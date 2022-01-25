Affiliate marketing kampány tervezése: lépésről lépésre

Sam O’Brien az Affise – egy globális SaaS PRM marketing megoldás – marketingigazgatója. Növekedési marketing szakértő, termékmenedzsment és tervezési háttérrel, valamint innováció, növekedés és marketingtechnológia iránti szenvedélyével.

Vállalkozást vezetni nehéz feladat. Több szerepet is be kell töltenie, és mindent tökéletesen kell csinálnia, de természetesen nem minden szerep illik egyformán jól. Sok kisvállalkozás tulajdonosának a marketing jelenti a legnagyobb kihívást.

A potenciális ügyfelek megszerzése, a ismertség növelése és az értékesítés ösztönzése lehet a legnehezebb feladat, de egyben a legkielégítőbb is. Az üzleti tevékenységed lényege az értékesítés, a profit és a pénz beáramlása. Ka-ching! 💰

Az affiliate marketing lehet a megoldás a problémáira. A működése egyszerű. Ön jutalékot kínál egy másik marketingszakembernek azért, hogy potenciális ügyfeleket szerezzen és növelje a termékei és vállalkozása ismertségét.

Csak akkor fizet az affiliate partnereinek, ha azok teljesítenek, ezáltal növelve a ROI-t, és szinte nullára csökkentve a sikertelen befektetés esélyét. A haszonkulcsa kissé csökken, de mivel az affiliate partnere végzi az összes marketingtevékenységet, megéri.

Vegyük példának a ClickUp affiliate programot. Az affiliate partnerek minden új felhasználó után jutalékot kapnak, beleértve az ingyenes fiókokat is! A ClickUp eközben profitál a kiváló minőségű affiliate partnerekkel való együttműködésből származó extra láthatóságból és potenciális ügyfelek generálásából. Ez a kölcsönös előnyök definíciója. Jelentkezzen itt, hogy elkezdhesse a keresést!

Kövesse az alábbi nyolc egyszerű lépést, hogy saját, magas teljesítményű affiliate marketing programot fejlesszen ki!

8 lépés egy hatékony affiliate marketing program kidolgozásához

1. Határozza meg a célközönségét

Tudja, ki vásárolja a termékét? 🤔

Mielőtt affiliate marketing kampányba kezdene, tudnia kell, kik a vásárlói, hol élnek, hány évesek, mekkora a jövedelmük stb. Tudnia kell, hogy terméke milyen problémákra kínál megoldást, és hogy mi a célpiac igényei és aggodalmai.

Határozza meg, hogy kiket szeretne elérni, és hozzon létre egy ügyfélavatárt a vállalkozásához. Minél tisztább képet alkot a célközönségéről, annál jobban megérti, kik ők, és annál nagyobb az esélye, hogy eléri őket, és továbbhaladnak az értékesítési csatornában. Kritikus fontosságú, hogy a márkáját a célközönségéhez igazítsa, így mindenben, amit Ön és affiliate partnerei tesznek, a legjobban tudnak megszólítani és kiszolgálni őket.

Próbálja meg kideríteni, hol töltik az idejüket az ügyfelei. A YouTube-on vagy az Instagramon vannak? Mit keresnek a Google-on? Mely influencereket követik? Milyen blogokat olvasnak, és milyen podcastokat követnek? Sok affiliate marketinges a közösségi médiában szerzett követőit használja arra, hogy rábeszélje őket az affiliate linkekre kattintásra.

Miután megkapta a választ ezekre a kérdésekre, tudni fogja, mely affiliate partnereket érdemes felvenni, hogy vonzza a célközönségét.

via EasyAffiliate

2. Célok kitűzése

Ha nincsenek céljaid, akkor nincs mihez viszonyítani a sikereidet vagy kudarcaidat. Határozz meg SMART célokat: konkrét, mérhető, elérhető, reális és időhöz kötött célokat. Ezek a marketingcélok segítenek felmérni, hogy az affiliate programod működik-e.

Egy SMART értékesítési cél példája lehet, hogy két hónap alatt 20 affiliate-t szeretne szerezni, akik legalább 2000 potenciális ügyfelet hoznak. Az affiliate marketing kampányának sikerét ezekhez a célokhoz képest kell értékelnie, és meg kell határoznia a napi és heti teljesítmény mérésére szolgáló KPI-ket is.

A mérhető célok kitűzése segít azonosítani marketingstratégiájának erősségeit és gyengeségeit, így a megfelelő időben megfelelő változtatásokat hajthat végre.

Emellett magasabb célokat is kitűzhet magának . Ezek olyan célok, amelyek meghaladják jelenlegi képességeit, de arra ösztönzik, hogy még keményebben dolgozzon, nagyobb eredményeket érjen el és jobb sikereket érjen el. 🎯

via Bodybuildingmealplan. com

3. Nézze meg a versenytársakat

Mi tart vissza attól, hogy meghódítsd a világot? A verseny! Ha azt szeretnéd, hogy vállalkozásod növekedjen, tudnod kell, hol állsz a versenytársaidhoz képest. Egy alapos versenytárs-elemzés segíthet abban, hogy meghatározd az affiliate programod referenciaértékét.

Kutatásának a következő kérdésekre kell választ adnia:

Mi a bevétel-megosztási stratégiájuk? Az affiliate kattintásonkénti bevételt kap, vagy standard jutalékot?

Affiliate hálózatot használnak az affiliate partnerek megtalálásához?

Hogyan támogatja a kereskedő az affiliate-eket? Van-e valamilyen képzés?

Melyek az affiliate program feltételei?

Milyen előrehaladási mutatókat használnak?

A kutatás célja, hogy Ön a megfelelő affiliate partnereket vonzza magához, és rávezesse őket, hogy Önt válasszák a versenytársak helyett.

A versenytársak affiliate programjainak értékelésével lehetőségeket kereshet azok fejlesztésére, és megtalálhatja a jobb megoldásokat. 📈

4. Optimalizálja konverziós tölcsérét

Az affiliate partnerek a konverziós arányt veszik figyelembe, mielőtt mások helyett Önt választják. Dolgozzon a felhasználói élményen, a weboldal tervezésén és az értékesítési szövegeken, hogy javítsa ezt. Ez közvetlenül hatással lesz az EPC-re és növeli a program elfogadásának arányát.

A legtöbb affiliate számára a legérdekesebb mutató az egy kattintásonkénti bevétel (EPC). Az EPC az affiliate marketing kampányok jövedelmezőségének mérőszáma. Az affiliate partnerek szívesebben fordítják értékes idejüket azoknak a termékeknek és szolgáltatásoknak a promóciójára, amelyekkel a legtöbb pénzt kereshetik.

Nehéz lesz alacsony EPC-vel rendelkező affiliate partnereket találni. Ez egy ingatag világ, azt mondjuk!

A konverziós arány javulásával a bevételek is növekedni fognak. Nincs értelme százezres potenciális ügyfélkörrel rendelkezni, ha abból csak 100-at tudsz vásárlóvá konvertálni. Optimalizáld a konverziós tölcsért, hogy a lehető legtöbb potenciális ügyfelet konvertáld, és így a veled való együttműködés még jövedelmezőbbé váljon.

Minél többet tudnak keresni, annál több magas színvonalú affiliate-t vonzhat.

via Crazyegg. com

5. Döntsd el, hogy affiliate hálózatot szeretnél-e használni

Céljaitól függően dönthet úgy, hogy saját maga működteti affiliate programját, vagy csatlakozik egy affiliate hálózathoz. 👥

Ha ezt magadnak kell megcsinálnod, az nagyon fárasztó lehet, és növeli azt a munkaterhelést, amit eredetileg csökkenteni akartál.

Ehelyett csatlakozhat egy hálózathoz, amely segít megtalálni az affiliate partnereket és megkönnyíti a velük való kapcsolattartást. Az affiliate hálózatok azonban minden eladás után jutalékot kapnak, ami aggodalomra adhat okot.

Ha úgy dönt, hogy egyedül vág bele, és közvetlenül szeretne együttműködni az affiliate partnerekkel, akkor szüksége lesz egy projektmenedzsment szoftverre, amely segít az erőforrások és a feladatok kezelésében, valamint a célok egyértelmű meghatározásában.

Akár affiliate marketing menedzsment szoftvert, akár affiliate hálózatot választ, a döntést a költségvetése, prioritásai és kapacitása alapján kell meghoznia.

via Entrepreneur. com

6. Találjon megfelelő affiliate partnereket

Ez az affiliate utazásod legfontosabb része: a megfelelő emberek megtalálása. Amikor elindítod az affiliate programodat, aktívan kell partnereket keresned. A Facebook és a LinkedIn közösségi média platformokon virágzó affiliate közösségek találhatók, amelyekhez csatlakozhatsz.

A közösségi médián kívüli kapcsolattartás mellett e-mailben is felveheti a kapcsolatot az affiliate partnerekkel, csatlakozhat affiliate webhelyekhez, vagy üzenetet küldhet olyan influencereknek, akik már tesztelték az Ön termékét, vagy akiknek a követői hasonlóak a célközönségéhez. Ne felejtse el hozzáadni a vállalkozás tulajdonosának e-mail aláírását, hogy a címzettek tudják, kivel állnak kapcsolatban.

Legyen óvatos az affiliate partnerek kiválasztásakor, és ne fogadjon el mindenkit, aki jelentkezik. Nem akar és nem is szüksége van alacsony minőségű tartalomra – ez károsíthatja a hírnevét. Csak azokat a jelentkezőket fogadja el, akik összhangban vannak a márkája céljaival.

Nehéz olyan affiliate partnereket toborozni, akik valóban értékesek, de ha egyszer már van egy jó csapatod, és az eladások beindulnak, akkor ők is motiváltabbak lesznek, hogy még keményebben dolgozzanak. 🤝

7. Támogassa affiliate partnereit

Nem minden általad felvett affiliate lesz profi. A legtöbbjüknek alig vagy egyáltalán nincs képzettsége az affiliate marketing terén.

Készen kell állnia arra, hogy affiliate partnereit egy fantasztikus affiliate eszközkészlettel támogassa. Egy másik jó ötlet az, hogy legyen egy affiliate menedzsere, aki támogatja őket a bevételeik növelésében, és ezáltal az Ön eladásainak növelésében.

Hozzon létre egy aktív közösséget, ahol folyamatosan kapcsolatot tart az affiliate partnereivel, és szükség esetén segítséget nyújt nekik. Számos vállalkozás használja az online Facebook-csoportokat a partnerek közötti ismeretek és megértés bővítésére.

Időnként rendezhet eseményeket is, vagy webináriumokat szervezhet, ahol tippeket és trükköket oszt meg az új affiliate partnerekkel, és megtanítja őket a nyomkövető szoftverek és irányítópultok használatára.

Ne feledje: minél jobb teljesítményt nyújtanak az affiliate partnerei, annál nagyobb profitot fog elérni.

8. Teszteljen mindent

Miután affiliate programja elindult, rendszeresen ellenőrizze és szükség szerint javítsa.

A tesztelés elengedhetetlen.

Ideális esetben A/B tesztet kell használni. Teszteljen két affiliate marketing kampányt párhuzamosan, és dobja ki azt, amelyik nem működik.

Használja céljait az affiliate partnerek KPI-jainak kidolgozásához és teljesítményük nyomon követéséhez.

Kérjen visszajelzést affiliate partnereitől, hogy aktívan végrehajthassa az eredményeket javító változtatásokat. Folyamatosan frissítse marketing anyagaidat, promóciós anyagaidat és ajánlatkódjaidat.

Ösztönözheti affiliate partnereit azzal, hogy exkluzív kedvezményeket küld nekik e-mailben, növeli a jutalékok mértékét, vagy ajándékot küld nekik.

Számos ötletet kaphat affiliate marketing kampányainak fejlesztéséhez AI-sugallatainkkal.

Kezdje el használni az affiliate marketinget

Mostanra már jobb képet kaphattál arról, hogyan indíts affiliate programot. Akár ruhákat, ékszereket vagy SaaS-szolgáltatásokat árulsz, az affiliate marketing kampány új magasságokba repítheti vállalkozásodat.

Az affiliate marketing rendkívül jövedelmező lehet. Miután meghatározta a célközönségét és kitűzte a céljait, akár a legsikeresebb marketingcsatornájává is válhat. Emellett „biztonságos menedék” is, ha nincs ideje a költségvetések nyomon követésére. Csatlakozhat egy affiliate hálózathoz, vagy felvehet egy menedzsert, aki új partnereket keres és támogatja Önt.

Az affiliate marketing az egyik legköltséghatékonyabb módszer arra, hogy olyan tömeges közönséget érj el, amelyhez a hagyományos értékesítési és marketingkampányok révén nem juthatnál el. Az influencer modell használata segítségével a reklámozás töredékéért érheted el a potenciális ügyfeleket.

A sikeres affiliate marketing kampányok más marketingcsatornákhoz képest egyedülálló módon növelik a forgalmat és generálnak potenciális ügyfeleket, ráadásul rendkívül kockázatmentesek. Mire vársz még? Lépj be még ma az affiliate marketing izgalmas világába! 🤝