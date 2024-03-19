A ClickUp felkerült a Fast Company magazin 2025-ös, a világ leginnovatívabb vállalatainak éves listájára.

A ClickUp olyan vállalatok közé került, mint az Nvidia, a YouTube, a Taco Bell és még sok más.

San Diego, Kalifornia – 2024. március 19. — A ClickUp, az a termelékenységi platform, amely egy helyen egyesíti a munkát, felkerült a Fast Company rangos listájára, amely a világ leginnovatívabb vállalatait sorolja fel 2024-ben.

Az idei lista azokat a vállalkozásokat emeli ki, amelyek innovációikkal alakítják az iparágat és a kultúrát. Ezek a szervezetek új szabványokat állítanak fel és figyelemre méltó eredményeket érnek el a gazdaság minden szektorában. A világ 50 leginnovatívabb vállalata mellett a Fast Company 58 szektorban és régióban 606 szervezetet ismer el.

„Hihetetlen, hogy második évünkben is bekerültünk a rangos lista munkahelyi kategóriájának top 10-be!” – mondta Zeb Evans, a ClickUp vezérigazgatója és alapítója. „2024-ben megduplázzuk innovációs erőfeszítéseinket, és jó úton haladunk afelé, hogy elérjük több mérföldkövet is az Everything App for Work (mindenre kiterjedő munkaalkalmazás) célunk felé vezető úton. Az év elején elindítottuk a ClickUp Brain-t, az első munkahelyi mesterséges intelligencia neurális hálózatot. A ClickUp Brain az első olyan mesterséges intelligencia, amely az egész szervezet munkaterületéről gyűjt információkat, hogy megszüntesse a munkával kapcsolatos munkát és időt takarítson meg az embereknek. Az idő a legértékesebb erőforrásunk, és szenvedélyesen törekszünk arra, hogy ezt visszaadjuk ügyfeleinknek.”

A világ leginnovatívabb vállalatai a Fast Company kiadó egyik legfontosabb franchise-ja és az év egyik legjobban várt szerkesztői munkája.

A Fast Company szerkesztői és írói azonosították azokat a vállalatokat, amelyek világszerte és az iparágakban előmozdítják a fejlődést, és versenyképes pályázati folyamat során több ezer pályázatot értékeltek. Az eredmény egy globális útmutató a mai innovációhoz, a korai fázisú startupoktól a világ legértékesebb vállalataiig. A Fast Company leginnovatívabb vállalatokról szóló csomagja online, valamint iTunes-on keresztül alkalmazás formájában, március 26-tól pedig újságosstandokon is elérhető. A hashtag #FCMostInnovative.

„A leginnovatívabb vállalatok listája egyrészt átfogó képet ad az innovációs gazdaságról, másrészt pedig pillanatképet nyújt az év üzleti trendjeiről” – mondta Brendan Vaughan, a Fast Company főszerkesztője. „2023-ban rendkívüli innovációkat láttunk minden területen, de néhány egyértelmű mintát is felfedeztünk: az AI növekvő jelenléte és hatása, a élő események diadalmas visszatérése és a klímatechnológia nagy előrelépései. Sok területen hatalmas kihívásokkal kell szembenéznünk, de a MIC-ben bemutatott megoldások reményt adnak a jövőre nézve.”

Ez a legújabb elismerés a ClickUp számos korábbi díját és kitüntetését követi. A vállalatot az Inc Power Partnernek és a Forbes magazin 2024-es Amerika legjobb start-up munkahelyei közé is beválasztották. Emellett több G2 kategóriában is az első helyet szerezte meg, többek között a projekt- és portfóliókezelés, a munkakezelés és a projekt-együttműködés terén.

