű felhasználók számára a billentyűparancsok alternatív módszert kínálnak a Zoom használatához, így mindenki nehézségek nélkül teljes mértékben részt vehet a megbeszéléseken.

🍪 Bónusz: A mikrofon elnémításától a kamera előtti megfelelő beállításig – a kis részletek nagy különbséget jelentenek a kifinomult, professzionális benyomás kialakításában. Ismerje meg a Zoom etikettjét és a bevált gyakorlatokat ezzel az útmutatóval.

4. Könnyedén navigáljon a Zoomban a gyorsbillentyűkkel

A Zoom gyorsbillentyűi átgondoltan lettek kialakítva, hogy könnyen megjegyezhetők legyenek. Például az „Alt + M” billentyűkombinációval elnémíthatja a mikrofont (Windows esetén); a „Command + Shift + A” billentyűkombinációval elnémíthatja a mikrofont (Mac esetén), az „Alt + V” billentyűkombinációval pedig be- és kikapcsolhatja a videót (Windows esetén); a „Command + Shift + V” billentyűkombinációval be- és kikapcsolhatja a videót (Mac esetén) – így ezeket a gyorsbillentyűket könnyebben beépítheti a mindennapi munkájába.

5. Legyen profi a gyors vezérlőkkel

A gyorsbillentyűk használatával gyorsan hozzáférhet a találkozó vezérlőelemeihez, így magabiztosabbnak és felkészültebbnek tűnhet. Akár a háttérzaj elnémításáról, akár a nézetek közötti váltásról van szó, ezek a kis billentyűkombinációk hozzájárulnak a kifinomult és zökkenőmentes prezentációhoz.

💡 Profi tipp: Kerülje el a fontos Zoom-megbeszélések során az időhiány okozta stresszt a Zoom csomagjainak megismerésével.

Hogyan használjuk a gyorsbillentyűket a Zoomban?

A Zoom segítségével könnyedén megtekintheti, használhatja és akár testreszabhatja a billentyűparancsokat az Ön igényeinek megfelelően. Akár időt szeretne megtakarítani, akár a munkafolyamatához igazodó parancsikonokat szeretne létrehozni, itt megtudhatja, hogyan hozhatja ki a legtöbbet ebből a funkcióból.

1. Az alapértelmezett Zoom billentyűparancsok megtekintése

  • Nyissa meg a Zoomot az asztalán: Indítsa el a Zoom alkalmazást, és jelentkezzen be.
  • Akadálymentességi beállítások: Kattintson a jobb felső sarokban található profilképére , majd válassza a legördülő menüből a Beállítások lehetőséget.
Az alapértelmezett Zoom billentyűparancsok megtekintése
  • A billentyűparancsokhoz való navigálás: A Zoom beállítások ablakában keresse meg a bal oldalon a Billentyűparancsok elemet. Kattintson rá, hogy megtekintse a rendelkezésre álló parancsok listáját.
Ellenőrizze a gyorsbillentyűk listáját
  • Ellenőrizze a gyorsbillentyűk listáját: Böngésszen az előre beállított gyorsbillentyűk között, és jegyezze fel azokat, amelyeket használni szeretne.

2. A Zoom billentyűparancsok testreszabása

A Zoom lehetővé teszi a gyorsbillentyűk személyre szabását, így rugalmasságot és ellenőrzést biztosít az alkalmazás navigációja felett. Kövesse az alábbi lépéseket:

  • Beállítások elérés: Nyissa meg a Zoom alkalmazást, kattintson a profilképére, majd válassza a Beállítások lehetőséget.
A Zoom billentyűparancsok testreszabása
  • Ugrás a billentyűparancsokra: A Beállítások menüben kattintson a Billentyűparancsok elemre az oldalsó panelen.
Ugrás a billentyűparancsokra
  • Válasszon ki egy funkciót szerkesztéshez: Keresse meg a listából a testreszabni kívánt műveletet. Például a mikrofon némítása/némításának feloldása.
Válasszon egy szerkesztendő funkciót: zoom gyorsbillentyűk
  • Nyomja meg a kívánt billentyűket: Kattintson az aktuális gyorsbillentyű mezőre, majd nyomja meg a hozzárendelni kívánt billentyűkombinációt.
Nyomja meg a kívánt billentyűket: zoom gyorsbillentyűk
  • Mentsd el a módosításokat: a Zoom automatikusan frissíti a gyorsbillentyűt, miután beírtad az új billentyűkombinációt.

💡 Profi tipp: A Zoom kétféle billentyűparancsot kínál: globális és helyi gyorsbillentyűket. A globális gyorsbillentyűk minden alkalmazásban működnek, vagyis akkor is használhatja őket, ha a Zoom felugró ablaka nem aktív – ez tökéletes megoldás a többfeladatos munkavégzéshez egy értekezlet során.

Például elnémíthatja a hangot magának, vagy átkapcsolhatja a videót, miközben egy másik programon dolgozik. A helyi gyorsbillentyűk viszont alkalmazásspecifikusak, mint például a Zoom gyorsbillentyűk, amelyek csak a Zoom alkalmazáson belül működnek, vagy a Slack gyorsbillentyűk, amelyek a Slack alkalmazáson belül maradnak.

3. Konfliktusok elkerülése a Zoom gyorsbillentyűkkel

A Zoom megakadályozza a gyorsbillentyűk ütközését, azaz azokat a helyzeteket, amikor két funkció ugyanazt a billentyűkombinációt használja. Ha ütközés lép fel:

  • A gyorsbillentyűk listájában piros négyzetek jelennek meg az ütköző értekezlet- és csevegőparancsok mellett.
  • A képernyő alján megjelenik egy hibaüzenet, amely figyelmezteti Önt.

A konfliktusok megoldásához szerkessze az érintett gyorsbillentyűk egyikét, és rendeljen hozzá egy egyedi billentyűkombinációt.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 37%-a küld követő jegyzeteket vagy értekezlet-jegyzőkönyveket a teendők nyomon követése érdekében, de 36% még mindig más, fragmentált módszerekre támaszkodik.

Egy egységes döntéshozatali rendszer nélkül a szükséges kulcsfontosságú információk elvészhetnek a csevegések, e-mailek, dokumentumok vagy táblázatok között. A ClickUp segítségével a beszélgetéseket azonnal végrehajtható feladatokká alakíthatja át az összes feladatában, csevegésében és dokumentumában, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

A termelékenységet növelő 20+ legfontosabb Zoom gyorsbillentyű

Az alábbi táblázatban megtalálja a Windows és a macOS rendszerekhez szükséges legfontosabb Zoom billentyűparancsokat.

FunkcióWindows gyorsbillentyűmacOS gyorsbillentyű
Az összes mikrofont némítsa el, kivéve a házigazdátAlt + MParancs ⌘ + Control + M
Az összes mikrofon hangjának visszakapcsolásaAlt + MParancs ⌘ + Control + U
A beszélő mikrofonjának némításaAlt + AParancs ⌘ + Shift ⇧ + A
Némítás esetén nyomja meg a gombot a beszéléshezSzóköz billentyűSzóköz billentyű
Képernyőmegosztás elindítása vagy leállítása (csak az eszköztárra fókuszálva)Alt + Shift + SParancs ⌘ + Shift ⇧ + S
A felvétel szüneteltetése vagy folytatásAlt + PParancs ⌘ + Shift ⇧ + P
A képernyő megosztásának szüneteltetése vagy folytatás (csak az eszköztárra fókuszálva)Alt + TParancs ⌘ + Shift ⇧ + T
Váltson át az aktív beszélőre egy értekezletenAlt + F1Parancs ⌘ + Shift ⇧ + W
Váltson galéria nézetreAlt + F2Parancs ⌘ + Shift ⇧ + W
Tekintse meg az előző 25 videó streamet galéria nézetbenPageUpControl + P
A következő 25 videó stream megtekintése galéria nézetbenPageDownControl + N
A Zoom-értekezlet befejezésére vagy elhagyására való felszólításAlt + QParancs ⌘ + W
Szerezzen távirányítástAlt + Shift + RCtrl + Shift + R
Távirányító leállításaAlt + Shift + GCtrl + Shift + G
Emelje fel vagy engedje le a kezétAlt + YOption + Y
A résztvevők panelének megjelenítése vagy elrejtéseAlt + UParancs ⌘ + U
Meghívó ablak megnyitásaAlt + IParancs ⌘ + I
Zárja be az aktuális ablakotAlt + F4Parancs ⌘ + W
Videó indítása vagy leállítása parancsAlt + VParancs ⌘ + Shift ⇧ + V
Felhőalapú felvétel indítása vagy leállításaAlt + CParancs ⌘ + Shift ⇧ + C
Helyi felvétel indítása vagy leállításaAlt + RParancs ⌘ + Shift ⇧ + R
Teljes képernyős módba lépés vagy kilépésAlt + FParancs ⌘ + Shift ⇧ + F
A lebegő értekezletvezérlők megjelenítése vagy elrejtéseCtrl + Alt + Shift + HCtrl + Option + Command + H
Készítsen képernyőképetAlt + Shift + TParancs ⌘ + T
Ugorjon a csevegéshezCtrl + TParancs ⌘ + K
Aktuális csevegés bezárásaCtrl + WN/A
Ugrás az előző csevegésreCtrl + FelN/A
KeresésCtrl + FN/A
Ugrás a következő csevegésreCtrl + LeN/A
Átváltás álló vagy fekvő nézetreAlt + LN/A

A Zoom használatának korlátai

Bár a Zoom egy sokoldalú és széles körben használt platform, bizonyos helyzetekben zavaró lehet.

  • Biztonsági sebezhetőségek: A Zoomot biztonsági problémák miatt kritizálták, például titkosítási hibák és „Zoom-bombázás” miatt, amikor jogosulatlan résztvevők zavarják meg a találkozókat. Például egy pénzügyi cégnél zavarok léphetnek fel egy bizalmas stratégiai megbeszélés során, ha meghívatlan résztvevők csatlakoznak hozzá.
  • Korlátozott találkozó időtartam ingyenes felhasználók számára: Az ingyenes Zoom-fiókok 40 perces korlátozást szabnak a három vagy több résztvevővel zajló csoporttalálkozókra. Ez azt jelenti, hogy ha egy tanár online órát tart, akkor az időkorlátok miatt többször is újra kell indítania a találkozót, ami zavarokat okozhat.
  • Internetes kapcsolat függőség: A Zoom teljesítménye nagymértékben függ a stabil internetkapcsolattól; a gyenge kapcsolatok késleltetést vagy zavarokat okozhatnak.

🧠 Tudta-e: A vezetők több mint 45%-a érzi úgy, hogy túlterhelt a túl sok megbeszélés miatt. Íme egy útmutató, hogyan lehet produktív megbeszéléseket tartani és javítani a csapat hatékonyságát.

  • Kompatibilitási és hozzáférhetőségi problémák: A Zoom nem biztos, hogy jól működik régebbi eszközökön vagy alacsony sávszélességű területeken. Ezenkívül a platform nem rendelkezik átfogó hozzáférhetőségi funkciókkal a fogyatékkal élők számára, ami egyes felhasználók számára megnehezíti a hatékony részvételt.
  • Virtuális fáradtság és kiégés: A folyamatos videokonferenciák „Zoom-fáradtsághoz” vezethetnek, ami hatással van a mentális egészségre és a termelékenységre.

💡 Profi tipp: A hatékony értekezletek egyértelmű célokkal és napirenddel kezdődnek.

Ismerje meg a ClickUp alkalmazást: a legjobb Zoom alternatíva

A munkavégzés módja drámai módon megváltozott, és ezzel együtt azok az eszközök is, amelyeket a termelékenység fenntartásához használunk.

A Harvard Business Review egy tanulmánya kimutatta, hogy a munkavállalók naponta körülbelül 1200-szor váltanak a lapok között, ami összesen közel négy órányi termelékenységveszteséget jelent.

Ezért olyan remek alternatívája a ClickUp a Zoomnak: ötvözi a valós idejű kommunikációt a feladatkezeléssel.

Képzelje el, hogy átfedő Google Naptár eseményeket, Zoom találkozókat és Apple Naptár emlékeztetőket próbál kezelni – minden nyomon követése nyomasztó lehet. A ClickUp Naptár nézet megoldja ezt azáltal, hogy az összes naptárat egy helyen központosítja.

  • Testreszabhatja a nézetet az Ön igényeinek megfelelően: válthat napi, heti vagy havi nézet között.
  • Húzza át a feladatokat vagy megbeszéléseket különböző időpontokra, és azonnal módosítsa a prioritásokat.
  • Tekintse meg az összes ütemezett eseményt, tervezett feladatot és találkozót, beleértve a Google Naptár, a Zoom vagy az Apple Naptár külső eseményeit is, hogy mindig szervezett maradjon.

📌 Példa: Ha csapatának hétfőn sok ügyfélhívása és belső megbeszélése van, a ClickUp segítségével kiemelheti a legfontosabb feladatokat, miközben közvetlenül a Naptár nézetben megtervezheti a megbeszélések előkészítését és utáni nyomon követését.

A jelenlegi meeting alkalmazások használatának módjával kapcsolatban van még egy nagy kihívás: a legtöbb meeting fontos tanulságokkal vagy teendőkkel zárul, de ezek nyomon követése kihívást jelenthet.

A ClickUp Meetings gondoskodik erről. Kövesse nyomon a jegyzeteket, szervezze meg a napirendet, és rendeljen hozzá feladatokat a felelősségre vonhatóság biztosítása érdekében – mindezt egyetlen platformon. A heti értekezletek dokumentálása a ClickUp leghatékonyabb funkcióinak egy részét is elérhetővé teszi!

Ezenkívül a ClickUp Assign Comments segítségével feladatokat delegálhat közvetlenül a ClickUp Meetings alkalmazásból, így mindenki pontosan tudja, mit kell tennie.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Docs szolgáltatást a találkozók napirendjének dokumentálásához és valós időben készítsen közös jegyzeteket, hogy a virtuális találkozók interaktívabbá váljanak. A találkozó során mindenki hozzájárulhat, és a ClickUp Brain segítségével a megbeszélések automatikusan összefoglalásra kerülnek, és végrehajtható feladatokká alakulnak.

Most pedig a sorozatos értekezletek résztvevőinek leghasznosabb ClickUp funkciója: néha az írásos jegyzetek nem elegendőek az értekezlet finom árnyalatainak megragadásához. A ClickUp Clips funkciója áthidalja ezt a hiányosságot, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy könnyedén rögzítsék és megosszák az értekezlet tartalmát.

ClickUp Clips: zoom gyorsbillentyűk
A ClickUp Clips segítségével automatikusan leírhatja a találkozókat AI-vel, időbélyegekkel együtt.

Ahogy Vida Health rendezvénymarketing-menedzsere, Alaina Maracotta is elmondta: „Fantasztikus látni, hogy mennyi időt spóroltunk meg a megbeszéléseken, mióta áttértünk a ClickUp-ra. Ami korábban heti három órát vett igénybe a rendezvények tervezése és frissítése, most alig több mint egy órát vesz igénybe.”

Hogyan lehet felvételt készíteni a ClickUp Clips segítségével:

  • Nyissa meg a ClickUp Space-t, és válassza a Clips (Klipek) lehetőséget a műveleti menüből.
  • Válassza ki az audio bemenetet (alapértelmezett mikrofon, mikrofon nélkül vagy további opciók)
Válassza ki az audio bemenetet: zoom gyorsbillentyűk
  • Válasszon felvételi opciót: teljes képernyő, ablak vagy aktuális lap
  • Kattintson a Felvétel indítása gombra a megosztott képernyő ablakának, az audió vagy mindkettő rögzítéséhez.
  • Mentse és ossza meg a felvételt közvetlenül a munkaterületéről

📌 Példa: Ha képzést tart, a ClickUp Clips segítségével rögzítheti az egész foglalkozást, és megoszthatja a rövid videókat a csapat tagjainak, akik nem tudtak részt venni. A felvételek automatikusan mentésre kerülnek, és készen állnak a megosztásra vagy a releváns feladatokhoz való csatolásra.

Szüksége van még több munícióra? Ismerje meg a ClickUp AI Meeting Notetaker alkalmazását! Hagyja, hogy az AI vegyen részt a megbeszéléseken helyette, és hozza el Önnek a teendőket és a megbeszélések legfontosabb pontjait. Tudjon meg többet. 👇🏼

Optimalizálja munkafolyamatát a ClickUp gyorsbillentyűkkel és gyorsbillentyűkkel

A ClickUp billentyűparancsai úgy lettek kialakítva, hogy egyszerűsítsék a munkafolyamatot és minimalizálják a felesleges kézmozdulatokat. Így kezdheti el használni a ClickUp gyorsbillentyűket:

Gyorsbillentyűk engedélyezése: Alapértelmezés szerint a ClickUp gyorsbillentyűk le vannak tiltva. Engedélyezésükhöz:

  • Menjen a jobb felső sarokban található személyes avatarjához.
  • Válassza a Beállítások menüpontot, görgessen a Beállítások menüpontig, és kapcsolja be a Billentyűparancsok opciót.
  • Kattintson a Módosítások mentése gombra.

Az összes gyorsbillentyű eléréséhez: A gyorsbillentyűk teljes listájának megtekintéséhez kattintson az avatárjára, és válassza a legördülő menüből a Billentyűparancsok lehetőséget. Innen felfedezheti a gyorsbillentyűk különböző kategóriáit.

Itt található egy részletes táblázat a leghasznosabb ClickUp gyorsbillentyűkről, funkciók szerint kategorizálva:

ClickUp funkcióGyorsbillentyű (Mac)Gyorsbillentyű (Windows)
Globális gyorsbillentyűk
Feladat vagy ablak bezárásaEscEsc
Nyissa meg a ParancsközpontotCmd + KCtrl + K
Oldalsáv megjelenítése/elrejtéseQQ
Feladat létrehozásaTT
Nyissa meg a JegyzettömbötPP
ÉrtesítésekTérTér
Szöveges gyorsbillentyűk
Ember megemlítése@@
Feladat megemlítése@@@@
Nyíl beszúrása ➝->->
Hiperhivatkozás létrehozásaCmd + KCtrl + K
Feladatgyorsbillentyűk
Feladat hozzárendelése magánakHover + MHover + M
Hozzáadás/eltávolítás a tálcárólShift + TShift + T
Ugrás a következő feladatraCmd + Shift + NyílCtrl + Shift + Nyíl
Alfeladatok tömeges létrehozásaLista beillesztése alfeladatbaLista beillesztése alfeladatba
Gyorsbillentyűk megtekintése
Naptár nézetCC
Táblázati nézetBB
Lista nézetLL
Műszerfal nézetDD
Csapat nézetXX
Dokumentum gyorsbillentyűk
Kijelölt szövegblokk kiemeléseCmd + Shift + HCtrl + Shift + H
Létrehozás pontokból álló listaCmd + Shift + 9Ctrl + Shift + 9
Készítsen ellenőrző listátCmd + Shift + 8Ctrl + Shift + 8
Számozott lista létrehozásaCmd + Shift + 7Ctrl + Shift + 7
Szöveg központosításaCmd + Shift + ECtrl + Shift + E
Szövegblokk másolásaCmd + DCtrl + D

➡️ Olvassa el még: 30+ legviccesebb Zoom-mém, amelyek felvidítják a következő virtuális értekezletét

Szabaduljon meg a találkozók fáradalmaitól a ClickUp hatékonyságával

Mindannyian szeretjük a Zoomot (legalábbis a legtöbbünk). De ez egy újabb platform, amelyre be- és kilépünk, miközben a találkozók jegyzetét és felvételeit keressük.

A ClickUp felhasználók gyakran azzal a céllal kezdik el használni a programot, hogy időt takarítsanak meg, de hamar rájönnek, hogy a program rengeteg funkcióval rendelkezik, amelyekkel automatizálhatják a feladatokat és megkönnyíthetik a munkafolyamatokat.

A központosított naptárkezeléstől és a valós idejű feladatkezeléstől a közös dokumentumokig és a találkozók rögzítésére szolgáló klipekig a ClickUp átalakítja a csapatok munkakezelési és kommunikációs módszereit.

Készen áll arra, hogy visszaszerezze az idejét és egyszerűsítse a munkafolyamatát? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és tapasztalja meg saját maga a hatékonyságot.

