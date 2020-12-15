A ClickUp 100 millió dolláros B sorozatú finanszírozást gyűjtött, miközben termelékenységi platformja iránti kereslet az IPO célok felé szárnyal.

A ClickUp all-in-one platformja meghatározza a munkahelyi termelékenység következő generációját

SAN DIEGO, 2020. december 15. – A ClickUp, az egyetlen olyan termelékenységi platform, amely egy szervezeten belül minden más munkahelyi alkalmazást felvált, ma bejelentette, hogy 100 millió dolláros B sorozatú finanszírozási kört zárt, így teljes finanszírozása 135 millió dollárra emelkedett. A kanadai székhelyű kockázati tőkealap, a Georgian vezette a kört, a Craft Ventures részvételével. Az elmúlt évben több mint 900%-os bevétel-növekedéssel a ClickUp rendkívüli népszerűsége a felhasználók körében tanúskodik mind az általa felépített erős közösségről, mind pedig a piaci igényről egy olyan egyszerűsített termelékenységi platform iránt, amely felváltja az összes többi munka- és termelékenységi szoftvert.

A 2017-ben alapított ClickUp átfogó funkciókészletének és magas színvonalú ügyfélszolgálatának köszönhetően gyorsan az egyik leggyorsabban növekvő SaaS-vállalattá vált. Az új finanszírozással együtt a termelékenység-menedzsment szoftverek piacának vezető pozícióját foglalja el, amely várhatóan 2027-re meghaladja a 102 milliárd dollárt. Ma világszerte 200 000 csapat, köztük a Google, a Nike, az Uber, a Netflix és az Airbnb is, használja a ClickUp-ot mindenre, a projektmenedzsmenttől a csevegésig, a dokumentumokig, az időgazdálkodásig, a wikikig, a célokig és az OKR-ekig, valamint a műszerfalakig. A ClickUp összes funkciója egy rendkívül testreszabható, könnyen használható platformon érhető el, amely minden felhasználó és minden szervezeti részleg számára megfelelő.

„A ClickUp mindenki számára időt takarít meg azzal, hogy az összes munkahelyi alkalmazást egy olyan termelékenységi platformra cseréli, amelyet az emberek valóban szeretnek és minden nap használnak” – mondja Zeb Evans, a ClickUp vezérigazgatója és alapítója. „Az a víziónk volt, hogy létrehozzunk egy összekapcsolt és testreszabható megoldást, amely valóban mindenki számára és mindenre alkalmas – de a ClickUp platformjának jelenlegi formáját ügyfeleinknek köszönhetjük. Az elmúlt 2 évben több százezer ügyféltől kaptunk visszajelzést, akik velünk együttműködve olyan platformot hoztak létre, amely valóban szolgálja őket. Ahogy globális jelenlétünket bővítjük és továbbra is teljesítjük küldetésünket, hogy a világot produktívabbá tegyük, az ügyfelek mindenek feletti prioritása marad a legfontosabb célunk, amely biztosítja virális növekedésünket és sikereinket.”

Míg a legtöbb termelékenységi szoftver csak bizonyos csapatok számára működik, és arra kényszeríti a felhasználókat, hogy a platform előírásai szerint dolgozzanak, a ClickUp lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy minden munkát egy platformra helyezzenek, és a felhasználók úgy dolgozhassanak, ahogy és ahol akarnak. A fejlesztés, a marketing, az értékesítés, a pénzügyek, a tervezés és még sok más terület is működhet a ClickUp-ban, és páratlan üzleti összehangoltságot és hatékonyságot teremthet. A platform zökkenőmentes integrációt biztosít több mint 1000 népszerű munkahelyi alkalmazással, köztük a Google Drive-val, a Slackkel, a Zoommal, a Salesforce-szal, a GitHubbal és a Zendeskel, valamint több mint 100 natív alkalmazással, amelyek a felhasználói igényeknek megfelelően be- és kikapcsolhatók. Ráadásul a ClickUp az ügyfélszolgálat terén is élen jár, intuitív coaching programmal és 24/7 valós idejű támogatással, amely minden felhasználó számára ingyenes.

„Georgian először ClickUp-felhasználó volt, majd befektető” – mondta Tyson Baber, a Georgian vezető befektetője. „A ClickUp kiemelt figyelmet fordít ügyfelei termékélményére, ami a vállalat robbanásszerű növekedését eredményezte, amely továbbra is gyorsul. Egész csapatunk izgatottan várja, hogy tovább folytathassa együttműködését a ClickUp-pal, amely átalakítja a munka jövőjét.”

A ClickUp emellett új mobilalkalmazást is piacra dobott, és platformjához több iparágvezető funkciót is hozzáadott. Ezek a funkciók között szerepel az első ilyen típusú natív e-mail integráció és automatizálás, a részlegek közötti átláthatóságot és a munkák összehangolását szolgáló egyszerűsített feladatkapcsolatok, valamint a kibővített Célok és „Események a ClickUp-ban” integrációk. Az ilyen funkciók segítették a ClickUp organikus növekedését a felhasználók körében a világ minden táján, beleértve az Egyesült Államokat, az Egyesült Királyságot, Kanadát, Brazíliát, Indiát és Ausztráliát. Az új finanszírozást a terjeszkedési tervek felgyorsítására, a működés bővítésére és arra fogják fordítani, hogy a vállalat továbbra is teljesíthesse ígéretét, miszerint felváltja az összes többi munkahelyi alkalmazást.

„A ClickUp egy rendszerbe hozott minket, ahol minden projektünket kezeljük, és ahol mindennek az állapotát láthatjuk. Ez egy igazi áttörés volt!” – mondja Leonard Souza, a Webflow műszaki igazgatója. „Nemcsak úgy érezzük, hogy egy fantasztikus eszközt vettünk használatba a szervezeti átláthatóság növelése érdekében, hanem úgy is, hogy egy olyan értékes partnert nyertünk, aki ugyanolyan elkötelezett az innováció iránt a saját területén, mint a Webflow.”

Ha többet szeretne megtudni a ClickUp finanszírozásáról és növekedéséről, látogasson el a https://clickup.com/press/100-million-series-b weboldalra, vagy ha szeretné örökre ingyenesen kipróbálni a ClickUp-ot, és hetente egy napot megtakarítani magának és csapatának, látogasson el a www.clickup.com weboldalra.

A ClickUpról A ClickUp az egyetlen olyan testreszabható, all-in-one munkahelyi termelékenységi platform, amely egy szervezet összes részlegét kiszolgálja. Míg a csapatok túl sok eszközzel kell foglalkozniuk, hogy nyomon kövessék a teljesen elkülönült ökoszisztémákat, a ClickUp 2-2000 fős csapatokat szabadít meg a hatékonyság hiányától és az időpazarlástól azáltal, hogy egyszerűen kicseréli vagy integrálja az összes munkahelyi alkalmazást egy zökkenőmentes platformon. A 2017-ben alapított, San Diegóban székhellyel rendelkező ClickUp küldetése, hogy a világot produktívabbá tegye. Megalakulása óta a ClickUp több mint 100 000 csapatnak és több millió alkalmazottnak segített produktívabb életet élni és hetente legalább egy napot megtakarítani. További információkért látogasson el a ClickUp.com weboldalra.

A Georgianról A Georgian egy fintech vállalat, amely olyan gyorsan növekvő szoftvercégekbe fektet be, amelyek megbízható módon használják ki az adatokban rejlő lehetőségeket. A Georgiannál egy olyan platformot építünk, amely a szoftvercégek vezérigazgatóinak és csapataiknak jobb növekedési tőkét biztosít. A Georgian platformja úgy lett kialakítva, hogy azonosítsa és felgyorsítsa a legjobb növekedési fázisban lévő szoftvercégeket, intelligens, adat-elsőbbségi megközelítést alkalmazva a vezérigazgatók előtt álló legfontosabb kihívások megoldására, miközben vállalkozásaikat fejlesztik. A torontói székhelyű Georgian csapata szoftvervállalkozókat, gépi tanulás szakértőket, tapasztalt üzemeltetőket és befektetési szakembereket tömörít. További információkért látogasson el a https://georgian.io/ weboldalra.