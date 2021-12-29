ClickUp + Minerva: Tegye 2025-öt eddigi legjobb évévé!

Chau Mui a Minerva növekedési marketingese, ahol az a feladata, hogy az internetet mindenki számára könnyebben használhatóvá tegye. a Minerva növekedési marketingese, ahol az a feladata, hogy az internetet mindenki számára könnyebben használhatóvá tegye.

Ahh, új év, új én!

Minden évben újévi fogadalmakat teszünk magunknak, és minden évben úgy tűnik, hogy még január vége előtt elszállnak...

Vegyen egy pillanatot, és gondoljon vissza az utolsó újévi fogadalomra, amit tett.

Új fitneszprogramot akart elkezdeni, több könyvet olvasni, vagy végre megvalósítani azt az új üzleti ötletet, amiről mindig is beszélt?

Ha Ön is olyan, mint a legtöbb ember, akkor valószínűleg Önnek is nehezen sikerült betartania az újévi fogadalmait, és tudja, mi a helyzet? Ez teljesen normális!

A legtöbb ember nem tudja, hogyan tartsa be az újévi fogadalmait, mert nem állított fel megfelelő tervet. Persze, bárki játszhat focit, de a győzelemhez megfelelő edzés, stratégia és csapat szükséges. Nehéz megvalósítani a fogadalmakat egy jól átgondolt és strukturált terv nélkül.

Ezért álltunk partnerségre a ClickUp -pal , valamint Yvonne Heimann üzleti hatékonysági tanácsadóval és ClickUp-tanácsadóval, hogy létrehozzuk a végső termelékenységi e-mail tanfolyamot, amely segít Önnek a lehető legtermelékenyebbé válni!

Mi is az a Minerva?

A Minerva egy ingyenes Google Chrome-bővítmény, amely interaktív útmutatókat hoz létre! A felhasználók egyszerűen egy pontot követve megtanulhatják, hogyan kell bármit online elvégezni.

Akár távmunkás, diák vagy egyszerűen csak egy platform új felhasználója, a Minerva segítségével könnyedén megtanulhatja és megoszthatja, hogyan lehet bármit online elvégezni – feleannyi idő alatt. Kurzusunkban megmutatjuk Önnek az összes tippet és trükköt, amellyel létrehozhatja a tökéletes munkaterületet a ClickUp-on. 😉

Hogyan készítsd fel magad a sikerre

A cél elérésének első lépése annak meghatározása, hogy pontosan milyen lépéseket kell tennie ahhoz, hogy oda eljusson. Ehhez fel kell mérnie a feladatokat.

A feladatellenőrzés egyszerűen egy szervezett napló, amelyben rögzíti, mit csinál minden nap.

Meg fog lepődni, ha meglátja, mire fordítja az idejét. Miután áttekintette az összes tevékenységét, pontosan tud majd lefaragni, delegálni és hatékonyan kezelni az idejét, hogy megvalósítsa az újévi fogadalmait.

Az a fogadása, hogy hetente egy könyvet olvas? Akkor talán beiktathatna egy extra 15 percet közvetlenül fogmosás után, de az első megbeszélés előtt.

Feladatellenőrzés nélkül spontán módon, struktúra nélkül próbál majd beilleszteni új célját. Ez megkönnyíti a kihagyást, és végül a feledést. A cél az, hogy elhatározását könnyen befogadható szokássá alakítsa, amely természetesen illeszkedik napi vagy heti rutinjába.

Az év tervezéssel való megkezdése segít

A ClickUp a tökéletes platform a terv kidolgozásához, az előrehaladás nyomon követéséhez és a gyakorlatilag minden, amin dolgozik, madártávlatból való áttekintéséhez.

Akár személyes, akár szakmai életére vonatkozóan fogalmaz meg újévi fogadalmat, tanfolyamunk megmutatja, hogyan hozhat létre, delegálhat és automatizálhat minden olyan feladatot, amely a célja eléréséhez szükséges. Lehet, hogy rájön, hogy sok időt tölt olyan feladatokkal, amelyeket delegálhatna.

Lehet, hogy rájön, hogy nem szánt elég időt a célja elérésére. Lehet, hogy rájön, hogy... többet kell aludnia!

Bármit is fedez fel, megtanulja, hogyan tervezheti meg hatékonyabban az idejét. 🙌

Ha már megvan az újévi fogadalmad, akkor most elkezdheted azt kisebb részekre bontani, hogy azok illeszkedjenek a napirendedbe.

Bemutatjuk 2022-es termelékenységi e-mail tanfolyamunkat

Célunk, hogy a munkát a lehető legkönnyebbé tegyük, hogy több időt tölthessen azokkal a dolgokkal, amelyeket szeret (például a Squid Games nézésével a Netflixen), és reméljük, hogy 2022-ben több időt tud majd ezekre fordítani.

Ingyenes, 3 hetes e-mail tanfolyamunk pontosan megmutatja, hogyan állítson be folyamatokat a munkájának racionalizálása érdekében a ClickUp és a Minerva segítségével.

Megtanulja, hogyan:

Állítson be egy személyre szabott ClickUp munkaterületet, amely megfelel az Ön igényeinek.

Sablonok létrehozása és tervezése a feladatok lerövidítése érdekében

Feladatok delegálása és kiosztása a csapatának

Világszerte több ezer vállalkozó és szakember alkalmazta Yvonne tippjeit, hogy céljaikat jobban megértsék, és most mi is ugyanezt fogjuk tenni Önért. 7 egyszerű videóval, lépésről lépésre bemutatott interaktív útmutatókkal és előre megtervezett sablonokkal pillanatok alatt megvalósíthatja újévi fogadalmait.

Nos, mit fog elérni 2022-ben? 😉

Iratkozzon fel ingyenes tanfolyamunkra a clickup.minervaknows.com oldalon !